Un informe desclasificado confirma que la inteligencia estadounidense utilizó el dossier Steele para impulsar la narrativa de que Putin ayudó a Trump

Publicado por Jerry Dunleavy - John Solomon 23 de julio, 2025

Un informe recientemente desclasificado del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes sostiene que la evaluación de inteligencia de la era Obama sobre la intromisión rusa en las elecciones utilizó el desacreditado expediente Steele para respaldar su conclusión de que Vladimir Putin aspiraba a ayudar a Donald Trump a ganar las elecciones de 2016, desafiando directamente el testimonio de funcionarios como el director de la CIA, John Brennan, que negó que eso hubiera sucedido..

El informe, publicado este jueves por la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, tras años encerrada en la CIA, también alega que la Evaluación de la Comunidad de Inteligencia de diciembre de 2016 "pasó por alto" las pruebas de que Putin podría haber favorecido en cambio (o al menos esperado plenamente) una victoria de Hillary Clinton hace nueve años.

"El juicio de que Putin desarrolló una 'clara preferencia' por el candidato Trump y 'aspiraba a ayudar a sus posibilidades de victoria' no se adhirió a los principios de las normas analíticas de la DCI (Directiva de la Comunidad de Inteligencia)", encontró el informe.

"La ICA ignoró y citó selectivamente informes de inteligencia fiables que cuestionaban y, en algunos casos, socavaban los juicios de que Putin buscaba elegir a Trump", añadió. "El ICA no consideró explicaciones alternativas plausibles de las intenciones de Putin indicadas por inteligencia confiable y acciones rusas observadas".

Puedes leer el informe completo aquí: Informe de Inteligencia de la Cámara de Representantes - ICA

La publicación del informe se produce mientras el director del FBi, Kash Patel, ha abierto un caso de conspiración criminal alegando que la militarización de la inteligencia y la aplicación de la ley federal entre 2016 y 2024 violó la ley federal y se han enviado múltiples remisiones criminales al Departamento de Justicia dirigido por Pam Bondi.

Brennan y otros colaboradores de la ICA han negado rotundamente haber cometido irregularidades y han sugerido que cualquier investigación penal ahora tendría motivaciones políticas.

La carátula "Oversight Investigation & Referral" del informe de 44 páginas está fechada en septiembre de 2020, y transmitió a la CIA un informe redactado hace años por el comité liderado por el Partido Republicano y presidido en aquel momento por el entonces diputado Devin Nunes (R-Calif.).

Las conclusiones clasificadas del informe sobre la ICA de 2016 habían sido guardadas de cerca por la CIA durante muchos años, con el director de la CIA John Ratcliffe entregando de nuevo el informe al comité a principios de este mes.

El representante Rick Crawford, republicano de Arkansas, actual presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, había enviado a Trump una carta a principios de este mes diciéndole que el informe del comité "expone la verdad sobre la evaluación políticamente impulsada de la era Obama."

Crawford instó a Trump a leer el informe clasificado y argumentó en su carta que "merece la desclasificación de interés público."

El informe desclasificado de la Cámara afirmó muchas de las conclusiones de la ICA, pero criticó fuertemente la evaluación de "alta confianza" del FBI y la CIA de que Putin estaba tratando de ayudar a Trump a ganar como una desviación de la artesanía de espionaje.

La mayoría de las otras agencias de inteligencia del gobierno de Estados Unidos fueron excluidas de la ICA de diciembre de 2016 después de que apenas unos meses antes llegaran a una conclusión diferente de que Putin simplemente estaba tratando de sembrar el caos en las elecciones de 2016.

El informe de la Cámara ofreció pruebas contundentes de que la ICA citó directamente el dossier Steele cuando argumentó que Putin había aspirado a ayudar a Trump a ganar.

El informe de la Cámara de Representantes del Partido Republicano también encontró indicios de que los redactores de la ICA habían desviado la mirada de las pruebas que sugerían que Putin podría haber sido indiferente en las elecciones de 2016, se había resignado a que Clinton ganara, incluso podría haber preferido una victoria de Clinton, y retuvo información perjudicial sobre Clinton bajo la expectativa de que sería utilizada para socavar su presidencia asegurada.

La ICA de 2016 fue redactada bajo la dirección del presidente Barack Obama y supervisada en gran medida por el entonces director de Inteligencia Nacional James Clapper, el entonces director de la CIA John Brennan, y el desde entonces despedido director del FBI James Comey. Se terminó en diciembre de 2016, con una versión desclasificada públicamente a principios de enero de 2017 y una versión clasificada más extensadesclasificada y publicada la semana pasada.

