Exclusiva JTN: un confidente demócrata dijo al FBI que Schiff dio el visto bueno a filtrar información clasificada para perjudicar a Trump

12 de agosto, 2025

Un oficial de inteligencia de carrera que trabajó para los demócratas en el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes durante más de una década advirtió repetidamente al FBI a partir de 2017 que el entonces representante Adam Schiff había aprobado la filtración de información clasificada para desprestigiar al entonces presidente Donald Trump por el ahora desacreditado escándalo del Rusiagate, según los memorandos bomba del FBI que el director Kash Patel ha entregado al Congreso.

Varias entrevistas del informe FBI 302, a las que ha tenido acceso Just the News afirman que el miembro del personal de inteligencia -un demócrata por afiliación partidista que se describía a sí mismo como amigo tanto de Schiff, ahora senador por California, y del expresidente republicano de Inteligencia de la Cámara de Representantes Devin Nunes- consideraba que la filtración de información clasificada era "poco ética", "ilegal" y "traicionera", pero le dijeron que no se preocupara porque Schiff creía que se libraría de ser procesado en virtud de la Cláusula de expresión y debate de la Constitución.

No se ha hecho pública ninguna opinión del Fiscal General o del Procurador General en la que se tome esa determinación como una cuestión de derecho.

Los funcionarios del DOJ mostraron poco interés en perseguir a Schiff

Pero los funcionarios dijeron a Just the News que los trabajadores del DOJ mostraron poco interés en perseguir a Schiff cuando se les presentaron las acusaciones hace años, citando la misma excusa que el legislador había ofrecido.

En su entrevista más reciente con el buró en 2023, el denunciante, cuyo nombre está redactado, dijo a los agentes de la oficina del FBI en San Luis que asistió personalmente a una reunión en la que Schiff autorizó filtrar información clasificada.

"Cuando trabajaba como tal, [nombre del miembro del personal redactado] fue convocado a una reunión de todo el personal por SCHIFF", decía el informe de la entrevista. "En esta reunión, SCHIFF declaró que el grupo filtraría información clasificada que era perniciosa para el Presidente de los EEUU DONALD J. TRUMP. SCHIFF declaró que la información sería utilizada para acusar al presidente TRUMP".

El denunciante declaró "declaró que esto sería ilegal"

El denunciante dijo a los investigadores que "afirmó que esto sería ilegal y, al escuchar sus preocupaciones, miembros anónimos de la reunión le aseguraron que no serían descubiertos filtrando información clasificada", señala el informe de la entrevista 2023.

El miembro del personal hizo afirmaciones similares a agentes de la oficina de campo del FBI en Washington ya en 2017, poco después de que Trump asumiera su primer mandato.

Puedes leer los informes de las entrevistas del FBI aquí:

Estadista demócrata de HPSCI - Notas de entrevista del FBI

Schiff no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios el lunes.

Funcionarios del FBI filtran selectivamente información clasificada para dar forma a narrativas políticas

Las supuestas filtraciones no prescriben en la mayoría de las teorías legales, pero las revelaciones llegan en un momento delicado para Schiff, que recientemente fue remitido al Departamento de Justicia para posible procesamiento por posible fraude hipotecario, en base a una historia escrita por primera vez por Just the News.

Los funcionarios también dijeron que algunos de los funcionarios del Departamento de Justicia que se negaron a procesar una racha de filtraciones clasificadas durante el asunto del Rusiagate siguen empleados en posiciones de poder, un asunto que puede ser de interés para los legisladores en el Congreso.

"Durante años, ciertos funcionarios utilizaron sus posiciones para filtrar selectivamente información clasificada para dar forma a narrativas políticas", dijo Patel a Just the News el lunes. "Todo se hizo con un propósito: armonizar la inteligencia y la aplicación de la ley para obtener beneficios políticos.

"El Congreso tendrá la oportunidad de descubrir cómo el poder político puede haber sido convertido en arma"

"Esos abusos erosionaron la confianza pública en nuestras instituciones", añadió. "El FBI dirigirá ahora la acusación, con nuestros socios en el DOJ, y el Congreso tendrá la oportunidad de descubrir cómo el poder político puede haber sido convertido en arma y restaurar la rendición de cuentas", dijo.

