Publicado por Charlotte Hazard 24 de julio, 2025

El presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Rick Crawford, republicano de Arkansas, está confirmando que Rusia reunió trapos sucios sobre Hillary Clinton dignos de una canción de rock duro -incluidos tranquilizantes, cambios de humor y arrebatos- pero los retuvo durante las elecciones de 2016 con la esperanza de usarlos contra ella si era elegida presidenta.

"El hecho es que nunca hubo una asociación con Rusia y Donald Trump", dijo Crawford el miércoles en el programa de televisión Just the News, No Noise. "Lo que muestra este documento es que, en todo caso, tenían preferencia por una presidenta Hillary Clinton, porque tenían información sobre ella que podían explotar a posteriori".

"Estaban contando con una presidenta Hillary Clinton, y entonces la tendrían sobre un barril debido a la información que tenían sobre ella", añadió.

Putin pudo haber favorecido una victoria de Hillary Clinton

Un informe recién desclasificado del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes publicado el jueves por la directora de Inteligencia Nacional Tulsi Gabbard, tras años encerrado en la CIA, alega que la Evaluación de la Comunidad de Inteligencia de diciembre de 2016 "pasó por alto" pruebas de que Putin podría haber favorecido en cambio (o al menos esperado plenamente) una victoria de Hillary Clinton hace nueve años.

"El juicio de que Putin desarrolló una 'clara preferencia' por el candidato Trump y 'aspiraba a ayudar a sus posibilidades de victoria' no se adhirió a los principios de las normas analíticas de la ICD (Intelligence Community Directive)", encontró el informe.

"La Intelligence Community Assessment (ICA) ignoró y citó selectivamente informes fiables que desafiaban y en algunos casos socavaban los juicios de que Putin buscó elegir a Trump", agregó el informe. "La ICA no consideró explicaciones alternativas plausibles de las intenciones de Putin indicadas por inteligencia confiable y acciones rusas observadas".

El representante Crawford advierte de que "hay más información en camino"

Crawford reveló en el programa de televisión Just the News, No Noise que habrá más información en los próximos días.

"Hay más información en camino", dijo. "Lo que tenemos en este documento muestra básicamente que, debido a un hackeo del DNC, tenían información sobre ella personalmente [como] su estado mental, sus condiciones de salud y demás... el uso de tranquilizantes a diario, sus cambios de humor, ataques de ira... cosas de esta naturaleza".

Se informó en 2016 que durante la campaña presidencial, Hillary tuvo un susto de salud. Se le diagnosticó neumonía en septiembre de 2016 y hubo otros informes sobre posibles problemas de salud.

Clinton "estaba siendo sostenida y ayudada a entrar en una furgoneta"

"Vimos eso en pantalla cuando ella estaba en una parada de campaña en la Zona Cero a finales de la campaña, donde apenas podía moverse por sí misma", dijo Crawford. "La estaban sujetando y la ayudaron a subir a una furgoneta al salir de ese acto en particular, así que vimos las pruebas de ello".

Añadió que el documento prueba que Rusia en realidad prefería a Clinton porque era el objetivo más blando que podían utilizar y manipular si llegaba al poder.

La publicación del informe se produce cuandoel director del FBI, Kash Patel, ha abierto un caso de conspiración criminal alegando que la militarización de la inteligencia y fuerzas del orden federales entre 2016 y 2024 violaron la ley federal y se han enviado múltiples remisiones criminales al Departamento de Justicia dirigido por Pam Bondi.

Este informe demuestra la existencia de un Estado profundo

Crawford dijo que este informe muestra la existencia de un Estado profundo y cuánto poder tiene.

"Creo que fue el 6 de enero de 2017 cuando las cosas realmente comenzaron a acelerarse con respecto a lo que el estado profundo estaba comprometido", dijo. "Digo estado profundo porque, antes de entrar en el Comité de Inteligencia, no estaba inclinado a creer la noción de este estado profundo hasta que lo vi por mí mismo".

"Puedo decirles que hay gente que cree que dirige el Gobierno, y lo hace sin rendir cuentas y sin elecciones", dijo más tarde Crawford. "Y piensan que ellos son los que dirigen el espectáculo y eso simplemente no puede ocurrir".

El equipo de Clinton no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios al cierre de esta edición.

