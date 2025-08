Biden fue el primero en vincular a Trump con Putin después de que la inteligencia estadounidense interceptara el presunto plan de Clinton para asociarlo con Rusia

Publicado por John Solomon / Jerry Dunleavy 1 de agosto, 2025

El entonces vicepresidente Joe Biden fue el primer demócrata importante en el verano de 2016 en tratar públicamente de vincular a Donald Trump con Vladimir Putin después de que la inteligencia estadounidense interceptara un supuesto plan de la campaña de Hillary Clinton para vilipendiar a Trump vinculándolo falsamente con una trama rusa.

El momento en que Biden arremetió contra Trump fue llamativo para la inteligencia estadounidense porque ese y otros acontecimientos coincidían con las informaciones interceptadas por las agencias de espionaje rusas, que afirmaban haber obtenido acceso a la estrategia de la campaña de Clinton, según dijeron funcionarios a Just the News.

Biden se convertiría en la cara pública de un esfuerzo por atacar a Trump vinculándolo con Putin a partir de finales de julio de 2016, justo cuando se ponía en marcha la Convención Nacional Demócrata (DNC) que nominaba formalmente a Clinton y muy poco después de que la la secretaria de Estado supuestamente aprobara el plan.

La inteligencia del Plan Clinton, en acción



La recién desclasificada inteligencia del plan Clinton incluía comunicaciones de un aliado de George Soros que sugerían que la campaña de Clinton estaba tramando un "asunto a largo plazo para demonizar" al candidato republicano conectándolo con Putin, y que esperaba que "el FBI echara más leña al fuego".

Una fuente familiarizada con la inteligencia, pero que declinó ser nombrada, dijo a Just the News que el Gobierno tiene la capacidad de determinar si algunas de las intercepciones fueron reales en lugar de ser desinformación rusa, pero que esta determinación implica un programa altamente clasificado.

Las acusaciones sobre un complot para vincular falsamente a Trump con Putin en un esfuerzo por distraer del escándalo de los correos electrónicos clasificados de Clinton se encuentran dentro de un apéndice anteriormente clasificado pero ahora en gran parte público del informe del consejero especial John Durham de 2023.

La fuente dijo a Just the News -y la revisión de Just the News del anexo clasificado de Durham también confirmó- que algunos en la CIA creían que la inteligencia que los rusos habían obtenido sobre el plan Clinton era exacta.

Parte de la razón para esa evaluación, dijo la fuente, era que algunos de los acontecimientos que los rusos habían predicho basándose en sus intercepciones estaban ocurriendo realmente, incluyendo a Biden aparentemente tomando la iniciativa poco después de la aprobación del plan, tal como algunos mensajes habían adelantado.

El informe público de Durham reveló que "la Comunidad de Inteligencia recibió la inteligencia del plan Clinton a finales de julio de 2016".

Biden fue informado sobre el plan para "vilipendiar" a Trump en 2016



El abogado especial dijo que las notas manuscritas del entonces director de la CIA John Brennan reflejan que Brennan informó a Biden, al entonces presidente Barack Obama, al -luego despedido- director del FBI James Comey, entre otros, a principios de agosto de 2016 en relación con la "supuesta aprobación por Hillary Clinton el 26 de julio de una propuesta de uno de sus asesores [de campaña] para vilipendiar a Donald Trump agitando un escándalo que afirmaba la injerencia de los servicios de seguridad rusos".

Biden habló con George Stephanopoulos de ABC News en el DNC, donde argumentó que Putin prefería a Trump antes que a Hillary. La entrevista tuvo lugar el 26 de julio de 2016, es decir el mismo día en que se informó de la aprobación del plan Clinton.

"He viajado más de un millón de millas alrededor del mundo sólo en los últimos siete años y medio. Pero no he encontrado un solo líder mundial, aliado, amigo, que diga: 'Vaya, es genial. Tal vez tengamos una presidencia de Trump'. Oh, creo que Putin no quiere una OTAN unida", Biden dijo. "Creo que él [Putin] no quiere una UE unida. Podría ver por qué muchos de nuestros adversarios pensarían que es mejor tener a alguien que no tiene ni idea de lo que está haciendo antes que tener a alguien tan duro como Hillary."

