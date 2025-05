¿Cuánta confianza se ha ganado Trump en Oriente Medio?

16 de mayo, 2025

¿Qué intenta conseguir exactamente el presidente Donald Trump en Oriente Próximo? No es una pregunta fácil de responder ni para sus partidarios ni para sus detractores después de una gira en la que hizo hincapié en estrechar las relaciones con Arabia Saudí y Qatar, así como en la renovación de las relaciones con Siria, y un importante discurso político en el que expuso los objetivos estadounidenses en la región.

El discurso hizo hincapié en la creencia de Trump en la expansión del comercio y el rechazo a la construcción de naciones, además de los intentos de imponer los valores estadounidenses en la región. Fue un reconocimiento importante y largamente esperado de la necesidad de que Estados Unidos rechace las acciones de las administraciones Obama y Biden, que hicieron hincapié en el apaciguamiento de Irán y la degradación de las relaciones con aliados como Israel y Arabia Saudí, así como la cruzada para imponer la democracia en la región abrazada por la administración de George W. Bush. En su lugar, Trump expuso una agenda racional y realista de promoción de la seguridad a través de la fuerza y el comercio, con un impulso para que el mundo árabe y musulmán se adhiera a los Acuerdos de Abraham y normalice las relaciones con Israel.

Pero el discurso no fue el centro de la mayoría de los comentarios. En su lugar, los titulares se centraron en el avión que los gobernantes de Qatar le regalaron para su futuro uso como Air Force One. Y por si ese flagrante intento de comprar influencia no fuera suficiente, Doha también cerró un acuerdo con la empresa inmobiliaria de Trump para construir un complejo de golf en el desierto de Emiratos.

Esto, comprensiblemente, levantó los ánimos de los conservadores pro-israelíes que apoyan a Trump y del coro habitual de los que odian a Trump en los principales medios corporativos y opositores políticos. Tanto si proceden de la derecha como de la izquierda, las críticas a su juicio al aceptar este "regalo", junto con el atroz momento y el dudoso juicio de la operación inmobiliaria, estaban totalmente fundadas.

Un frenesí en Doha

La condición de Qatar como enemigo de Estados Unidos está bien establecida. Aunque alberga una base militar estadounidense y a menudo habla como si fuera un aliado de Estados Unidos, también está estrechamente alineado con Irán. Además, es uno de los principales financiadores de Hamás, acoge al líder ideológico de los Hermanos Musulmanes y realiza grandes gastos para difundir ideas islamistas y antisemitas en Estados Unidos en campus universitarios y mezquitas. Su influencia es exactamente lo que la administración Trump está tratando de combatir en sus esfuerzos esenciales para obligar a las instituciones de educación superior a dejar de tolerar y permitir el odio a los judíos y el adoctrinamiento antiestadounidense. Por si fuera poco, también alberga/gestiona Al Jazeera, el medio internacional que es una fuente primaria de propaganda antiamericana y antiisraelí que opera bajo la apariencia de un canal de noticias.

Que varias administraciones de ambos partidos hayan continuado esta relación tóxica con Doha cuando todas deberían haber cortado relaciones con ella ya es bastante malo. Pero que Trump la defienda personalmente -y en gran medida porque, conociendo su vanidad, los qataríes le adulan y le colman de regalos- es indefendible.

Y no hemos tenido que esperar mucho para ver los frutos de la ofensiva de amuleto de Qatar.

Motivos de preocupación

A lo largo de la semana, los qataríes no sólo ayudaron a negociar la liberación de Edan Alexander, de 21 años, el último rehén de Hamás con nacionalidad estadounidense. También corrían rumores por la región y en Washington de que Doha estaba consiguiendo empujar a Estados Unidos y a su estúpido enviado para Oriente Próximo, Steve Witkoff, que ya está comprometido por un rescate financiero que le dieron los qataríes, hacia un acuerdo más amplio de alto el fuego con Hamás y un nuevo acuerdo nuclear con Irán.

Un nuevo pacto con Hamás -a pesar de las exigencias de Trump de que el grupo terrorista sea erradicado y sustituido por algún tipo de Gaza gestionada por Estados Unidos- podría permitir al aliado de Qatar sobrevivir y conservar el control de la Franja. Las negociaciones con Irán también parecen estar orientadas a permitirle mantener su programa nuclear bajo la dudosa noción de que la nación rica en petróleo lo requiere para fines civiles con el fin de producir más energía.

Cualquiera de los dos posibles acuerdos sería un desastre para los intereses estadounidenses y una amenaza mortal para la seguridad de Israel.

