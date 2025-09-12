Un hito impactante para Estados Unidos

12 de septiembre, 2025

El asesinato del joven activista conservador Charlie Kirk no fue solo un crimen horroroso. No fue solo una tragedia para su familia, con la vida de su esposa destrozada y dos niños pequeños huérfanos. También fue un momento crucial para Estados Unidos y para un Occidente que se descontrola.

Kirk, de 31 años, está siendo llorado como el defensor más razonado y articulado de Estados Unidos en favor de Occidente, el cristianismo e Israel frente a aquellos enemigos de la civilización que quieren destruirlos a todos.

La organización que fundó, Turning Point USA, se dedicaba a promover el debate para resolver diferencias políticas. Esta semana, Kirk quedó devastado por el mal que intentaba frenar. Justo cuando hablaba de violencia política, alguien lo mató a tiros bajo una pancarta que decía: "Demuéstrame que estoy equivocado".

Pero este terrible acto representó mucho más que un mero ataque a la libertad de expresión.

Los incidentes de violencia política en Estados Unidos han ido en constante aumento durante años. Ha habido dos intentos de asesinato contra el presidente estadounidense Donald Trump, uno de los cuales estuvo a punto de matarlo.

En junio, una legisladora demócrata de Minnesota y su esposo fueron asesinados, y un senador estatal demócrata y su esposa también resultaron heridos a tiros por un cristiano aparentemente desquiciado. En abril, la residencia en Harrisburg del gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, judío y demócrata, fue atacada con bombas incendiarias por un partidario de "Palestina".

En 2017, durante una sesión de práctica para el Partido Anual de Béisbol del Congreso en Alexandria, Virginia, cuatro republicanos recibieron disparos de un hombre que, según el fiscal general del estado, estaba "impulsado por la ira contra los legisladores republicanos".

Actualmente desconocemos quién asesinó a Charlie Kirk. La bala de un solo disparo en su cuello, que se cree fue disparada desde un tejado, parecía un asesinato profesional.

Pero entre el público en general, está hirviendo una mezcla venenosa y peligrosa, compuesta por ideólogos, fanáticos, antisemitas, obsesivos, enfermos mentales y otros, que están siendo azuzados por la incitación implacablemente arrojada en las redes sociales.

Esto alimenta una cultura que ha caído en la anarquía, el nihilismo, la pérdida de la razón y una pérdida total de la brújula moral. Aunque esta degeneración trasciende las líneas políticas, no está equilibrada ni en tipo ni en escala. Está impulsada abrumadoramente por la izquierda.

La violencia de derecha tiende a ser perpetrada por solitarios: teóricos de la conspiración, enemigos de los judíos o individuos marginales que suscriben las mentiras paranoicas, las perversiones y las teorías oscuras que infestan los sitios web de extrema derecha.

En cambio, la izquierda, que domina la cultura (en las universidades, los sindicatos, los medios de comunicación, el Partido Demócrata) se ha estado agitando hasta caer en un frenesí desenfrenado contra Trump, los blancos, las mujeres “críticas con el género”, la “emergencia” climática y todos los que disienten de las ortodoxias progresistas.

Estos disidentes, a quienes llaman "la derecha", no son considerados oponentes con quienes discutir, sino la personificación del mal. Para la izquierda, el discurso "incorrecto" constituye violencia. Por lo tanto, la violencia contra estos disidentes está justificada.

Por lo tanto, se les dice a los activistas que tomen acciones directas contra sus objetivos, como las personas blancas, los “negacionistas” del cambio climático o las estatuas “colonialistas”.

Estos mismos izquierdistas están impulsando el frenesí antisemita en Occidente. De hecho, algunas de las reacciones inmediatas al asesinato de Kirk mostraron el mismo pensamiento distorsionado con el que atacan a Israel.

Inmediatamente desviaron la culpa por el asesinato de su propio lado hacia el propio Kirk o hacia su partidario más destacado, Donald Trump.

En MSNBC , Matthew Dowd declaró que Kirk había sido una de las figuras jóvenes más "especialmente divisivas en este asunto, que constantemente promueve este tipo de discurso de odio... dirigido a ciertos grupos. Y siempre vuelvo a la idea de que los pensamientos de odio conducen a palabras de odio, que a su vez conducen a acciones de odio".

La colega de Dowd, Katy Tur, calificó a Kirk de "personaje divisivo" y afirmó que la Administración Trump usaría el tiroteo "como justificación". Y el gobernador demócrata de Illinois, J. B. Pritzker, se apresuró a culpar a Trump de incitar a la violencia política.

