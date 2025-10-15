El presidente del Gobierno español, en el lado equivocado de la Historia

15 de octubre, 2025

Ante el extraordinario éxito de la "Fase Uno" del plan de paz del presidente estadounidense Donald J. Trump, ayer, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, expresó recientemente su pesar por el hecho de que España, debido a su carencia de armas nucleares, no pudiera poner fin a la guerra en Gaza - es decir, bombardear Israel.

"España, como saben, no tiene bombas nucleares, ni portaaviones, ni grandes reservas de petróleo", lamentó Sánchez. "Nosotros solos no podemos parar la ofensiva israelí. Pero eso no significa que no dejemos de intentarlo. Porque hay causas por las que merece la pena luchar, aunque ganarlas no esté en nuestras manos".

El comentario de Sánchez, deseando la aniquilación de Israel, no levantó ampollas entre las élites europeas occidentales, que suelen apresurarse a detener, multar y encarcelar por supuesta "incitación al odio" a cualquiera que discrepe de sus políticas o hiera sus susceptibilidades. Por lo visto, comentarios como ése, deseando el genocidio de los judíos, están ahora normalizados y son socialmente aceptables para el líder de un país europeo ostensiblemente civilizado.

"Los alborotadores españoles pro Hamás actuaron inmediatamente ante la incitación del presidente del Gobierno"

Pocos días después, Sánchez comentaba alegremente que los violentos alborotadores que llevan semanas interrumpiendo la protesta por la participación del equipo ciclista israelí -un equipo privado, no estatal- ponen en peligro físico a los corredores. El presidente del Gobierno español, lejos de garantizar el restablecimiento de la ley y el orden en este acontecimiento deportivo internacional, elogiaba la violencia e incitaba a que se produjera más:

"Hoy termina la Vuelta a España y mostramos nuestro absoluto respeto y reconocimiento a los deportistas. Pero [también mostramos] nuestra admiración por el pueblo español que se moviliza por causas justas como Palestina. Hoy España brilla como ejemplo y como motivo de orgullo. Está [dando] ejemplo a la comunidad internacional dando un paso adelante en la defensa de los derechos humanos".

Atacar a judíos, se nos da a entender, es ahora una "defensa de los derechos humanos".

Los alborotadores españoles pro Hamás actuaron inmediatamente ante la incitación del presidente del Gobierno. Lanzaron un ataque tan violento contra la última parte de la Vuelta que tuvo que ser cancelada por completo. Según fuentes del sindicato policial español, la policía parece haber recibido órdenes de no actuar contra los alborotadores pro Hamás mientras atacaban.

"España es el único país democrático donde es el Gobierno el que alimenta las protestas violentas,", dijo el líder de la oposición Alberto Núñez Feijóo.

Anteriormente, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, había contribuido por su parte a alimentar los disturbios anunciando que israelíes de a pie ya no son bienvenidos en España, y abogando por la expulsión del equipo ciclista israelí de la Vuelta:

"Tenemos que enviar un mensaje a Israel y a la sociedad israelí de que Europa e Israel sólo pueden tener relaciones normales cuando se respetan los derechos humanos".

Israel y España no están en guerra. Sin embargo, Albares, con su declaración, declaró a los israelíes -judíos- fuera del ámbito de las "relaciones normales" debido a una guerra defensiva y existencial que Israel está librando -en parte también para proteger a España-.

Por el contrario, cuando Al Qaeda - patrocinada por Qatar - lanzó el atentado terrorista más mortífero en suelo europeo en España en 2004, asesinando 193 personas e heriendo a otras 2.000, no se hablaba así de los musulmanes: habría sido discriminatorio. No sólo eso, sino que desde entonces, España ha acogido a millones de inmigrantes musulmanes en el país, entre ellos un millón de marroquíes, a pesar de que uno de los terroristas de Al Qaeda detrás del ataque a España era marroquí.

¿Qué pasa con Qatar, que patrocina Al Qaeda? España y Qatar gozan de excelentes relaciones, y entraron en una asociación estratégica en 2022 para profundizar sus lazos económicos y políticos. El país que muy probablemente ayudó a financiar el mayor atentado terrorista en suelo español es respetado y recompensado por España, mientras que Israel, que lucha contra ese mismo terrorismo, es denigrado y sus ciudadanos acosados.

España ya ha prohibido todo comercio de equipo militar con Israel, ha prohibido el uso de los puertos y el espacio aéreo españoles para transportar combustible o armas al Ejército israelí, y está introduciendo 9 medidas adicionales contra Israel, mientras lanza muchos más millones de euros tras la organización terrorista UNRWA.

"Sánchez está haciendo lo que siempre han hecho todos los dirigentes corruptos: culpar a los judíos para desviar la atención de sus propios problemas"

En mayo de 2024, la vicepresidente del Gobierno español Yolanda Díaz Pérez juró que "Palestina será libre de río a mar", así que la tensión genocida en el Gobierno español desde 1492, cuando tanto los judíos como los "moros" (musulmanes) fueron expulsados, no es nueva. Por lo visto, los ministros españoles están demasiado ocupados amenazando al Estado judío con la aniquilación como para tener tiempo de fijarse en personas de su propio país a las que niegan la condición de Estado.

Cataluña, por ejemplo, que es una región con cultura y lengua nacionales propias, lleva mucho tiempo luchando por ser independiente, pero en 2017, cuando intentó celebrar un referéndum de independencia, la policía nacional española golpeó a los votantes catalanes y encarceló a los políticos catalanes.

Al fin y al cabo, aparte de su odio a los judíos, Sánchez está haciendo lo que siempre han hecho todos los dirigentes corruptos: echarle la culpa a los judíos para desviar la atención de sus propios problemas. Sánchez se encuentra en medio de varios escándalos de corrupción y lucha por mantenerse en el poder entre demandas para que rinda cuentas y dimita.

Mientras tanto, los judíos españoles pagan el precio del odio judío del Gobierno español, más recientemente en la Vuelta. Judíos españoles, que acudieron a ver la Vuelta con banderas españolas e israelíes, fueron acosados por "cientos de personas con banderas palestinas y con una actitud tremendamente violenta y coercitiva", a pesar de que estaban situados donde la policía les dijo que se pusieran para evitar enfrentamientos. La turba incluso les persiguió a pesar de que se desplazaron a otro lugar "para no provocar a nadie". Mientras, la policía no hizo nada.

Ángel Más, presidente de Acción y Comunicación por Oriente Medio (ACOM), dijo:

"Fue un día muy triste en el que se normalizó el terrorismo callejero como forma de obtener objetivos políticos mediante la coacción, la intimidación, el quebrantamiento de la ley y de los derechos fundamentales..... Estas personas no vinieron a protestar contra una vuelta ciclista, ni a apoyar a ningún equipo, ni a expresar pacíficamente una opinión en un acto público. Han venido a lincharnos. Su problema no es la participación de un equipo israelí en La Vuelta; su problema es que respiramos, es que existimos".

Quizá sea hora de que Sánchez y quienes le votaron recapaciten.

© Gatestone Institute