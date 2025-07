Pruebas recién desclasificadas sugieren que el FBI conspiró con Clinton para legitimar las acusaciones del Russiagate

Publicado por Jerry Dunleavy / John Solomon 31 de julio, 2025

Los estadounidenses están a punto de recibir otra sacudida de las pruebas desclasificadas del Russiagate, esta vez mostrando que la Administración Obama tenía información de inteligencia desde el verano de 2016 de que Hillary Clinton aprobó una operación para fabricar un escándalo fake sobre una colusión con Rusia para perjudicar a Donald Trump y que el FBI "participaría plenamente en el plan", dijeron funcionarios a Just the News.

El presidente del Comité Judicial del Senado, Chuck Grassley, republicano de Iowa, que ha pasado años luchando para desclasificar la inteligencia obtenida de un enemigo extranjero y entregada a Obama, tiene previsto para publicar la información bomba a partir del jueves en forma de una copia desclasificada de un apéndice del informe final del abogado especial sobre Rusia John Durham de 2023.

Una fuente directamente familiarizada con la nueva evidencia pero que declinó ser nombrada dijo a Just the News que "muestra que funcionarios del FBI conocían un plan de la campaña de Clinton para crear una narrativa falsa de que Donald Trump estaba conspirando con Rusia para hackear las elecciones" y distraer del escándalo de los correos electrónicos clasificados que estaba perjudicando a su campaña durante las elecciones de 2016.

"De hecho, hay evidencia que necesita ser completamente investigada de que los enemigos extranjeros creían que el FBI participaría plenamente en el plan", dijo la fuente.

Director de la CIA: Incluso gobiernos extranjeros sabían "lo que Clinton tramaba"

La descripción de la fuente coincide estrechamente con los comentarios que el director de la CIA John Ratcliffe hizo durante el fin de semana sobre el documento que ayudó a desclasificar y que mostraba la inteligencia interceptada por enemigos extranjeros sobre la campaña de Clinton. Su campaña afirmó que el FBI legitimaría la falsa narrativa de Clinton sobre Rusia al investigar las acusaciones incluidas en un dossier financiado por la campaña de Clinton y escrito por el ex espía británico Christopher Steele.

"Lo que esa inteligencia muestra [...] es que parte de esto era un plan de Hillary Clinton, pero parte era un plan del FBI para ser un acelerador a ese falso Dossier Steele, a esas falsas afirmaciones de colusión con Rusia echando aceite al fuego, amplificando la mentira y enterrando la verdad de lo que tramaba Hillary Clinton", Ratcliffe dijo el domingo la presentadora de Fox News Maria Bartiromo.

Se sabe desde hace años que el entonces director de la CIA John Brennan informó al presidente Barack Obama en el verano de 2016 sobre la inteligencia obtenida por la CIA que indicaba que un enemigo extranjero había interceptado el plan de engaño de Clinton sobre Rusia.

El FBI y el plan de Clinton

Las propias notas de Brennan sobre su conversación con Obama y otros altos funcionarios describían que la inteligencia enemiga extranjera había captado "la supuesta aprobación por Hillary Clinton el 26 de julio de una propuesta de uno de sus asesores [de campaña] para vilipendiar a Donald Trump agitando un escándalo que afirmaba la interferencia de los servicios de seguridad rusos."

Una posterior remisión de la CIA al desde entonces despedido director del FBI James Comey -desclasificada en 2020- muestra que la CIA creía que la falsa narrativa de Clinton sugeriría que Trump y los hackers rusos estaban obstaculizando las elecciones estadounidenses, y que el objetivo final de Clinton era "distraer al público de su uso de un servidor de correo electrónico privado."

El informe 2023 de Durham reveló que "la Comunidad de Inteligencia recibió la inteligencia del Plan Clinton a finales de julio de 2016" y que el entonces director de la CIA, John Brennan, alertó pronto a altos funcionarios de la administración Obama, incluidos el propio Obama, Comey, el entonces vicepresidente Joe Biden y otros. Pero Durham descubrió que, en lugar de investigar seriamente esta supuesta trama de Clinton, el aparato de inteligencia y de aplicación de la ley de la Administración Obama impulsó a pesar de todo la infundada saga de la colusión Trump-Rusia.

El informe Durham revela que se esperaba que el FBI abrazara el truco sucio de Clinton

Se prevé que el apéndice de Durham, que pronto será desclasificado, revele que se esperaba que el FBI abrazara el truco sucio de la campaña de Clinton. También se espera que el apéndice muestre comunicaciones internas de la campaña de Clinton que indican el plan para llevar a cabo el engaño descrito en las intercepciones, dijo la fuente.

