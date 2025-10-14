Un líder para nuestro tiempo, un líder con convicción

14 de octubre, 2025

Contra todo pronóstico y expectativas, el presidente Donald Trump se ha erigido como el improbable campeón de la paz en la Franja de Gaza y de la lucha de Israel por su defensa en Oriente Medio. Un reportaje de NBC News sobre la reacción dentro de Israel al acuerdo de paz incluía una imagen de una valla publicitaria patrocinada por Friends of Zion que proclamaba: "Ciro el Grande está vivo". Eso no es sólo un eslogan; es una afirmación de hecho.

Quienes conozcan la Biblia comprenderán que Ciro -el antiguo rey persa que permitió a los exiliados judíos regresar a su patria y reconstruir el Templo de Jerusalén tras su cautiverio en Babilonia- no era el líder que los judíos habrían elegido. No era el hombre que el mundo esperaba. Pero fue a quien Dios utilizó para cambiar el curso de la historia.

En nuestro tiempo, Trump ha desempeñado ese mismo papel. Cuando otros dudaron, él actuó. Cuando el mundo dudó, él cumplió. Desde el traslado de la embajada estadounidense a Jerusalén en 2018 hasta la intermediación en los Acuerdos de Abraham en 2020, y ahora hasta este acuerdo de paz en Gaza, el presidente ha hecho más por la seguridad y el futuro de Israel que cualquier líder contemporáneo. La paz, especialmente en Oriente Medio, nunca llega por accidente. Hace falta claridad, valentía y alguien dispuesto a empujar la roca cuesta arriba cuando el mundo dice que no puede hacerse.

El alto el fuego ofrece espacio para respirar. La vuelta a casa de los rehenes es una respuesta a nuestras plegarias colectivas, y acelerar la ayuda humanitaria a los civiles de Gaza es un imperativo moral. El plan para un nuevo gobierno independiente -libre de las garras venenosas de los terroristas y apoyado por socios regionales que rechazan el terror- crea la primera oportunidad real en años de sustituir una cultura de odio por otra de dignidad, responsabilidad y esperanza.

Pero una paz duradera no consiste sólo en deponer las armas físicas. Se trata de lo que enseñamos a nuestros hijos. El camino a seguir no es más odio; es la educación y el compromiso con la verdad. Al igual que la Alemania de posguerra tuvo que enfrentarse y superar el veneno de la ideología nazi, la región y el mundo deben rechazar las mentiras que alimentan el terror y el odio. La paz sobre el papel es sólo el principio. La prueba moral recae ahora sobre todos nosotros, especialmente en Estados Unidos.

Desde las atrocidades de Hamás del 7 de octubre, hemos sido testigos de una ola de odio a los judíos en Estados Unidos que nunca imaginé en mi vida. Ha invadido nuestras calles, nuestros campus y las redes sociales. El antisemitismo ya no se esconde como antes, a puerta cerrada y en conversaciones silenciosas. Hoy grita a plena luz del día.

La misión de mi vida de defender al pueblo judío se forjó en el fuego del sufrimiento personal. De niña, sobreviví al violento antisemitismo de mi propio padre. Ese dolor se convirtió en mi propósito. Sé que la paz no es sólo cuestión de tratados, sino de cambiar corazones y mentes. Se trata de defender, sin disculpas, la verdad y la humanidad.

Durante generaciones, la amistad entre Estados Unidos e Israel ha sido una fuerza de estabilidad y libertad. Esa amistad se ha basado en valores compartidos y en la creencia de que las naciones democráticas deben oponerse hombro con hombro a quienes glorifican el asesinato y predican la aniquilación. Cuando perdemos la confianza moral en casa, Oriente Medio se vuelve más peligroso. Como ha demostrado el presidente, cuando hablamos con convicción, la paz se hace posible.

Este acuerdo de paz es un comienzo. Es una oportunidad para salvar vidas, tanto israelíes como palestinos. Sin embargo, el nuevo campo de batalla será el ideológico que se libra en los medios de comunicación, en los campus universitarios y en otros lugares.

Para combatir el creciente antisemitismo, este diciembre viajaré a Israel con 1.000 pastores y jóvenes estadounidenses. Nuestra misión es sencilla: ver la verdad con nuestros propios ojos, apoyar a Israel y volver a casa como embajadores de la paz y el entendimiento. No nos callaremos. No dejaremos que las voces del odio ahoguen la verdad.

La historia recordará este momento. Recordará que, como Cyrus, Trump estuvo con Israel cuando más importaba. Ahora depende de todos nosotros -judíos, cristianos, musulmanes, estadounidenses e israelíes- construir sobre esta base. Ha llegado el momento de apoyar a Israel. Ha llegado el momento de luchar contra el antisemitismo. Ha llegado el momento de elegir la esperanza frente al odio.

