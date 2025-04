La cruzada arancelaria de Trump se basa en una idea de justicia

9 de abril, 2025

El primer ministro Benjamin Netanyahu puede haber esperado que su dramática visita a Washington esta semana resultara en conseguir que el Estado judío quedara exento de la cruzada arancelaria del presidente Donald Trump. Pero no ha funcionado. A pesar de la cancelación por parte de Jerusalén de cualquier arancel israelí sobre productos estadounidenses y de la promesa de Netanyahu de eliminar el déficit comercial entre los países, Trump no dio un respiro a su aliado.

En su reunión pública con Netanyahu, no cedió ni un ápice en su insistencia en que su polémica fórmula arancelaria se aplicaría de forma generalizada a todos los socios comerciales estadounidenses, incluido el Estado judío. El hecho de que también dejara claro que iba a seguir adelante con las negociaciones con Irán sobre su programa nuclear con el famoso amigo de Qatar -el enviado especial a Oriente Próximo, Steve Witkoff- a cargo de las conversaciones, hizo que el viaje (a pesar de las declaraciones de sus partidarios) fuera una clara decepción para el primer ministro.

A pesar de ello, los amigos de Israel no deben desesperar, al menos en lo que respecta a la cuestión arancelaria. Puede que Estados Unidos sea el mayor socio comercial de Israel en términos de exportaciones. Pero es probable que sobreviva al golpe mucho más fácilmente que otros países. A pesar de su economía de primer mundo y de su sector de alta tecnología, así como de su importancia estratégica en términos de seguridad internacional, Israel es una especie de espectador inocente en la inminente guerra comercial mundial que puede haber sido encendida por el bomba arancelaria de Trump.

Aunque los israelíes, comprensiblemente, ven cada controversia como si su nación estuviera en el centro de todo -y así son tratados por la comunidad internacional y los medios de comunicación cuando se trata del conflicto con los palestinos, que durante mucho tiempo ha sido considerado erróneamente como la clave de todo el desorden internacional-, este no es el caso aquí. Los israelíes no son más que un pez pequeño en una batalla arancelaria en la que China y Europa son los grandes protagonistas.

De hecho, más que una ventaja, la determinación de Netanyahu de ser el primer líder extranjero en acudir a Washington para rendirse al ultimátum comercial global de Trump puede haber sido un error. Todo indica que la Casa Blanca podría llegar a negociar con los socios comerciales de Estados Unidos en un esfuerzo por lograr reciprocidad y eliminar los déficits comerciales. Pero en su marcado estilo, el presidente quiere que todos ellos pasen un tiempo retorciéndose antes de decidir hasta qué punto les permitirá ceder a las preocupaciones estadounidenses antes de estar dispuesto a poner fin a la disputa. Llegar primero no les valió a los israelíes ninguna dispensa especial en un asunto que no sólo no les concierne, sino que es parte integral de la visión del mundo de Trump.

El globalismo produce riqueza

La opinión de los expertos sobre la política arancelaria de Trump es como la opinión de los expertos sobre casi cualquier cosa que haya hecho o dicho, pero sólo que más. Como ocurre con la mayoría de sus decisiones atípicas en cuestiones como Oriente Medio, el medio ambiente y tantas otras, las clases parlanchinas están alborotadas por lo que consideran una decisión insensata y contraproducente. La mayoría de los economistas, conservadores y libertarios, y, por supuesto, los liberales, están en total desacuerdo, si no histéricos, y consideran que la voluntad de la administración de alterar el orden económico que ha reinado durante décadas no es sólo producto de una matemática defectuosa, sino de una estupidez sin sentido.