Schiff, que anteriormente fue miembro principal y luego presidente del Comité Permanente Selecto de Inteligencia de la Cámara de Representantes (HPSCI, por sus siglas en inglés) antes de ascender al Senado, impulsó falsas acusaciones de colusión entre Trump y Rusia durante muchos años, y promocionó el desacreditado dossier del exespía británico Christopher Steele, incluso leyendo múltiples afirmaciones infundadas del mismo en el registro del Congreso en marzo de 2017.

El denunciante comenzó a acercarse al FBI ese mismo año.

En una reunión, el empleado demócrata del HPSCI dijo al FBI que el teniente general retirado Mike Flynn -primer asesor de seguridad nacional de Trump- iba a ser un objetivo específico del comité como parte de un esfuerzo más amplio para apuntar a Trump. El denunciante también señaló específicamente al representante Eric Swalwell, demócrata por California, como probable fuente de filtraciones clasificadas, señalan los memorandos.

Castigo por seguir la ley por delante de la lealtad al partido

El empleado demócrata también habría dicho a un antiguo colega republicano del comité que fue despedido porque el personal de Schiff no creía que tuviera la adecuada "lealtad al partido" después de que planteara sus preocupaciones sobre la estrategia de filtraciones, muestran los memorandos del FBI.

El informante fue entrevistado dos veces en 2017 y al menos cuatro veces a lo largo de seis años sobre las supuestas filtraciones de Schiff, pero los fiscales del Departamento de Justicia declinaron seguir adelante, según los memorandos, parte de una gran producción de documentos que Patel envió al Comité Judicial de la Cámara de Representantes y que identifican varias tramas de filtraciones clasificadas llevadas a cabo por altos funcionarios del Gobierno en la última década.

Los memos son en su mayoría informes de entrevistas 302 del FBI, que según explica un bufete de abogados de defensa criminal, permiten a un agente del FBI redactar un memo -en forma de párrafo- de lo que dijo el testigo. Puede ser de una página o de veinte, dependiendo de la duración de la entrevista.

La sección memo de un 302 es la parte clave. Es una combinación de lo que el agente pudo anotar durante la entrevista y sus recuerdos. Puede ser una lista de preguntas y respuestas o simplemente una narración de lo que dijo el testigo. Por lo general, el testigo no ve el 302 o tiene la oportunidad de corregir cualquier error que crea que contiene antes de que se finalice.

El Gobierno de EEUU se compromete a proteger a los inmigrantes ilegales

El denunciante demócrata dijo al FBI en una entrevista en su casa en diciembre de 2017 que "el ambiente de trabajo del HPSCI comenzó a cambiar alrededor de agosto de 2016 a medida que se acercaban las elecciones presidenciales de Estados Unidos." Dijo que, durante una reunión de personal en septiembre de 2016, otros miembros del personal demócrata revelaron que habían proporcionado información "en segundo plano" a periodistas sobre "sus impresiones sobre la actividad rusa en torno a las próximas elecciones."

El miembro del personal demócrata dijo a los agentes del FBI durante una entrevista en agosto de 2017 en el restaurante Bullfeathers de la capital del país que varios miembros del personal de HPSCI le dijeron en el periodo de octubre de 2016 que si la ex secretaria de Estado Hillary Clinton ganaba las elecciones de noviembre de 2016,se le ofrecería a Schiff el puesto de director de la CIA. El empleado dijo al FBI en diciembre de 2017 que "el estado de ánimo dentro de HPSCI era indescriptible" tras la victoria de Trump, y que Schiff "estaba particularmente molesto, ya que creía que habría sido nombrado director de la CIA" si Clinton hubiera ganado las elecciones.

El denunciante dijo al FBI en diciembre de 2017 que "la minoría del HPSCI vio las elecciones [de 2016] y sus consecuencias como una crisis constitucional" y que en febrero de 2017 "se desató el infierno."

Declaró al FBI en agosto de 2017 que "Schiff creía que Rusia había secuestrado las elecciones, y que Estados Unidos se encontraba en medio de una crisis constitucional. Información clasificada comenzó a filtrarse a los medios de comunicación. La dirección de la minoría demócrata del HPSCI era consciente de las filtraciones, pero tenía la impresión de que filtrar la información era una forma de derrocar a la administración y solucionar la crisis constitucional."

