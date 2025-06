Dos décadas de locura estadounidense hicieron necesario el ataque de Israel a Irán

13 de junio, 2025

Como muchas, si no la mayoría, de las guerras, el conflicto entre Israel e Irán no tenía por qué producirse, y desde luego, no de esta manera. Pero la culpa de las hostilidades ahora en curso no es del Gobierno israelí dirigido por el primer ministro Benjamin Netanyahu, que ordenó a la fuerza aérea israelí emprender un ataque preventivo contra objetivos nucleares iraníes en la madrugada del 13 de junio.

Esa no será la forma en que los medios de comunicación internacionales, así como los medios de noticias liberales en los Estados Unidos, lo informen. Las mismas fuentes que han estado demonizando los esfuerzos de Jerusalén para erradicar a los terroristas de Hamás que lanzaron la guerra de Gaza con atrocidades indescriptibles el 7 de octubre de 2023, echarán toda la culpa a Netanyahu y a los israelíes. Le echarán la culpa por no esperar a ver si los esfuerzos de diplomacia del presidente Donald Trump lograban que Irán no pudiera obtener un arma nuclear

Acusarán a Netanyahu de actuar por razones políticas o de ser un belicista temerario decidido a iniciar otra conflagración antes de que su coalición se fracture definitivamente

Voces de la "derecha woke", como Tucker Carlson, repetirán sin duda sus espantosas apologías del régimen islamista en las que afirmaban falsamente que Teherán no estaba trabajando para conseguir una bomba. Probablemente reflotarán tropos antisemitas familiares sobre Jerusalén tratando de arrastrar a Estados Unidos a una guerra innecesaria contra sus intereses.

Y es probable que los medios judíos israelíes y de la diáspora de izquierdas se hagan eco de algunas de esas acusaciones. Netanyahu será acusado de actuar por razones políticas o de ser un guerrero temerario decidido a iniciar otra conflagración antes de que su coalición se fracture definitivamente.

No culpen a Netanyahu

Aunque los que afirman que no tenía por qué haber ocurrido así tendrán razón, se equivocarán sobre quién es el principal responsable de la destrucción y las víctimas en Irán, así como de cualquier daño que sufra Israel a causa de las represalias del régimen de Netanyahu. Ya sean ataques con misiles contra la patria judía o atentados terroristas perpetrados por sus apoderados en la región.

Aunque Netanyahu es quien dio la orden de que el golpe cayera sobre Irán, la verdadera culpa de que la guerra se produzca en este momento pertenece a la parte que actualmente se mantiene al margen: Estados Unidos.

El entonces primer ministro israelí Ariel Sharon aconsejó a Bush que no invadiera Irak en 2003, sino que se centrara en Irán

Los cuatro últimos presidentes de Estados Unidos han desempeñado un papel decisivo a la hora de llevar a Israel al punto en que no le quedaba más remedio que echar los dados en un esfuerzo militar para asegurarse de que las ambiciones nucleares de Teherán no pudieran hacerse realidad. Si Washington hubiera tomado medidas decisivas en algún momento de los últimos 20 años para hacer frente a la amenaza iraní, no se habría dejado que Netanyahu e Israel hicieran el trabajo sucio que los líderes del mundo occidental no estaban dispuestos a hacer.

El problema se hizo evidente por primera vez durante el segundo mandato del presidente George W. Bush.

El entonces primer ministro israelí Ariel Sharon había aconsejado a Bush que no invadiera Irak en 2003, sino que se centrara en Irán. Entendió correctamente que el Gobierno islamista de Teherán era una amenaza mucho mayor a largo plazo tanto para Occidente como para Israel que el régimen de Saddam Hussein en Bagdad. Deshacerse de Sadam fue algo positivo, pero la consecuencia imprevista del colapso de Irak fue el fortalecimiento inconmensurable de Irán.

En su segundo mandato, cuando Sharon ya había desaparecido de escena tras sufrir un derrame cerebral, Bush estaba demasiado distraído por el desastre de Irak como para dedicar la atención y el capital político necesarios para hacer frente a una amenaza iraní que prefirió dejar pasar.

El apaciguamiento de Obama

A Bush le sucedió el presidente Barack Obama, que llegó al cargo con una gran idea que era mucho peor que la obsesión de Bush por derrocar a Sadam.

Lejos de entender la necesidad de frenar el empuje iraní hacia las armas nucleares, además de la hegemonía sobre un Oriente Próximo en el que sus aliados en Siria, Líbano y un fracturado Irak le daban una posición dominante, Obama quería un acercamiento a los islamistas. Estaba convencido de que Estados Unidos y Occidente habían agraviado al mundo musulmán y que si sólo pedía disculpas y luego lo apaciguaba, todos los problemas de Estados Unidos en la región se resolverían.