Comey y el exdirector adjunto del FBI Andrew McCabe habían presionado en diciembre de 2016 para incluir el desacreditado dossier del exespía británico Christopher Steele en la ICA de 2016 sobre la supuesta intromisión rusa.

El dossier se incluyó en un anexo de la evaluación. El informe recién desclasificado de la Cámara criticó duramente a Brennan por supuestamente unirse a las fuerzas anti-Trump en el FBI para presionar para incluir el dosier anti-Trump sin fundamento de Steele en la ICA.

Steele, ex agente del MI6, había sido contratado en 2016 por la firma de investigación de la oposición Fusion GPS, que estaba siendo pagada por el abogado de la campaña de Clinton Marc Elias. El dossier, ahora desacreditado, fue utilizado por el FBI para obtener órdenes FISA contra un funcionario de la campaña de Trump, y siguen apareciendo pruebas sobre cómo se incluyó en la ICA sobre Rusia y las elecciones de 2016.

La evaluación de diciembre de 2016 de la CIA, el FBI y la NSA concluyó con "alta confianza" que Putin "ordenó una campaña de influencia en 2016" y que Rusia trabajó para "socavar la fe pública en el proceso democrático de Estados Unidos, denigrar a la ex secretaria de Estado [Hillary] Clinton y perjudicar su elegibilidad y potencial presidencia" y "desarrolló una clara preferencia por el presidente electo Trump."

El almirante Mike Rogers, entonces ellíder de la NSA, divergía de Brennan y Comey en un aspecto clave, expresando solo una "confianza moderada" en lugar de una "confianza alta" en que Putin había "aspirado a ayudar" a las posibilidades electorales de Trump en 2016 "desacreditando" a Clinton" y contrastándola públicamente de forma desfavorable con él."

Estas desclasificaciones de Gabbard se producen después de la reciente revisión de las "lecciones aprendidas" de la CIA -publicada a principios de julio- en la que se concluía que "la decisión de los jefes de la agencia de incluir el Dossier Steele en la ICA iba en contra de los principios fundamentales de tradecraft y, en última instancia, socavó la credibilidad de un juicio clave."

La reciente revisión de la CIA también criticó la evaluación de "alta confianza" del FBI y la CIA de que Putin había "aspirado" a ayudar a Trump a ganar.

Ratcliffe también envió una remisión penal sobre Brennan al FBI tras la revisión de la CIA lecciones aprendidas a principios de julio.

La semana pasada, Gabbard envió pruebas desclasificadas al Departamento de Justicia sobre lo que calificó de "conspiración traicionera" relacionada con altos funcionarios de inteligencia estadounidenses que supuestamente politizaron la inteligencia relacionada con Rusia y las elecciones de 2016.

La oficina de Gabbard emitió el viernes un comunicado de prensa en el que afirmaba que Gabbard había "revelado pruebas abrumadoras que demuestran cómo, después de que el presidente Trump ganara las elecciones de 2016 contra Hillary Clinton, el presidente Obama y los miembros de su gabinete de seguridad nacional fabricaron y politizaron la inteligencia para sentar las bases de lo que fue esencialmente un golpe de Estado de años contra el presidente Trump."

Un portavoz de Obama emitió un comunicado el martes en respuesta al informe de Gabbard de la semana pasada.

"Por respeto a la oficina de la presidencia, nuestra oficina normalmente no dignifica las constantes tonterías y desinformación que fluyen desde esta Casa Blanca con una respuesta. Pero estas afirmaciones son lo suficientemente escandalosas como para merecer una", decía el comunicado de Obama. "Estas extrañas acusaciones son ridículas y un débil intento de distracción. Nada en el documento publicado la semana pasada socava la conclusión ampliamente aceptada de que Rusia trabajó para influir en las elecciones presidenciales de 2016, pero no manipuló con éxito ningún voto. Estas conclusiones fueron afirmadas en un informe de 2020 por el bipartidista Comité de Inteligencia del Senado, dirigido por el entonces presidente Marco Rubio."

El recién desclasificado análisis afirma que "contradiciendo las afirmaciones públicas de la DCIA de que el dossier 'no se incorporó en modo alguno' a la ICA, se hizo referencia al dossier en el texto del cuerpo principal de la ICA, y se detalló más en un anexo de dos páginas de la CIA."