De la misma manera, la izquierda culpa a Israel de su propia victimización mientras desincentiva a sus atacantes árabes palestinos. Por eso, la izquierda justificó o ignoró las atrocidades del 7 de octubre de 2023 y busca impedir que Israel derrote a los genocidas de Hamás.

Para los izquierdistas que odian a Israel, así como Kirk merecía ser asesinado, también el Israel "colonialista" merece ser aniquilado. Los residentes israelíes en Cisjordania son "colonos ilegales" que, por lo tanto, merecen ser asesinados.

Los carteles de rehenes secuestrados por Hamás y otros palestinos fueron arrancados porque los judíos israelíes no deben ser considerados víctimas; si fueron violados, torturados, asesinados o quemados vivos el 7 de octubre, entonces se lo merecían simplemente porque eran judíos israelíes.

Al decirse a sí mismos que defienden la virtud, la conciencia y la compasión porque están comprometidos con el universalismo liberal y la hermandad de los hombres, los izquierdistas denuncian a todos los que están comprometidos con Occidente, el Estado-nación e Israel como la “derecha”, los “fascistas” y los “nazis”.

¿Qué se debe hacer con los nazis? Pues destruirlos. Así, la demonización de la izquierda conduce directamente al asesinato.

Por eso, después de que Kirk fuera asesinado a tiros, apareció en las redes sociales una lista de personas prominentes odiadas por la izquierda y que, según ellos, deberían ser asesinadas a continuación.

Esta obscenidad se debe a la creencia de que la izquierda o las minorías que apoyan no pueden hacer nada malo, mientras que los conservadores no pueden hacer nada bueno. Por lo tanto, la izquierda excusa, ignora o niega la violencia cometida por quienes apoya.

Por eso, los medios tardaron dos semanas en informar del impactante asesinato de Iryna Zarutska, una refugiada ucraniana, a manos de Decarlos Brown, un vagabundo afroamericano. Esto ocurrió a pesar de un impactante video en redes sociales que mostraba a Zarutska sentada en un autobús leyendo su teléfono cuando un hombre encapuchado se le acercó por detrás y la acuchilló en el cuello, tras lo cual se desangró.

Brown, diagnosticado con esquizofrenia y con 14 condenas penales previas, ha quedado en libertad de andar por las calles y cometer asesinatos. Incluso cuando los liberales finalmente reconocieron este terrible crimen, su compasión se centró en Brown y no en su víctima. La narrativa obligatoria de la victimización negra borró la evidencia que tenían ante sus ojos.

Así es exactamente como se está desarrollando la demonización de Israel. La narrativa liberal obligatoria sobre el opresivo Israel y sus víctimas "palestinas" ha llevado a amplios sectores de la sociedad estadounidense y británica a creerse las mentiras de que Israel está causando hambruna, limpieza étnica y genocidio en Gaza, y simplemente borra la evidencia de que esto es todo lo contrario de la verdad.

El odio y la violencia políticos no se limitan a la izquierda. Sin embargo, la gran diferencia con la derecha radica en cómo responden a los actos de violencia de su propio bando.

Los conservadores tradicionales reaccionan con horror visceral ante la violencia de la derecha. Dentro del círculo de eco de la extrema derecha, estos actos suelen ir seguidos de la difusión de teorías conspirativas ("el Mossad mató a Charlie Kirk") y otras falsedades absurdas e intolerantes.

Pero la izquierda es la única que convierte el asesinato político de sus enemigos en un proyecto moral que debe celebrarse, promoverse e incentivarse.

Por eso, la mayor parte de la violencia política se asocia con causas progresistas: Antifa, Occupy, Black Lives Matter, Rebelión contra la Extinción, Acción Palestina. Todas estas y otras hacen causa común con los islamistas radicales en su agenda compartida para derrocar a Occidente, destruir la sociedad capitalista blanca y exterminar a Israel.

Es por eso que innumerables musulmanes también han estado celebrando el asesinato de Kirk en las redes sociales con publicaciones que dicen: "Era un enemigo del Islam y se lo merecía" o "Esta es la justicia por apoyar a Israel".

Por eso los atentados del 7 de octubre provocaron celebración y júbilo. Por eso casi la mitad de los británicos piensa que los israelíes son tan malos como los nazis.

En este clima, la razón no lleva a ninguna parte. Y, como hemos visto tan gráficamente, la razón puede incluso llevarte al asesinato.

Esto es a lo que se enfrentan ahora Israel y los judíos de la diáspora. Se trata de una crisis moral, intelectual y espiritual en Occidente que amenaza con su desintegración total como cultura.

Las fuerzas del mal se han desatado. Hay que derrotarlas. Que la memoria de Charlie Kirk sea una bendición, y que su devastador asesinato sea el punto de inflexión que finalmente abra los ojos de Occidente.

© JNS