Israel podría haber hecho bien en atacar a Irán durante el primer mandato de Obama, antes de que se acercara siquiera a un arma nuclear

Esto significaba más "luz del día" entre Estados Unidos e Israel, sobre lo que Obama se mostraba, en el mejor de los casos, ambivalente. Por eso, cuando el primer ministro Benjamin Netanyahu empezó a hacer campaña a favor de un esfuerzo internacional para detener el programa nuclear iraní, cayó en saco roto en los círculos de Obama en Washington.

Israel podría haber hecho bien en atacar a Irán durante el primer mandato de Obama, antes de que se acercara siquiera a un arma nuclear. Washington no sólo dijo "no", sino que también ayudó a influir en el establishment israelí de defensa e inteligencia para vetar efectivamente la idea de Netanyahu de un ataque preventivo.

Lo que siguió entonces fue uno de los peores errores de la historia de la política exterior estadounidense. Tras haber aceptado a regañadientes las sanciones contra Irán y con el apoyo de la mayor parte de la comunidad internacional, Obama y John Kerry, su segundo secretario de Estado, optaron por tirar por la borda su influencia y ceder a prácticamente todas las exigencias iraníes en las negociaciones que iniciaron a espaldas del Estado judío.

El resultado fue lo que se convirtió en el acuerdo nuclear con Irán de 2015, el "logro" emblemático de la política exterior de Obama. No sólo legitimaba el programa nuclear iraní, sino que también ponía límites a su enriquecimiento de uranio que eran fáciles de eludir. Peor aún, sus disposiciones de caducidad garantizaban que Irán acabaría consiguiendo un arma nuclear a finales de la década de 2020. Además, la relajación de las sanciones y los miles de millones entregados a Teherán en fondos hasta entonces congelados enriquecieron y empoderaron al régimen para intensificar sus actividades como el principal Estado del mundo patrocinador del terrorismo. Eso le permitió fortalecer a Hezbolá en el Líbano, a los hutíes en Yemen y, de manera crucial, a Hamás en Gaza, haciendo a Obama responsable indirecto (entre muchos otros que también cargan con la culpa) de poner en marcha la cadena de acontecimientos que condujo a los horrores del 7 de octubre.

Máxima presión

A su favor, el sucesor de Obama, el presidente Donald Trump, comprendió con razón que el acuerdo con Irán era un fiasco. Pero, como ocurrió con muchas de sus decisiones correctas de política exterior, tardó en hacer algo al respecto. Nuevo en el Gobierno y obstaculizado por los nombramientos de gabinete orientados al establishment, así como distraído por el engaño de la colusión con Rusia que obstaculizó sus esfuerzos, Trump tardó más de un año después de asumir el cargo en retirarse del acuerdo nuclear.

Era algo que un presidente estadounidense iba a tener que hacer tarde o temprano si se quería evitar que las temerarias disposiciones del acuerdo aseguraran un arma iraní. Y Trump lo siguió con una campaña de "máxima presión" que -de haber comenzado antes, o lo que es más importante, de haber continuado después de su primer mandato- podría haber obligado a los iraníes a arrodillarse y posiblemente haber conducido a un acuerdo nuclear real que podría haber evitado un arma nuclear iraní.

También es cierto que los israelíes eran conscientes de que el mejor plan para hacer frente a la amenaza de Teherán implicaría la participación de fuerzas estadounidenses en una ofensiva destinada a destruir sus instalaciones nucleares

Tras la derrota de Trump en 2020, el presidente Joe Biden se mostró ansioso por restaurar el acuerdo de Obama. A pesar de su ferviente cortejo, los iraníes habían llegado para entonces al punto en que sabían que, a través de su engaño en el acuerdo de Obama y un esfuerzo de supervisión internacional despreciable, podrían llegar a tener un arma nuclear sin el beneficio de una renovada diplomacia occidental.

A lo largo de esta era, Israel se vio esencialmente impedido de actuar por su cuenta para detener a Irán por los dictados y la presión estadounidense, a pesar de la clara evidencia de que se estaba acercando cada vez más a la capacidad nuclear. También es cierto que los israelíes eran conscientes de que el mejor plan para hacer frente a la amenaza de Teherán implicaría la participación de fuerzas estadounidenses en una ofensiva destinada a destruir sus instalaciones nucleares. Pero la espera para que Estados Unidos despertara al hecho de que un arma iraní era una certeza si la inacción y/o indiferencia del mundo ante la amenaza continuaba hasta el punto en que Jerusalén comprendió con razón que si ellos no iban a hacer algo con este problema, nadie lo haría.

Eso se hizo aún más evidente tras el regreso de Trump a la presidencia después de su victoria en las elecciones presidenciales de 2024.

La Administración Trump 2.0 ha sido más centrada y decidida que su primer intento de llegar a la presidencia. Sin embargo, junto con la experiencia que adquirió de los triunfos y los fracasos de su primer mandato, había una convicción aún más profunda de que su principal misión en política exterior era evitar iniciar guerras y poner fin a cualquier conflicto en el que Estados Unidos estuviera enredado, ya fuera directa o indirectamente. Eso incluía el conflicto Ucrania-Rusia, así como la lucha de Israel contra los apoderados terroristas de Irán en Gaza y en otros lugares.

