La hipocresía de los críticos de los aranceles

9 de abril, 2025

La indignación por los aranceles de la Administración Trump es ensordecedora. Pero bajo el ruido se esconde una hipocresía pasmosa. Algunos de los críticos más ruidosos de las políticas comerciales de Trump no son en absoluto defensores del libre mercado, sino más bien fanáticos proteccionistas de toda la vida, ahora disfrazados de campeones del libre comercio. Su repentina conversión no sólo es poco convincente, sino profundamente cínica.

Si miramos más de cerca, veremos que muchos de estos críticos proceden de tradiciones políticas e instituciones -especialmente en Europa- que históricamente han luchado con uñas y dientes contra la globalización y la apertura de los mercados. Son las mismas personas que, durante años, abrazaron las regulaciones restrictivas y aplaudieron la imposición de barreras comerciales en nombre de la protección de sus industrias y empleos. Ahora, con Trump empleando tácticas similares contra sus aliados extranjeros y socios comerciales, aúllan en protesta, como si el libre comercio hubiera sido su credo todo el tiempo.

Seamos honestos: el sistema de comercio mundial nunca ha sido el campo de juego nivelado que ellos pretenden que era. El libre comercio, en su forma más pura, es un mito. Durante décadas, los países objeto de los aranceles de Trump -China, gran parte de Europa y otros- han construido elaboradas redes de aranceles, subsidios y barreras regulatorias que convenientemente aislaban a sus industrias de la competencia genuina. Explotaron mercados estadounidenses relativamente abiertos mientras protegían celosamente los suyos. Ignorar esta realidad, pretender que Trump es el pecador original, es reescribir la historia.

En realidad, aplicar aranceles contra quienes abusan de las reglas del comercio no es proteccionismo porque sí: es un contragolpe contra décadas de explotación sistémica. Si un socio comercial inunda tu mercado mientras estrangula el acceso al suyo, las represalias y la nivelación del terreno de juego no sólo están justificadas, sino que son necesarias. Especialmente cuando estas prácticas provienen de naciones consideradas amenazas potenciales o francos adversarios. En ese contexto, las acciones de Trump no son fanfarronadas temerarias: son juego limpio.

Ahora, la ironía. La línea dura de la Administración Trump y el replanteamiento de varias cuestiones ha tenido un efecto inesperado: ha obligado a una serie de ajustes de cuentas pendientes desde hace mucho tiempo. En Europa, los gobiernos que antes dependían alegremente de la energía barata rusa se han visto sacudidos por los peligros de tales enredos. El escepticismo de Trump sobre el papel de Estados Unidos en Ucrania y la incesante presión sobre la contribución a la OTAN y el gasto en defensa han espoleado a los países europeos a empezar por fin a enfrentarse a la decadencia de sus propias capacidades de defensa. Incluso la obsesión de la Unión Europea por una regulación asfixiante -durante mucho tiempo una barrera silenciosa, pero poderosa para el comercio- está ahora bajo una seria revisión, ya que las empresas exigen alivio en un entorno global cada vez más competitivo.

Del mismo modo, los tan denostados aranceles de Trump han insuflado nueva vida a los ideales del libre comercio y el liberalismo económico, principios que sus críticos rechazaron durante mucho tiempo. Al poner en jaque la complaciente maquinaria del comercio mundial, la Administración Trump ha forzado una reevaluación crítica de políticas obsoletas y malos hábitos.

Pero aquí radica el verdadero peligro del enfoque de la Administración Trump: si bien la lucha contra las prácticas comerciales desleales es defendible, los aranceles no deben convertirse en una muleta para las industrias en crisis. Blindar sectores que ya son poco competitivos entraña el riesgo de afianzar ineficiencias y fomentar el estancamiento económico. Utilizar las barreras comerciales para apuntalar lo que en realidad es madera muerta es una receta para el declive a largo plazo, no para la renovación. La autarquía -la ilusión de autosuficiencia- es un callejón sin salida. El excepcionalismo estadounidense exige liderazgo mundial, no aislacionismo.

Dicho esto, los críticos más ruidosos de la política comercial de Trump siguen siendo las voces menos creíbles de la sala. Después de haber pasado décadas erigiendo sus propias barreras al libre comercio, ahora se encuentran protestando contra tácticas que reflejan su propio libro de jugadas. Su indignación suena hueca, su indignación selectiva, su credibilidad mermada.

Antes de apresurarse a sermonear al mundo sobre las virtudes de los mercados abiertos, harían bien en enfrentarse a su propio proteccionismo. Hasta entonces, sus críticas seguirán siendo exactamente lo que son: teatro político disfrazado de principios.