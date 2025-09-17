Cómo ayudó Israel a la Franja de Gaza antes del 7 de octubre de 2023

17 de septiembre, 2025

Hace varios años, Israel recibió presiones de numerosos miembros de la comunidad internacional para que flexibilizara las restricciones en la Franja de Gaza, controlada por Hamás, con el fin de aliviar el sufrimiento de los dos millones de palestinos que viven allí. Esta presión se produjo a pesar de los repetidos ataques terroristas de Hamás contra Israel, incluidos más de 31.000 cohetes y morteros disparados desde Gaza contra las comunidades civiles de Israel, un país del tamaño de Nueva Jersey, antes de 2023 , acompañados de violentos disturbios perpetrados por el grupo terrorista en la frontera con Israel.

En los casi dos años transcurridos desde 2023, se han disparado 19.000 cohetes y misiles más contra Israel desde Gaza.

¿Qué país europeo toleraría que se dispararan contra él 50.000 cohetes, morteros y misiles, o incluso un solo cohete o misil?

Sin embargo, desde 2023 Israel ha expresado su disposición a ayudar a los residentes de la Franja de Gaza a pesar de los continuos ataques y amenazas de Hamás de continuar su yihad (guerra santa) contra Israel.

Como parte de esta asistencia, Israel llegó al extremo de permitir que Qatar enviara miles de millones de dólares a la Franja de Gaza, principalmente para ayuda humanitaria, salarios de funcionarios públicos e infraestructura, a menudo canalizados a través de organizaciones internacionales, incluida la Agencia de Trabajo y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA).

Qatar financió combustible para la planta eléctrica de Gaza, materiales de construcción para proyectos de infraestructura y raciones de alimentos para familias empobrecidas.

Israel aprobó gran parte de esta financiación, entregada en efectivo, como parte de una política para mantener la calma y la estabilidad en la Franja de Gaza. El objetivo de Israel no era "apoyar" a Hamás. Más bien, fue un gesto humanitario de buena voluntad para aliviar la situación de pobreza de muchos gazatíes con la esperanza de que la ayuda pudiera evitar otra ronda de combates con Hamás. En rondas anteriores de combates se habían cobrado la vida de muchos palestinos, así como la destrucción de cientos de viviendas en toda la Franja de Gaza. Los combates siempre se desencadenaban por los ataques terroristas de Hamás.

Además de permitir la financiación de Qatar y de muchas organizaciones de ayuda internacional, Israel aumentó gradualmente el número de trabajadores palestinos a los que se les permite cruzar a Israel desde la Franja de Gaza.

Tras la brutal y violenta toma de la Franja de Gaza por parte de Hamás en 2007, Israel se vio obligado a prohibir la entrada a Israel a muchos trabajadores palestinos de Gaza por razones de seguridad. . Cabe destacar que las preocupaciones de seguridad de Israel no eran infundadas. El ataque del 7 de octubre causó la muerte de más de 1200 israelíes y extranjeros, y miles de heridos. De los 251 israelíes y extranjeros secuestrados en la Franja de Gaza ese día, 48 permanecen en cautiverio. Se cree que solo 20 siguen con vida.

A finales de 2014, Israel reanudó la autorización para la entrada de algunos trabajadores de Gaza mediante un cupo limitado de "permisos comerciales". El objetivo principal de estos permisos era ofrecer incentivos económicos para mantener la calma en la Franja de Gaza. El número de permisos aumentó de forma constante entre 2022 y 2023, alcanzando entre 18.000 y 18.500 para el 7 de octubre de 2023, con planes de aumentar la cifra a 20.000 .

El 28 de septiembre de 2023, dos semanas antes de la masacre del 7 de octubre, Reuters informó:

"Israel reabrió los pasos fronterizos con Gaza el jueves, lo que permitió a miles de trabajadores palestinos acceder a sus puestos de trabajo en Israel y Cisjordania, tras casi dos semanas de cierre provocado por las violentas protestas [organizadas por Hamás] en la frontera. Unos 18.000 gazatíes cuentan con permisos de las autoridades israelíes para trabajar fuera del enclave bloqueado, lo que supone una inyección de efectivo de unos dos millones de dólares diarios a la economía del empobrecido territorio".

