El 'postmortem' de Hillary Clinton sobre las elecciones de 2016 confirma el plan para desprestigiar a Trump con Rusia, según inteligencia

Publicado por jerry dunleavy 4 de agosto, 2025

Pruebas recién desclasificadas demuestran que el FBI fue alertado en 2016 sobre información de inteligencia que indicaba que Hillary Clinton planeaba desprestigiar al entonces candidato Donald Trump vinculándolo con el líder ruso Vladímir Putin, y entonces los líderes del buró le hicieron el juego a la estrategia de la campaña llevando a cabo una investigación exhaustiva sobre falsas afirmaciones de colusión entre Trump y Rusia.

Ahora una gran pregunta se cierne sobre el grupo de ataque del Departamento de Justicia creado por la fiscal general Pam Bondi para investigar el asunto: ¿fue solo una jugarreta política sucia o llegó al nivel de conspiración criminal?

Es probable que las propias palabras de Clinton en un postmortem de las elecciones de 2016 sean clave para los investigadores.

Los registros públicos muestran que la propia Clinton, en coordinación con el asesor general de su campaña Marc Elias, el director de campaña Robby Mook, el presidente de campaña John Podesta, la directora de Comunicación Jennifer Palmieri, Jake Sullivan, asesor político de la campaña, y otros lanzaron un esfuerzo para vincular a Trump con Putin mientras se libraba la batalla de 2016 por la Casa Blanca.

Pruebas recientemente desclasificadas apodadas el "Plan Clinton de inteligencia" incluían supuestas comunicaciones interceptadas de un George Soros que sugerían que la campaña de Clinton de 2016 contra Trump estaba tramando un esfuerzo para demonizar al candidato republicano al conectarlo con Putin, y que la campaña de Clinton esperaba que el FBI echara más leña al fuego.

Ahora está bien establecido que la campaña de Clinton y sus operativos pagados se involucraron en un esfuerzo prolongado y coordinado para vincular a Trump con Rusia durante las elecciones de 2016, incluyendo:

Apariciones en televisión, discursos y pronunciamientos públicos;

Una agresiva estrategia en los medios de comunicación;

La decisión del exespía británico Christopher Steele de llevar su ahora desacreditado dossier al FBI;

Y la difusión de afirmaciones desacreditadas al FBI y al público relacionadas con la Organización Trump y el banco ruso Alfa Bank.

Las acusaciones bomba sobre un complot para vincular falsamente a Trump con Putin en un esfuerzo por distraer la atención del escándalo de los correos electrónicos clasificados de Clinton se encuentran dentro de un apéndice anteriormente clasificado pero ahora en gran parte no redactado del informe 2023 del abogado especial John Durham.

Las revelaciones desclasificadas del informe Durham incluían correos electrónicos supuestamente enviados por Leonard Benardo, un alto cargo de la Open Society Foundations de George Soros, y supuestas comunicaciones de la asesora de política exterior de Clinton Julianne Smith. Benardo negó haber escrito los mensajes, mientras que Smith dijo que no recordaba haberlo hecho pero que no podía descartar haber propuesto ese plan de Clinton.

El anexo recién desclasificado del informe también muestra que Durham encontró algunas pruebas que corroboraban las interceptaciones, pero concluyó que los supuestos correos electrónicos de Benardo eran probablemente mezclas o composiciones de lo que los espías rusos probablemente habían recopilado de múltiples aliados de Clinton.

Smith fue el jefe del equipo europeo de la campaña de Clinton y trabajó como asesor de política exterior de la fallida candidatura de 2016. Smith había sido asesora adjunta de seguridad nacional del entonces vicepresidente Joe Biden durante la administración Obama. Fue representante permanente de Estados Unidos ante la OTAN durante la administración Biden.

El anexo clasificado de Durham evaluó que "es una deducción lógica que [EDITADO] [Julianne] Smith estaba, como mínimo, desempeñando un papel en los esfuerzos de la campaña de Clinton para vincular a Trump con Rusia" y que las comunicaciones revisadas por el abogado especial "ciertamente prestan al menos cierta credibilidad de que existió tal plan."

El informe público 2023 de Durham reveló que "la Comunidad de Inteligencia recibió la inteligencia del Plan Clinton a finales de julio de 2016."

El abogado especial dijo que las notas manuscritas del entonces director de la CIA John Brennan reflejan que Brennan informó al entonces presidente Barack Obama, al entonces vicepresidente Joe Biden, al desde entonces despedido director del FBI James Comey, y a otras personas a principios de agosto de 2016 en relación con la "supuesta aprobación por parte de Hillary Clinton el 26 de julio de una propuesta de uno de sus asesores [de campaña] para vilipendiar a Donald Trump agitando un escándalo en el que se afirmaba la injerencia de los servicios de seguridad rusos."

La CIA también envió una remisión a Comey que fue copiada al ex agente especial del FBI Peter Strzok, pero Durham concluyó que el FBI no investigó.

La propia Clinton fue preguntada previamente sobre la inteligencia del Plan Clinton, y dijo al equipo de Durham en una entrevista que "me parecía desinformación rusa; son muy buenos en eso, ya sabes."

De hecho, la inteligencia del Plan Clinton se parecía muchísimo a la estrategia exacta de campaña que Clinton pregonó y llevó a cabo.

La estrategia Trump-Rusia de la campaña de Clinton

Palmieri escribió un extenso artículo para The Washington Post a principios de 2017 tras la victoria de Trump en 2016 que tituló: "La campaña de Clinton os advirtió sobre Rusia. Pero nadie nos escuchó. Los demócratas aún pueden contraatacar ahora. He aquí cómo".

La historia detalla una estrategia política y mediática de la campaña de Clinton para colocar las acusaciones de vínculos entre Trump y Putin en la mente de los votantes, pero el papel de la campaña de Clinton en la financiación del Steele Dossier y el impulso de las afirmaciones del Alfa Bank ni siquiera se insinúa en el OpEd.

"Estábamos en un callejón sin salida: no queríamos que hablara demasiado de Rusia porque no era lo que los votantes nos decían que les importaba y, francamente, sonaba un poco chiflado", escribió Palmieri. "Al mismo tiempo, comprendimos que el tema nunca llegaría a la mente de los votantes si no dirigíamos la atención hacia él".

En ninguna parte de su historia mencionó que la campaña de Clinton estaba financiando y promoviendo algunas de las afirmaciones más infundadas y perjudiciales de colusión Trump-Rusia encontradas en el Steele Dossier y las acusaciones del Alfa Bank.

El papel clave de Jake Sullivan

Jake Sullivan, que fue asesor de seguridad nacional de Biden durante la Administración Obama, habló ante el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes sobre el papel clave que desempeñó en impulsar la narrativa Trump-Rusia durante la campaña de 2016.

