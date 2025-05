Las universidades se están vendiendo a Qatar y están vendiendo su integridad

14 de mayo, 2025

Si alguna vez dudaste que las universidades se preocupan más por el dinero que por los principios, no busques más allá de su disposición a aceptar donaciones de Qatar.

Para quienes no lo sepan, Qatar es una autocracia hereditaria que prohíbe los partidos políticos, criminaliza la disidencia, censura a la prensa y tiene un largo historial de violaciones a los derechos humanos, incluyendo explotación laboral y trata de personas. Su cadena de medios estatal, Al Jazeera, es la principal fuente de propaganda antiisraelí en Medio Oriente. Además, Qatar ha financiado y albergado durante mucho tiempo a grupos terroristas que son enemigos declarados de Occidente, incluyendo a los Hermanos Musulmanes, Hamás, Al Qaeda, los talibanes y el Estado Islámico (ISIS).

“La alineación ideológica de Qatar contradice directamente los valores de las naciones occidentales que reconocen a estos grupos como organizaciones terroristas”, señaló Michael Milshtein del Centro Moshe Dayan para Estudios de Medio Oriente y África. Sin embargo, eso no ha impedido que las universidades estadounidenses se acerquen a Qatar por dinero.

Desde 1981, Doha ha inyectado casi 6.000 millones de dólares en universidades estadounidenses, convirtiéndose en el mayor donante árabe en la educación superior de EEUU. Solo entre 2023 y 2024, donó 527 millones de dólares. Gran parte de ese dinero se canaliza a través de la Fundación Qatar (Qatar Foundation), presidida por la jequesa Moza bint Nasser, madre del actual emir y esposa del anterior. En palabras de sus fundadores, la fundación existe para “realizar sus ambiciones para el futuro de Qatar”.

“El objetivo de Qatar no es promover mensajes antisemitas ni pro-palestinos”, afirma el experto en el Golfo Ariel Admoni, “pero el antisemitismo y los sentimientos pro-palestinos son subproductos de políticas convenientes para ellos”.

Agregó que “en los países occidentales, particularmente dentro de los círculos educados, la causa pro-palestina se percibe como una lucha ‘conveniente’. En consecuencia, desde la perspectiva qatarí, esta imagen los posiciona favorablemente del lado correcto de la opinión pública, especialmente entre los jóvenes”.

Qatar ha realizado 1.143 donaciones a 63 universidades estadounidenses. En la base de datos del Departamento de Educación de EEUU (Doe), solo 101 —apenas un 9 %— revelan para qué se usó el dinero.

La Universidad de Cornell es la mayor beneficiaria, con más de 2.100 millones de dólares recibidos. En 2001, lanzó el Weill Medical College en Qatar, con un compromiso del emirato de 750 millones en 11 años, incluyendo “honorarios” no revelados a Cornell. Según un informe de 2024 del Instituto para el Estudio del Antisemitismo Global y la Política (ISGAP), Cornell no reportó 1.400 millones de ese financiamiento (de un total de 3.000 millones en contribuciones no reportadas para campus en Qatar).

Más de 1.200 millones de dólares en financiamiento qatarí previamente atribuidos a las universidades Northwestern y Georgetown también fueron eliminados sin explicación del informe del Doe en febrero de 2024.

Qatar también intenta ejercer influencia mediante donaciones a centros universitarios prestigiosos. Ha contribuido, por ejemplo, al Instituto James A. Baker III de Políticas Públicas en la Universidad Rice, en Texas, el cual también fue apoyado en su momento por la red de medios Al Jazeera de Qatar. Los diplomáticos también pueden recibir formación en la Universidad de Georgetown en Qatar, inicialmente llamada Escuela de Servicio Exterior de Georgetown en Qatar. La Fundación Qatar colaboró con el Instituto de Derecho y Política Global de la Facultad de Derecho de Harvard para establecer una facultad de derecho de posgrado en la Universidad Hamad Bin Khalifa en Doha. Harvard recibió una donación de un millón de dólares de Qatar en 2024, pero no se brindaron más detalles.

La libertad académica se ve afectada cuando regímenes opresivos controlan las fuentes de financiamiento. En el campus de Northwestern en Doha se censuró a una banda libanesa con un vocalista gay. Un profesor, según se reporta, fue despedido por expresar opiniones pro-Israel. Estos no son incidentes aislados; son síntomas de una corrupción más profunda. El dinero de regímenes autocráticos inevitablemente viene con condiciones, explícitas o implícitas. Cuando las universidades aceptan estos fondos, también aceptan esas condiciones.

En un inusual acto de sacrificio financiero, Texas A&M anunció que cerraría su programa en Qatar tras 21 años, apenas tres años después de renovar un contrato por diez años. Hasta ese momento, el Doe había registrado siete contribuciones por un valor total cercano a los 105 millones de dólares. Según The Washington Post, el contrato anterior superaba los 750 millones de dólares, por lo que la decisión fue costosa. La razón oficial fue la inestabilidad regional y el cambio en las prioridades institucionales; sin embargo, algunos creyeron que la decisión estaba relacionada con un informe de ISGAP que planteaba preocupaciones sobre el acceso de Qatar a investigaciones sobre energía nuclear. La universidad afirmó que esa información era falsa y que no influyó en la decisión de abandonar Qatar.

El Departamento de Educación bajo la primera Administración Trump advirtió que Qatar, junto con China, Rusia y Arabia Saudita, estaba “dirigiendo sus inversiones para proyectar poder blando, robar investigaciones sensibles y patentadas, y difundir propaganda”. Se esperaba que el gobierno tomara medidas para impedir que las universidades aceptaran dinero qatarí, o al menos exigiera transparencia y rendición de cuentas.

Pero ¿qué posibilidades hay de que eso ocurra ahora que sabemos que Trump está dispuesto a aceptar un avión de 400 millones de dólares del emirato, lo cual muchos consideran un soborno?

Se supone que las universidades estadounidenses representan la verdad, la libertad y la investigación crítica. Sin embargo, muchas están dispuestas a cambiar esos valores por petrodólares de un régimen que criminaliza la disidencia, financia el terrorismo y censura a los académicos. No se trata solo de una traición a la integridad académica. Es una traición a los ideales mismos que la educación superior está destinada a defender.

© JNS