Aún más sorprendente fue la decisión de Trump, apoyada por Qatar y Arabia Saudí, de levantar las sanciones al nuevo régimen que dirige Siria, encabezado por el ex terrorista del ISIS Ahmed al-Sharaa, con quien se reunió el presidente. Al parecer, los islamistas de Damasco también están manipulando la posibilidad de su propio soborno inmobiliario a Trump. Dado que no hay motivos para confiar en que al-Sharaa y su gobierno yihadista vayan a ser una fuerza estabilizadora o hayan abandonado sus posturas extremistas, la decisión de Estados Unidos de normalizar sus relaciones con él fue, en el mejor de los casos, prematura.

A esa lista de decisiones preocupantes hay que añadir la declaración de Trump de un alto el fuego entre Estados Unidos y los houthis en Yemen, a pesar de que los terroristas respaldados por Irán no han dado ninguna otra muestra de renunciar a sus esfuerzos por interceptar la navegación internacional en el Mar Rojo o dejar de disparar misiles y drones contra Israel en un esfuerzo eficaz pero dañino para ayudar a Hamás.

Para poner aún más nerviosos a los partidarios de Israel fue la evidente ausencia de Israel en el itinerario de Trump o mucha señal de que estuviera coordinando o consultando con Jerusalén sobre nada de esto.

¿Significa esto que Trump 2.0 será tan perjudicial para Israel como su primera administración fue de apoyo?

La única respuesta honesta a esa pregunta es que aún no lo sabemos, aunque dadas sus prioridades y su enfoque básico de las relaciones con las naciones de la región, hay razones para creer que todo podría resultar beneficioso para los intereses de Estados Unidos e Israel.

Un enfoque político racional

Y por eso el discurso político de Trump merece tanto escrutinio como sus desafortunados tratos actuales con Qatar. Debe entenderse como un rechazo fundamental del enfoque de sus predecesores hacia la región, y eso (las preocupaciones sobre Qatar, Hamás e Irán, no obstante) es algo bueno.

Trump arremetió contra los "neoconservadores" que dirigieron la política exterior bajo la última administración Bush por hundir a Estados Unidos en los atolladeros de Irak y Afganistán con el objetivo, entre otras cosas, de convertir a esos países en algo parecido a democracias de estilo occidental. Por muy bienintencionado que fuera ese esfuerzo, resultó ser un disparate, y el presidente tiene razón al decirlo.

Igualmente equivocado fue el esfuerzo de Obama y Biden por apaciguar a Irán, que no fue tanto el resultado de una mala habilidad negociadora como de un deseo real de acercamiento a Teherán. El objetivo era abrazar a sus líderes y conseguir que el país sustituyera a Israel y a los saudíes como aliado clave de Estados Unidos. Más que una estupidez, fue una auténtica locura.

El acuerdo nuclear de Obama con Irán en 2015 enriqueció y empoderó al régimen islamista, permitiéndole participar en aventuras en el extranjero, extender su influencia y fomentar el terrorismo con el objetivo de derrocar a los aliados estadounidenses y socavar los intereses de Estados Unidos.

Igual de perjudicial fue la forma en que, a pesar del acercamiento a la brutal tiranía iraní, tanto Obama como Biden también enmarcaron su enfoque de la región en términos de los que se hicieron eco grupos internacionales de derechos humanos que buscaban socavar tanto a Riad como a Jerusalén.

Trump desdeña con razón este enfoque, ya que ignora el hecho de que los regímenes árabes moderados como el de Arabia Saudí son, con todos sus defectos, una amenaza mucho menor para los intereses de Occidente y de su propio pueblo que el de los iraníes y sus apoderados terroristas. También aceptó erróneamente la falsa narrativa palestina de que Israel es un "ocupante" brutal y un violador de los derechos humanos, en lugar de la única democracia de la región. Si Israel se ve obligado a utilizar su poder militar contra sus enemigos, es porque los palestinos, los iraníes y sus aliados siguen decididos a perseguir la destrucción del único Estado judío del planeta.

En lugar de ambos conjuntos de políticas equivocadas, Trump ofrece algo que suena menos idealista, pero que es mucho más adecuado para ayudar a los pueblos de la región y reforzar los intereses estadounidenses.