Creen que la economía globalista que ha prevalecido sobre el comercio internacional desde la década de 1990 no sólo es un bien positivo para el mundo en sí misma. También afirman -y no sin razón- que el triunfo del libre comercio, que no por casualidad acompañó la entrada del enorme mercado chino en la comunidad mundial, ha hecho a Estados Unidos como nación y a muchos estadounidenses como individuos mucho más ricos. Les ha permitido acceder a productos más baratos de todo tipo, desde televisores de pantalla plana a ordenadores y teléfonos inteligentes, pero también ropa y otros artículos corrientes. El mercado de valores, con correcciones ocasionales, subió junto con el valor de sus cuentas 401(k) y otras medidas de riqueza. Como la mayor economía del mundo y la más avanzada, el libre comercio y la globalización son, en cierto modo, multiplicadores de la influencia y el poder de Estados Unidos.

Es más, advierten de que lo que el historiador económico Niall Ferguson denomina "tariffmageddon" aumentará el precio de muchos productos básicos, tanto de primera necesidad como de lujo. Una de las razones por las que Trump ganó las elecciones de 2024 fue una reacción justificada a que la administración Biden alimentara la inflación con su gasto descontrolado y manipulación masiva de los mercados con políticas "verdes" y la expansión del régimen regulatorio federal. Pero una guerra comercial, aunque por razones diferentes, también elevará los precios y causará dolor a los consumidores, además de complicar la cadena de suministro de todo tipo de bienes.

Además, los aranceles asustaron a los mercados, provocando una corrección masiva de los precios que redujo el valor de las carteras de los ricos y de los no tan ricos.

Trump y la clase trabajadora

Sin embargo, la explicación no es tan difícil de entender. Contrariamente a las fulminaciones de los críticos de izquierdas de Trump de que es un explotador capitalista despiadado y doctrinario, la guerra comercial que lleva anhelando lanzar desde antes de entrar en política no tiene como único objetivo hacer más rico a Estados Unidos. Se trata, en cambio, de algo muy diferente. Se trata de un objetivo más abstracto de justicia para unos Estados Unidos que a menudo han sido explotados y robados por aliados y enemigos por igual, no sólo en los acuerdos comerciales, sino también en términos de posesión de industrias estratégicas.

Igualmente importante es el intento de lograr una mayor justicia para el amplio sector de estadounidenses que han quedado al margen de la fiebre del oro de la globalización de las últimas décadas. Eso es algo que a la mayoría de quienes comentan sobre economía y política nacional tanto desde la derecha como desde la izquierda o no les interesa o no entienden.

Es cierto que muchos observadores eran vagamente conscientes de que la victoria de Trump en 2024 era el resultado de un sorprendente realineamiento político. Los demócratas pasaron de ser el llamado partido de la clase trabajadora a lo que ahora es en gran medida el partido de las élites con credenciales. El Partido Republicano liderado por Trump -en contraposición al partido liderado por su antiguo establishment encarnado por la familia Bush y el consejo editorial de The Wall Street Journal- pasó de ser el partido de las grandes empresas a uno que defiende los intereses y valores de los votantes de clase trabajadora de todas las razas.

Muchos de los expertos de ambos lados del pasillo pensaron que el apoyo de Trump entre los votantes de cuello azul era el resultado de su cínica estratagema para ganarse su afecto y/o, con condescendencia, lo consideraron una prueba de la falta de inteligencia por parte de la porción del electorado sin títulos universitarios que lo respaldó con tanto entusiasmo. Estaban completamente equivocados en ambas suposiciones.

Lo que pocos de los que comentan los aranceles parecen dispuestos a admitir es que una de las principales motivaciones de su política es la convicción, tantas veces expresada por Trump, de que la economía globalista era un desastre para los trabajadores y las comunidades estadounidenses. A pesar de su riqueza personal y sus comentarios groseros, Trump era totalmente sincero en su interés por el bienestar de aquellos cuyos intereses los globalistas habían descartado como indignos de su solicitud.