Reuters citó a un funcionario palestino anónimo diciendo que el gesto israelí se produjo "a petición de los mediadores [egipcios y de las Naciones Unidas] para reducir las tensiones".

Antes del ataque del 7 de octubre, el peor ataque contra los judíos desde el Holocausto, Israel hizo todo lo posible para ayudar a los palestinos de la Franja de Gaza y evitar otra guerra con Hamás. Egipto, Qatar, las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales insistieron en que la mejor manera de lograr la calma y la estabilidad en la Franja de Gaza era mejorar su economía y otorgar más permisos para que los trabajadores palestinos entraran en Israel.

Cuando Israel se retiró de la Franja de Gaza en 2005, se habló mucho en Israel de convertir el enclave en el "Singapur de Oriente Medio". El objetivo, o el sueño, de Israel era transformar la Franja de Gaza en una zona próspera y floreciente, similar a cómo Singapur se desarrolló de un país pequeño y pobre a un centro próspero y tecnológicamente avanzado. Israel claramente quería abrir un nuevo capítulo en sus relaciones con los palestinos de la Franja de Gaza y colaborar en proyectos económicos y tecnológicos en beneficio de ambos pueblos.

Nada de esto ocurrió. Poco después de la retirada de Israel, Hamás tomó el control de la Franja de Gaza y la transformó en una importante base para la yihad contra Israel.

A los líderes de Hamás no les importaban los jóvenes de Gaza. No les importaba su atención médica ni sus escuelas. En cambio, solo tenían una cosa en mente: la destrucción de Israel y el asesinato de judíos.

Los líderes de Hamás tampoco se preocuparon nunca por los trabajadores desempleados de la Franja de Gaza. Para el grupo terrorista, estos trabajadores eran responsabilidad de Israel, no de Hamás, que funcionaba como gobierno de facto en la Franja de Gaza. Para ellos, Israel —que se había retirado completamente de la Franja de Gaza en 2005— era el único responsable de proporcionar ayuda humanitaria y económica a los residentes de la Franja, no el grupo terrorista.

Cuando Israel impuso restricciones en la Franja de Gaza para proteger a sus ciudadanos y prevenir el terrorismo, fue condenado por imponer sufrimiento y dolor a los palestinos que vivían allí. Cuando Israel comenzó a flexibilizar las restricciones y a otorgar miles de permisos a trabajadores gazatíes para entrar en Israel (mientras que Egipto y otros países árabes se negaban a aceptar palestinos), enfrentó críticas por supuestamente fortalecer a Hamás.

Al final, Israel pagó un precio muy alto y doloroso. Se le había hecho creer que el empleo, el dinero y la ayuda humanitaria traerían estabilidad y calma, y esperaba que la ayuda humanitaria y económica evitaría, o al menos reduciría, los ataques terroristas desde la Franja de Gaza.

Sin embargo, Hamás y muchos palestinos consideraron estas medidas conciliatorias como signos de debilidad por parte de Israel. Con o sin la financiación y la ayuda humanitaria, Hamás habría llevado a cabo su ataque del 7 de octubre contra Israel.

Lo que la comunidad internacional no comprende es que, desde la fundación de Hamás hace más de 35 años, su objetivo declarado ha sido la eliminación de Israel. Para Hamás, el conflicto con Israel nunca ha girado en torno a la economía, los asentamientos ni la mejora de las condiciones de vida de los palestinos. Hamás considera a Israel un gran asentamiento ilegítimo que debe ser desarraigado y reemplazado por un Estado islamista.

Israel es condenado tanto por ayudar a los palestinos en la Franja de Gaza como por no ayudarlos lo suficiente. Cuando Israel permite el envío de fondos y ayuda económica a Gaza, como lo hizo, se le culpa de contribuir a la guerra de Hamás contra Israel. Si Israel se hubiera negado a permitir el envío de fondos y ayuda económica a Gaza, sería acusado de matar de hambre y brutalizar a los palestinos. Al parecer, todos quieren tener ambas cosas a la vez, de modo que todo lo que Israel haga está "mal".

© Gatestone Institute