Biden se unió a Morning Joe de MSNBC en un bar de Filadelfia cerca del DNC al día siguiente, donde volvió a argumentar que Trump estaba jugando en manos de Putin.

"Todo este asunto de la OTAN, ahora, ya sabe, todo el mundo está haciendo una gran cosa y diciendo: 'Él [Trump] es amigo de Putin'. No me lo creo, pero esto es lo que está haciendo: está jugando directamente en manos de un tipo que dice -su padre [el asesor de seguridad nacional de Jimmy Carter, Zbigniew Brzezinski] se lo diría- que el objetivo global de Putin es romper la OTAN y fracturar Europa", dijo Biden.

Biden añadió: "Así que aquí tiene a alguien que viene y dice: 'Saben, a menos que Letonia pague sus facturas' -en primer lugar, están pagando sus facturas, pero- 'a menos que Letonia pague sus facturas, no estoy seguro de que vayamos a cumplir el Artículo Cinco de un tratado que es uno de los más importantes de la historia de la humanidad, ha durado más de 60 años, es absolutamente fundamental para nuestra seguridad...'. Creo que ni debe saber lo que es el Artículo Cinco".

Cabe destacar que el vicepresidente de Obama viajaría a Letonia al mes siguiente para volver a machacar a Trump sobre su supuesta postura respecto a la OTAN.

Biden aprovecha su discurso en el prime time del DNC para desprestigiar a Trump



Durante su discurso en prime-time en el DNC la noche del 27 de julio de 2016, Biden vinculó directamente a Trump con Putin en un esfuerzo por afirmar que el candidato republicano suponía un peligro para el país, diciendo: "No podemos elegir a un hombre que menosprecia a nuestros aliados más cercanos mientras abraza a dictadores como Vladimir Putin".

El secretario de Prensa de la Casa Blanca, Josh Earnest, fue preguntado al día siguiente si la descripción de Putin como dictador hecha por Biden era la postura oficial de la administración Obama, y Earnest respondió que "no hay una designación oficial del Gobierno sobre dictaduras", pero señaló un comunicado del Departamento de Estado sobre derechos humanos en el que se describía la situación política dentro de Rusia y se decía que "la Federación Rusa tiene un sistema político autoritario muy centralizado dominado por el presidente Vladimir Putin".

Cuando un periodista preguntó directamente si Obama consideraba a Putin un dictador, Earnest no respondió directamente, argumentando que "creo que sería difícil establecer una distinción entre la palabra que utilizó el vicepresidente Biden y el lenguaje que se incluyó en el informe del Departamento de Estado".

Esa noche, Obama echó una mano afirmando que Trump "se arrima a Putin" y "dice a nuestros aliados de la OTAN que estuvieron a nuestro lado tras el 11-S que tienen que pagar si quieren nuestra protección" durante su discurso en el DNC el 28 de julio de 2016.

Clinton, por su parte, no postuló directamente un vínculo entre Trump y Putin durante su discurso, aunque hizo eco del tema al declarar que estaba "orgullosa de apoyar a nuestros aliados en la OTAN contra cualquier amenaza a la que se enfrenten, incluida la de Rusia".

Cuando la demócrata fue preguntada sobre la inteligencia del plan Clinton, le dijo al equipo de Durham en una entrevista que era "realmente triste" pero "lo entiendo, hay que seguir cada pista". Dijo que le "parecía desinformación rusa; son muy buenos en eso, ya saben".

Las revelaciones desclasificadas del informe Durham incluían supuestos correos electrónicos de Leonard Benardo, alto cargo de la Open Society Foundations de George Soros, y supuestas comunicaciones de la asesora de política exterior de Clinton Julianne Smith. Los correos fueron interceptados por hackers rusos y aportan nuevos datos sobre la información que la Comunidad de Inteligencia estadounidense recibió en julio de 2016, justo antes de que el FBI lanzara su politizada investigación Crossfire Hurricane.

