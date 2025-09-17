La revisión del terrorismo doméstico tras el asesinato de Kirk muestra que Biden politizó el asunto, la inteligencia y falseó los datos

Publicado por Jerry Dunleavy 17 de septiembre, 2025

Una imagen útil de la amenaza de terrorismo doméstico en Estados Unidos tras el asesinato de Charlie Kirk aún no ha salido a la luz, ya que el panorama real de la amenaza se ha visto enturbiado por la politización de la inteligencia y por un uso excesivamente amplio de la expresión "terrorismo doméstico".

Una revisión de la aplicación de la frase por parte de la administración Biden muestra que la frase se utilizó como justificación para apuntar a los alborotadores del 6 de Enero, padres preocupados sobre lo que se estaba enseñando a sus hijos en las escuelas, y un tratamiento salvajemente desigual de esos grupos en comparación con la violencia y destrucción generalizadas causadas por Antifa y otros grupos progresistas.

El asunto salió a la luz cuando las autoridades anunciaron la semana pasada que habían arrestedo al joven de 22 años Tyler Robinson en relación con el asesinato de Kirk, un popular influencer conservador y aliado del presidente Donald Trump. Robinson presuntamente atacó a tiros a Kirk el pasado miércoles en la Universidad de Utah Valley. El asesinato de Kirk se produce después de dos intentos de asesinato de Trump y de años en los que la administración Biden ha señalado los disturbios del 6 de Enero y ha reivindicado el extremismo de "derechas" o el "terrorismo doméstico" como la principal amenaza doméstica a la que se enfrenta Estados Unidos.

No obstante, tardó años el FBI en reconocer que el tiroteo masivo en un grupo de congresistas republicanos que practicaban béisbol -por autoproclamado Bernie Bro James T. Hodgkinson - fue un acto de terror doméstico.

El asesinato de Kirk y sus reacciones suscitan nuevos datos

La munición perteneciente a Robinson llevaba supuestamente inscritas frases antifascistas y antinazis como "¡Eh fascista! Catch!" y aparentes referencias a videojuegos, así como inscripciones que sugieren que el sospechoso estaba empapado de la llamada política "antifascista" y de la cultura online de memes de orientación transexual.

El gobernador republicano de Utah, Spencer Cox, dijo a The Wall Street Journal en un artículo publicado el sábado que "está muy claro para nosotros y para los investigadores que se trataba de una persona profundamente adoctrinada en la ideología de izquierdas." El director del FBI Kash Patel dijo Fox News el lunes que "su familia [la del sospechoso] ha dicho colectivamente a los investigadores que suscribía la ideología de izquierdas y aún más en estos dos últimos años."

Just the News publicó el pasado fin de semana que Robinson vivía con una pareja sentimental masculina que supuestamente está en proceso de "transición" a ser mujer y que actualmente está "cooperando" con los investigadores, según fuentes que declinaron ser nombradas. Otros medios de comunicación han informado de lo mismo.

Una minoría significativa de votantes de tendencia progresista podría estar abierta a la violencia política

Recientes sondeos indican que una minoría significativa de votantes de tendencia progresista y jóvenes puede estar abierta a la violencia política.

Una encuesta publicada por YouGov tras el asesinato de Kirk mostraba que la mayoría de todos los estadounidenses cree que la violencia política es un problema muy grave, pero con respuestas diferentes según la edad y la afiliación partidista. Los demócratas y los menores de 30 años eran menos propensos a admitir que es un gran problema, con el 67% de los republicanos y el 69% de los mayores de 65 años diciendo que es un problema muy grande, mientras que el 58% de los demócratas y el 50% de los menores de 30 años así lo afirmaban.

Las mayorías de todos los grupos demográficos también respondieron que la violencia política nunca está justificada, pero los demócratas y otros estadounidenses de tendencia izquierdista eran significativamente menos propensos a estar de acuerdo. Según la encuesta, sólo el 3% de los encuestados muy conservadores estaban de acuerdo, el 6% de los conservadores lo hacían. Por el contrario, el 17% de los liberales estaban en desacuerdo, y el 25% de los encuestados muy liberales estaban en desacuerdo. Del mismo modo, mientras que el 3% de los mayores de 65 años afirmaban que la violencia nunca está justificada, sólo el 19% de los menores de 30 lo decían.