"Estuve involucrado en tratar de averiguar cómo enmarcar el hecho de que una potencia extranjera hostil estaba tratando de interferir en una elección estadounidense, cómo educar a los periodistas y al público sobre lo que esto significaba, particularmente después de que los rusos pasaron de simplemente penetrar los sistemas, lo que los países habían hecho en campañas pasadas", dijo Sullivan.

"Cuando eso pasó de ser un mero ejercicio de fisgoneo a convertirse en un arma a través de la forma de filtraciones, me involucré mucho más en hablar públicamente y también con los periodistas sobre lo que esto significaba y el hecho de que nuestro país estaba siendo atacado", añadió.

Antes de las elecciones de 2016, Clinton solo había tuiteado la palabra "Rusia" una vez

Antes de las elecciones de 2016, Clinton solo había tuiteado la palabra "Rusia" una vez desde su cuenta personal: un tuit de 2014 en el que elogiaba a las "fuertes y valientes jóvenes de #PussyRiot, que se niegan a que sus voces sean silenciadas en #Rusia". Su siguiente tuit con la palabra Rusia fue en agosto de 2016, y supuso un ataque a Trump.

"¿Por qué las ideas de política exterior de Trump parecen una lista de deseos de Putin?". Preguntó Clinton el 7 de agosto de 2016. Y añadió: "En serio, ¿qué está pasando con Trump y Rusia?" Clinton dijo al día siguiente que "tenemos algunas preguntas sobre la acogedora relación de Donald Trump con Rusia".

Clinton compartió un vídeo en septiembre de 2016 en el que vinculaba a Trump con Rusia y tuiteó: "El hombre que podría ser vuestro próximo presidente puede estar profundamente en deuda con otro país. Confiáis en él para dirigir el nuestro?".

Había multiplicado otros tuits similares, afirmando ese mes que "los lazos de Donald Trump con Rusia pueden entrar en conflicto con los intereses de Estados Unidos... pero son estupendos para su cuenta de resultados" y preguntando: "¿Qué pasa con Donald Trump y Rusia?".

El Plan Clinton se había lanzado un par de meses antes en la Convención Nacional Demócrata.

Convención Nacional Demócrata de 2016 y el lanzamiento del Plan Clinton

Clinton pareció confirmar en su postmortem de 2017 sobre su derrota electoral, ¿Qué pasó?, que a finales de julio de 2016, justo al inicio de la DNC, ella personalmente aprobó algo muy similar a lo que quedó plasmado en la inteligencia del Plan Clinton.

"La convención lo consumía todo. Así que era difícil parar y centrarse en la gravedad de lo que estaba sucediendo. Pero me di cuenta de que habíamos cruzado una línea. Esto no era la normalidad de la política", escribió Clinton sobre el supuesto hackeo y publicación de correos electrónicos del Comité Nacional Demócrata. "Esto era -no hay otra palabra para describirlo- la guerra. Le dije a mi equipo que creía que estábamos en un momento de 'romper cristales'. 'Nos están atacando', le dije. Era el momento de adoptar una postura pública mucho más agresiva".

Clinton escribió que "Robby Mook hizo una ronda de entrevistas en las que apuntó directamente a Rusia. Dijo que no estaban tratando sólo de crear el caos, sino que estaban tratando activamente de ayudar a Trump".

"Jennifer Palmieri y Jake Sullivan celebraron una serie de sesiones informativas para que las cadenas de noticias lo explicaran con más detalle". Se lamentó de que "la prensa trató nuestras advertencias sobre Rusia como si fueran vueltas que habíamos cocinado para distraer de revelaciones embarazosas."

"Los rusos están publicando estos correos con el propósito de ayudar realmente a Trump"

Palmieri escribió en su artículo de opinión de 2017 que "a principios de esa semana [la semana del DNC en julio de 2016], nuestro director de campaña, Robby Mook, fue objeto de burlas por decirle a la CNN que la filtración de correos electrónicos robados antes de nuestra convención era una indicación de que Rusia estaba tratando de ayudar a Trump", mientras enlazaba con las afirmaciones de Mook.

Mook había argumentado al presentador de CNN Jake Tapper que "los expertos nos dicen que actores estatales rusos irrumpieron en el DNC, robaron estos correos electrónicos" durante una aparición en CNN el 24 de julio de 2016. Mook añadió: "Y otros expertos están diciendo ahora que los rusos están liberando estos correos electrónicos con el propósito de ayudar realmente a Donald Trump."

El jefe de campaña de Clinton también había dicho a George Stephanopoulos, de ABC News, casi exactamente lo mismo ese día, argumentando que "lo preocupante de toda esta situación es que los expertos nos están diciendo que actores estatales rusos irrumpieron en el DNC, tomaron todos estos correos electrónicos y ahora los están filtrando a través de estos sitios web ... y es preocupante que algunos expertos ahora nos están diciendo que esto fue hecho por - por los rusos con el propósito de ayudar a Donald Trump."

Mook afirmó a CNN y ABC que Trump había estado elogiando a Putin. No fue un accidente.

Rondas por las cadenas de televisión

"En la Convención Demócrata de Filadelfia del verano pasado, Jake Sullivan y yo cogimos nuestros carritos de golf una tarde para hacer la ronda de las carpas de las cadenas de televisión en el aparcamiento del Wells Fargo Center", escribió más tarde Palmieri. "Teníamos la misión de conseguir que la prensa se centrara en algo que incluso a nosotros nos costaba procesar: la perspectiva de que Rusia no solo había hackeado y robado correos electrónicos del Comité Nacional Demócrata, sino que lo había hecho para ayudar a Donald Trump y perjudicar a Hillary Clinton."

Sullivan dijo al Comité de Inteligencia de la Cámara en 2017 que él y Palmieri trabajaron duro en el DNC de 2016 para impulsar una narrativa que vinculara negativamente a Trump con Rusia - un esfuerzo que dijo que esperaba que cebara a los medios para centrarse en esto desde entonces hasta las elecciones.

"Lo que Jennifer y yo hicimos fue básicamente ir a los equipos de reporteros y productores de cada una de las principales cadenas. Recuerdo haber ido a CNN, ABC, FOX, CBS, creo que NBC, creo que fue a cada una de ellas. ... Y básicamente nos sentamos con ellos y repasamos lo que entendíamos que era el caso de - en términos del hackeo y la filtración del DNC, lo que creíamos que era el caso con respecto a la participación rusa ... y es probable que haya más a medida que avanzamos, y la gente realmente debe prestar atención a esto", testificó Sullivan.

Sullivan agregó: "La otra cosa en la que me centré en esas conversaciones fue raumentar las preguntas sobre por qué - qué estaba motivando a Vladimir Putin a hacer esto ". Sostuvo que Trump "estaba adoptando una serie de posiciones que parecían coincidir casi exactamente con la lista de deseos de Vladimir Putin", lo que "sería el tipo de cosa que motivaría a Putin a querer verlo salir elegido."