La ACI declaró que "evaluamos que la campaña de influencia [rusa] aspiraba a ayudar a las posibilidades de victoria de Trump" en las elecciones de 2016, y la versión más altamente clasificada de la ICA "fue seguida por cuatro viñetas de evidencia de apoyo", encontró el informe de la Cámara.

"La cuarta viñeta remitía al lector a un resumen y análisis detallados del dossier", concluía el informe en una revelación bomba.

La versión altamente clasificada del ICA decía: "Para información adicional sobre los planes e intenciones rusas, véase el Anexo A: Información adicional de una fuente del FBI sobre los esfuerzos de influencia rusa".

"En última instancia, la decisión de cómo manejar el dossier fue tomada conjuntamente por los Directores de la CIA y del FBI, que desestimaron las objeciones de los oficiales de la CIA, y acordaron referenciarlo con otras viñetas del texto de la ICA que describían las intenciones de Putin, mientras que colocaron los detalles del dossier en el Apéndice A de la ICA, según altos funcionarios de la CIA", decía el informe de la Cámara recién desclasificado.

El informe de la Cámara afirmaba que "al dedicar casi dos páginas del texto de la ICA a resumir el dossier en una evaluación de alto nivel destinada al Presidente y al Presidente electo, la ICA tergiversó tanto la importancia como la credibilidad de los informes del dossier".

El análisis de la Cámara, recientemente desclasificado, sugería que incluir el dossier en la versión más altamente clasificada de la ICA podría haber sido un intento de utilizar las alegaciones infundadas del dossier para llegar a conclusiones dentro de la evaluación, ocultando al mismo tiempo la pelota a todos aquellos que no podían tener acceso completo a la ICA.

"Aunque la información del dossier no estaba clasificada, el resumen del dossier solo se incluyó en la versión más clasificada de la ICA que se informó al presidente Obama y al presidente electo Trump, y fue visto por varios funcionarios de seguridad nacional y altos cargos políticos. Se omitió tanto en la versión Top Secret de la ICA publicada para el Congreso, como en la versión no clasificada, de difusión pública", dice el informe de la Cámara. "Al relegar el texto del dossier únicamente a la versión de más alto secreto de la ICA, los autores pudieron proteger mejor la evaluación del escrutinio, ya que el acceso a esa versión de la ICA era muy limitado."

Brennan, Comey, Rogers y Clapper informaron al presidente electo Trump sobre sus hallazgos de intromisión electoral en la Torre Trump en enero de 2017. Comey se quedó atrás para contarle a Trump algunas de las acusaciones más salaces del dossier.

El dossier Steele anexo a la ICA fue desclasificado en gran parte en 2020, y transmitía algunas de las afirmaciones infundadas de Steele sobre la colusión: "Las afirmaciones más políticamente sensibles de la fuente del FBI [Steele] alegaban una estrecha relación entre el presidente electo y el Kremlin. La fuente también afirmó que el presidente electo y sus principales asesores de campaña trabajaron a sabiendas con funcionarios rusos para reforzar sus posibilidades de vencer a Clinton; tenían pleno conocimiento de la dirección rusa de los correos electrónicos demócratas filtrados; y se les ofreció una compensación financiera de Moscú."

Brennan testificó en mayo de 2023 ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, donde fue obligado a hablar sobre la CIA y el dossier. Dijo que la CIA se había opuesto a incluir el dossier en la ICA.

Clapper también testificó el mismo mes ante el mismo comité, diciendo a los miembros que el dossier no se utilizó en la ICA y que la ICA no incluyó ninguna referencia al dossier y no se basó en el documento anti-Trump para llegar a ninguna conclusión. También dijo que era posible que el dossier contuviera desinformación rusa.

El informe público de 2018 del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes señaló, sin embargo, que Rogers "aclaró" al comité que, a finales de diciembre de 2016, un resumen de dos páginas del dossier Steele fue "añadido" como un "Apéndice al borrador de la ICA", y que su consideración del apéndice clasificado fue "parte del proceso general de revisión/aprobación de la ICA."

Dossier tergiversado en el ICA

El informe desclasificado de la Cámara también decía que la ICA "tergiversó el Dossier Steele sin fuentes" como si hubiera sido un informe de inteligencia fiable sobre "planes e intenciones rusas."