Dos hurras por el capitalismo





La deslocalización de puestos de trabajo y el traslado de plantas de fabricación de zonas de Estados Unidos a diversas partes del globo, donde, entre otras ventajas, se podían pagar salarios más baratos, fue algo estupendo para Wall Street y para aquellas personas que trabajaban en campos que requerían una educación superior en lugar de trabajar con las manos. En ese sentido, funcionó de forma muy parecida a las políticas de fronteras abiertas del unipartidismo de D.C. que dejaron entrar a una avalancha de inmigrantes ilegales que deprimieron los salarios de la clase trabajadora y aumentaron los precios de la vivienda, además de socavar el Estado de Derecho. Facilitó y abarató la vida de la gente culta de renta alta que quería mano de obra barata para cortar el césped, limpiar sus casas, cuidar a sus hijos y bajar los precios de muchas cosas que querían comprar.

Pero también despojó de sus puestos de trabajo a un vasto sector de la sociedad estadounidense y devastó las comunidades de las que se llevaron las fábricas que los sustentaban. El orden globalista que hizo esto inevitable provocó un aumento masivo de la desigualdad económica, ya que quienes formaban parte de la industria del conocimiento y de los empleos asociados a ella se hicieron más ricos, y otros más pobres. Aunque el Estado del bienestar que defendía el régimen neoliberal les ofrecía una red de seguridad social, los estadounidenses de clase trabajadora creen en la dignidad del trabajo duro y no quieren caridad. Comprendieron que esta redistribución de la renta inducida por el gobierno también creó una crisis que desembocó en una epidemia de muertes por desesperación y adicción a los opioides.

Es cierto que gran parte de las clases educadas, cuyos abuelos pueden haber tenido trabajos manuales, ya no entienden por qué alguien querría trabajar en la industria manufacturera o en la industria del petróleo y el gas que las élites obsesionadas con el medio ambiente quieren destruir. Pero los estadounidenses a los que Hillary Clinton, Barack Obama y Joe Biden básicamente dijeron que se olvidaran de sus trabajos fabricando cosas o extrayendo petróleo o gas de la tierra, y en su lugar "aprendieran a programar", resintieron este consejo prepotente e insensible. También les molestó la forma en que personas que se autodenominaban "conservadoras" se desinteresaban por conservar sus puestos de trabajo y sus comunidades mientras otros se beneficiaban de su miseria.

Algunos en la derecha tradicional califican cualquier preocupación por estas personas y su modo de vida como nada más que socialismo recalentado. Sin embargo, algunas de las mejores mentes conservadoras del pasado siempre entendieron que preservar la libertad no era simplemente una cuestión de capitalismo laissez-faire sin restricciones. Edmund Burke, el principal pensador conservador del siglo XVIII, escribió sobre la importancia de la comunidad y la tradición a la hora de definir el funcionamiento de una sociedad libre. Trescientos años más tarde, filósofos neoconservadores del siglo XX como Irving Kristol, que sólo estaba dispuesto a dar dos vivas al capitalismo, comprendieron que la búsqueda del bien común debe acompañar a la causa de la libertad económica y política. Hoy, los llamados "conservadores nacionales", de los que el vicepresidente JD Vance es un ejemplo elocuente, han hecho suya esa causa.

Implicaciones para la seguridad nacional

Los aranceles de Trump son también una respuesta a una crisis que se ha hecho cada vez más evidente desde la pandemia de COVID, el estallido de guerras en Ucrania y Oriente Medio, y la creciente amenaza de una invasión china de Taiwán.

Una de las consecuencias del globalismo fue el colapso de la industria manufacturera estadounidense. Las clases educadas e inversoras pueden pensar que se trata de un detalle sin importancia que significa que los widgets se fabrican más baratos en otros lugares en lugar de hacerlo con trabajadores estadounidenses sobrepagados. Pero este cambio masivo tiene implicaciones reales para la política exterior y de defensa.

En las últimas décadas, Estados Unidos ha dejado de fabricar muchos de los bienes esenciales necesarios para garantizar su seguridad o la de sus aliados como Israel. Es más, al reducir ese sector de la economía, ha dificultado, si no imposibilitado, que Washington intente un rearme del país para hacer frente a múltiples amenazas extranjeras. Sencillamente, no hay suficientes fábricas ni trabajadores cualificados para fabricarlas.

