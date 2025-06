Excongresista Mayra Flores asegura que el apoyo a Trump entre los hispanos continúa fuerte

13 de junio, 2025

Mayra Flores hizo historia en el 2022 al convertirse en la primera mujer nacida en México en ser elegida para la Cámara de Representantes de EE.UU., ahora busca volver a representar a Texas. En medio del plan de deportaciones masivas del presidente Donald Trump, algunos creen que el voto hispano se puede ver perjudicado en las próximas elecciones. Sin embargo, Flores, que lleva ya años trabajando en política y con las comunidades hispanas, asegura que los hispanos en Texas siguen apoyando al presidente. Conversamos con la candidata, por el distrito 28 de Texas, sobre las políticas migratorias, las elecciones, y en general los asuntos que más preocupan a los hispanos.

Respecto a las protestas violentas que están ocurriendo en California, Flores asegura que la mayoría de la gente involucrada no son mexicanos, sino americanos. Además, la excongresista cree que estas manifestaciones son perjudiciales para los migrantes y para los mexicanos que trabajan y quieren hacer las cosas bien. La candidata por el distrito 28 a la Cámara de Representantes, criticó fuertemente el comportamiento de aquellos que siendo ilegales deciden participar en manifestaciones y perturbar el orden público.

"Si tú estás ilegalmente aquí, no vas a tener los mismos derechos que un estadounidense. Si tú cometes un crimen, te van a deportar". Flores resaltó la influencia nefasta que la Administración de Joe Biden ha tenido sobre muchos hispanos: "El Partido Demócrata les lavó el cerebro y les hizo creer que ellos pueden hacer lo que se les pegue la regalada gana y que nada iba a pasar. Y claro, bajo la Administración de Biden, no estaba pasando nada. Estaban cometiendo muchos crímenes, estaban robando y no los deportaban. Pero bajo esta Administración es muy diferente. Si tú estás aquí ilegalmente cometiendo crímenes, te van a deportar porque no eres un estadounidense".

El problema de los mexicanos que no valoran a EE.UU.

La excongresista se refirió también la extraño fenómeno que hemos visto en las protestas, con gente ondeando la bandera de México pero al mismo tiempo manifestándose porque no quiere ser enviada a ese país: "Yo veo que mucha gente dice, viva México. Yo nací en México. Respeto mi cultura, mi familia, pero este también es nuestro país. Este es nuestro país y debemos respetarlo. Dicen, viva México, pero no quieren vivir en México. Dicen, viva México, pero no me manden para México. Yo veo que hay mucha gente aquí, en Estados Unidos, pero les son más leales a México que a Estados Unidos".

También aseguró que muchos de los migrantes mexicanos al llegar a Estados Unidos se olvidan de las razones por las que se fueron de su país y "quieren convertir a este país, el país del que se fueron". Flores los invita a reflexionar y dice: "Estados Unidos no les falló, les falló su país".

"¿Por qué estamos aquí? Porque este país nos dio las oportunidades que nuestro país natal, México, no nos dio. Hay que darle el respeto a Estados Unidos. Hay que darle su lugar. Y no queremos que Estados Unidos se convierta en México, con todo respeto. Pero no queremos que Estados Unidos se convierta en un narco-país. Porque la realidad es que México es un narco-país.

"Sientanse orgullosos de haber votado por Trump"

Le preguntamos a Flores qué piensa de las opiniones de muchos periodistas e influencers hispanos que culpan a los que votaron por Trump. Aseguró que los hispanos que votaron por el mandatario tienen que estar orgullosos: "A la mayoría (de influencers anti-Trump) les están pagando. ¿Y dónde estaban ellos bajo la administración de Biden? ¿Bajo la administración de Clinton? Son unos hipócritas. A todos ustedes que votaron por el presidente Trump, no permitan que nadie les haga sentir mal. Siéntanse orgullosos porque hicieron lo mejor para este país, lo mejor para el futuro de nuestros hijos".

"Si yo tuviera que volver a votar por el presidente Trump y regresar el tiempo, lo haría. Lo hice en el 2016, lo hice en el 2020 y lo hice de nuevo en el 2024. Estoy muy orgullosa de nuestro voto... No Comemos de inmigración".

Los hispanos siguen apoyando a Trump

"Yo veo mucho apoyo hacia el presidente Trump. La mayoría de la gente que votó por él sigue apoyándolo. Aquí, en el Valle de Texas, el apoyo sigue", dijo Flores cuando le preguntamos si creía que las deportaciones masivas podrían afectar al presidente con el voto hispano.

Aseguró que Trump solo está cumpliendo lo que prometió: "El presidente Trump siempre fue muy claro. Nunca nos mintió. Él siempre dijo lo que iba a hacer. Él está haciendo exactamente lo que prometió. Priorizar la seguridad de este país".

Flores también asegura que la mayoría de medios están haciendo una mala cobertura de la situación y que el presidente no está haciendo nada diferente a lo que hizo, por ejemplo, el presidente Barack Obama en su momento.

"La mayoría de las personas deportadas tienen un récord criminal. La mayoría ya tenía una orden de deportación que fue dada bajo la Administración de Biden. Mucha gente no entiende que la mayoría de las personas que en este momento están siendo deportadas entraron bajo la administración de Biden y ya tienen una orden de deportación que les dio esa Administración. Y el presidente Trump simplemente está implementando esas leyes. El presidente Trump, como lo mencioné antes, no ha puesto ninguna nueva ley de inmigración o política nueva.