El Network Contagion Research Institute y la Universidad Rutgers publicaron una encuesta en abril que reveló que "el 38% de los encuestados afirmó que estaría al menos algo justificado asesinar" a Trump, con un "56%" de los que "se autoidentificaron como de centro izquierda [...] justificando al menos algo el asesinato" del actual presidente.

La Administración Biden utilizó el 6 de Enero como eje de la política de terrorismo doméstico

La estrategia de terrorismo doméstico de la Administración Biden citaba repetidamente el 6 de Enero como ejemplo clave de "terrorismo doméstico"." La entonces secretaria de prensa de la Casa Blanca Jen Psaki anunció sólo unos días después de que Biden fuera investido presidente en Enero de 2021 que Biden había ordenado una revisión de la supuesta creciente amenaza de terrorismo doméstico - citando el 6 de Enero como su único ejemplo.

"El asalto del 6 de Enero al Capitolio y las trágicas muertes y destrucción que se produjeron subrayaron lo que sabemos desde hace tiempo: El auge del extremismo violento doméstico es una grave y creciente amenaza nacional", declaró Paki a los medios de comunicación. "La Administración Biden se enfrentará a esta amenaza con los recursos y la determinación necesarios".

La Casa Blanca de Biden publicó pronto su "Estrategia Nacional para Contrarrestar el Terrorismo Doméstico" en junio de 2021. La "hoja informativa" de la Casa Blanca decía entonces que "en su primer día completo en el cargo, el presidente Biden ordenó a su equipo de seguridad nacional que dirigiera una revisión integral de 100 días de los esfuerzos del Gobierno de Estados Unidos para hacer frente al terrorismo doméstico, que ha evolucionado hasta convertirse en la amenaza terrorista más urgente a la que se enfrenta Estados Unidos en la actualidad."

"Un ataque sin precedentes contra una institución central de nuestra democracia"

"Los ataques terroristas domésticos en Estados Unidos también han sido cometidos con frecuencia por quienes se oponen a nuestras instituciones gubernamentales", señala la estrategia, que añade que "hace apenas unos meses, el 6 de Enero de 2021, los estadounidenses fueron testigos de un ataque sin precedentes contra una institución central de nuestra democracia: el Congreso de Estados Unidos."

"Las víctimas de la masacre de Tulsa de 1921 soportaron la terrible brutalidad de los terroristas domésticos de su época. Las víctimas del atentado de Oklahoma City de 1995 sufrieron la terrible inhumanidad de los terroristas domésticos de su época. Las víctimas de Charleston, El Paso, Pittsburgh, Poway, e incluso el Capitolio de Estados Unidos se unen ahora a esta trágica historia", argumentaba el documento de estrategia de Biden.

El entonces fiscal general Merrick Garland declaró en Enero de 2022 que "no hay prioridad más alta para nosotros en el Departamento de Justicia" que ir tras los implicados en el 6 de Enero, calificando la pesquisa del DOJ como "una de las investigaciones más grandes, más complejas y con más recursos de nuestra historia."

Matt Olsen, el fiscal general adjunto a cargo de la División de Seguridad Nacional del DOJ, anunció la creación de una nueva "unidad de terrorismo doméstico" en Enero de 2022 durante una audiencia titulada, "La amenaza del terrorismo doméstico un año después del 6 de Enero."

El 6 de Enero contra Antifa: trato desigual por parte del DOJ de Biden

Protestas multitudinarias y a menudo violentas recorrieron Estados Unidos en el verano de 2020 tras la muerte de George Floyd, acompañadas de disturbios, saqueos, incendios provocados y violencia, declaró "más pacífica" por los medios heredados. Los republicanos han argumentado repetidamente que el Departamento de Justicia persiguió más intensamente los procesos por los disturbios del Capitolio que sus investigaciones sobre los disturbios de 2020.

Olsen, del DOJ, insistió durante su testimonio en que el 6 de Enero se distingue y "representa ahora la mayor investigación de terrorismo doméstico en la historia de la nación." Esa afirmación es históricamente discutible: Las Incursiones Palmer de 1920, dirigidas por un joven J. Edgar Hoover, se detuvo a entre "3.000 y 10.000 personas en 35 ciudades bajo la sospecha de simpatizar con comunistas o anarquistas", según el Centro Nacional de la Constitución. Muchos fueron deportados a Rusia o Europa del Este.