El director de personal del HPSCI quería llevar el asunto de la "implicación rusa" a una investigación conjunta

El denunciante demócrata proporcionó detalles al FBI en agosto de 2017 sobre una reunión del personal de HPSCI el 13 de febrero de 2017 en la que el director de personal de HPSCI y consejero general "aconsejó al personal minoritario que quería conducir el tema de la 'implicación rusa' a una Investigación Conjunta 'similar a la Comisión del 11-S'. Dio instrucciones al personal para que utilizara todos los recursos que habían desarrollado dentro de la Comunidad de Inteligencia para reunir hechos. ... Quería hacer pública la información y utilizar los medios de comunicación para obligar a la opinión pública a llevar a cabo la Investigación Conjunta".

El miembro del personal demócrata dijo al FBI en diciembre de 2017 que creía que "se trataba de una solicitud explícita para recopilar información clasificada para su divulgación pública."

También dijo al FBI en diciembre de 2017 que una persona aún no redactada se había acercado a un miembro del personal de HPSCI y le había ordenado "que se pusiera en contacto con sus contactos en" un lugar redactado "con el fin de recopilar información sobre el contacto de MICHAEL FLYNN con Rusia."

"Todo está dirigido a Trump y a tratar de conseguir su destitución"

El miembro del personal había dicho al FBI en agosto de 2017 que, cuando se le preguntó a otro miembro del personal redactado sobre la solicitud de información de Flynn, "opinaron que todo está dirigido a Trump y a tratar de conseguir su destitución". Flynn fue el tema del día".

El denunciante demócrata también dijo al FBI en diciembre de 2017 que "una filtración en particular" del verano de 2017 le había hecho "enfrentarse a HPSCI sobre el tema". Dijo que "un documento particularmente sensible" fue "visto por un pequeño contingente de personal, así como por SCHIFF y el representante ERIC SWALWELL" y que "en 24 horas, la información apareció en las noticias casi textualmente."

El miembro del personal dijo al FBI que se "sospechaba que SWALWELL había desempeñado un papel en la filtración y señaló que anteriormente se había advertido a SWALWELL que tuviera cuidado porque tenía fama de filtrar información clasificada."

"Inmunidad a todos los discursos y acciones realizados en el hemiciclo de la Cámara de Representantes de EEUU"

El denunciante había contado al FBI en agosto de 2017 que el documento sensible fue leído por miembros del personal del HPSCI y por miembros del Congreso a finales de junio o principios de julio de 2017, y que su contenido se filtró inmediatamente a la prensa. El miembro del personal dijo a la oficina que el consejero general de una agencia de inteligencia redactada entonces "les leyó el acta de motín sobre la divulgación".

El miembro del personal demócrata supuestamente dijo al FBI en una discusión en mayo de 2023 en el Marriott St. Louis Grand Hotel que "tuvo varias conversaciones con dos agentes del FBI anónimos relacionados con el asunto y finalmente fue invitado a asistir a un simulacro de gran jurado con el Departamento de Justicia de Estados Unidos."

Sin embargo, el empleado declaró a la agencia que "finalmente se le informó de que el Departamento de Justicia no seguiría investigando el asunto, ya que los congresistas gozan de inmunidad respecto a todas las declaraciones y acciones realizadas en la Cámara de Representantes de Estados Unidos". No se ha hecho pública ninguna copia de dicho dictamen jurídico emitido al amparo de la ley.

El denunciante dijo a la oficina que "no creía que la actividad que presenció estuviera protegida por esta disposición legal".

La lealtad al partido prima sobre el juramento de proteger y defender la Constitución

Los informes de la entrevista del FBI indican que un agente del FBI había hablado con un miembro del personal republicano "que describió el repentino despido de un miembro del personal perteneciente a una minoría". El miembro del personal republicano dijo al agente del FBI que el miembro del personal demócrata le había dicho que había sido despedido repentinamente debido a una percepción de falta de lealtad al partido."