El informe de la Cámara dijo que "las afirmaciones más significativas del expediente -que Rusia lanzó actividades cibernéticas para filtrar correos electrónicos políticos- eran poco más que una regurgitación de historias publicadas previamente por múltiples medios de comunicación antes de la creación del expediente" y que "otros informes del expediente fueron probados falsos o no fueron corroborados, y estos en gran parte menospreciaron el carácter del candidato Trump y alegaron colusión entre él o su campaña y la inteligencia rusa en una conspiración criminal para influir en las elecciones estadounidenses de 2016."

"El ICA 'Anexo A' resumió las acusaciones anti-Trump del Dossier, e incluyó algunos análisis que lucharon por implicar que algunos hallazgos del expediente podrían haber sido corroborados por la inteligencia", dijo el informe recién desclasificado de la Cámara. "El autor principal de ICA, un oficial de la CIA, dijo que redactó el Anexo A en coordinación con el FBI".

El informe de la Cámara decía que "el ICA se refería al dossier como 'planes e intenciones rusas', dando a entender falsamente a los responsables políticos estadounidenses de alto nivel que el dossier tenía valor de inteligencia para comprender las operaciones de influencia de Moscú."

El informe desclasificado añadía que la "ICA describió engañosamente el dossier como procedente de 'una fuente del FBI'. Pero el Sr. Steele no era una fuente del FBI, pues ya había sido despedido dos meses antes de que se publicara la ICA por mentir a la Oficina, información crítica que debería haberse aclarado."

"El ICA también describe la información del dossier como recogida de 'una red estratificada de subfuentes identificadas y no identificadas' aunque la CIA no aclaró que el FBI y la CIA tenían tan pocos detalles sobre la supuesta red, que no sabían si este material era todo o en parte fabricado por el Sr. Steele, sus subfuentes, o si era desinformación rusa alimentada a las subfuentes", dijo el informe de la Cámara.

El nuevo informe de la Cámara decía que "los analistas y oficiales de operaciones de la CIA se esforzaron por explicar cómo el ICA -escrito para dos presidentes y otros funcionarios de alto nivel- podría haber incluido información del dossier sin identificar y examinar las fuentes primarias y sin explicar las circunstancias políticas que rodearon por qué se produjo y financió el informe."

El FBI ofreció a Steele un "incentivo" en octubre de 2016 de hasta un millón de dólares si Steele podía demostrar las acusaciones de su desacreditado dossier anti-Trump, pero el ex agente del MI6 fue incapaz de respaldar sus afirmaciones.

El equipo de Crossfire Hurricane también elaboró una larga hoja de cálculo a finales de 2016 en la que se exponían los tremendamente infructuosos esfuerzos realizados por la oficina para intentar verificar las afirmaciones del desacreditado dossier de Steele.

El inspector general del Departamento de Justicia, Michael Horowitz, encontró enormes fallos en la investigación del FBI, entre ellos criticar el papel "central y esencial" del dossier en la vigilancia politizada del FBI sobre Carter Page, antiguo colaborador de la campaña de Trump. Horowitz encontró al menos 17 "errores y omisiones significativos" relacionados con las órdenes FISA dirigidas a Page.

El organismo de control del DOJ dijo que la supuesta fuente principal del dossier Steele - Igor Danchenko - "contradecía las alegaciones de una 'conspiración bien desarrollada' en" el dossier de Steele.

Las notas a pie de página desclasificadas del informe de Horowitz proporcionan múltiples preocupaciones de que el dossier puede haber sido infectado por "desinformación rusa". Y los documentos desclasificados también muestran que el FBI investigó previamente a Danchenko como una posible"amenaza para la seguridad nacional" en parte debido a sus supuestos contactos con "presuntos oficiales de inteligencia rusos."

Una investigación de dos años del abogado especial del Departamento de Justicia, Robert Mueller "no estableció" ninguna colusión criminal Trump-Rusia.

Y uninforme de Durham concluyó en 2023 que "el "FBI ignoró el hecho de que en ningún momento antes, durante o después del huracán Crossfire los investigadores fueron capaces de corroborar una sola alegación sustantiva en los informes del dossier Steele."

No obstante, el dossier ayudó a apuntalar una afirmación clave de la ICA.

Dossier añadido por Brennan pese a las objeciones de los profesionales de la CIA

El recién desclasificado informe de la Cámara de Representantes análisis proporciona más detalles sobre cómo Brennan se aseguró de que el dossier se incluyera en la ICA, a pesar de las objeciones de otros miembros de la CIA. El informe afirmaba que "la DCIA rechazó las peticiones de los profesionales de la CIA de que el dossier se mantuviera fuera de la ICA".