El apéndice desclasificado decía que algunos analistas del buró federal creían que las comunicaciones interceptadas eran reales mientras que otros no, y añadía que no fue hasta 2017 cuando la "CIA preparó una evaluación por escrito de la autenticidad y veracidad de la inteligencia arriba referenciada". La CIA también declaró que "no concluyó que los memorandos [FRAGMENTO CENSURADO] mencionados o las comunicaciones estadounidenses [FRAGMENTO CENSURADO] hackeadas fueran producto de fabricaciones rusas".

Benardo es el vicepresidente senior de la Open Society Foundations de Soros, fundada por el multimillonario de izquierdas George Soros y actualmente presidida por su hijo, Alex Soros.

"La afirmación de que la Open Society Foundations ayudó a orquestar una investigación del FBI es una falsedad escandalosa", dijo un portavoz de la organización financiada por Soros a Just the News.

En particular, Jake Sullivan, que entonces era asesor de política exterior de la campaña de Clinton, y que llegaría a ser también asesor de seguridad nacional del futuro presidente Biden, dijo al equipo de Durham que no había visto antes el informe de inteligencia y no tuvo otra reacción que decir: "Eso es ridículo".

Durham dijo que "Sullivan no recordaba que nadie hubiera articulado una estrategia o 'plan' para distraer la atención negativa de Clinton vinculando a Trump con Rusia, pero no podía descartar de forma concluyente la posibilidad".

Biden en campaña: "A Trump le hubiera encantado Stalin"



Joe Biden hizo su primera aparición oficial de campaña conjunta con Clinton a mediados de agosto de 2016, diciendo a la multitud que a Trump "le hubiera encantado Stalin" durante un mitin en Scranton, Pensilvania.

The Guardian informó que Biden dijo que el republicano había "llegado incluso a pedir a Putin y a Rusia que lleven a cabo ciberataques contra los Estados Unidos de América". Biden añadió: "Incluso si está bromeando -que no lo está- qué cosa tan escandalosa".

El entonces vicepresidente viajó a Letonia a finales de agosto de 2016 para decir a los países bálticos que no tomaran en serio a Trump y para asegurar que Estados Unidos seguía comprometido con la OTAN, según Reuters.

"Quiero dejar absolutamente claro a toda la gente de los países bálticos: hemos comprometido nuestro honor sagrado, los Estados Unidos de América... con el tratado de la OTAN y el Artículo Cinco", dijo Biden.

Clinton se suma públicamente a la falsa vinculación de Trump con Putin



Hillary Clinton tuiteó en Halloween de 2016 que "informáticos aparentemente han encontrado un servidor encubierto que vincula a la Organización Trump con un banco con sede en Rusia". Incluyó una larga declaración de Sullivan en su nombre titulada Nuevo informe expone la línea secreta de comunicación de Trump con Rusia.

Sullivan emitió un comunicado de prensa que decía: "Esta línea de comunicación secreta puede ser la clave para desvelar el misterio de los vínculos de Trump con Rusia... Esta línea de comunicación puede ayudar a explicar la extraña adoración de Trump por Vladimir Putin".

Sullivan añadió: "Sólo podemos suponer que las autoridades federales ahora explorarán esta conexión directa entre Trump y Rusia como parte de su investigación existente sobre la intromisión de Rusia en nuestras elecciones".

La inteligencia del plan Clinton logró llevar a los medios tradicionales -y a gran parte del público- a aceptar la falsa conexión Trump-Putin como un hecho.

Ahora que las pruebas demuestran que el Russiagate fue un elaborado truco político sucio, queda por ver cuánto tiempo tardará en corregirse la falsa narrativa Trump-Putin, repetida durante mucho tiempo pero totalmente falsa, que aún perdura en gran parte de la psique política colectiva estadounidense.