Trump considera que el comercio y el abandono de la guerra son claves para un futuro mejor. Está dispuesto a firmar la paz con cualquier régimen que esté dispuesto a abandonar la larga guerra árabe-musulmana contra Israel y a entablar relaciones comerciales con él y con Estados Unidos. "Paz para la prosperidad" era el título del plan para Oriente Medio que Trump ofreció a los palestinos en 2020, y que estos rechazaron de plano. El énfasis en los lazos económicos y en dejar de lado los remilgos sobre la naturaleza autoritaria de los regímenes saudíes y de otros Estados del Golfo sigue siendo totalmente racional y es más probable que acelere el proceso por el que estas naciones se vuelven menos opresivas. Por no mencionar el hecho de que hacerlo ayudó a derribar el esfuerzo por parte de los palestinos e iraníes para mantener el aislamiento de Israel y mantener la guerra destructiva en su contra.

La decisión de Trump de comprometerse con el nuevo gobierno de Siria puede resultar insensata, pero si sigue su consejo y normaliza las relaciones con Israel -y se convierte en otro gobierno moderado que busca el compromiso con Occidente-, entonces su medida resultará acertada. Lo mismo puede decirse de su compromiso de seguir estrechando lazos con los saudíes y su líder modernizador, el príncipe heredero Muhammad bin Salman.

Los mismos principios parecen estar detrás del tanteo de la administración con Irán e incluso de sus planes para Gaza.

La trampa de todo esto es que hay muy pocas razones aparentes para creer que Teherán o Damasco puedan seguir o vayan a seguir una política tan racional. Lo mismo podría decirse de las perspectivas de que acercarse a Qatar vaya a hacer avanzar la paz o los intereses estadounidenses, aunque hacer las paces con Doha pueda ser personalmente rentable para la familia Trump y Witkoff, un factor que hace que cualquier cosa que haga la administración sea éticamente cuestionable, incluso si el más halagüeño de los escenarios sobre su buena voluntad hacia Occidente resultara ser cierto y no una ilusión.

Entonces, ¿cómo puede salir todo bien?

La respuesta es que, dado que Trump ve la política exterior como un negocio puramente transaccional, no se ve perjudicado por el idealismo de Bush ni por la creencia irresponsable en el apaciguamiento y la diplomacia por sí misma de Obama y Biden. Independientemente de lo que se piense de él, es alguien que sabe distinguir entre un buen acuerdo y uno malo. Si está dispuesto a dejar que lo pasado, pasado está con grupos como los Houthis o los iraníes, es sólo si se ajustan a sus ideas de cómo deben comportarse.

Es porque Trump cree que los intereses nacionales estadounidenses deben ser la principal preocupación de su Gobierno y sus diplomáticos, y no otras agendas desconectadas de ellos, por lo que es posible creer que podrá juzgar sus tratos con Qatar, Irán, Siria y cualquier otro país por los resultados y no por la ideología.

¿Sucederá eso? No lo sabemos.

Nadie es tonto

Aunque su característico abrazo a cualquier líder o país que le halague tenga un aspecto terrible y socave la confianza en su juicio así como en los intereses nacionales estadounidenses, se trata también de un presidente que se ha ganado cierta confianza tanto de los estadounidenses como de los israelíes.

Se coordine o no con Jerusalén en todo momento, sus objetivos siguen siendo loables. Su defensa constante de la normalización y la ampliación de los Acuerdos de Abraham, así como sus posiciones básicas contrarias al programa nuclear iraní o a la supervivencia de Hamás, deberían inspirar al menos cierta confianza en que no aceptará una réplica recalentada del peligroso acuerdo nuclear de Obama o un plan igualmente catastrófico para Gaza que dé más poder a los terroristas. Sobre todo, es difícil imaginarle aceptando pasivamente un resultado diplomático en el que Washington sea el chivo expiatorio de Teherán. Trump es muchas cosas, pero no es el tonto de nadie.

Es difícil mantener la fe en su sensatez mientras se observan estas recientes escapadas. Aun así, la decisión de Trump de intentar la diplomacia antes de recurrir a la fuerza contra Irán, sumada a su abrazo a socios dudosos, puede ser reivindicada si es capaz de analizar desapasionadamente el resultado de estas tácticas. Quienes estén dispuestos a tacharle de traidor a Israel o de incauto ante Irán como Obama deben evitar sacar conclusiones precipitadas a falta de pruebas de que la administración está abandonando realmente la búsqueda obstinada de una ventaja nacional basada en la realpolitik.

Hasta entonces, la respuesta racional a la pregunta de qué está haciendo el presidente en estos momentos debe basarse en la suposición de que dará marcha atrás si sus nuevos amigos demuestran ser indignos de confianza o traicioneros, junto con el reconocimiento de que si se demuestra que tiene razón, será un beneficio inestimable para todos.

