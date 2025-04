El 'Lawfare' en todo el mundo es una amenaza para la democracia

3 de abril, 2025

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ya tenía bastante con liderar un país en guerra, una coalición de gobierno díscola y lidiar con la distracción de un juicio por cargos de corrupción que lleva cinco asombrosos años sin final a la vista. Ahora tiene que hacer frente a otro problema.

El "Qatargate" es la última adición a la lista de problemas a los que se enfrenta Netanyahu. El escándalo se basa en la afirmación de que dos personas que trabajaban en la oficina del primer ministro estaban en "contacto con un agente extranjero", así como implicadas en "blanqueo de dinero, soborno, fraude y abuso de confianza".

Es una acusación chocante, especialmente la parte en la que sus asesores están supuestamente compinchados con Qatar, una nación aliada de Irán y Hamás, así como uno de los principales financiadores de escuelas y mezquitas fundamentalistas islamistas en todo el mundo.

Pero si a los partidarios de Netanyahu les huele a chamusquina, no es porque sospechen que los acusados son traidores. Al contrario, tanto el primer ministro como muchos de sus partidarios consideran que se trata de otro intento deshonesto por parte de sus oponentes de utilizar el sistema legal para desacreditarle o derrocarle.

Además, no son los únicos que piensan así de la oleada de intentos similares de derrocar a los líderes de partidos políticos populistas y de derechas en las democracias del mundo por medios no democráticos.

El Qatargate se está analogando con el bulo de la colusión con Rusia que asoló al presidente Donald Trump de 2017 a 2019; el intento de destituirlo por sus amenazas de cortar la ayuda a Ucrania; y los esfuerzos por encarcelarlo y/o llevarlo a la bancarrota durante los cuatro años entre su primer y segundo mandato.

Este fenómeno tampoco se limita a Estados Unidos e Israel.

Lawfare en Francia

Esta semana, Marine Le Pen, líder del partido derechista Rassemblement National (RN) y favorita en las elecciones presidenciales francesas de 2027, fue declarada culpable de malversación de fondos y condenada a prisión. Sin embargo, en lugar de ser acusado de robar dinero en beneficio propio, la acusación se basaba en un tecnicismo y en una complicada cadena de acontecimientos sobre si los empleados de RN que trabajan para sus representantes deberían haber sido pagados por el Parlamento Europeo o por el partido en Francia.

No está nada claro que la conducta de RN fuera muy diferente de lo que hacen otros partidos franceses ni nada que debiera haberse calificado de malversación. En cambio, fue ampliamente percibido como un intento de la clase política y jurídica francesa de impedir que Le Pen se presentara a las elecciones presidenciales. El hecho de que la sentencia dictada implicara la prohibición de presentarse a las elecciones durante cinco años, junto con la insistencia del juez en que esta parte de su fallo se aplicara inmediatamente y no sólo después de que se hubieran agotado los recursos, hizo que pareciera aún más partidista.

En lo que respecta a la RN, lo que le ha ocurrido a Le Pen no difiere del lawfare (término inglés que define la instrumentalización de la Justicia) que se libró contra Trump en Estados Unidos.

El año pasado, los principales partidos neoliberales centristas y de extrema izquierda de Francia se unieron para negar a RN el control del Parlamento francés, a pesar de que obtuvieron el mayor número de votos y escaños. Esas facciones, bajo diversos partidos, se han alternado en el control de la República Francesa durante los últimos 70 años. Y no tienen intención de dejar que la advenediza RN ascienda al poder.

El RN fue fundado por el padre antisemita de Marine, Jean-Marie Le Pen, y tenía más de un tinte del fascismo de la Francia de Vichy. Bajo su hija, sin embargo, ha sufrido una transformación. Tras suceder Marine Le Pen a su padre como líder en 2011, se despojó de su punto de vista racista y expulsó al mayor de los Le Pen en 2015 (falleció en enero de este año).

Ahora se opone frontalmente al espíritu de antisemitismo tan presente en la vida francesa contemporánea. El odio a los judíos en Francia está impulsado, como en el resto de Europa, por una alianza rojiverde de marxistas e islamistas. RN se opone a la inmigración masiva procedente de Oriente Próximo y el norte de África, especialmente de antiguas posesiones francesas donde el islam es una fuerza dominante, que ha permitido ese inquietante desarrollo.

Muchos judíos franceses siguen siendo reacios a hacer causa común con la RN debido a su pasado, así como a la asociación histórica de la derecha francesa con el antisemitismo, que se remonta al asunto Dreyfus en 1894. Pero en lo que puede considerarse tanto una ironía histórica como un signo del cambio de los tiempos, RN se ha convertido en un defensor crucial de la asediada comunidad judía. También es un defensor incondicional de Israel en un país donde la jerarquía tradicional es tibia en el mejor de los casos o abiertamente hostil al Estado judío.