Sullivan dijo que "la otra dimensión de esto que puse sobre la mesa" para los medios era "la naturaleza de las conexiones entre varios miembros de la política exterior y el equipo político de Trump y elementos del Gobierno ruso o apoderados respaldados por Rusia, ya sea que estés hablando de Mike Flynn o Paul Manafort o Carter Page y que cuando sumas todo esto, es una imagen bastante inquietante."

La campaña de Clinton impulsó afirmaciones sobre Trump y Rusia sin pruebas

Sullivan dijo que le dijo a los medios en el DNC de julio de 2016 que "queríamos proporcionar un cierto tipo de contexto o base de encuadre para ello en esas conversaciones."

Palmieri continuó en su artículo de 2017 sobre las elecciones de 2016 que "no estábamos seguros de si Rusia estaba haciendo esto para socavar la fe de los estadounidenses en nuestro proceso político o si estaba tratando de convertir a Trump en el próximo presidente. Pero queríamos dar la voz de alarma". La admisión del líder de la campaña de Clinton de que estaban impulsando sus afirmaciones sobre Trump y Rusia sin pruebas es notable.

Los vínculos que Sullivan, Smith y otros tenían con Biden son notables. Just the News informó de que Biden se convertiría en la cara pública del esfuerzo por atacar a Trump al vincularlo con Putin a partir de finales de julio de 2016.

"Donald Trump, con toda su retórica, nos haría literalmente menos seguros", dijo Biden en el DNC el 27 de julio de 2016. "No podemos elegir a un hombre que menosprecia a nuestros aliados más cercanos mientras abraza a dictadores como Vladimir Putin. Lo digo en serio".

Obama también contribuyó, afirmando esa noche que Trump "se arrima a Putin" y "dice a nuestros aliados de la OTAN que estuvieron a nuestro lado tras el 11-S que tienen que pagar si quieren nuestra protección" durante su discurso en el DNC el 28 de julio de 2016.

Clinton, por su parte, no presentó directamente el vínculo Trump-Putin durante su propio discurso, aunque se hizo eco del tema al declarar que "estoy orgullosa de estar al lado de nuestros aliados en la OTAN contra cualquier amenaza a la que se enfrenten, incluida la de Rusia" cuando subió al escenario central el 29 de julio de 2016.

La campaña de Clinton estuvo detrás del Dossier Steele

Elias contrató a la empresa de investigación de la oposición Fusion GPS, que a su vez contrató a Steele en 2016. Elias ha testificado que estaba al tanto de los planes de Fusion para que Steele informara a los periodistas sobre su investigación anti-Trump, se reunió con Steele durante la contienda de 2016 y periódicamente informó a la campaña sobre los hallazgos de Fusion y Steele.

Perkins Coie cobró más de 12 millones de dólares entre 2016 y 2017 por su trabajo representando a Clinton y al DNC. Según el cofundador de Fusion, Glenn Simpson,Perkins pagaba a Fusion 50.000 dólares al mes. Elias testificó que eran 60.000 dólares cada mes. Fusion afirmó que pagó a Steele 168.000 dólares por su trabajo. Perkins afirmó que Fusion se puso en contacto con ellos en marzo de 2016 sabiendo que Perkins representaba a la campaña de Clinton.

Mook dijo en 2017 que autorizó a Elias a contratar a una firma para desenterrar trapos sucios sobre las conexiones de Trump con Rusia y que autorizó a Elias "a investigar esto, particularmente el aspecto internacional."

La campaña de Clinton quería "una investigación profunda sobre Trump"

"Estábamos recibiendo informes que fueron elaborados por el bufete de abogados con información", dijo Mook. "Estoy orgulloso de que fuéramos capaces de reunir parte de la investigación que ha sacado esto a la luz".

Los cofundadores de Fusion, Simpson y Peter Fritsch, escribieron en su libro de 2019 que se reunieron con Elias en abril de 2016 y que Elias quería "una investigación profunda sobre Trump".

Fritsch dijo que le dijo a Elias: "Creemos que ustedes realmente querrán prestar atención al ángulo de Rusia". Los autores escribieron que "este ángulo era todo nuevo para Elias, y le encantó."

El informe del Comité de Inteligencia del Senado de agosto de 2020 decía que "Elias le dijo a Fusion GPS que le informara sólo a él, de modo que las comunicaciones de Fusion GPS podían ser únicamente con un abogado y, por tanto, estar cubiertas por el privilegio abogado-cliente."

La Comisión Federal Electoral dijo que el DNC pagó $ 849,407 y la campaña de Clinton pagó $ 175,000 a Perkins Coie por lo que se alegó en una queja que era "investigación de oposición realizada por Fusion."

Hillary for America y el DNC, multados por la FEC

La campaña de Clinton informó falsamente del propósito de todos esos pagos como "servicios legales." La FEC dictaminó en 2022 que había "causa probable" para creer que Hillary for America y el DNC violaron las leyes federales al "informar mal del propósito de ciertos desembolsos" y multó a su campaña.

La campaña de Clinton estuvo detrás del Dossier Steele

Steele le dijo a su encargado en el FBI a principios de julio de 2016 que la propia Clinton estaba al tanto de las investigaciones sobre los trapos sucios de Trump y Rusia que estaba llevando a cabo.

Horowitz escribió en 2019 que "revisamos lo que Steele representó fueron sus notas contemporáneas de su reunión del 5 de julio con el agente de manejo 1", con Steele diciendo que los días fueron escritos dentro de un día o dos de su reunión con la oficina.

Las notas de Steele reflejaban que el ex espía británico sabía que "asociados del Partido Demócrata" estaban pagando por la investigación de Fusion GPS, que "el cliente final" era la dirección de la campaña presidencial de Clinton y que "la candidata" -la propia Clinton- estaba al tanto del trabajo de Steele.

Steele dijo al organismo de control del Departamento de Justicia que fue "bastante sincero" con el agente que le manejaba, y "también dijo que estaba claro que Fusion GPS estaba respaldada por partidarios de Clinton y demócratas de alto rango que la apoyaban."

El agente del FBI que manejaba a Steele dijo a Horowitz "que no recordaba que Steele le hubiera mencionado estos hechos durante su reunión."

Elias informó a la campaña de Clinton sobre las afirmaciones del Dossier Steele





Elias dijo al Congreso en 2017 que había visto "algo" del dossier "pero no todo" durante la campaña de 2016. Dijo que empezó a recibir informes sobre los hallazgos de Steele a finales de junio de 2016 o principios de julio de 2016, y probablemente escuchó por primera vez el nombre de Steele a principios de julio de 2016 de boca de uno de los fundadores de Fusion.