Jill Sanborn, subdirectora ejecutiva de la División Antiterrorista del FBI en 2020, se refirió a "2020 y la violencia que todos vimos en torno a las protestas pacíficas" durante Enero de 2022 testimonio y dijo que la oficina había abierto "algo más de 800 casos" relacionados con el terrorismo doméstico vinculado a las decenas de disturbios violentos de 2020 en todo el país -en comparación con los 1.583 individuos arrestados en conexión con los alborotos en el Capitolio, de acuerdo con el DOJ.

El entonces director del FBI Christopher Wray afirmó en febrero de 2022 discurso que el FBI estaba trabajando tan duro para castigar a los implicados en los disturbios de George Floyd de 2020 como para procesar a los vinculados al motín del Capitolio de Enero de 2021.

"Hay una forma correcta y una incorrecta de expresar lo que te molesta en este país"

Wray dijo: "Tenemos una norma, que es, no me importa si estás molesto por unas elecciones, molesto por nuestro sistema de justicia penal, sea lo que sea por lo que estés molesto, hay una forma correcta y una forma incorrecta de expresar lo que te molesta en este país, y la violencia, la violencia contra las fuerzas del orden, la destrucción de la propiedad, no lo es."

Esta evaluación del terrorismo doméstico sí mencionaba brevemente que "una parte significativa" de las investigaciones de 2021 "estaban directamente relacionadas con las actividades ilícitas durante el asedio de Enero de 2021 al Capitolio de Estados Unidos." De hecho, el documento del DHS y el FBI muestra que restaron importancia a una "parte significativa" cuando ahora se sabe que los casos relacionados con el 6 de Enero fueron esencialmente la totalidad del supuesto salto del terrorismo doméstico.

El informe de 2022 decía que antes de las detenciones del 6 de Enero, el FBI detuvo a unos 180 sujetos relacionados con el terrorismo doméstico en 2020, mientras que detuvo a unos 800 sujetos de este tipo en 2021.

Tratar a los padres que asisten a las reuniones del consejo escolar como terroristas domésticos

El entonces fiscal general Merrick Garland emitió un controversial memorando en 2021 que permitía al Departamento de Justicia de la era Biden y al FBI investigar las supuestas amenazas planteadas por padres francos en las reuniones de los consejos escolares. El memorando de Garland de octubre de 2021 había alegado que se había producido un "perturbador repunte del acoso, la intimidación y las amenazas de violencia contra" aquellos que "participan en el trabajo vital de dirigir las escuelas públicas de nuestra nación." Decía que el DOJ de Biden "desalentaría estas amenazas, las identificaría cuando ocurrieran y las perseguiría cuando fuera apropiado."

El memorándum del DOJ de Biden fue impulsado en parte por la Asociación Nacional de Consejos Escolares (NSBA) carta de finales de septiembre de 2021 en la que se había argumentado al entonces presidente Biden que "la clasificación de estas atroces acciones podría ser tel equivalente a una forma de terrorismo doméstico y crímenes de odio" y se pedía al DOJ que revisara si se podía aplicar la Ley Patriota.

Garland admitió ante el Congreso en octubre de 2021 que la carta de la NSBA fueun "factor relevante" a la hora de elaborar su memorándum, aunque también dijo que "no puedo imaginar ninguna circunstancia en la que la Ley Patriota se utilizara en las circunstancias de padres que se quejan de sus hijos."

El FBI creó una etiqueta de amenaza "EDUOFFICIALS" mientras investigaba a los padres que protestaban

El comunicado de prensa del DOJ de Biden sobre el memorándum anunció un nuevo "grupo de trabajo" del DOJ junto con representantes de la División de Seguridad Nacional del DOJ, la División Penal, la Oficina Ejecutiva para Fiscales de EE.UU. y el FBI. La oficina creó una etiqueta de amenaza "EDUOFFICIALS" mientras investigaba a los padres que protestaban.

Correos electrónicos de la propia NSBA muestran que altos cargos de la NSBA habían estado consultando la carta con la Casa Blanca de Biden. Tras una protesta nacional generalizada y en medio de la resistencia interna de la organización, la NSBA desmiente su propia carta a finales de octubre de 2021, afirmando que "lamentamos y pedimos disculpas por la carta" y que "no había justificación para parte del lenguaje incluido en la carta."

