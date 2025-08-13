La policía de la censura británica podría romper Wikipedia y seguir castigando la libre expresión cristiana

Publicado por Greg Piper 13 de agosto, 2025

Desde las entradas de Wikipedia de crowdsourcing hasta la expresión religiosa pública, la regulación de la libertad de expresión en el Reino Unido está despertando alarmas a ambos lados del charco por sus efectos potenciales y reales sobre el conocimiento compartido y los derechos de conciencia dentro y fuera del país.

El Alto Tribunal del Reino Unido tumbó una impugnación de la Ley de Seguridad en Línea presentada por la Fundación Wikimedia, con sede en Estados Unidos.Wikimedia Foundation, con sede en Estados Unidos, que gestiona Wikipedia, alegando que debe esperar a que la Oficina de Comunicaciones someta realmente a Wikipedia a la "Categoría 1", que eliminaría el anonimato subyacente en su modelo voluntario de creación y edición de entradas.

Algunos observadores advierten de que la decisión del lunes podría llevar a Wikipedia a la oscuridad en el Reino Unido. La entidad sin ánimo de lucro buscó el lado positivo, señalando que el juez Jeremy Johnson dijo que Ofcom y el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Tecnología no tienen "luz verde para implementar un régimen que impediría significativamente las operaciones de Wikipedia".

"La OSA está aumentando la censura para todo el mundo"

Proton VPN, con sede en Suiza, promocionó sus servicios de red privada virtual "anticensura" para eludir la ley, dado que el "gobierno pronto podría pedir a sus ciudadanos que proporcionen identificación para acceder a Wikipedia... Creada para proteger a los niños en línea, la OSA está aumentando la censura para todos."

El cofundador de Wikipedia Jimmy Wales dijo a BBC Newsnight que los "foros de autoayuda", incluida una "aplicación para dejar de beber", ahora tienen que bloquear a los usuarios del Reino Unido que se nieguen a identificarse de acuerdo con la ley, que calificó de "violación de los derechos humanos" que no es "frenar a Big Tech." También está promoviendo las VPN, o redes privadas virtuales, para eludir la ley.

Su cofundador, Larry Sanger, lleva años criticando la supuesta captura de Wikipedia por la izquierda "woke" e incluso ha pedido algún recurso para las personas a las que difama. Los conservadores estadounidenses la han atacado agresivamente por sus decisiones editoriales sesgadas aunque descentradas, como destrozar a los nominados del Gabinete del presidente Trump.

Gabbard: "Las leyes de vigilancia del Reino Unido", amenaza para la seguridad nacional

La sentencia podría ayudar a redirigir esa indignación lejos de la organización sin fines de lucro y hacia un gobierno rival, fortaleciendo los temores bipartidistas de Estados Unidos sobre la amenaza del Reino Unido a la expresión que considera desinformación o discurso de odio y a la privacidad y la seguridad, esta última bajo la Ley de Poderes de Investigación.

El presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jim Jordan, republicano de Ohio, encabezó recientemente una delegación a Europa por las preocupaciones sobre la libertad de expresión de la ley del Reino Unido y la Ley de Servicios Digitales y la Ley de Mercados Digitales de la Unión Europea, afirmando que "amenazan los derechos de la Primera Enmienda de los ciudadanos y empresas estadounidenses".

El senador Ron Wyden, demócrata por Oregón, pidió el mes pasado a la directora de Inteligencia Nacional Tulsi Gabbard que "lleve a cabo y haga pública una evaluación de la amenaza a la seguridad nacional que suponen" las leyes de vigilancia del Reino Unido y sus "supuestas exigencias de vigilancia secreta a empresas estadounidenses", entre ellas Apple, Google y Meta, para crear puertas traseras de cifrado para el Gobierno.

Los artículos, por lo general, no tendrían sentido si se verificasen, separan los colaboradores anónimos

El juez Johnson citó un "grado de urgencia en estos procedimientos porque, en efecto, están retrasando parte de un complejo proceso de regulación que necesita ser resuelto antes de que partes importantes de la Ley [de Seguridad en Línea] entren en vigor."

Escuchó la cuestión de forma acelerada durante dos días el mes pasado para considerar "si se debe conceder permiso para presentar una demanda de revisión judicial y, en caso afirmativo, si la decisión de hacer la regulación 3", que determina quién está cubierto por la Categoría 1, "fue errónea".

La categoría 1 es la más estricta de la ley, "sujeta a muchas obligaciones estatutarias", y la Fundación Wikimedia y un usuario anónimo de Wikipedia argumentaron que sus criterios estaban "destinados a capturar a las grandes empresas rentables de medios sociales donde el contenido anónimo puede 'hacerse viral'", pero fueron redactados de forma mucho más amplia, atrapando accidentalmente a Wikipedia.

El abogado principal de Wikimedia Philippe Bradley-Schmieg testificó que la naturaleza de la "enciclopedia editada de forma colaborativa" la hace incompatible con las obligaciones de verificación del usuario en la ley, "bajo la cual los usuarios pueden elegir sólo encontrar contenido de otros usuarios cuya identidad ha sido verificada".