El abogado de la campaña de Clinton dijo: "Si recibía información y era útil y era verificable y era información con la que me sentía cómodo, entonces iba a un cubo. Si era información que no lo era, no lo era".

Elias declaró que"yo daba a Fusion instrucciones sobre la investigación y la información que creía que me ayudaría a realizar mi trabajo. ... En algunas ocasiones, el trabajo de Fusion fue destilado e incorporado a mis juicios sobre cuestiones legales, mientras que en otros casos, compartí los resultados del trabajo de Fusion con mis clientes."

Sullivan dijo al Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes en 2017 que estuvo en reuniones en las que Elias informó a la campaña sobre la investigación de la oposición, afirmando: "Marc lleva un tremendo número de sombreros, así que no estaba seguro de a quién estaba representando. ... En cierto modo pensé que estaba, ya sabes, hablando con nosotros como, ya sabes, un compañero de viaje ... en el esfuerzo de la campaña".

Steele se reunió con numerosos periodistas en 2016 "por instrucción de Fusion"

Mook dijo al Comité de Inteligencia del Senado que "el abogado [Elias] a partir del verano [de 2016] le había informado" junto con Palmieri, Sullivan, Podesta y otros sobre"piezas del reportaje" en el dossier.

Palmieri habló ante el Senado sobre las sesiones informativas de Elias/ "Tenía informes. ... Algunas de las cosas que he leído están en el dossier de las que había oído hablar a Marc, incluido el famoso encuentro en el hotel", recordó.

Steele ha dicho en documentos legales que se reunió con numerosos periodistas en 2016 "por instrucción de Fusion". Durante las reuniones de septiembre de 2016, dijo que informó a periodistas de The New York Times, The Washington Post, Yahoo News, the New Yorker y CNN. Steele dijo que también informó a reporteros de Times, Post y Yahoo News a mediados de octubre de 2016 y que informó a Mother Jones por Skype a finales de octubre de 2016.

Una presentación legal de Steele en 2017 señaló que estas reuniones con la prensa, organizadas y a las que asistió Fusion, "implicaron la revelación de inteligencia limitada en relación con indicios de interferencia rusa en el proceso electoral estadounidense y la posible coordinación de miembros del equipo de campaña de Trump y funcionarios del gobierno ruso." El cofundador de Fusion, Simpson, habría asistido a ellas con Steele.

"Su tesis de que Trump es un candidato manchuriano es peor que la presentada originalmente"

Como ejemplo de la estrategia mediática de Fusion relacionada con las afirmaciones de Steele, Fritsch presionó para que Jay Solomon, del Wall Street Journal, investigara a Carter Page en julio de 2016. El periodista del Journal dijo a Fusion que "su tesis de que Trump es un candidato manchuriano es peor de lo que se presentó originalmente." Fritsch envió por correo electrónico que "WSJ no está interesado en la historia del hackeo ni en el ángulo de Rusia" y dijo que eso convertía al medio en un "club de uno" porque "todos quieren mierda sobre esto."

El informe de 2019 del inspector general del DOJ Michael Horowitz señaló que "con la autorización de Fusion GPS" a finales de septiembre de 2016, Steele viajó a Washington D.C. y se reunió con "numerosas personas fuera del FBI para discutir la inteligencia que había obtenido." Estas incluyeron reuniones con Elias en su oficina de Washington, el funcionario del Departamento de Justicia Bruce Ohr, y otros. Steele se reunió más tarde con funcionarios del Departamento de Estado como Kathleen Kavalec y Jonathan Winer.

Steele fue la fuente de un artículo publicado a finales de septiembre de 2016 en Yahoo News por Michael Isikoff sobre Carter Page titulado "Funcionarios de inteligencia de EE.UU. investigan los vínculos entre el asesor de Trump y el Kremlin" El artículo citaba a una "fuente de inteligencia occidental bien situada" que afirmaba que Page se reunió con el presunto socio de Putin y presidente de la compañía energética Rosneft, Igor Sechin. Page niega que esa reunión tuviera lugar y el FBI no encontró pruebas de ello. Ese artículo de Yahoo News se mencionó en las solicitudes de la FISA contra Page.

El portavoz nacional de la campaña de Clinton Glen Caplin se apoderó de las afirmaciones del dossier financiado por Clinton y blanqueado a través de los medios de comunicación, escribiendo: "Es escalofriante saber que los funcionarios de inteligencia de Estados Unidos están llevando a cabo una investigación sobre las presuntas reuniones entre el asesor de política exterior de Trump, Carter Page, y miembros del círculo íntimo de Putin durante su estancia en Moscú."

Steele también fue la fuente de un artículo de Mother Jones de finales de octubre de 2016 de David Corn en el que se citaba a "un ex alto funcionario de inteligencia de un país occidental" y se señalaba que "en los últimos meses proporcionó al buró memorandos... en los que sostenía que el gobierno ruso ha intentado durante años cooptar y ayudar a Trump."

Cuando se le preguntó si Elias sabía que Fusion GPS envió a Steele a hablar con medios de comunicación durante 2016, Elias testificó ante el Congreso en 2017 que era "consciente de que él [Steele] habló con medios de comunicación en ese período de tiempo" y admitió que sabía de las reuniones antes de que ocurrieran.

Elias dijo que no participó en la decisión de con qué periodistas se reuniría Steele, pero que estaba presente cuando se produjeron las conversaciones que establecían las reuniones con la prensa. Elias dijo que la decisión de Fusion podría haberse tomado durante una reunión en su oficina de Washington.

Aliados de Clinton vinculados a las afirmaciones más salaces del dossier falso

Una serie de aliados de Clinton estuvieron vinculados a alegaciones salaces hechas sobre Trump y Rusia - incluyendo afirmaciones infundadas que terminaron en el dossier Steele.

Chuck Dolan, aliado de Hillary Clinton, estuvo estrechamente vinculado a la principal fuente del dossier Steele - Igor Danchenko - durante las elecciones de 2016, según las pruebas reunidas durante la investigación del abogado especial Durham.

Durham dijo que Dolan "hizo campaña activamente y participó en llamadas y eventos como voluntario" para Hillary Clinton en 2016. Durham dijo que Dolan "interactuó con altos dirigentes de la Federación Rusa cuyos nombres aparecerían más tarde en los Informes de la Compañía [Steele]" y también "mantuvo relaciones con" el embajador de Rusia en Estados Unidos y el jefe de la Sección Económica de la Embajada de Rusia en Washington, D.C. - "ambos de los cuales también aparecerían más tarde por su nombre en los Informes de la Compañía."

