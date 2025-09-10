La amenaza china: la importante advertencia de Wainright

10 de septiembre, 2025

Después de ver el desfile cuidadosamente organizado del poder militar comunista chino con motivo del 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, es importante escuchar y prestar atención a la advertencia de un general estadounidense que soportó cuatro brutales años como prisionero de guerra japonés hace ocho décadas.

El general Jonathan Wainwright luchó en una valiente pero inútil defensa de las Filipinas en los días posteriores a Pearl Harbor. Tras verse desbordados por fuerzas muy superiores, sus hombres se enfrentaron a la Marcha de la Muerte de Bataán y al bárbaro trato de sus captores japoneses.

Cuatro años más tarde, se unió al general Douglas MacArthur para la rendición del Japón Imperial a los Aliados. Wainwright volvería a casa para convertirse en una articulada y contundente voz a favor de una América capaz de defender la libertad. Conocía por amarga experiencia personal el coste de la complacencia militar en tiempos de paz. Habiendo sido testigo de primera mano de las catastróficas consecuencias de la debilidad militar de Estados Unidos antes de la guerra en las Filipinas, insistió repetidamente en que la preparación para la guerra debe producirse durante la paz, no después de que comience un conflicto.

Como si Wainwright tuviera una bola de cristal sobre la China del siglo XXI, sostenía que los enemigos de Estados Unidos inevitablemente pondrían a prueba nuestras debilidades y que nuestra fuerza militar debía ser el principal elemento disuasorio de la agresión. Su experiencia sugería que las medidas a medias y los gestos militares simbólicos eran peores que la ausencia total de presencia, ya que invitaban al ataque al tiempo que proporcionaban medios insuficientes para una defensa eficaz.

También advirtió que la fuerza militar estadounidense requería algo más que superioridad tecnológica; exigía un cuerpo de oficiales profesionales, personal alistado bien entrenado y un compromiso nacional para mantener la preparación militar incluso durante periodos de aparente paz.

Este mes, China exhibió su más potente tecnología militar, junto con miles de tropas pavoneándose, para enviar un mensaje a Washington y a nuestros aliados. Unido a Rusia y Corea del Norte, el gigante comunista sería reconocido por Wainwright como un Japón Imperial reinventado, pero con recursos mucho más potentes y con la intención de un verdadero dominio global.

Debemos apreciar la perspectiva de Wainwright, como comandante derrotado y Medalla de Honor, de que la debilidad militar invita a la agresión y de que el precio de la falta de preparación es la humillación y posiblemente la derrota. Sus advertencias, basadas en su sacrificio personal y su inquebrantable experiencia militar, tienen un enorme peso moral y deberían formar parte de todas las reuniones convocadas por el nuevo e impresionante Departamento de Guerra de Estados Unidos.

