¿Cómo recordará la historia a Charlie Kirk?

18 de septiembre, 2025

Charlie Kirk ya es una leyenda. Su vida, a pesar de haber sido tan corta, solo 31 años, estuvo llena de grandes logros y una influencia profunda en miles de jóvenes que no solo adoptaron sus ideas en cuestiones políticas, sino también en lo relacionado a valores y forma de vida. Su impacto y sus enseñanzas son tan valiosas, que se hace absolutamente necesario defender su legado. Han pasado solo unos días tras su asesinato y la izquierda más extrema ya ha sacado a la luz sus más viles estrategias para intentar manchar su memoria e incluso exculpar al asesino.

Algunos creen que las palabras de Kirk y sus grandes logros hablarán por sí solos en los años por venir, pero hay que recordar que tal vez la mayor habilidad de la izquierda es inventar historias y hacer que millones crean en sus mentiras. Estamos hablando de la izquierda extrema que ha logrado que miles alrededor del mundo vean como héroes a líderes comunistas que en realidad están en la lista de los peores y más sanguinarios asesinos de la historia. Hablamos de la izquierda que ha envenenado a gran parte de una generación al punto de hacerles creer que está bien matar bebés en el vientre de sus madres.

Las historias que se cuentan son importantes, y en muchos sentidos el legado de Kirk es fundamental para un Estados Unidos mejor. Vivimos en la época de las redes sociales, donde la gente parece no aguantar más de 30 segundos viendo un vídeo, y en muchas ocasiones un clip tan corto no es suficiente para entender el contexto de una discusión. Esta semana se han desarrollado en redes sociales discusiones sobre declaraciones de Kirk completamente sacadas de contexto e injustas. Es importante para el movimiento conservador que se desmonten rápidamente las falsas acusaciones que se están haciendo, no porque le debamos una explicación a la izquierda, sino porque las discusiones de Kirk eran valiosas y queremos que los americanos lo recuerden como lo que era y no como lo que la izquierda falsamente cree de él.

Sería absolutamente lamentable y dañino que permitiéramos que millones de personas que no seguían a Kirk, se dejen llevar por los comentarios de activistas y periodistas de extrema izquierda, y acepten la idea de que Kirk era un extremista que generaba odio. Esto, entonces, también significa que estamos en una lucha por defender la verdad, por defender en general a todos aquellos que deciden alzar su voz para decir verdades cuando la izquierda nos tilda de "malas personas" solo por defender nuestros valores. Es necesario que mandemos ese mensaje a la juventud y les digamos que sí vale la pena ser como Charlie.

Estamos en un momento también crucial para frenar los intentos de los radicales de exculpar asesinos y hacer que una buena parte de la sociedad considere aceptable celebrar la muerte o incluso recurrir a la violencia con sus propias manos, por eso hay que desmontar y rechazar radicalmente cualquier intento de consideración o de victimizar del asesino. Esta semana Matt Gutman, de ABC, catalogó como "conmovedores", los horribles mensajes entre el presunto asesino y su pareja, insinuando que se podía ver a un hombre tratando de proteger a su pareja trans del supuesto odio de Charlie.

Mientras tanto, Montel Williams en CNN también parecía estar contando una historia de amor y no un horrible asesinato cometido a sangre fría. El comentarista dijo lo siguiente: "No creo que (el presunto asesino de Charlie Kirk) tuviera motivaciones políticas. Creo que tuvo motivaciones emocionales. Creo que se trataba de una persona con problemas emocionales, que literalmente intentó defender a su pareja, no una ideología".

Estas figuras de la extrema izquierda están intentando establecer una historia completamente diferente a la realidad y absolutamente injusta con Kirk y con todos los jóvenes a los que el líder conservador inspiró. Es fundamental que los conservadores dejemos claro una y otra vez, que Kirk era una persona que fundamentalmente invitaba al diálogo, que su legado es enorme y que el asesino no tienen ninguna justificación. Cualquier intento por disminuir la gravedad de su crimen es una canallada que no podemos permitir.