Eso es algo que Trump considera, con razón, una grave amenaza para la seguridad nacional estadounidense. Es este factor, entre otros, el que explica por qué el presidente considera la subida de aranceles algo más que una táctica negociadora para obtener mejores condiciones con sus socios comerciales, ya sean rivales geopolíticos como China o un pequeño aliado como Israel. Es una parte clave de un esfuerzo por reindustrializar la nación, que es un requisito previo para cualquier esfuerzo por mantener la defensa estadounidense y la influencia global.

¿Funcionará?

Analistas económicos fiables con un conocimiento seguro de la historia, como Ferguson, nos dicen que no. Afirma que la economía estadounidense del pasado ha desaparecido para siempre y compara el uso de aranceles como herramienta para impulsar la reindustrialización con el uso de un martillo mágico en el videojuego Minecraft. Ese pensamiento mágico, dice, no es forma de dirigir una economía global y es un camino seguro para hundirla. Incluso los observadores menos pesimistas admiten que llevará mucho más tiempo que los dos años de los que habla Trump lograr un aumento apreciable de la fabricación estadounidense que potencie a la clase trabajadora y refuerce la seguridad nacional.

Pero como sostiene el brillante historiador Victor Davis Hanson, el pánico en Wall Street remitirá una vez que los inversores vean cómo funciona el nuevo orden económico. También señala acertadamente que las comparaciones de los aranceles de Trump con la Ley Arancelaria Smoot-Hawley de 1930, que no entró en vigor hasta dos años después del inicio de la Gran Depresión y que perjudicó claramente la capacidad de recuperación del país, están completamente fuera de lugar.

Más concretamente, como señala Hanson, otros países que tienen aranceles y acumulan déficits comerciales con Estados Unidos porque creen que les benefician. ¿Por qué entonces Estados Unidos no debería ver estas transacciones desde sus propios intereses?

Sin embargo, en el centro de este argumento no sólo está la teoría económica, sino también la guerra de clases. Hanson argumenta correctamente que la economía globalista está tan arraigada en el desprecio por la clase trabajadora y sus intereses como en enriquecer a otros. Aquellos a quienes las élites del Partido Demócrata han llamado aferrados a las armas y a las Biblias, deplorables, irredimibles, escoria, bobos y basura merecen algo mejor de los líderes de su nación. Independientemente de lo que se pueda pensar de Trump como persona o líder, es alguien que piensa seriamente en este asunto.

Una cuestión de justicia social

Visto desde esa perspectiva, el argumento a favor de los aranceles no es tanto una cuestión de matemáticas controvertidas como una búsqueda de justicia social.

Esa idea es algo que los liberales judíos, en particular, afirman que les preocupa más. De hecho, es el foco principal de sus creencias religiosas en la medida en que les importa la fe, y lo que es más importante, su defensa política. Pero en su prisa por demonizar a Trump, están ignorando el hecho de que esta causa, que es sin duda la más querida de todas las cuestiones políticas para el presidente, es una en la que está, para bien o para mal, motivado por el deseo de trabajar por la justicia social, y están del lado de aquellos que se benefician de la inmiseración de los trabajadores de cuello azul. Las élites con credenciales a las que pertenecen están dispuestas a devastar las comunidades obreras y a importar millones de inmigrantes ilegales con bajos salarios para que trabajen como siervos para mantener su nivel de vida.

Por mucho que les cueste admitirlo, los aranceles de Trump se basan en una idea sobre la justicia que aquellos que pretenden preocuparse por los menos favorecidos, ya sea como principio de fe religiosa o como derivado de las obligaciones cívicas de una república libre para con todos sus ciudadanos, deberían apoyar. No es ni mucho menos seguro que su plan y las negociaciones sobre las barreras comerciales que inevitablemente le seguirán funcionen como él espera. Y esta política creará, como mínimo, el tipo de dolor económico a corto plazo que podría hacer descarrilar su segunda administración.

Sin embargo, su objetivo de reindustrialización y de recuperación del empleo y la dignidad para la clase trabajadora estadounidense, que los globalistas desprecian, es una causa totalmente loable.

© JNS