Dolan supuestamente pidió a Danchenko que asistiera a una conferencia en octubre de 2016 en el Ritz Carlton de Moscú, un lugar que sería la fuente de afirmaciones salaces sobre Trump. Durham dijo que Dolan también asistió a reuniones en la embajada rusa en Estados Unidos en 2016.

Dolan viajó a Moscú en junio de 2016 en un viaje de planificación para la conferencia de Moscú, donde se alojó en el hotel. Danchenko también estaba en Moscú en ese momento trabajando para Steele y se reunió allí con Dolan.

Durham dijo que Dolan se reunió con el director general del hotel moscovita y con una empleada del hotel para hablar de la conferencia y recibió una visita guiada por el hotel, incluida la suite presidencial. Durham señaló que las referencias al "Hotel Moscú,la Suite Presidencial, y un gerente del Hotel Moscú y otro personal aparecerían más tarde en los Informes de la Compañía [Steele]".

Durham dijo que Dolan describió a Danchenko en un correo electrónico de junio de 2016 como un potencial ex espía ruso, escribiendo: "Es demasiado joven para el KGB. Pero creo que trabajó para el FSB".

Danchenko medió en una reunión entre Dolan y su amiga rusa, Olga Galkina

La eventual acusación de Durham contra Danchenko -un jurado lo absolvió - decía que Danchenko medió en una reunión entre Dolan y su amiga rusa, Olga Galkina, "para discutir una potencial relación de negocios." Durham dijo que Dolan y Galkina "discutieron sus opiniones políticas y su apoyo a Hillary Clinton".

Dolan supuestamente regaló a Galkina una autobiografía de Hillary Clinton, que inscribió con un mensaje: "Para mi buen amigo [nombre de pila de la subfuente rusa 1], Un gran demócrata". En julio de 2016, Galkina supuestamente escribió a Dolan: "Dile que por favor [Clinton] tiene un gran admirador en" Rusia, según el informe de Durham.

Según la acusación, Galkina envió un mensaje a otro ruso en agosto de 2016 en el que describía a Dolan como "asesor" de Clinton y afirmó en septiembre de 2016 que Dolan "me llevaría al Departamento de Estado si Hillary gana." El día antes de las elecciones de noviembre de 2016, Galkina escribió a Dolan: "Como gran fan de Hillary, le deseo a ella y a todos sus seguidores que tengan un día de Victoria."

El FBI también acabó investigando las afirmaciones deun segundo "dossier" elaborado por el veterano agente de la familia Clinton Cody Shearer, quien pasó sus infundadas acusaciones sobre Trump y Rusia al funcionario del Departamento de Estado y viejo colaborador de Steele Jonathan Winer, quien a su vez facilitó una copia a Steele, que a su vez la pasó al FBI en octubre de 2016.

"La información describe los esfuerzos del FSB para comprometer con éxito a Donald Trump"

Steele dijo que Winer había obtenido la información de Sidney Blumenthal, asociado de Clinton desde hace mucho tiempo, quien la recibió de Shearer.

"Lo que me llamó la atención fue cómo parte del material se hacía eco del de Steele, pero parecía implicar a fuentes diferentes. Por mi cuenta, compartí una copia de estas notas con Steele, para pedirle su reacción profesional", escribió Winer en The Washington Post.

El FBI dijo que el memorando pasado de Steele afirmaba ser "de una subfuente del FSB" -el Servicio Federal de Seguridad de Rusia es la principal agencia sucesora de la policía secreta KGB de la Unión Soviética- y que "la información describe los esfuerzos del FSB para comprometer con éxito a Donald Trump."

El memorándum de Shearer hacía acusaciones no corroboradas similares sobre Trump y el Ritz Carlton en el concurso de Miss Universo en Moscú en 2013.

Steele y Fusion GPS obtuvieron información sobre la investigación del FBI sobre Crossfire Hurricane

El FBI comunicó a Steele en octubre de 2016 que estaba investigando a Carter Page, así como al colaborador de la campaña de Trump George Papadopoulos, al futuro asesor de seguridad nacional de Trump Michael Flynn y al jefe de campaña de Trump Paul Manafort. Steele pasó al menos parte de esta información a Fusion, según un libro de los cofundadores de la firma.

En una reunión de octubre de 2016 con Steele participaron agentes del FBI a los que el inspector general Horowitz apodó agente de manipulación 1, jefe de sección en funciones 1, agente de caso 2 y analista de inteligencia supervisor del equipo Crossfire Hurricane.

El FBI reveló a Steele que Papadopoulos estaba siendo investigado después de que un "Gobierno extranjero amigo" -el partidario de Clinton y enviado australiano Alexander Downer- transmitiera una conversación sobre Papadopoulos. Steele transmitió entonces los detalles a Fusion GPS. El FBI también informó a Steele sobre Carter Page, Manafort y Flynn.

A Steele "se le dio una visión general de la investigación de CROSSFIRE HURRICANE del FBI".

El Agente de Caso 2 le dijo a Horowitz que le informó a Steele que el FBI estaba interesado en obtener información en "tres cubos" incluyendo "inteligencia/información adicional sobre individuos específicos y nombrados (como [Page] o [Flynn]) involucrados en facilitar la relación entre la campaña de Trump y Rusia."

El resumen del agente del caso 2 afirmaba que Steele recibió "una visión general de la investigación CROSSFIRE HURRICANE del FBI" y "fue informado de que el equipo del CH tuvo conocimiento de los comentarios [de Papadopoulos] de mayo de 2016 en el Reino Unido a finales de julio."

En su libro de 2019, los cofundadores de Fusion GPS escribieron que la reunión de octubre de 2016 con el FBI "arrojó un importante dato de inteligencia para Fusion" sobre Papadopoulos después de que "Steele pasó ese importante chisme" a la firma de investigación de la oposición.

La campaña de Clinton no solo estaba recopilando investigación de la oposición: la estaba empujando a la prensa

La empresa de Steele dijo en 2018 que Perkins "contrató a Fusion para obtener información necesaria para que Perkins Coie LLP proporcionara asesoramiento legal sobre el impacto potencial de la participación rusa en la validez legal del resultado de las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016."

Elias presentó una declaración redactada en 2022 en la que afirmaba que "las campañas presidenciales se encuentran regularmente con riesgos de litigio ofensivos y defensivos de múltiples maneras." Fusion argumentó en 2022 que "operaba como investigador de investigación para ayudar a Elias a proporcionar asesoramiento legal", no como investigación de oposición.

Durham dijo en 2022 que era inverosímil afirmar que la "investigación de la oposición política de Fusion -que desencadenó un flujo considerable de información despectiva no verificada en los medios de comunicación, el gobierno y el público- era, en realidad, un trabajo confidencial de expertos destinado a apoyar el asesoramiento jurídico."