Garland declaró ante el Congreso ese mismo mes que la carta de disculpa de la NSBA no le había convencido: "El lenguaje de la carta que ellos desautorizan es un lenguaje que nunca se incluyó en mi memorándum y que nunca se habría incluido. No adopté todas las preocupaciones que tenían en su carta. Sólo adopté la preocupación por la violencia y las amenazas de violencia, y eso no ha cambiado."

El FBI encubre desde hace tiempo al tirador del béisbol anti-GOP y sus motivos

Durante años, el FBI también se negó a admitir que el intento de asesinato de congresistas republicanos por parte de James Hodgkinson fue un acto de terrorismo doméstico. El Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, dirigido por el Partido Republicano concluyó a principios de este año que el FBI "engañó al público" durante años al afirmar que el intento de asesinato de un congresista republicano en un entrenamiento de béisbol en junio de 2017 fue "suicidio de un policía", cuando en realidad se trataba de terrorismo doméstico.

El informe del comité de la Cámara de Representantes concluía: "la conclusión final del FBI -'el FBI no cree que exista un nexo con el terrorismo'- estaba basada en falsedades, medias verdades y manipulaciones de los hechos conocidos".

El panel de Inteligencia dirigido por el Partido Republicano dijo en el informe que la cooperación del ahora director del FBI Kash Patel es "un cambio bienvenido respecto a la anterior dirección del FBI, que frustró la supervisión del Congreso y la responsabilidad pública en todo momento". Sin embargo, después de revisar el expediente del caso, el Comité no podría estar más decepcionado por la investigación incompleta y el análisis deficiente del FBI en 2017."

Scalise pasó semanas en estado crítico y luego grave a consecuencia de sus heridas

Hodgkinson, un activista de izquierdas de Illinois que apoyaba al senador socialista Bernie Sanders, I-Vt., disparó a otras cuatro personas en el ataque de junio de 2017, incluidos dos agentes de la Policía del Capitolio y el representante Steve Scalise, republicano por Laos. Scalisepasó semanas en estado crítico y luego grave a consecuencia de sus heridas, según la PBS. Los disparos de Hodgkinson alcanzaron a Scalise en la cadera, hirieron en el pecho al cabildero Matt Mika e hirieron a dos agentes de la Policía del Capitolio, Crystal Griner y David Bailey. Scalise casi murió desangrado y necesitó múltiples operaciones antes de volver al Congreso. El tirador, tras un tiroteo de diez minutos, fue abatido por la policía, y una investigación demostró que había anotado los nombres de congresistas del Partido Republicano.

Al parecer, antes de disparar preguntó a los espectadores si los jugadores del campo eran republicanos o demócratas. Tras confirmar que sus objetivos republicanos estaban allí, roció balas contra los miembros del GOP que practicaban para un partido de béisbol.

El principal fiscal de Alexandria, Bryan Porter, publicó un informe en octubre de 2017 en el que concluía que el tiroteo era "claramente" terrorismo, una conclusión a la que el FBI no consiguió llegar en años.

Por el contrario, casi inmediatamente después del tiroteo, el FBI bajo el mando del entonces director en funciones Andrew McCabe negó que hubiera terrorismo doméstico en juego. McCabe concluyó que el ataque de Hodgkinson fue "suicidio de un policía" y que "el FBI no cree que haya un nexo con el terrorismo" - una posición que la oficina no revirtió hasta 2021, bien entrado el mandato de Wray, y una posición que el FBI nunca ha explicado completamente.

Cifras de terrorismo doméstico infladas por el uso del 6 de Enero para demostrar la "amenaza de la derecha"

La Administración Biden justificó su afirmación de que el terrorismo doméstico iba en aumento basándose silenciosamente en gran parte en todos los casos relacionados con los disturbios del Capitolio. Además, el Pentágono de Biden ordenó una investigación sobre el extremismo en las filas que fue basada en los disturbios del Capitolio y que no llegó a descubrir ningún problema significativo.

El entonces candidato Joe Biden negó que Antifa fuera algo más que una "idea" y afirmó que el entonces director del FBI, Christopher Wray, así lo había evaluado. Esa afirmación se demostró contradicha por los hechos.

La inflación artificial de la amenaza del terrorismo doméstico fue revelada en registros de inteligencia desclasificados de principios de 2022 hechos públicos por la Directora de Inteligencia Nacional Tulsi Gabbard en abril de este año.

