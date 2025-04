Liberation Day: ¿qué consecuencias pueden traer las medidas arancelarias de Trump?

3 de abril, 2025

¿Día de la liberación? Mientras algunos califican el plan arancelario del presidente Trump como una estrategia para alcanzar un comercio internacional más libre, otros aseguran que esta Administración podría hundir al mundo en una nueva era de proteccionismo.

La realidad es que es difícil predecir lo que viene. Ayer en su discurso, mientras presentaba la tabla con los impuestos que se van a imponer a todos los países, el presidente planteaba la pregunta de si realmente tenemos libre comercio. Y todos deberíamos ser honestos y darle la razón en que el comercio internacional está plagado de trabas, pero, ¿cuál es la mejor forma de conseguir un comercio internacional más libre? ¿El objetivo de esta Administración es liberar el comercio o instaurar un duro proteccionismo? Y ¿qué consecuencias traerá esto para Estados Unidos?

¿Libre comercio?

No hay libre comercio. El presidente tiene razón al señalar que los aranceles a nivel internacional son elevados y que durante años Estados Unidos ha lidiado con países que imponen fuertes barreras a la entrada de productos estadounidenses. En su discurso, dijo lo siguiente:

"Todos aquellos que pronto estarán llamando para pedir exenciones de estos aranceles. Les digo terminen sus propios aranceles, bajen sus barreras, no manipulen sus monedas. Manipulan sus monedas como nadie podría creer".

Estas declaraciones dan a entender que el presidente tiene como intención final que realmente haya un comercio libre. Sin embargo, también es cierto que dentro de la Administración hay figuras muy importantes cuyo objetivo final, por su visión proteccionista de la economía, es mantener las barreras por un largo tiempo y buscar que la mayoría de productos sean producidos en Estados Unidos.

Reordenamiento del comercio internacional

Aunque diferentes economistas hacen predicciones de cuánto pueden afectar estas medidas a varios grupos de productos, la realidad es que estamos sobre un terreno desconocido. Muchos actores en juego y posibles resultados muy disímiles.

¿Esto es una negociación? No queda claro si la idea es mantener estas tarifas bajo una visión proteccionista o si es una herramienta para presionar a los países. Carlos Gutierrez, secretario de comercio del presidente George W. Bush, ha calificado la situación como el “inicio de una gran negociación", e incluso ha dicho que estos aranceles ya no estarán en vigencia en un par de meses, y que definitivamente habrán desaparecido para la segunda mitad del año.

No sabemos cómo van a terminar las negociaciones pero vendrá un periodo en el que algunos países intentarán lograr algún acuerdo, por lo que hacer análisis tomando como inamovibles las tarifas expuestas por el presidente Trump ciertamente no es muy exacto. Aunque Estados Unidos se verá afectado por los aranceles, son principalmente los otros países los que serán golpeados, y muchos de ellos, aunque no les apetezca bajar la cabeza, probablemente intentarán negociar.

Por lo cual, es real la posibilidad de que esta situación termine en un mundo mucho más libre en materia comercial. Dependerá de la voluntad del presidente Trump para negociar, y de los países para hacer buenas propuestas y bajar sus aranceles a Estados Unidos.

Sin embargo, el escenario contrario también es posible. No está claro si esta es la mejor forma de presionar para una reducción de aranceles, ya que en el camino podría suceder que varios países importantes decidan tomar una posición fuerte para negociar y que como primera medida suban también los impuestos, llevándonos a un escenario de subida generalizada de los aranceles, esto parece menos probable pero es posible.

De otro lado, algunos expertos alertan sobre la posibilidad de que China tome ventaja de esta situación, estableciendo nuevas relaciones con aliados de Estados Unidos.

Consecuencias para los americanos

Los aumentos en los precios no necesariamente se verán de inmediato. Muchos de los comercios tienen un inventario, de los productos importados que pudieran verse afectados, que puede durar para un par de meses más sin cambios en los precios. Lo que da un espacio para las negociaciones con los países.

En el escenario en el que se avanza a un mundo más libre, las cosas son fáciles, pero si nos quedamos con el escenario en el que los aranceles se mantienen altos, las consecuencias van a depender de diferentes factores como las decisiones que tome la Administración en términos macroeconómicos.

Capital Economics estimó que el aumento de los ingresos por cuenta de estos nuevos aranceles probablemente se acercará a los 700.000 millones de dólares, si ese dinero se utiliza para aliviar la carga de la gente y de las empresas, el golpe por la subida en los precios podría ser contenido en buena medida. La Administración debe apresurarse a recortar los impuestos individuales y a las empresas. También debe recortar la regulación y con eso aliviar la carga de aquellas compañías que se vean afectadas, ya sea porque deben importar productos ahora más caros o porque exportan productos que se verán afectados por la posible retaliación de los países.