El empleado republicano dijo al agente del FBI que el empleado demócrata le había dicho que supuestamente había "un proceso sistemático a través del cual se efectuaban filtraciones" y que "había sido despedido porque había una expectativa de filtración, y él se negó a participar".

El miembro del personal del GOP dijo además al FBI que el miembro del personal demócrata dijo que "no se trataba de algo puntual", sino que "según el sistema establecido por" el director de personal de Schiff, "las notas llegaban hasta el miembro de mayor rango, ADAM SCHIFF, tras lo cual se tomaba una decisión sobre quién filtraría la información."

El largo historial de Schiff promoviendo afirmaciones infundadas sobre la colusión entre Trump y Rusia

Después de promover el Dossier Steele en 2017, Schiff se enzarzó en una batalla con el entonces representante Nunes en 2018 sobre el uso del dossier anti-Trump.

La mayoría republicana publicó su Memo FISA a principios de febrero de 2018, en el que se concluía que el dossier anti-Trump de Steele formaba parte esencial de la solicitud FISA inicial y de las tres renovaciones contra Page; el exdirector adjunto del FBI Andrew McCabe testificó que no se habría solicitado ninguna orden FISA al tribunal FISA sin la información del dossier Steele; los orígenes políticos del dossier Steele eran conocidos por altos funcionarios del DOJ y del FBI, pero se excluyeron de las solicitudes FISA; y el funcionario del DOJ Bruce Ohr se reunió con Steele a partir del verano de 2016 y transmitió al Departamento de Justicia información sobre Steele.b>información del DOJ sobre la parcialidad de Steele, con Steele diciéndole a Ohr que estaba desesperado por que Trump no saliera elegido y que le apasionaba que no llegara a la presidencia.

Schiff y la minoría demócrata publicaron a finales de febrero de 2018 su memorándum de refutación en el que sostenían erróneamente que "funcionarios del FBI y del DOJ no abusaron del proceso FISA, ni omitieron información material, ni subvirtieron esta herramienta vital para espiar la campaña de Trump."

"De hecho, el DOJ y el FBI habrían sido negligentes en su deber de proteger al país si no hubieran solicitado una orden FISA y repetidas renovaciones para llevar a cabo la vigilancia temporal de Carter Page, alguien que el FBI evaluó como un agente del gobierno ruso", sostuvieron erróneamente los demócratas . También dijeron que el Departamento de Justicia "cumplió con el rigor, la transparencia y la base probatoria necesaria para cumplir con el requisito de causa probable de la FISA."

"Al menos 17 'errores y omisiones significativos' relacionados con las órdenes FISA"

Schiff afirmó sin fundamento en agosto de 2018 que "creo que hay muchas pruebas de colusión o conspiración a plena vista." Schiff luego volvió a afirmar en abril de 2019 que "He sido muy claro durante el último año, año y medio, de que hay amplias pruebas de colusión a plena vista."

El informe del abogado especial Robert Mueller en marzo de 2019 "no estableció" ninguna colusión criminal entre Trump y Rusia, y el inspector general del Departamento de Justicia Michael Horowitz pronto reivindicó a Nunes y demostró que Schiff estaba equivocado.

Horowitz luego descubrió enormes fallos con la investigación Crossfire Hurricane del FBI en un informe de diciembre de 2019, encontrando al menos 17 "errores y omisiones significativos" relacionados con las órdenes FISA dirigidas al ex asociado de la campaña de Trump Carter Page. Horowitz también criticó el papel "central y esencial" del desacreditado dossier del exespía británico Christopher Steele en la politizada vigilancia FISA del FBI. Steele había sido contratado por la firma de investigación de la oposición Fusion GPS, que estaba siendo pagada por el abogado de la campaña de Clinton Marc Elias. Horowitz descubrió que el FBI también había ocultado información exculpatoria al tribunal de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera.

Schiff intentó derribar las historias del New York Post de octubre de 2020 sobre Hunter Biden

El organismo de control del DOJ también dijo que la supuesta fuente principal de Steele - Igor Danchenko - "contradecía las alegaciones de una 'conspiración bien desarrollada' en" el dossier de Steele.

