Bolivia le da un nocaut al socialismo: ¿el inicio de un efecto dominó en América Latina?

1 de septiembre, 2025

Evo Morales y su partido socialista han recibido un golpe histórico en las mas recientes elecciones presidenciales en Bolivia.

Tras casi 20 años de dominación política, corrupción y estatismo de la peor escuela, el MAS terminó con un solo escaño en el legislativo (El País, Swissinfo).

Se trata de un nocaut histórico, ya que, por primera vez desde hace décadas, la segunda vuelta del 19 de octubre enfrentará no a izquierdistas, sino a Rodrigo Paz Pereira, del centroderecha, y el conservador Jorge Tuto Quiroga —ambos independientes del MAS— en una competencia que deja al caudillismo socialista fuera del ring. El País).

De autoproclamado salvador indígena a imitar el populismo bolivariano

Evo Morales emergió en el 2006 como el salvador indígena (financiado por Hugo Chávez y protegido por Fidel Castro), con promesas de justicia social y la nacionalización de recursos.

Sin embargo, imitaba los gestos populistas de Chávez —desde helicópteros hasta estadios—, y mientras su pueblo malamente sobrevivía, él levantaba un palacio presidencial de 34 millones de dólares, con jacuzzi y saunas.

Bolivia terminó hundida en corrupción, gasto público descontrolado y empresas estatales que no rindieron. En 2019, tras acusaciones de fraude electoral confirmadas por la OEA, Morales huyó a México como un líder derrotado. Su intento de regreso sembró caos con acusaciones corrupción, tráfico humano y violencia política.

El mito socialista terminó con la usual redistribución de miseria, corrupción y desesperanza

Una vez más, el mito socialista terminó con la usual redistribución de miseria, corrupción y desesperanza por todo el país.

Sin embargo, ahora Bolivia tiene la oportunidad de sumarse a Argentina, El Salvador, Ecuador y Paraguay —todos enfocados en la libre empresa, seguridad, responsabilidad fiscal y reducción del tamaño del estado.

Milei ha implementado una desregulación radical de la economía (El Economista en español); Bukele logró una tasa de homicidios histórica de apenas 1.9 por cada 100,000 habitantes, la más baja del hemisferio (Infobae, Wikipedia); Noboa avanzó con reformas que atraen inversión extranjera y Pena ha logrado establecer una economía de libre mercado con bajas tasas impositivas para atraer las inversiones a largo plazo.

Desmontando el mito de la inevitabilidad socialista

El efecto domino de las elecciones bolivianas también desmorona el mito de la inevitabilidad socialista. Y cada derrota los socialistas en las urnas reduce su atractivo y hace que otros regímenes autoritarios como Cuba Venezuela y Colombia pongas sus barbas en remojo.

Imaginen un corredor de economía de libre mercado y estabilidad para inversiones entre Argentina, Paraguay y Bolivia, donde el Mercosur podría dejar de ser un club de estatistas para convertirse en un foco facilitador del desarrollo económico (Americas Quarterly) y de competencia para atraer inversores, turistas y empresarios nómadas.

El mensaje de las urnas en Bolivia resuena muy claro en los fallidos bastiones comunistas que han destruido América Latina por décadas.

Ciudadanos cansados de pobreza, economías desastrosas y represión

La propaganda castrista y chavista está quedando hueca frente a ciudadanos cansados de pobreza, economías desastrosas y represión.

¿Y EEUU? Claro, mira con interés: una Bolivia libre puede revitalizar el comercio regional y reducir la injerencia de China y Rusia. Pero el verdadero motor del cambio es sudamericano, no estadounidense.

Es cierto que Bolivia tiene desafíos enormes: reconstruir la economía, combatir corrupción, revitalizar turismo, minería y agricultura. Las soluciones no serán de la noche a la mañana, pero algo cambió: el debate ya no es entre estatismo y libertad, sino entre versiones de libertades orientadas al mercado. Eso es histórico.

Aviso contundente a los caudillos de izquierda

Este resultado boliviano no es solo la caída de Morales. Es un aviso contundente a los caudillos de izquierda: el socialismo encontró su límite electoral. Y representa una chispa de esperanza para millones de latinoamericanos que han vivido bajo gobiernos que prometen igualdad y entregan miseria.

¿Consejo sano para los dictadores comunistas en América Latina? Hagan sus maletas y prepárense para decir “Adiós Lola, y saludos a las muchachitas”.