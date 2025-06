¿Pueden los judíos admitir que Trump tiene razón sobre el antisemitismo woke?

4 de junio, 2025

No fue coincidencia que el mismo día en que gran parte de los medios tradicionales se tragaron las mentiras de Hamás sobre las masacres israelíes en la Franja de Gaza, ocurriera otro violento ataque antisemita en Estados Unidos. Lo que ocurrió en Boulder, Colorado, el 1 de junio, cuando un inmigrante egipcio intentó incinerar a un grupo de judíos estadounidenses —muchos de ellos ancianos— que caminaban en un espacio público en apoyo a los rehenes israelíes que aún mantiene Hamás, fue un crimen espeluznante.

Pero este tercer incidente violento en las últimas semanas —tras el asesinato de dos jóvenes empleados de la embajada israelí en Washington el mes pasado y el ataque a la casa del gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, en Harrisburg durante la Pascua judía— no puede desvincularse de la avalancha de propaganda antiisraelí proveniente de los medios liberales tradicionales en los últimos 20 meses, desde los ataques terroristas palestinos liderados por Hamás contra comunidades del sur de Israel el 7 de octubre de 2023.

Por lo tanto, esto significa que los judíos estadounidenses deberían hacer algo que muchos preferirían evitar: aceptar que muchos de sus antiguos aliados políticos en otros temas, que ahora apoyan la causa “pro-Palestina”, forman parte de un movimiento inextricablemente ligado al antisemitismo.

¿Podrán admitir que Trump tiene razón?

Más aún, también deben reconocer algo todavía más doloroso para ellos: admitir que el hombre que tantos de ellos desprecian —el presidente Donald Trump— está en lo correcto al promover iniciativas políticas que buscan reformar fundamentalmente o incluso retirar fondos a las instituciones educativas que permiten el antisemitismo, así como deportar a ciudadanos extranjeros que promueven el odio hacia los judíos y, como en el caso de Boulder, llevan a cabo ataques contra ellos.

Sin embargo, aunque muchos judíos estadounidenses están temerosos por su seguridad tras este tercer incidente separado en seis semanas, está lejos de quedar claro que muchos de ellos comprendan la magnitud de la crisis. Hacerlo requeriría entender que lo que ocurre no es simplemente una serie de episodios aislados y aterradores protagonizados por “lobos solitarios” o una amenaza vaga. Es, en cambio, la respuesta inevitable a cómo los medios tradicionales, el mundo académico y la cultura popular han adoptado una narrativa basada en falsedades sobre el conflicto en Medio Oriente. También es producto de una ideología abrazada por la opinión de moda en la izquierda, sobre el rol que juegan los judíos y el Estado judío en el mundo. Quienes corean a favor del genocidio contra los israelíes, tarde o temprano, abogarán por ataques contra los judíos en Estados Unidos y en todo el mundo, y en última instancia, participarán en ellos.

Gran parte del establishment judío estadounidense —y posiblemente incluso una mayoría de los judíos del país— aún preferiría no enfrentar el hecho de que el aumento actual del antisemitismo está vinculado a temas que desean descartar como parte de una “guerra cultural” de la derecha. Sería mucho más sencillo seguir creyendo que Trump y la derecha política son los principales motores del antisemitismo, algo esencial para preservar su equilibrio emocional en un mundo que, así, les sigue teniendo sentido.

Por supuesto que el antisemitismo existe en la derecha, y el ascenso de lo que, por falta de una mejor palabra, ahora se llama la “derecha woke” —en la que presentadores de programas en internet como Tucker Carlson y Candace Owens promueven el negacionismo del Holocausto y ataques contra Israel— es profundamente preocupante.

Pero las multitudes que han promovido la agenda pro-Hamás en los campus universitarios y que ahora apuntan contra los judíos no están siguiendo su ejemplo. Ellos y otros, como los perpetradores de los ataques en Harrisburg, Washington y Boulder, que han llevado la defensa del terrorismo contra los judíos desde el campus a la acción en Estados Unidos, son parte de otro campo muy distinto. La noción de que Israel está cometiendo un genocidio contra los árabes palestinos en Gaza ha sido puesta en práctica por extremistas porque ha sido normalizada por gran parte de la izquierda política y sus principales medios de comunicación.