El abogado especial dijo que el "propósito principal" del trabajo de Fusion relacionado con el dossier Steele y las afirmaciones de Alfa Bank "erab". Durham señaló las afirmaciones de Fusion fueron impulsadas a los medios de comunicación, el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia, el Congreso y otros lugares, y "estos esfuerzos dieron lugar a numerosos artículos en los medios de comunicación" antes y después de las elecciones de 2016.

Durham obtuvo cientos de correos electrónicos de Fusion que mostraban que estaba impulsando afirmaciones de colusión Trump-Rusia no verificadas a los medios de comunicación a lo largo de 2016. Durham dijo que los correos electrónicos mostraban que Fusion llevó a cabo "un esfuerzo (en gran medida exitoso) para desencadenar noticias negativas sobre uno de los candidatos presidenciales."

La campaña de Clinton aprovecha la declaración de la Administración Obama sobre el hackeo ruso

La declaración de principios de octubre de 2016 de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional y del Departamento de Seguridad Nacional de la Administración Obama sobre el hackeo ruso fue vista como una gran ayuda por la campaña de Clinton, que rápidamente se puso en acción para usarla contra Trump.

Palmieri escribió en su historia de 2017 en el Washington Post que, a principios de octubre de 2016, "pensé que la historia de Rusia finalmente se abriría paso. Estábamos en una sesión de preparación de un debate en el condado de Westchester, Nueva York, cuando el director de Inteligencia Nacional y el secretario de Seguridad Nacional emitieron un comunicado conjunto en el que afirmaban que la comunidad de inteligencia de Estados Unidos estaba 'segura' de que no solo el Gobierno ruso había pirateado los correos electrónicos de los demócratas, sino que 'los más altos cargos de Rusia' probablemente dirigían su publicación para influir en las elecciones". El jefe de campaña de Clinton lo calificó de "increíble" y dijo que "finalmente, aquí estaba la ruptura que habíamos estado esperando."

La declaración conjunta de principios de octubre de 2016 del ODNI y el DHS sostenía que la comunidad de inteligencia "está segura de que el Gobierno ruso dirigió los recientes correos electrónicos comprometidos" y que "estos robos y divulgaciones tienen la intención de interferir en el proceso electoral de Estados Unidos." El ODNI y el DHS dijeron que "sólo los más altos funcionarios de Rusia podrían haber autorizado estas actividades."

Palmieri dijo más tarde en un documental de Hillary 2020 que la declaración era una "bomba... y habiendo trabajado en la Casa Blanca, sabía lo difícil que era poner todo eso en un pedazo de papel y que la gente dijera, sí, estamos dispuestos a hacer ese tipo de acusación sobre Rusia."

El director de comunicaciones de la campaña de Clinton dijo que la campaña estaba encantada. "Estamos tan emocionados, como, finalmente, finalmente podemos hacer que la prensa preste atención. Y entonces estábamos en una conferencia telefónica con nuestros colegas de vuelta en Brooklyn para decir, está bien, ¿qué hacemos, a quién ponemos en el cable, alguien tiene que escribir un artículo de opinión?", recordó.

El libro Shattered: Inside Hillary Clinton's Doomed Campaign informó de que "el informe de la comunidad de inteligencia fue un regalo del cielo: una prueba contundente sobre la que Hillary pudo empezar a construir realmente el caso de que Trump estaba realmente aliado con Moscú. ... Este era el tipo de mierda de thriller de espionaje que seguramente se abriría paso en la prensa. Si el público veía que Trump ponía los intereses rusos por encima de la soberanía estadounidense, pensaban los ayudantes de Hillary, la historia tenía el potencial de romperle la espalda."

Poco después de que la ODNI y el DHS publicaran su declaración, se hizo público el vídeo de Access Hollywood sobre Trump y Wikileaks comenzó a divulgar los correos electrónicos de Podesta.

Clinton alabó la determinación del ODNI y el DHS en Twitter.

"Debería preocupar a todos los estadounidenses que Rusia esté dispuesta a participar en tales actos hostiles para ayudar a Donald Trump a convertirse en presidente", tuiteó Clinton a principios de octubre de 2016.

El tuit de Clinton también incluía una larga declaración de Podesta, quien dijo que Trump había "elogiado repetidamente a Vladimir Putin" y había "esbozado una lista de políticas pro-Putin." Podesta añadió que si Trump "quiere tranquilizar a los votantes estadounidenses... debe revelar de una vez todo el alcance de sus vínculos con Rusia."

Clinton firmó personalmente la presentación a la prensa de las afirmaciones sobre Alfa Bank

El testimonio de la investigación de Durham deja claro que empujar las falsas afirmaciones de Alfa Bank a los medios fueron una parte clave de la implementación del Plan Clinton.

Mook testificó en 2022 durante el procesamiento por Durham del abogado demócrata Michael Sussmann, que también fue absuelto, Mook dijo que fue "informado sobre el asunto del Alfa Bank primero" por Elias en el verano de 2016. Dijo que la dirección de la campaña celebró rápidamente una reunión sobre si compartir la información con los medios de comunicación, algo que decidieron hacer. En la reunión de estrategia mediática también estuvieron presentes Podesta, Palmieri y Sullivan, según Mook.

Mook dijo que "lo discutimos y luego tomamos esa decisión" y "sí" decidimos compartir las afirmaciones con un periodista. Dijo que "John [Podesta] y yo estábamos implicados" pero que "también lo hablé con Hillary" después de que el equipo de campaña lo hubiera discutido. Mook dijo que se lo planteó a Clinton como: "Oye, ya sabes, tenemos esto y queremos compartirlo con un periodista". Mook añadió que "ella estuvo de acuerdo".

Afirmó que "ella estuvo de acuerdo con la decisión" de compartir las afirmaciones de Alfa Bank con los medios de comunicación. Mook dijo que "ella pensaba que habíamos tomado la decisión correcta".

Mook admitió que no confiaba en la veracidad de las afirmaciones del Alfa Bank cuando se tomó la decisión de compartirlas con la prensa, pero cuando se le preguntó si la campaña estaba satisfecha de que se publicaran las acusaciones, Mook respondió: "Queríamos que el pueblo estadounidense lo supiera, sí."

Durham dejó claro que Elias consideraba las afirmaciones sobre el Alfa Bank como parte de sus tareas oficiales en la campaña de Clinton, facturando a la campaña por sus esfuerzos.

La campaña de Clinton hace de las afirmaciones sobre el Alfa Bank una parte clave de su estrategia

Sussmann fue acusado por Durham de ocultar a sus clientes -la campaña presidencial de Clinton en 2016 y el ejecutivo de Neustar Rodney Joffe- al consejero general del FBI James Baker cuando presentó acusaciones desacreditadas que sugerían un canal secreto de respaldo entre la Organización Trump y el Alfa Bank de Rusia durante una reunión en septiembre de 2016. Sussmann fue absuelto.