El informe citaba a un alto funcionario de inteligencia presente en una reunión con Brennan en la que "dos altos funcionarios de la CIA -uno de operaciones en Rusia y el otro de análisis de Rusia- argumentaron ante la DCIA que el dossier no debía incluirse en absoluto en el ICA, porque no cumplía las normas básicas de comercio".

El mismo funcionario afirmó que Brennan se negó a eliminar la referencia al dossier y, cuando se le plantearon los importantes problemas del dossier, dijo que Brennan respondió: "Sí, pero ¿no suena a verdad?".

El informe desclasificado de la Cámara decía que "los veteranos de la CIA señalaron que no podían imaginar a ningún director anterior permitiendo tal información en un producto formal de la CIA, mucho menos en uno destinado a dos Presidentes, y luego anulando las objeciones de oficiales superiores experimentados para hacerlo."

El informe revelaba que "todos los analistas y oficiales de operaciones de la CIA a los que se preguntó por el 'dossier' se esforzaron en subrayar que no habían tenido nada que ver con la decisión de incluir el Anexo A, que no podían responder por él, que no creían que debiera haberse incluido, y algunos oficiales de la CIA culparon a funcionarios del FBI de haberlo añadido a la ICA."

La revisión ordenada por Ratcliffe a principios de este mes descubrió que "los autores de la ICA y varios altos cargos de la CIA -incluidos los dos máximos responsables del centro de misión de la CIA responsable de Rusia- se opusieron firmemente a incluir el Dossier, afirmando que no cumplía ni siquiera las normas más básicas de trabajo".

El entonces director adjunto de análisis de la CIA advirtió en un correo electrónico de finales de diciembre de 2020 a Brennan que incluir el dossier en cualquier forma ponía en riesgo "la credibilidad de todo el documento", encontró la revisión de Ratcliffe.

"A pesar de estas objeciones, Brennan mostró preferencia por la coherencia narrativa frente a la solidez analítica. Cuando los dos jefes del centro de la misión -uno con amplia experiencia operativa y el otro con una sólida formación analítica- le plantearon los defectos específicos del Dossier, pareció más influenciado por la conformidad general del Dossier con las teorías existentes que por las legítimas preocupaciones sobre el oficio", dijo la CIA en su reciente revisión, y en el documento desclasificado sobre las lecciones aprendidas se afirmaba que Brennan había escrito que "mi conclusión es que creo que la información justifica su inclusión en el informe."

La CIA ignoró pruebas de que Putin podría haber preferido a Hillary antes que a Trump

El desclasificado House Intelligence informe decía que la admisión de la ICA de que Putin retuvo el despliegue de gran parte de la información perjudicial que tenía sobre Clinton debería haber hecho que los autores de la ICA consideraran seriamente la posibilidad de que Putin estuviera buscando dañar la esperada presidencia de Clinton en lugar de llevar a Trump a la Casa Blanca.

El informe sostenía que "los planes estratégicos rusos parecían priorizar las operaciones de influencia postelectoral, en lugar de 'aspirar' a ayudar a Trump a ganar las elecciones" en 2016.

"Al mantener en reserva el material más dañino sobre Clinton, Putin no solo estaba demostrando una clara falta de preocupación por el destino electoral de Trump, sino que, por el contrario, sus acciones también podrían indicar que prefería ver elegida a la secretaria Clinton, sabiendo que sería una presidenta más vulnerable que el candidato Trump", decía el informe de inteligencia de la Cámara recién publicado. "La reserva de Moscú de materiales comprometedores habría dado a Putin influencia sobre una Administración Clinton, pero no sobre una Trump".

"El ICA glosó la importancia de que 'Moscú retuvo algunos esfuerzos de influencia previos a las elecciones para un posible uso posterior' sin explicar cuánto más dañinos fueron estos que los materiales relativamente benignos filtrados durante las elecciones, y las implicaciones de que Putin prefería que Clinton ganara o al menos no le importaba", dijo el informe desclasificado. "La ICA tampoco abordó la posibilidad de que, incluso dejando de lado los materiales comprometedores que Moscú tenía sobre la secretaria Clinton, Putin pudiera haberla considerado la perspectiva más débil para la presidencia, dados los informes del Servicio de Inteligencia Exterior ruso (SVR) sobre su salud psicológica."