Una vez que esto se acepta (y ningún observador honesto o racional puede negar que está ocurriendo), entonces los individuos deben llegar a conclusiones duras sobre el antisemitismo en 2025. Eso los obliga a rechazar al establishment de medios liberales como irremediablemente comprometido por prejuicios intrínsecos contra Israel. Aún peor para los judíos liberales, también debería significar apoyar la campaña de Trump para exigir responsabilidades a las instituciones académicas elitistas por su tolerancia y habilitación del odio antijudío que se disfraza de preocupación por los derechos humanos.

En este punto, cualquier discusión seria sobre el tema debe girar en torno a cómo los progresistas han usado su dominio sobre los medios tradicionales y el mundo académico para hacer algo más que simplemente calumniar la conducta de Israel en su guerra posterior al 7 de octubre contra Hamás.

Los medios alimentan el odio

La disposición de aceptar sin cuestionamientos las mentiras de los terroristas sobre el conflicto y la idea de que Israel está cometiendo un genocidio es más que un simple producto del sesgo mediático habitual. Es el resultado de una mentalidad que ha adoptado los mitos tóxicos de la teoría crítica de la raza, la interseccionalidad y el colonialismo de asentamiento, en los que los judíos e israelíes son falsamente etiquetados como “blancos” opresores de “personas de color”. En esta visión, las complejidades confusas de un conflicto de más de un siglo se simplifican en una obra moralista en la que se acusa al pueblo judío de actos malvados, de una manera que encaja perfectamente con los tropos antisemitas tradicionales.

Sin embargo, está lejos de quedar claro que gran parte del judaísmo estadounidense —y los grupos liberales que dicen representarlos— estén dispuestos a enfrentar estos hechos incómodos. Y mientras se nieguen a hacerlo, serán inútiles en la lucha contra el antisemitismo contemporáneo. Aquellos que creen que la causa más importante para los estadounidenses y los judíos es oponerse a Trump se resisten a admitir que su postura ha sido reivindicada por los hechos. El intento de defender a las instituciones que han facilitado el antisemitismo y minimizar el impacto del sesgo mediático contra Israel se basa en el partidismo, así como en años de demonización de Israel y los judíos por parte de la izquierda política.

Lamentablemente, demasiados están reaccionando ante esta crisis de la misma forma que algunos de los grupos que ayudaron a organizar las multitudes pro-Hamás en las universidades que apuntaron contra estudiantes judíos en nombre de la causa de “Palestina libre”. Les preocupa tanto que más judíos se den cuenta de que Trump tiene razón sobre los antisemitas de izquierda y la necesidad de reformar o retirar fondos a la academia elitista, como el peligro claro y presente para la vida judía.

Renunciar a las ilusiones sobre el origen de la mayor parte del odio antijudío contemporáneo también implicaría que Trump tiene razón al buscar deportar a estudiantes y otros en el país —como el inmigrante egipcio que llevó a cabo el ataque en Boulder—, que no es más que uno entre cientos de miles, si no millones, de personas cuestionables a las que se ha permitido permanecer en el país mientras reclaman asilo de forma dudosa.

Política migratoria

Eso es un trago especialmente amargo para buena parte de la comunidad organizada, que aún trata el apoyo a fronteras abiertas y la oposición a quienes buscan frenar la inmigración ilegal como una cuestión judía. Esto tenía sentido en el pasado, cuando los judíos huían de los nazis o buscaban libertad desde la Unión Soviética. Pero aquellos que ahora claman por entrar al país con visas estudiantiles u otros métodos son, en su mayoría, personas que traen consigo el virus de la animosidad virulenta desde países donde el odio a los judíos o la doctrina marxista es lo normativo.

Señalar estos hechos no es “explotar” los ataques, como insisten algunos en la izquierda. Es simplemente conectar los puntos entre los factores que han hecho que esta violencia antijudía sea inevitable y la falta de preocupación pública al respecto.

Entender esto requiere preguntarse tanto por lo que está ocurriendo como por lo que no ha ocurrido.

Nadie puede negar de buena fe que, si el autor del ataque en Boulder hubiese sido una persona que pudiera ser etiquetada como supremacista blanco y las víctimas hubiesen sido “personas de color” en lugar de un grupo de judíos, gran parte del país y de la prensa habría estallado en indignación. En ese caso, probablemente habría habido manifestaciones masivas y un ciclo interminable de noticias sobre la necesidad de que el país reflexionara sobre el racismo endémico.