Durham reveló que Sussmann había facturado a la campaña de Clinton por las unidades de memoria USB que Sussmann utilizó para impulsar las afirmaciones del Alfa Bank al FBI.

Durham dijo que miembros de la campaña de Clinton, Fusion y Perkins desempeñaronun papel coordinado en impulsar las afirmaciones de colusión y que Elias formó parte de la "empresa conjunta" en 2016. Sussmann y Elias trabajaban para Perkins en ese momento, y Fusion también impulsó las afirmaciones de Alfa Bank.

La acusación de Durham contra Sussmann dice que Sussmann, Elias y Joffe "coordinaron y se comunicaron sobre las alegaciones [de Alfa Bank] durante llamadas telefónicas y reuniones, que Sussmann facturó a la campaña de Clinton" durante las elecciones de 2016.

Durham dijo que Joffe encargó a empleados y asociados la minería y el montaje de datos de Internet que apoyaran una "narrativa" que vinculara a Trump con Rusia fin de complacer a "VIPs" -incluidos Sussmann y Elias. Joffe nunca fue acusado de ningún delito penal.

Franklin Foer, de Slate, informó en Halloween de 2016 de que los investigadores encontraron "una relación sostenida entre un servidor registrado a nombre de la Organización Trump y dos servidores registrados a nombre de una entidad llamada Alfa Bank." Eric Lichtblau, del New York Times, publicó entonces un informe en el que afirmaba: "El FBI concluyó finalmente que podría haber una explicación inocua, como un correo electrónico de marketing o spam."

Tanto Foer como Lichtblau se enviaron correos electrónicos con Fusion sobre las afirmaciones de Alfa Bank en 2016, según los registros publicados por Durham.

La "sorpresa de octubre" del Alfa Bank de la campaña de Clinton





La campaña de Clinton consideró las acusaciones de Alfa Bank como una "sorpresa de octubre" de última hora.

Clinton personalmente tuiteó en Halloween de 2016 que "es hora de que Trump responda a preguntas serias sobre sus vínculos con Rusia" mientras compartía un enlace al artículo de Slate que impulsaba las afirmaciones ahora desmentidas.

"Cuatro cosas que debes saber sobre el servidor secreto de la Organización Trump para comunicarse con el Alfa Bank ruso", decía también el tuit de Clinton. "1. Donald Trump tiene un servidor secreto (Sí, Donald Trump). 2. Fue creado para comunicarse en privado con un banco ruso vinculado a Putin llamado Alfa Bank. 3. Cuando un periodista preguntó por él, lo cerraron. 4. Una semana después, crearon un nuevo servidor con un nombre diferente para el mismo propósito."

Ese mismo día, Clinton tuiteó: "Al parecer, los informáticos han descubierto un servidor encubierto que vincula a la Organización Trump con un banco con sede en Rusia". Incluyó una larga declaración de Sullivan titulada "Nuevo informe expone la línea secreta de comunicación de Trump con Rusia".

"Este podría ser el vínculo más directo hasta ahora entre Donald Trump y Moscú", afirmó Sullivan en la declaración de 2016. "Al parecer, los informáticos han descubierto un servidor encubierto que vincula a la Organización Trump con un banco con sede en Rusia.Esta línea de comunicación secreta podría ser la clave para desvelar el misterio de los vínculos de Trump con Rusia... Esta línea de comunicación podría ayudar a explicar la extraña adoración de Trump por Vladímir Putin".

Sullivan añadió: "Sólo podemos suponer que las autoridades federales explorarán ahora esta conexión directa entre Trump y Rusia como parte de su investigación existente sobre la intromisión de Rusia en nuestras elecciones."

El argumento de cierre de campaña de Clinton: Trump es una "marioneta" de Putin

Un documental titulado Hillary released in 2020 captó la mentalidad centrada en Trump y Rusia de Clinton y su equipo a principios de octubre de 2016.

El candidato a vicepresidente de Clinton, el senador Tim Kaine, demócrata de Virginia, aparece en un vídeo diciendo que Obama le había llamado la noche anterior y le había dicho: "Tim, recuerda, no es momento de ser purista. Tienes que mantener a un fascista fuera de la Casa Blanca". Clinton dijo que "me hago eco de ese sentimiento".

Clinton pareció entonces insinuar una supuesta relación nefasta entre Trump y Rusia, diciendo: "El peso de nuestra responsabilidad es tan enorme... y no lo digo a la ligera. Su agenda es la agenda de otras personas. ... Creo, ya sabes, que estamos rascando duro. Estamos intentando averiguarlo".

Clinton dijo que Trump "es el vehículo para, el recipiente para todas estas otras personas"

Kaine interrumpió y dijo "Manafort, que tiene todas estas conexiones raras". Otro miembro del equipo de campaña comentó que "esto de Ucrania es raro". Clinton estuvo de acuerdo y añadió: "Y Flynn, que es una herramienta pagada por la televisión rusa. Esto es lo que me asusta... En los últimos, ya sabes, cuando era secretaria de Estado, en realidad empezando cuando era senadora, pero más como secretaria de Estado, la forma en que Putin se ha hecho con el control del aparato político, o lo está intentando".

Palmieri lamentó en su artículo de 2017 que "el puro espectáculo de Trump impidió que las acusaciones sobre Rusia recibieran la atención que habrían tenido con cualquier candidato anterior."

Pero señaló que "buscamos momentos para que Clinton y Kaine hablaran de Rusia cuando sabíamos que estarían en televisión en directo y no podrían ser editados" y que "los debates ofrecieron la mejor oportunidad, y Clinton la aprovechó, culminando con su famosa frase llamando a Trump 'marioneta' de Putin en el tercero", como enlazó a la transcripción del debate.

Durante el debate de mediados de octubre de 2016, Trump había dicho que Putin no respetaba a Clinton, y ella había replicado que "eso es porque prefiere tener a una marioneta como presidente de Estados Unidos."

Clinton pronunció entonces un discurso en Halloween de 2016 -aproximadamente una semana antes de las elecciones- en el que puso su mayor énfasis en Trump y Rusia.

"Lo más sorprendente de todo esto -y yo diría que lo más importante para que los votantes lo tengan en cuenta- es la relación entre Donald Trump y el presidente ruso Vladimir Putin", dijo Clinton a la multitud en la Universidad Estatal de Kent, en Ohio. "La comunidad de inteligencia de Estados Unidos ha confirmado ahora que el gobierno ruso, lo que significa Putin, está dirigiendo ciberataques contra objetivos en Estados Unidos para influir en el resultado de nuestras elecciones".

Clinton añadió: "Así que pregúntense, ¿por qué Putin estaría intentando que Donald Trump fuera elegido presidente? ¿Podría ser por todas las cosas bonitas que Donald ha dicho sobre él, o por el hecho de que ha prometido adoptar políticas favorables al Kremlin...?"