El informe desclasificado "Análisis Especial de febrero de 2022 reveló que "el 61%" de los supuestos "2.950 casos relacionados con terrorismo doméstico" que investigaba el FBI en ese momento estaban relacionados con el motín del Capitolio. El análisis fue elaborado por la "Célula Analítica Conjunta sobre Extremismo Violento Doméstico" dirigida por el FBI, el DHS y el Centro Nacional Antiterrorista.

"61%" de los supuestos "2.950 casos de terrorismo doméstico", relacionados con el 6 de Enero

La cifra del "61 por ciento" sumaba aproximadamente 1.800 nuevos casos de presunto terrorismo doméstico - lo que significa que, basándose en las propias cifras de la administración Biden, en realidad habría habido aproximadamente 300 casos menos de terrorismo doméstico en 2021 que en 2020 si no fuera por los casi 2.000 casos de disturbios en el Capitolio que fueron calificados de terrorismo doméstico.

La revelación también se encontró en una subsección sobre "Ataques violentos extremistas domésticos mortales e investigaciones del FBI" a pesar de que, en contra de las repetidas afirmaciones de muchos demócratas, los alborotadores del Capitolio no mataron a nadie.

El análisis desclasificado también revelaba que, en lo que respecta al número de supuestas detenciones relacionadas con el terrorismo doméstico en el año fiscal de 2021, "el 78 por ciento de las detenciones estaban relacionadas con el asedio al Capitolio del 6 de Enero" El gráfico incluido en el análisis mostraba que, excluyendo el motín del Capitolio, el número de detenciones por terrorismo doméstico para 2021 habría sido en realidad menor que el número de detenciones por terrorismo doméstico en 2020.

La administración Biden había sido acusada durante mucho tiempo por los conservadores y los libertarios civiles de esquivar la realidad durante cuatro años, y él y su partido sacaron todo el provecho político posible del motín, calificándolo de "insurrección" y un horrible suceso de terrorismo doméstico.

El FBI intentó vincular a los católicos tradicionales con la violencia de derechas

El memorándum de la oficina del FBI de Richmond, del que ya se ha retractado, que apuntaba a los católicos se basaba en gran medida en afirmaciones realizadas por publicaciones y organizaciones de medios de comunicación de izquierdas, como el ahora desacreditado Southern Poverty Law Center. El memorando del FBI de 2023 vinculaba a los "extremistas violentos por motivos raciales o étnicos" (RMVE) con una ideología "católica radical-tradicionalista" (RTC).

El reprendido y retractado producto de inteligencia del FBI contenía en Enero de 2023 que los vínculos entre RMVEs y RTCs "casi ciertamente presentan oportunidades para la mitigación de amenazas a través de la exploración de nuevas vías para el desarrollo de cables trampa y fuentes."

Después de una protesta, la oficina de prensa nacional del FBI admitió en febrero de 2023 que "este producto particular de la oficina de campo... no cumple con los exigentes estándares del FBI" y afirmó que "al conocer el documento, la sede central del FBI comenzó rápidamente a tomar medidas para eliminar el documento de los sistemas del FBI y llevar a cabo una revisión de la base del documento."

La oficina local de Richmond también se basó en un Atlantic artículo sobre "Cómo la cultura extremista de las armas está intentando cooptar el rosario." La oficina local también había citado artículos de Salon, incluyendo "Católicos tradicionales y "groypers" nacionalistas blancos forjan un nuevo movimiento juvenil de extrema derecha" y "Los nacionalistas blancos se hacen religiosos".

La administración Biden nunca reveló sus creativos cálculos numéricos

La Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) publicó un informe de febrero de 2023 sobre "Terrorismo doméstico", pero fue incapaz de proporcionar desgloses específicos sobre qué casos de terrorismo doméstico estaban vinculados al 6 de Enero y cuáles no -porque la administración Biden ignoraría esa cuestión durante años, y se negó repetidamente a proporcionar información a los legisladores.

"El año fiscal 2021 también coincidió con el atentado del 6 de Enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos", decía el informe de la GAO. "Los datos de EOUSA [la Oficina Ejecutiva de Fiscales de Estados Unidos] no indican explícitamente qué casos del conjunto de datos están vinculados a los atentados del 6 de Enero".

El FBI y el DHS publicaron un informe de octubre de 2022 que revelaba que el FBI estaba llevando a cabo aproximadamente 1.400 investigaciones de terrorismo doméstico pendientes a finales del año fiscal 2020 y estaba llevando a cabo aproximadamente 2.700 investigaciones de terrorismo doméstico a finales del año fiscal 2021 - un aumento de 1.300 casos de terrorismo doméstico.

