Patos queer, trans en programas infantiles, y otras razones por las que PBS y NPR deben ser desfinanciados

15 de abril, 2025

La Administración trump avanza en el desfinanciamiento de PBS y NPR, dos medios de comunicación que reciben fondos del Gobierno y que son ampliamente reconocidos por su línea editorial de izquierda. La Casa Blanca ha declarado que "durante años, los contribuyentes estadounidenses han sido responsables de subsidiar la Radio Pública Nacional (NPR) y el Servicio Público de Radiodifusión (PBS), que difundieron propaganda radical y progresista disfrazada de 'noticias'".

La Casa Blanca está trabajando para próximamente pedir al Congreso la cancelación de 9.300 millones de dólares ya aprobados, para iniciativas de ayuda exterior, relacionadas con fondos de USAID, y también difusión pública a través de radio y otros programas, estos recortes irán enfocados a PBS y NPR.

Para ser justos, la programación de estos dos medios no es solo de izquierda, es extremismo radical. En 2024, por ejemplo, NPR emitió un reportaje de San Valentín sobre "animales queer", en el que afirmaba, entre otras cosas, que "algunos ciervos son no binarios". En 2022, hizo una emisión sobre "dinosaurios queer" y "transceratops". También publicó un reportaje titulado "Lo que los 'Patos Queer' pueden enseñar a los adolescentes sobre la sexualidad en el reino animal".

Pero PBS no se queda atrás en el adoctrinamiento con ideologías de género, en el 2021 transmitió un "programa infantil" con una drag queen llamada "Lil' Miss Hot Mess". En el programa emitido el 31 de marzo de 2021, el hombre trans leyó su libro "infantil" titulado "The Hips on the Drag Queen Go Swish, Swish, Swish". Durante el episodio animó a los niños a "sentirse cómodos con su cuerpo".

Estos dos medios también han abordado el tema de la raza y han defendido a movimientos como BLM. En 2020, en medio de las protestas violentas de Black Lives Matter, el programa de PBS, Plaza Sésamo, se asoció con CNN y emitió un episodio para "abordar el racismo", en el que replicaba varias de las ideas del grupo izquierdista que por esos días causaba estragos en diferentes ciudades. Ese mismo año NPR también decidió hablar de "los orígenes raciales de la gordofobia".

El sesgo de izquierda es también evidente en la forma en la que cubren las noticias políticas. Según el Media Research Center (MRC), un análisis de las etiquetas empleadas por presentadores, reporteros y colaboradores del programa "PBS NewsHour", entre el 1 de junio de 2023 y el 30 de noviembre de 2024, deja claro el sesgo: se utilizaron 162 veces etiquetas como "extrema derecha", mientras que solo en seis ocasiones se mencionó la etiqueta "extrema izquierda". Otro estudio del MRC reveló que la cobertura de PBS de la Convención Nacional Republicana fue un 72% negativa, mientras que la de la Convención Nacional Demócrata fue un 88% positiva.

El Congreso recibiría la solicitud para anular parte de los recursos ya aprobados para los dos medios cuando los legisladores regresen de su receso de dos semanas a finales de abril. Para aprobar la solicitud formal la Cámara de Representantes y el Senado deberán votar y alcanzar mayoría simple. El presidente Trump ha dicho que la financiación con fondos públicos del contenido sesgado de NPR y PBS es un "desperdicio", y esta petición sería el primer paso para eventualmente dejar de destinar dinero de los contribuyentes a esos medios.

En un mundo en el que cada persona tiene acceso a la información en minutos y con tan solo mirar su teléfono, es completamente innecesario que el dinero de los contribuyentes vaya a financiar medios de comunicación, pero cuando la programación de esos medios es propaganda de extrema izquierda que incluso adoctrina a niños en ideología trans, no solo se trata de un desperdicio, sino de un peligro.