El retraso diplomático de Trump

Aunque había sido muy duro con Irán en su primer mandato, los primeros meses de su segundo mandato le vieron soltar al inexperto Steve Witkoff en Oriente Medio como su enviado regional. Witkoff está posiblemente comprometido por sus conexiones empresariales con Qatar, aliado de Irán y Hamás. Parecía empeñado a veces en repetir todos los mismos errores cometidos por Obama y Kerry con respecto a Irán, sonando a veces como si él también estuviera negociando un acuerdo que permitiera a Teherán mantener su programa nuclear e incluso refinar uranio, además de no conseguir que dejaran de financiar el terrorismo.

Israel había destruido en gran medida las defensas aéreas de Irán en 2024 después de que el régimen islamista lanzara misiles contra el Estado judío como parte de sus esfuerzos para ayudar a Hamás

Es posible que Trump, que distingue un buen acuerdo de uno malo, nunca hubiera aceptado otro apaciguamiento de Teherán. Aun así, su decisión de redoblar la diplomacia no solo fue equivocada, sino que parecía garantizar un retraso fatal en cualquier intento de usar la fuerza para detener a Irán, en caso de que, como es probable, sus negociaciones no logren su propósito.

Israel había destruido en gran medida las defensas aéreas de Irán en 2024 después de que el régimen islamista lanzara misiles contra el Estado judío como parte de sus esfuerzos por ayudar a Hamás. En aquel momento, Biden prohibió a Netanyahu atacar objetivos nucleares. Dependientes como son de la ayuda militar estadounidense para continuar la guerra contra Hamás, los israelíes acataron esa exigencia. La eliminación de las defensas aéreas de Irán no violó directamente la petición de Biden, aunque la eludió. Pero también proporcionó una ventana para un ataque contra las instalaciones nucleares de Irán que estaban efectivamente indefensas hasta que el aliado de Teherán, Rusia, pudiera ayudar a reconstruirlas con un nuevo sistema.

Trump, obsesionado como siempre por la idea de que él es el último negociador y agente de paz, insistió en que Israel no actuara mientras se permitía que su inútil gambito diplomático se desarrollara.

Israel no tuvo elección

Al final, Netanyahu decidió que tenía que arriesgarse a ofender a Trump para no desperdiciar lo que bien podría ser una oportunidad única en una generación para asestar un golpe fatal a las ambiciones nucleares de Irán. Más retrasos en actuar podrían haber llevado a una situación en la que una solución militar ya no habría sido posible.

Aún no sabemos hasta qué punto tendrá éxito el esfuerzo de Israel ni qué forma podría adoptar la represalia de Irán. No obstante, la idea de que Israel u Occidente deberían haber seguido evitando la necesidad de actuar por lo que los islamistas pudieran hacer en respuesta habría sido otro error garrafal.

Igualmente incierto es cómo reaccionará Trump ante la negativa de Netanyahu a seguir su consejo de retirarse. Esperemos que llegue a la conclusión de que el primer ministro no sólo tenía razón al actuar, sino que, al hacerlo, estaba haciendo un favor a Occidente y ayudando a su propio país.

Lo que sí sabemos es que los acontecimientos de junio de 2025 fueron necesarios no por el ansia de conflicto de Netanyahu. En todo caso, ha sido tan cauto y reacio a usar la fuerza contra Irán como lo ha sido en todos los frentes hasta verse forzado a una guerra después del 7 de octubre.

En cambio, han sido cuatro presidentes estadounidenses los que, por una razón u otra, han optado por prevaricar sobre la cuestión o por apaciguar a Irán en el transcurso de las dos últimas décadas lo que ha conducido a este momento. Si Estados Unidos hubiera actuado con decisión contra Irán en cualquier momento durante este período, especialmente en los años de Bush y Obama, lo más probable es que la posibilidad de una bomba nuclear iraní se hubiera evitado indefinidamente. Y eso podría haber ocurrido, a pesar de las falsas advertencias de Obama y Tucker Carlson de que las únicas opciones eran la guerra o el apaciguamiento, sin riesgo significativo para Estados Unidos o sus aliados.

Al final, fueron esos cuatro presidentes y sus políticas fallidas, insensatas o indecisas las que no dejaron a Netanyahu otra opción que actuar antes de que Irán pasara de ser una potencia nuclear en el umbral a serlo de verdad, con consecuencias desconocidas y posiblemente catastróficas para Israel y el mundo. Independientemente de si usted apoya o se opone a Netanyahu, es imperativo reconocer que su decisión de actuar no tenía que ver con la longevidad de su gobierno o sus perspectivas políticas, sino con la supervivencia y la seguridad del Estado de Israel. Los observadores sensatos sólo pueden esperar que el 13 de junio de 2025 no sea demasiado tarde.