Olsen del DOJ admitió ante el Congreso en julio de 2022 que gran parte del supuesto aumento de las cifras de terrorismo doméstico se debía a los procesamientos de los implicados en los sucesos del 6 de Enero - pero luego afirmó no tener información específica al respecto.

El representante demócrata Jamie Raskin preguntó a Olsen si el aumento de las investigaciones sobre terrorismo doméstico se había traducido en un aumento de las acusaciones, excluyendo los procesamientos relacionados con los disturbios del Capitolio. Olsen respondió: "No tengo una cifra concreta al respecto, congresista, porque esa cifra, ese salto, la duplicación, esa cifra sí incluye los casos del 6 de Enero".

El Pentágono de Biden ordena un 'stand down' sobre el 6 de Enero para la reeducación, la formación

El entonces secretario de Defensa Lloyd Austin emitió un "Stand-Down para abordar el extremismo en las filas" en todo el ejército estadounidense en febrero de 2021. Austin dijo el objetivo era "eliminar los efectos corrosivos que la ideología y la conducta extremista tienen en la fuerza de trabajo". Dijo que todos los mandos militares debían celebrar un día de descanso con sus subordinados y que los mandos debían organizar debates sobre "la importancia de nuestro juramento al cargo; una descripción de los comportamientos inadmisibles; y los procedimientos para informar de comportamientos sospechosos, o reales, de extremismo."

Ese mismo día, el entonces secretario de prensa del Pentágono, John Kirby, vinculó la directiva de retirada con el 6 de Enero.

"Creo que los acontecimientos del 6 de Enero ciertamente hablan de ... un argumento de que hay una mezcla de nacional extremista ... las opiniones nacionalistas violentas y las opiniones de supremacía blanca que se ha mezclado en el ambiente político. Creo que cualquiera que haya visto los acontecimientos ese día, eso es algo bastante obvio", Kirby dijo. "Fue una llamada de atención. El 6 de Enero realmente, creo, no para conmocionar a la nación, pero ciertamente tuvo un efecto eléctrico aquí en el Departamento de Defensa en términos de la noción de que cualquier persona en servicio activo, por no hablar de la comunidad de veteranos, pero en servicio activo podría estar involucrado en esto."

El Pentágono publicó su "Informe sobre la lucha contra la actividad extremista en el Departamento de Defensa" en diciembre de 2021, encontrando que "los datos disponibles muestran en general que los casos de actividad extremista prohibida entre los miembros del Servicio eran raros."

Anteriormente, en 2009, el mayor del Ejército Nidal Malik Hasan gritó "Allahu Akbar" mientras abría fuego en un ataque armado en Fort Hood en el que murieron 13 personas y 28 resultaron heridas. El Pentágono no reaccionó ordenando la retirada tras el ataque.

El FBI y el DOJ podrían tener la oportunidad de revisar los resultados manipulados o incompletos

El informe sobre extremismo del Pentágono concluía que el "Departamento de Defensa ha determinado que el número de asuntos sustanciados de miembros de las fuerzas armadas que están sujetos a medidas oficiales debido a su participación en actividades extremistas prohibidas es inferior a 100 durante el año pasado."

La conservadora Heritage Foundation evaluó en 2023 que "el Departamento de Defensa dedicó 5.359.000 horas a la prevención del extremismo y más de 500.000 dólares a la retirada, sin incluir el coste de la elaboración del informe." El think tank añadió que la "solicitud presupuestaria del Pentágono de Biden contenía 34,2 millones de dólares para contrarrestar las actividades extremistas."

Un informe de la Corporación Rand en 2023 descubrió que "el apoyo entre los veteranos militares a grupos extremistas e ideales extremistas parece similar o menor que los niveles observados entre el público estadounidense en general." El Institute for Defense Analyses en 2023 tampoco "encontró pruebas de que el número de extremistas violentos en el ejército sea desproporcionado con respecto al número de extremistas violentos en el conjunto de Estados Unidos."

A medida que avanza la investigación sobre el asesinato de Kirk, el FBI y el DOJ pueden tener la oportunidad de revisar los resultados manipulados o incompletos, y reconstruir parte de la confianza que perdió con los estadounidenses.

© Just The News