Según el informe público de Durham, el supuesto plan de Clinton fue aprobado supuestamente el 26 de julio de 2016, justo en medio de la convención demócrata de 2016 en la que se nominó a Clinton para la presidencia. El informe Durham también señalaba que la aprobación del Plan Clinton se produjo exactamente el mismo día en que el diplomático australiano Alexander Downer -un partidario de Clinton- proporcionó al gobierno de EE.UU un chivatazo sobre George Papadopoulos, colaborador de la campaña de Trump -citándose el chivatazo de Downer como la predicción para lanzar el Huracán Crossfire a finales de julio de 2016.

Falsas afirmaciones coordinadas, dando forma a la narrativa

Parece innegable en este punto que la campaña de Clinton se involucró en un esfuerzo prolongado y coordinado para vincular a Trump con Rusia durante las elecciones de 2016, una estrategia que la directora de comunicaciones de la campaña de Clinton Jennifer Palmieri detallaría más tarde ampliamente en un artículo de opinión posterior a las elecciones en The Washington Post.

Ese editorial nunca mencionó el papel de Clinton en generar las falsas afirmaciones de Steele Dossier y Alfa Bank en primer lugar.

El abogado de la campaña de Clinton Marc Elias contrató a la empresa de investigación de la oposición Fusion GPS, que a su vez contrató a Steele en 2016. Elias ha declarado que estaba al tanto de los planes de Fusion para que Steele informara a los periodistas sobre su investigación anti-Trump durante la contienda de 2016, y se reunió con Steele durante la contienda de 2016, e informó periódicamente a la campaña sobre los hallazgos de Fusion y Steele.

El director de campaña de Clinton Robby Mook dijo en 2017 que había autorizado a Elias a contratar a una empresa para desenterrar trapos sucios sobre las conexiones de Trump con Rusia y afirmó que Elias informaba periódicamente a la campaña de Clinton sobre los trapos sucios que Fusion (y por tanto Steele) había afirmado haber desenterrado.

El plan para vincular a Trump con Rusia fue aprobado personalmente por Clinton

El testimonio de la investigación de Durham también mostró que una parte clave de la implementación del plan para vincular a Trump con Rusia -impulsar las falsas afirmaciones de Alfa Bank a los medios de comunicación- fue aprobada personalmente por Clinton. Clinton pregonaría las acusaciones infundadas en múltiples tuits en Halloween de 2016, solo para ser amplificadas por un legado mediático anti-Trump.

Altos funcionarios de la campaña de Clinton han negado la existencia de tal plan, pero el informe de Durham está repleto de correos electrónicos y textos de asesores de política exterior de la campaña de Clinton que se hacen eco de los mismos temas que vinculan a Trump con Putin.

Obama, Biden y Comey conocían la información del "Plan Clinton" desde el principio

El informe del abogado especial también dice que "el funcionario que recibió inicialmente la información [sobre la inteligencia del Plan Clinton] reconoció inmediatamente su importancia, incluyendo su relevancia para las elecciones presidenciales de Estados Unidos, y actuó rápidamente para hacer que el liderazgo de la CIA fuera consciente de ello." Materiales internos de la CIA muestran que Brennan "recibió personalmente una copia de la inteligencia [del Plan Clinton]."

Durham escribió que, cuando fue entrevistado, "Brennan recordó en general haber revisado los materiales, pero declaró que no recordaba haberse centrado específicamente en sus afirmaciones respecto al supuesto plan de la campaña de Clinton. Brennan recordó, en cambio, haberse centrado en el papel de Rusia en el hackeo del DNC".

Durham dijo que las notas manuscritas de Brennan reflejan que Brennan informó a Obama, Biden, Comey, y otros en el verano de 2016 en relación con la "supuesta aprobación por Hillary Clinton el 26 de julio de una propuesta de uno de sus asesores [de campaña] para vilipendiar a Donald Trump desatando un escándalo alegando injerencia de los servicios de seguridad rusos." Esto es exactamente lo que la campaña de Clinton había planeado hacer.

La inteligencia del Plan Clinton llevó a tomar la decisión de crear la Célula de Fusión

El abogado de Brennan, Kenneth Wainstein, había dicho a Durham en 2022 que "el director Brennan tuvo conocimiento de información de inteligencia según la cual Hillary Clinton supuestamente había aprobado un plan para generar una narrativa que asociara a Donald Trump con los esfuerzos de los servicios de seguridad rusos para interferir en las elecciones. El director Brennan compartió esta información en una reunión del Consejo de Seguridad Nacional, y la CIA la compartió con el FBI a través de un memorando de transmisión."

Brennan también declaró que creó una "Célula de Fusión" dentro de la CIA para centrarse en la supuesta intromisión rusa después de reunirse con el presidente Obama y otro personal de la Casa Blanca, durante la cual Brennan y el presidente discutieron la inteligencia relevante para las elecciones presidenciales de 2016, así como la posible creación de una célula de fusión interinstitucional.

