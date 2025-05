El deterioro de Biden en 'Pecado Original’: el periodismo que revela y oculta

A la rezaga. Tarde. Con un presidente ya ex, de hombros caídos, abandonado por el poder, por el público, por su partido, por la prensa, recién entonces apareció en las vitrinas Pecado original: el declive del presidente Biden, su encubrimiento y su desastrosa decisión de volver a presentarse (Penguin Press, 2025).

Meses antes hubiese sido una gesta admirable. Un caso de estudio. Pero desalojada la Casa Blanca, instalado ya en Delaware, murmurando por lo bajo (y por lo alto, a quien le escuchase), Yo habría ganado las elecciones, recién entonces, cuentan los autores Jake Tapper y Alex Thompson, ambos periodistas, "funcionarios y ayudantes se sintieron mucho más libres para hablar" de Joe Biden.

El libro retrata (tarde pero seguro) el decaimiento del expresidente a ojos de más de 200 testigos cercanos, incluso dentro de su círculo íntimo, intimísimo. Testimonios valiosos, aunque, hasta cierto punto, innecesarios: Scranton Joe, Amtrak Joe, Sleepy Joe, se derrumbó en vivo y directo, alcanza con rever el debate presidencial.

Pero los primeros signos de deterioro comienzan mucho, mucho antes, con algunos "cercanos a él", cuenta el libro, diciendo que datan de 2015, tras la muerte de "su querido hijo Beau". Su primogénito, su predilecto.

Partidismo ciego, instituciones opacas, una familia que exhala mentiras para no inhalar verdades incómodas, un séquito que le profesa una fidelidad cuasi religiosa, el interés propio y desalmado de los buitres de Washington. Problemas, en el libro, ¡problemas sobran!

Pero incluso sobrando, faltan: ¿qué pasó con el periodismo?, ¿y con el Partido Demócrata?

Un libro no puede, obviamente, retratar el universo. Tampoco un mapa todo el terreno, diría Borges. Pecado original se enfoca en Biden y su séquito, y eso está muy bien. Pero la identidad de sus autores (y de ella, su profesión: periodistas), lleva por vía lógica, necesaria, a esperar un análisis de la fallida cobertura mediática. Porque, como reconoció el mismo Thomson en un discurso: "Nos perdimos gran parte de la historia".

En el libro, sin embargo, hablan de una ocultación desde el Poder. ¿Sólo eso? Lo vieron los estadounidenses, lo vio el mundo: grandes medios masivos decían que no, que Biden no tenía nada, mientras que el propio cuerpo de Biden mostraba que sí, al tropezarse, que sí, al caerse, que sí, perdiéndose, sí, sí, sí.

Algunos medios mostraban (mostrábamos) los episodios. Era, simplemente, reportar lo que aparecía ante los ojos:

El caso de Tapper es especialmente alevoso. (Thomson sí publicó algunas informaciones cuando Biden todavía ostentaba el título del hombre más poderoso del mundo). Autor hoy del libro revelación, se le acusa de haber sido ayer cómplice. Llegó a decir que todo era una maquinación rusa.

Confrontado por Megyn Kelly, el presentador de CNN repitió, una y otra vez, como oración expiatoria: "Siento una tremenda humildad por mi cobertura". ¿Es un pedido de perdón, una defensa de su trabajo? ¿Una promesa de mejora? ¿Qué significa? Concedió, eso sí, que le hubiese gustado indagar más durante el mandato de Biden.

Uno de los ejemplos virales de aquella cobertura que despierta su humildad es el siguiente intercambio con Lara Trump:

JAKE TAPPER: Joe Biden, como todos sabemos, ha trabajado para superar su tartamudez. ¿Cómo cree que se sienten los niños que tartamudean cuando la ven hacer un comentario así [una crítica a un discurso del entonces presidente]?





LARA TRUMP: Ante todo, no tenía ni idea de que Joe Biden sufriera de tartamudez. Creo que lo que vemos en el escenario con Joe Biden, Jake, es muy claramente un deterioro cognitivo. A eso me refiero. Me hace sentir incómoda-





JAKE TAPPER: Eres tan increíble. "Un declive cognitivo".





LARA TRUMP: Estabas tratando de decirme que lo que estaba sugiriendo era-





JAKE TAPPER: Sí, creo que te estabas burlando de su tartamudeo. Creo que te estabas burlando de su tartamudeo, y creo que no tienes ningún derecho a diagnosticar el deterioro cognitivo de alguien.



[Tapper dice que después la llamó, para pedirle perdón].