"Nos enfrentamos a algo sin precedentes en la historia de nuestro país. Un adversario extranjero tratando de influir en nuestras elecciones presidenciales. Eso debería asustar a todos, demócratas, republicanos e independientes", declaró Clinton.

Los responsables de la campaña de Clinton siguieron insistiendo en la colusión tras la victoria de Trump

Sullivan continuó impulsando la narrativa del Alfa Bank incluso después de que Trump ganara, diciendo a CNN en 2017 que "lo que supimos durante la campaña fue que expertos muy serios en informática, personas que trabajan estrechamente con el gobierno de los Estados Unidos, habían descubierto esta línea directa secreta entre el Alfa Bank -el banco ruso- y la Organización Trump."

A Sullivan se le preguntó sobre Alfa Bank durante un testimonio a finales de 2017 ante el Comité de Inteligencia de la Cámara, diciendo: "Creo que hay amplia evidencia en este punto en el registro público de colusión, coordinación y conspiración entre la campaña de Trump y los rusos".

Sullivan también testificó quenunca vio el dossier hasta que BuzzFeed lo publicó en enero de 2017, diciendo que "lo leí con gran interés" en ese momento. Pero dijo que, cuando salió, "vi cosas en él, pensé, oh, algunas de esas cosas son consistentes con, ya sabes, lo que había oído previamente."

También dijo que se reunió con Fusion GPS solo una vez, cuando él y Podesta se reunieron con los cofundadores de Fusion en febrero de 2017. Sullivan dijo que Simpson llamó al exespía británico "altamente creíble" y "realmente efectivo".

Sullivan dijo que la reunión "fue más o menos sobre el esfuerzo que habían puesto en la búsqueda de vínculos entre Trump y Rusia y cuál era su creencia basada en la acumulación sobre eso."

La otra persona aparentemente en la reunión entre Fusion y Sullivan y Podesta fue el operativo de izquierda e investigador Dan Jones. Podesta dijo a los investigadores del Congreso a finales de 2017 que Jones "estaba en el proceso de crear una organización sin fines de lucro, por así decirlo, para perseguir las cuestiones en torno a la intervención rusa en las elecciones de Estados Unidos."

El Washington Examiner reveló que el Proyecto de Integridad de la Democracia fue fundado por Jones en enero de 2017, y los registros fiscales muestran que financió a Steele, Fusion y otros, manteniendo una red de grupos trabajando y el dinero de los donantes fluyendo por millones de dólares durante años, ayudando a los grupos a continuar su investigación relacionada con Rusia después de la derrota de Clinton.

Los registros judiciales muestran que Jones dice que el Comité de Servicios Armados del Senado le pidió en 2017 que investigara las acusaciones de Alfa Bank, y el informe de 2018 que Jones produjo concluyó: "Las búsquedas de DNS altamente inusuales y consistentes del servidor de la Organización Trump sugieren que había una relación especial entre el servidor de la Organización Trump y los servidores asociados con Alfa Bank.".

El experto en ciberseguridad Robert Graham escribió en 2021: "La teoría de la conspiración Alfa-Trump ha conseguido una nueva vida. Entre las novedades se encuentra un informe realizado por el operativo demócrata Daniel Jones. ... Si los datos y el análisis se sostuvieran, entonces los vínculos partidistas no importarían. Pero no se sostienen. Jones está tratando claramente de engañar. ... La alegación de que esto prueba una conexión secreta entre Alfa Bank y un servidor de Trump es claramente falsa".

Clinton y su campaña culpan de la derrota a Rusia... y a la colusión

Durante la promoción de su libro ¿Qué pasó?, Clinton sostuvo en septiembre de 2017 que estaba "convencida" de que Trump se había confabulado con Rusia para derrotarla.

"Ciertamente hubo comunicación y ciertamente hubo un entendimiento de algún tipo", dijo Clinton a USA Today. "Porque no hay duda en mi mente de que Putin quería que yo perdiera y quería que Trump ganara. Y no me cabe duda de que hay una maraña de relaciones financieras entre Trump y su operación con dinero ruso. Y no me cabe duda de que la campaña de Trump y otros asociados han trabajado muy duro para ocultar sus conexiones con los rusos."

Clinton dijo"estoy convencida de ello" cuando le preguntaron si creía que había habido colusión Trump-Rusia. Había, y hay, cero pruebas de ello, concluiría más tarde Durham.

El libro Shattered, de los periodistas Jonathan Allen y Aime Parnes, daba cuenta desde dentro del esfuerzo de la campaña de Clinton por culpar de la derrota a los rusos.

"En otras llamadas con asesores y sustitutos políticos en los días posteriores a las elecciones, Hillary se negó a asumir la responsabilidad de su propia pérdida. No está siendo particularmente autorreflexiva", dijo un antiguo aliado que estuvo en llamadas con ella poco después de las elecciones. En lugar de eso, Hillary siguió señalando con el dedo a Comey y a Rusia", argumentaba el libro.

"Esa estrategia se había fijado a las veinticuatro horas de su discurso de concesión", revelaron los autores. "Mook y Podesta reunieron a su equipo de comunicación en la sede de Brooklyn para maquinar el caso de que las elecciones no estaban del todo bien. Durante un par de horas, con envases de Shake Shack por toda la sala, repasaron el guión que presentarían a la prensa y al público. El hackeo ruso ya era la pieza central del argumento".

Clinton sostuvo en su libro post-mortem What Happened que "Putin estaba tratando activamente de descarrilar mi candidatura y ayudar a elegir a Trump." También trató de dar credibilidad al dossier -sin mencionar que fue financiado por su campaña.

"El FBI también comenzó a investigar un dossier preparado por un ex espía británico muy respetado que contenía acusaciones explosivas y salaces sobre información comprometedora que los rusos tenían sobre Trump", escribió Clinton sobre la contienda de 2016. "La Comunidad de Inteligencia se tomó el dossier lo suficientemente en serio como para informar tanto al presidente Obama como al presidente electo Trump sobre su contenido antes de la toma de posesión".

Clinton trató de culpar de su derrota a dos causas principales: Comey y la intromisión rusa.

"El segundo gran factor que hizo que se tocara fondo al final de la carrera fue el complot ruso para sabotear mi campaña y ayudar a elegir a Trump", escribió Clinton.

"Debido a que aún no ha surgido ninguna prueba de manipulación directa de los votos, algunos críticos insisten en que la interferencia rusa no tuvo ningún impacto en el resultado. Esto es absurdo", añadió. "La guerra informativa del Kremlin fue más o menos equivalente aun super PAC hostil desatando una gran campaña publicitaria, si no peor. Por supuesto que tuvo un impacto".