El informe de Durham decía que la inteligencia del Plan Clinton pudo haber impulsado la creación de la célula de fusión por parte de Brennan, afirmando que "el tráfico de correos electrónicos y las entrevistas a testigos realizadas por la Oficina reflejan que al menos parte del personal de la CIA creía que la inteligencia del Plan Clinton llevó a tomar la decisión de crear la Célula de Fusión."

Rep. Tenney: "Intento de interrumpir el traspaso pacífico de poderes"

La inteligencia del Plan Clinton no fue proporcionada a los abogados del Departamento de Justicia que trabajaban en asuntos de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera relacionados con Crossfire Hurricane, ni fue revelada al tribunal FISA.

La representante Claudia Tenney, republicana de Nueva York, miembro del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, dijo a Just the News el miércoles por la noche que primero remitió a miembros de la comunidad de inteligencia y del FBI para que fueran procesados por Rusiagate en 2018 como legisladora de primer año, pero que las nuevas pruebas la han convencido aún más de que hubo una conspiración criminal para bloquear la transición de poder a Trump en 2017 y luego para evitar que ganara elecciones en adelante.

"En realidad pensaban, en realidad, que Hillary Clinton iba a ganar(en 2016)", dijo. "....Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se ponen histéricos, ya sabes, de repente, Donald Trump gana. Nadie se lo esperaba. Y entonces Obama los reúne a todos y les dice: Tenemos que encontrar la manera de utilizar esto. Y sabes, realmente lo que es. Fue un esfuerzo calculado para tratar de obstruir al Presidente de los Estados Unidos a como Liz Cheney y el comité J6 y todos los demócratas les gusta proyectar sobre nosotros, como ellos dirían, un intento de interrumpir la transferencia pacífica del poder".

El plan de Clinton se ocultó a funcionarios clave del FBI

Los principales funcionarios del FBI a los que se ocultó la inteligencia del Plan Clinton dijeron más tarde a Durham que estaban molestos por esta ocultación y que deberían haberlo visto en 2016. Muchos miembros del personal del FBI involucrados en Crossfire Hurricane nunca habían visto la inteligencia del Plan Clinton hasta que el equipo de Durham se la mostró, y "algunos expresaron sorpresa y consternación al enterarse de ella", según el informe.

El ahora ex consejero general del FBI James Baker también dijo a Durham "que no había visto ni oído hablar de la inteligencia del Plan Clinton ni del Memorándum de Remisión resultante antes de su entrevista". Baker dijo que "de haberlo sabido durante la investigación del Huracán Crossfire, habría visto bajo una luz diferente y mucho más escéptica" tanto el Steele Dossier como las afirmaciones de Alfa Bank.

Se exponen los elementos de la conspiración

Bobby Charles, ex secretario de un tribunal federal de apelaciones, secretario de Estado adjunto y abogado investigador del Congreso, dijo a Just the News que cualquier sugerencia de que el FBI fue cómplice en ayudar a la campaña de Clinton a difundir la falsa narrativa de la colusión con Rusia.b>necesita ser investigada y, si se prueba, procesada como un esfuerzo fraudulento para obstruir una elección o impedir que Trump triunfe como presidente en su primer mandato, algo que quizá no se veía desde la época previa a la Guerra Civil en la historia de Estados Unidos.

"Esto trasciende la corrupción pública. Esto fue un intento de derribo del gobierno de Estados Unidos", dijo Charles, quien se postula como republicano para gobernador de Maine en 2026.

Bobby Charles: "ahora tenemos indicios de que esto fue una auténtica conspiración"

"Creo que ahora tenemos indicios de que esto fue una auténtica conspiración,", añadió. "Una conspiración es un delito incoado, un delito real y fundamentalmente perseguible".

"Y cuando se habla de intentar derribar un país, y se ve a un ex presidente, a un ex secretario de Estado, a un candidato implicado en esto, John, no hay precedentes históricos de esto. Lo más parecido es antes de la Guerra Civil", añadió.

Al unísono, Clinton y sus compañeros de campaña califican las acusaciones de "ridículas"

La propia Clinton fue preguntada por la inteligencia del Plan Clinton, y le dijo al equipo de Durham en una entrevista que era "realmente triste" pero "lo entiendo, hay que bajar a cada madriguera de conejo". Dijo que "me parecía desinformación rusa; son muy buenos en eso, ya sabes".

El asesor de política exterior de la campaña de Clinton Jake Sullivan dijo al equipo de Durham que no había visto antes el informe de inteligencia y que no tuvo otra reacción que decir: "Eso es ridículo." Durham dijo que "Sullivan no recordaba a nadie articulando una estrategia o "plan" para distraer la atención negativa de Clinton vinculando a Trump con Rusia, pero no podía descartar concluyentemente la posibilidad."

El presidente de la campaña de Clinton John Podesta dijo a Durham que las afirmaciones eran "ridículas" y negó que la campaña estuviera involucrada en tal "plan." La directora de comunicaciones de la campaña de Clinton Jennifer Palmieri también lo calificó de "ridículo".