El informe de la Cámara de Representantes citaba algunas pruebas parcialmente suprimidas para reforzar las afirmaciones de la comisión.

"[ELIMINADO] omitido de la ICA proporciona más pruebas de que las prioridades del presidente Putin no se centraron en operaciones electorales diseñadas para ayudar al candidato Trump a ganar", dijo el informe de un conjunto de inteligencia. "Más bien, sus prioridades parecían centradas en operaciones postelectorales para socavar la credibilidad de la esperada, y posiblemente preferida, Administración Clinton, y en poner en duda la imparcialidad y eficacia del proceso democrático estadounidense."

El informe citaba más datos de inteligencia, escribiendo que "el momento y el contexto de estas conversaciones -en las que se abordaba la posesión y filtración de correos electrónicos perjudiciales para la candidata Clinton- sugieren que [ELIMINADO] estaba deliberadamente 'pasando desapercibido' con material no especificado y planeando 'disparar' después de las elecciones, cuando la nueva Administración se estuviera estableciendo."

"[ELIMINADO] no especifica a qué candidato esperaban atacar ni los detalles de lo que [ELIMINADO] quiere decir, pero el contexto sugiere que estaba filtrando los correos electrónicos particularmente perjudiciales sobre la secretaria Clinton, que fueron retenidos antes de las elecciones", decía también el informe. "Está claro, sin embargo, que los objetivos discutidos no implicaban ayudar a uno u otro candidato a ganar las elecciones, sino más bien, 'prepararse' para el gran ataque después de las elecciones, cuando la nueva Administración se estaba estableciendo".

El informe de la Cámara decía que "el plan estratégico" que aparentemente estaban considerando los rusos "sólo funcionaría si la secretaria Clinton ganaba las elecciones, y el material de reserva que Moscú tenía sobre ella se filtraría -una explicación plausible de 'disparar' en este contexto- junto con la campaña mediática que la inteligencia rusa estaba preparando."

El informe de la Cámara señaló la conclusión de la ICA de que Putin se contuvo en la liberación de una cantidad significativa de información perjudicial sobre Clinton.

"Que Putin tenía razones para querer que Clinton saliera elegida se ve respaldado no sólo por el comportamiento real de Putin, sino también por el momento y el contenido de las órdenes operativas rusas que indicaban que Moscú asumía que tenía una influencia única sobre la secretaria Clinton que sería más útil si ganaba las elecciones", decía el informe.

"El momento y los objetivos de las órdenes de los medios encubiertos del FSB y el SVR" -agencias de inteligencia rusas- "no tenían sentido si la intención del presidente Putin era asegurar la elección del candidato Trump", argumentaba el informe desclasificado. "No se esperaría que las operaciones programadas para lanzarse después de las elecciones o que tuvieran como objetivo a líderes europeos influyeran en las decisiones de los votantes estadounidenses hacia cualquiera de los candidatos. Las órdenes sí tienen sentido, sin embargo, en el contexto de sentar una base de influencia encubierta para las filtraciones postelectorales de los correos electrónicos más perjudiciales."

La CIA "no ofreció ninguna información de inteligencia fiable que indicara o implicara que Putin emitiera órdenes para llevar a cabo operaciones de influencia que denigraran a Clinton con el objetivo de elegir a Trump", decía el informe desclasificado, y, "además, todas las operaciones de filtración rusas podrían atribuirse a los objetivos de Putin de socavar la democracia estadounidense, o de debilitar a la esperada, y posiblemente preferida, Administración Clinton, sin tener en cuenta la suerte de Trump".

El nuevo informe de la Cámara dijo que a medida que la carrera presidencial de 2016 se estrechó en octubre, con Clinton de repente no pareciendo como la cerradura en la Oficina Oval contra Trump que había parecido ser durante la mayor parte de la carrera, Rusia pareció reducir sus esfuerzos de intromisión en lugar de presionar duro para tratar de llevar a Trump a través de la línea de meta.

"Cuando la carrera evolucionó hasta el punto en que se hizo posible que Putin ayudara a Trump a ganar -las encuestas se estrecharon drásticamente a medida que se acercaba el día de las elecciones-, la ICA no abordó por qué Putin decidió no filtrar más material desacreditador sobre Clinton", decía el informe. "La decisión de Putin de dejar de filtrar es consistente con explicaciones alternativas -omitidas por la ICA- de que a Putin no le importaba quién ganara porque veía debilidades para Rusia en ambos candidatos."

© Just The News