Recibe sólo una fracción de las solicitudes de retirada que otras plataformas. Tan sólo 664 "en todos" los proyectos de la Fundación Wikimedia el año pasado, en contraste con las 375.899 solicitudes de retirada de TikTok por contenido supuestamente ilegal, de las cuales esa plataforma retiró menos de 64.000.

Como organización sin ánimo de lucro y sin un modelo de negocio y cuyos usuarios "típicamente sólo encuentran contenidos que buscan", Wikipedia desempeña un "papel muy limitado en la moderación" y tiene un"perfil de bajo riesgo", dijo Bradley-Schmieg. La propia Ofcom determinó que más de la mitad de los "daños en línea" proceden de las redes sociales, y sólo el 2% de la categoría "otros", que incluye Wikipedia.

Para desvincularse, Wikipedia tendría que reducir su audiencia en el Reino Unido en "alrededor de tres cuartas partes" o desactivar "funcionalidades importantes correspondientes a los criterios de umbral de la Categoría 1", escribió Johnson, resumiendo a los demandantes.

De lo contrario deberá "cumplir obligaciones que no son razonablemente manejables y que son incompatibles" con su funcionamiento. Ino puede aislar "sensatamente" los contenidos generados por usuarios verificados de los contenidos de usuarios anónimos "sin inutilizar el servicio: los artículos, en general, no tendrían sentido."

Bradley-Schmieg dijo que "ya está sobrecargado debido a las cargas regulatorias existentes" y tendría que construir "nuevos sistemas, procesos de manejo de datos, funcionalidad y herramientas" para verificar a los usuarios", y que en su lugar podría dejar de permitir el acceso al Reino Unido "una vez que se haya alcanzado un límite mensual."

La sentencia del juez Johnson guarda cierto parecido con la del Tribunal Supremo de EEUU de hace un año, que censuró a los médicos y los estados no tienen capacidad legal para demandar a agencias y funcionarios federales por presunta "coacción o estímulo significativo de las decisiones de moderación de contenidos de una plataforma", lo que también llevó al representante Jordan a buscar una solución legislativa.

Si Ofcom y el secretario de Estado competente clasifican a Wikipedia en la categoría 1, "tendría que justificarse como proporcionado para no suponer una violación del derecho a la libertad de expresión en virtud del artículo 10" del Convenio Europeo de Derechos Humanos, "y, potencialmente, una violación también de los artículos 8 y 11", escribió Johnson.

Éstos garantizan "el derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia" y "la libertad de reunión y asociación".

"Es, sin embargo, prematuro pronunciarse sobre eso ahora", dijo Johnson. "Ninguna de las partes ha solicitado un dictamen sobre si Wikipedia es un servicio de categoría 1", algo que, según coinciden, depende de Ofcom "por el momento" y "no se planteará ninguna otra cuestión" si Ofcom rechaza tal categorización.

Prohibido "hacer comentarios sobre cualquier otra religión"

El Reino Unido no está esperando a que la expresión religiosa se comunique de otra forma que no sea el lenguaje corporal para reprimirla, según la Alliance Defending Freedom International..

El grupo dijo que la policía de West Midlands está investigando a la codirectora de March for Life UK Isabel Spruce-Vaughan por tercera vez en dos años por rezar en silencio en una "zona de seguridad" de una clínica abortista, a pesar de que un tribunal la exoneró en 2023 y Spruce-Vaughan obtuvo un acuerdo de 13.000 libras de la policía en 2024 por la segunda detención e investigación.

La policía negó su denuncia por acoso repetido e interrogatorio "en desacuerdo con" el veredicto del tribunal y la orientación de la Fiscalía de la Corona, con el argumento de que hay una "investigación en curso" no revelada previamente contra Spruce-Vaughan y dijo que están esperando el asesoramiento de la Fiscalía de la Corona sobre cómo proceder, dijo ADF International.

"Todos estamos en contra del acoso y el abuso, pero la ley de la 'zona de seguridad' prohíbe ampliamente la 'influencia', que está siendo interpretada por los agentes de policía como la prohibición de 'hacer comentarios sobre cualquier otra religión'y creer una cosa determinada", dijo su abogado, Jeremiah Igunnubole.

Agentes de la policía de Avon y Somerset amenazaron dos veces con detener al pastor Dia Moodley por predicar "sobre las diferencias entre el cristianismo y el islam mientras sostenía un Corán", después de que un musulmán amenazara con apuñalarle, le inmovilizara e intentara quitarle el libro, según ADF International. Moodley ya se había reunido con el Departamento de Estado estadounidense para hablar de sus roces con la policía.

Todo ello a pesar de que Moodley había obtenido anteriormente un acuerdo de la policía tras prohibirle "hacer comentarios sobre cualquier otra religión" y una disculpa meses después por detenerle y encarcelarle durante medio día, tras ser agredido, por "contrastar el cristianismo y el islam" cuando se le preguntó y afirmar que Dios hizo a los seres humanos hombre y mujer, señaló el grupo jurídico.