Pero lo que acaba de ocurrir en Francia es un tema que se repite en toda Europa, donde una reacción similar al modo en que la inmigración masiva ha permitido lo que podría llamarse la islamización de las sociedades y la marginación de las culturas nacionales existentes. En algunos lugares, como Hungría, los Países Bajos e Italia, los partidos populistas de derechas han llegado al gobierno. En otros lugares, sus oponentes -ya sean liberales tradicionales, centristas o izquierdistas- han hecho todo lo posible por anatematizarlos.

En Alemania, esto se ha visto facilitado por el fracaso del partido derechista AfD a la hora de purgar las filas de sus candidatos parlamentarios de aquellos que evocan nostalgia por el pasado nazi de su país. Pero, como señaló el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, en un importante discurso pronunciado en la Conferencia de Seguridad de Múnich en febrero, la razón del ascenso de la AfD es que se está pronunciando en defensa de las fronteras nacionales y contra el impacto de la inmigración masiva propiciada tanto por la izquierda como por la derecha tradicionales.

La lección de democracia de Vance

Lo mismo puede decirse de Rumanía, donde un partido de derechas ganó las elecciones nacionales. En lugar de aceptar el veredicto de la democracia, la victoria fue invalidada por la Oficina Electoral Central, que denegó a su líder, Călin Georgescu, el derecho a presentarse a la segunda vuelta. Este organismo no justificó esta decisión antidemocrática, pero se produjo dos semanas después de que los oponentes políticos de Georgescu, enfadados por su simpatía hacia Rusia y su hostilidad hacia Ucrania, orquestaran su inculpación por "incitación a acciones contra el orden constitucional"; "comunicación de información falsa"; y participación en el establecimiento de una organización "de carácter fascista, racista o xenófobo".

No hace falta simpatizar con Georgescu o Le Pen -o con cualquiera de los otros partidos nacionalistas y populistas de Europa que han saltado a la palestra por el impacto de la inmigración masiva- para entender dos cosas.

Una es que la acusación de que el éxito electoral de los partidos políticos de derecha contemporáneos es una repetición del ascenso al poder de los nazis en las décadas de 1920 y 1930 hace oídos sordos a las realidades del siglo XXI. Hoy en día, la izquierda y sus aliados islamistas son la principal fuente de antisemitismo en Europa.

La otra es que el lawfare que se está empleando en Francia y Rumanía es antitético con las normas democráticas.

Eso fue lo que Vance dijo en Munich: "Debemos hacer algo más que hablar de valores democráticos. Debemos vivirlos". Continuó señalando que durante la Guerra Fría, fueron las fuerzas del malvado imperio soviético las que "censuraron a los disidentes, las que cerraron iglesias, las que cancelaron elecciones". Lamentablemente, señaló con precisión que en 2025, los vencedores de la Guerra Fría -las naciones que se autodenominaban miembros y líderes del "mundo libre"- actuaban de esa manera.

No era algo que las élites de la política exterior y de defensa de Europa y Norteamérica quisieran oír.

Caracterizar el lawfare contra los adversarios políticos como un triunfo del "Estado de derecho", como han hecho los comentaristas liberales de Europa y Estados Unidos, exige que los observadores ignoren la naturaleza obviamente partidista de estos casos. Lo que está en juego no son los esfuerzos de una "internacional reaccionaria", como dijo el presidente francés Emmanuel Macron, que amenaza la independencia de los tribunales. Lo que estamos presenciando es un establishment moribundo que busca defender su poder por cualquier medio necesario, incluso si eso significa traducir los principios básicos de la democracia.

Tácticas de república bananera

Puede ser, como afirmaba The New York Times, que el fiasco rumano fuera un "golpe propagandístico" para Rusia. Pero eso es sólo porque lo que las autoridades hicieron allí, así como meses después en Francia, desafortunadamente validó las afirmaciones del líder autoritario de Moscú, Vladimir Putin, de que aquellos en Occidente que se oponen a su tiranía en casa y a la agresión contra Ucrania son hipócritas cuando se trata de su supuesta defensa de la democracia.

Como dijo Vance, si los estadounidenses y los europeos quieren defender la democracia, tienen que dejar de comportarse como si dirigieran repúblicas bananeras participando en la censura de la disidencia y tratando de encarcelar a sus enemigos políticos, prácticas corruptas en las que también participó la administración Biden.