En cambio, el intento de quemar vivos a judíos estadounidenses por el “crimen” de identificarse con víctimas israelíes del terror de Hamás —lo cual en sí mismo es un amargo recordatorio del Holocausto— no provocó ese tipo de indignación. Un país donde la opinión “ilustrada” considera que los israelíes y los judíos son los villanos en una guerra contra terroristas islamistas genocidas difícilmente tratará el terrorismo contra los judíos estadounidenses como un asunto importante.

De hecho, la serie de ataques violentos no llevó a medios liberales como CNN o The New York Times a replantearse su cobertura de Medio Oriente ni la forma en que han validado narrativas antisemitas sobre israelíes y judíos. Jamás parece ocurrírseles cómo su sesgo alimenta el mito tóxico de que los judíos israelíes son monstruos asesinos de niños, cuando en realidad es Hamás y los palestinos quienes han apuntado deliberadamente contra civiles y niños para asesinarlos o secuestrarlos. ¿Cómo pueden sorprenderse de que esta difamación del Estado judío contribuya a la creencia de que Israel no tiene derecho a existir o defenderse, y que cualquier forma de violencia —incluido el terrorismo— contra ellos o sus simpatizantes en EEUU sea moralmente justificable?

Tras Boulder, Washington y Harrisburg, ya no sirve fingir que los judíos pueden seguir insistiendo en que oponerse a la guerra contra Hamás es una postura política tomada “de buena fe”.

Priorizar la autodefensa

Las demandas de mayores esfuerzos para proteger objetivos judíos y hacerlos menos vulnerables a la violencia antisemita están bien. Pero incluso más ayuda para que las instituciones judías puedan pagar la seguridad que lamentablemente necesitan no es suficiente.

La respuesta a esta crisis debe incluir una variedad de medidas de sentido común.

Eso debería incluir alentar a más judíos estadounidenses a poseer armas de fuego y ser entrenados en su uso seguro. Tal sugerencia probablemente horrorizaría a muchos judíos liberales, que ven las armas como inherentemente peligrosas, si no inmorales. Sin embargo, si ahora cualquier reunión de judíos es vista como un blanco legítimo para el acoso violento o incluso el terrorismo doméstico, incluso aquellos más reacios deben entender que confiar en las autoridades para disuadir el terrorismo es poco realista, y que la autodefensa es una necesidad desafortunada.

Una respuesta sensata a esta epidemia de violencia antijudía también significa reevaluar honestamente las suposiciones sobre la vida en Estados Unidos que ya no tienen sentido. Y eso implica apoyar —en lugar de oponerse— a la campaña de Trump contra la izquierda en la educación superior, así como tomar medidas contra la amenaza que representa, cada vez más, una inmigración ilegal sin restricciones para los judíos hoy.

En una cultura donde la política partidista cumple el papel que antes cumplía la religión en la vida de la mayoría, es algo casi automático que los judíos liberales y los demócratas se opongan a cualquier cosa que haga Trump.

Sin embargo, sin importar lo que uno piense sobre Trump, su carácter defectuoso o sus posturas en otros temas, las políticas que ha propuesto para enfrentar el antisemitismo en Estados Unidos son esenciales para defender los valores que hicieron de este país un refugio seguro para los judíos.

Solo al revertir el avance de la ideología woke en el sistema educativo y al establecer una política de tolerancia cero contra ciudadanos extranjeros que promuevan el odio a los judíos y la violencia —tanto contra Israel como dentro de Estados Unidos— los judíos podrán estar seguros. Si Trump fracasa, los verdaderos perdedores no serán los republicanos. Serán los ciudadanos judíos, que actúan, como siempre, como los canarios en la mina de carbón, señalando el peligro inminente para todo el país si esta guerra izquierdista contra la civilización occidental tiene éxito. Si los llamados progresistas continúan adoctrinando a una generación de jóvenes estadounidenses que luego dirigirán nuestro Gobierno y nuestros medios con propaganda “pro-Palestina” que alimenta el antisemitismo, entonces la seguridad de los judíos no será el único valor sacrificado en el altar de la ideología woke.