El exabogado del FBI Kevin Clinesmith admitió ante Durham en agosto de 2020 que falsificó un documento durante los esfuerzos de la oficina para renovar la autoridad de vigilancia FISA contra Carter Page,editando fraudulentamente un correo electrónico de la CIA en 2017 para afirmar que Page "no era una fuente" de la agencia.

Antes de la infame carta sobre el portátil de Hunter Biden, Schiff intentó echar por tierra las historias del New York Post de octubre de 2020 sobre los turbios negocios de Hunter Biden en China y Ucrania afirmando falsamente en la CNN que "sabemos que toda esta calumnia sobre Joe Biden proviene del Kremlin".

Schiff tuiteó en septiembre de 2020 que la investigación era "política desde el principio" y envió a Horowitz una carta solicitando que el organismo de control abriera una investigación sobre Durham. También criticó la elevación de Durham de fiscal federal a consejero especial por parte del fiscal general William Barr, tachándola de "políticamente motivada."

Ni las fuerzas de seguridad ni la Inteligencia de Estados Unidos poseían pruebas reales de colusión

El informe 2023 de Durham concluía que "ni las fuerzas del orden estadounidenses ni la Comunidad de Inteligencia parecen haber poseído ninguna prueba real de colusión en su poder al inicio de la investigación del Huracán Crossfire." El abogado especial evaluó que "el FBI ignoró el hecho de que en ningún momento antes, durante o después de Crossfire Hurricane los investigadores fueron capaces de corroborar una sola alegación sustantiva en el informe del dossier Steele."

Schiff es mencionado por su nombre tres veces en el informe 2023 Durham, incluyendo que un investigador universitario que se negó a investigar las acusaciones Trump-Rusia se sintió amenazado por un miembro del personal de Schiff.

El informe de Durham dice que dos investigadores, probablemente de Georgia Tech, estuvieron en Capitol Hill en una reunión de noviembre de 2018 con el personal de HPSCI en relación con un contrato federal de investigación de seguridad cibernética pendiente.

Durante la reunión, el personal de HPSCI cortó la presentación para mostrar a los investigadores un artículo de noticias sobre "Trump, Rusia y Alfa Bank". El personal de Schiff le dijo al investigador que necesitaban la "ayuda de la universidad con el asunto", según el informe de Durham.

La Cámara de Representantes censuró formalmente a Schiff en 2023

El investigador "respondió diciendo que sería inapropiado que una universidad pública hiciera eso". Un miembro del personal de la oficina del Sen. Jack Reed, demócrata de Rhode Island, también habría dicho que"ahora estamos al mando" mientras que un miembro del personal del HPSCI "dijo que su jefe [Schiff] pronto asumiría el liderazgo del HPSCI." El investigador "tomó el comentario como una leve amenaza".

Tras la publicación del informe Durham, la Cámara de Representantes censuró formalmente a Schiff en 2023 porque "difundió falsas acusaciones de que la campaña de Trump se confabuló con Rusia" y "perpetuó falsas acusaciones del Dossier Steele acusando a numerosos asociados de Trump de confabularse con Rusia en el Registro del Congreso."

Schiff afirmó que deseaba que Biden no le hubiera indultado

El presidente Joe Biden indultó a Schiff en su último día completo en el cargo, en enero de este año, pero solo en referencia al papel de Schiff en el comité selecto que investigó el motín del Capitolio.

"En ciertos casos, algunos incluso han sido amenazados con procesos penales, entre ellos el general Mark A. Milley, el doctor Anthony S. Fauci y los miembros y el personal del Comité Selecto para Investigar el Ataque del 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos", dijo Biden. "Estos servidores públicos han servido a nuestra nación con honor y distinción y no merecen ser el blanco de procesamientos injustificados y políticamente motivados".

"Sigo pensando que fue imprudente e innecesario y que sienta un mal precedente", dijo Schiff, quien añadió que "entiendo por qué el presidente, el presidente Biden, lo hizo. Es una respuesta a las amenazas completamente impropias de Trump de procesar a la gente sin ninguna razón excepto que piensa que son oponentes políticos o piensa que son eficaces o la razón que sea, así que, ya sabes, el origen de todo esto son las amenazas, las amenazas impropias de Trump, pero sin embargo, no creo que esa debería haber sido la respuesta".