Como ha dicho Netanyahu, en Israel existe el mismo problema de un "Estado profundo" que trata de derrotar por las buenas o por las malas a las fuerzas políticas que se oponen al establishment liberal. Está en el poder por haber obtenido una clara mayoría en unas elecciones democráticas. Y a pesar de todo lo que ha sucedido desde su victoria en noviembre de 2022, incluyendo tanto la parálisis del Estado judío por parte de los opositores a sus propuestas de reforma judicial como la catástrofe del 7 de octubre de 2023, tiene incluso posibilidades de prolongar su ya récord mandato cuando el país vuelva a las urnas, probablemente en algún momento de 2026.

Y ese es el contexto en el que debe entenderse el Qatargate.

La guerra contra Netanyahu

A estas alturas, cuando apenas se han hecho públicas las pruebas de la supuesta mala conducta del personal de Netanyahu, es difícil saber qué pensar de estas acusaciones. La mayoría de la gente supone que donde hay humo, hay fuego, y que se puede confiar en que los fiscales y la policía, así como el sistema judicial, lleguen a la verdad. Dada la gravedad de estas acusaciones, parece prudente esperar a ver qué pasa.

Pero incluso si nos inclinamos a conceder a los investigadores el beneficio de la duda, la idea de que los asesores de Netanyahu fueran en realidad agentes de Qatar parece, a primera vista, absurda.

Más concretamente, hay una sensación de déjà vu entre muchos israelíes sobre todo esto.

En 2016, cuando comenzó la investigación de Netanyahu sobre los cargos por los que todavía está siendo juzgado, muchos observadores asumieron que al menos algunas de las acusaciones que se estaban presentando contra el primer ministro eran legítimas. O, más bien, suponían que tenían que serlo, ya que quienes las formulaban ocupaban cargos en el sistema judicial que normalmente inspiran confianza.

Pero una vez que la investigación se desarrolló y se hizo evidente la naturaleza de los cuatro casos separados que se presentaron contra él, esa suposición resultó infundada. Las acusaciones eran tan endebles y claramente de naturaleza tan partisan que los únicos que realmente las consideraron legítimas fueron aquellos cuyo odio hacia Netanyahu era tan grande que creerían cualquier acusación presentada contra él.

Existe una larga tradición de que la clase dirigente liberal de Israel intente deslegitimar a la derecha política, que se remonta a la época anterior al Estado. En los últimos años, ese impulso de considerar a la derecha fuera de lugar ha adquirido un carácter aún más desesperado. Esto es producto de la forma en que la demografía y la implosión del Partido Laborista, antaño dominante en la izquierda, por sus catastróficas políticas de "tierra por paz", han conducido al creciente éxito electoral del Partido Likud de Netanyahu y sus diversos aliados religiosos y de derechas.

La izquierda israelí ha utilizado su dominio sobre una mayoría que se autoperpetúa en el Tribunal Supremo del país y que pretende dominar el gobierno del país, en lugar de limitarse a actuar como un control del mismo, como ocurre en otras democracias, para obstaculizar a Netanyahu. La determinación de las élites liberales del país de demonizar falsamente a Netanyahu como un posible autoritario debido a sus esfuerzos por reformar el poder judicial no es muy diferente del enfoque igualmente falso del Partido Demócrata hacia Trump.

De la colusión con Rusia a Qatar

Esta es la razón por la que el empuje de Netanyahu contra Qatargate y los otros esfuerzos para derribarlo deberían resonar para los estadounidenses que vieron cómo el sistema judicial en Estados Unidos fue convertido en un arma contra Trump.

Es teóricamente posible que Qatargate, a diferencia de la colusión con Rusia, resulte ser un escándalo real en lugar de una teoría de conspiración partidista. Pero por la forma en que los casos de corrupción contra Netanyahu han implosionado durante el interminable juicio sobre ellos y la abierta animadversión que el establishment legal tiene por el primer ministro, el escepticismo sobre tal escenario está lejos de ser irrazonable.

A estas alturas, resulta ridícula la afirmación de que estos esfuerzos por derribar a líderes políticos populistas o de derechas tienen como único objetivo defender el Estado de Derecho. La izquierda política -ya sea en Estados Unidos, Europa o Israel- no está tan interesada en debatir con sus oponentes como en deslegitimarlos. Afirmar que cualquier otro punto de vista que no sea el propio es inherentemente antidemocrático es el argumento habitual de los tiranos, no de los defensores de la libertad política.

La democracia está en peligro en 2025. Pero, como bien argumentó Vance, la principal amenaza para ella procede ahora de quienes practican el lawfare, que son los que más alto se proclaman sus defensores.

© JNS