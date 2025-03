Fuerte pelea en el Partido Demócrata incluso podría terminar en un cambio de liderazgo

14 de marzo, 2025

"Siguiente pregunta". Esa fue la respuesta del líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, cuando se le preguntó si el Senado debería tener un nuevo liderazgo y hacer a un lado a Chuck Schumer. Aunque Jeffries intente disimular la gravedad de la situación, las divisiones dentro del Partido continúan creciendo a tal punto que la discusión sobre el plan de financiamiento podría terminar definiendo un nuevo liderazgo y un nuevo rumbo para los demócratas.

Schumer, el líder demócrata del Senado, pasó de decir que su partido no apoyaría la Resolución Continua presentada por los republicanos para garantizar la financiación del Gobierno, a cambiar de opinión en un día, asegurando que no se opondría. El jueves en la tarde aseguró que “para Donald Trump, un cierre sería un regalo”.

Schumer explicó su cambio de estrategia: “Creo que es mi deber tomar la mejor decisión para el país y minimizar los daños al pueblo estadounidense. Por lo tanto, votaré para mantener el Gobierno abierto y no para cerrarlo”. El senador también dijo que, en un eventual cierre, la Casa Blanca “tendría plena autoridad para considerar agencias, programas y personal enteros no esenciales, despidiendo a personal sin garantía de que sea recontratado,” y que por lo tanto prefería no darle tal poder a Elon Musk y al presidente Trump.

Pero el cambio de estrategia de Schumer, que es visto entre los republicanos como una muestra de sensatez, no cayó muy bien entre varios de sus compañeros demócratas. La representante Alexandria Ocasio Cortéz dijo lo siguiente: “Para mí, es casi impensable que los demócratas del Senado voten para entregar gratuitamente una de las pocas herramientas de influencia que tenemos”. También aseguró que la decisión de Schumer provocaba “indignación” y que era una “traición”.

Dos cámaras divididas

Hoy el líder de los demócratas en la Cámara, Hakeem Jeffries, se negó a responder si el partido necesita un líder diferente a Schumer. Pero su posición frente al plan de financiamiento y la estrategia que se debe adoptar frente a los republicanos, es clara y contraria a la posición que ha tomado el líder demócrata del Senado.

Ayer, después de conocerse la decisión de Schumer, Jeffries dijo lo siguiente a sus compañeros de la Cámara: “Nos enfrentamos a Donald Trump. Nos enfrentamos a Elon Musk. Nos enfrentamos a los republicanos radicales del movimiento MAGA (...)Podemos defender ese voto porque apoyamos al pueblo estadounidense”. Y es que la semana pasada todos los demócratas de la Cámara, excepto uno, votaron en contra del proyecto de financiación republicano.

Un enfrentamiento entre el liderazgo demócrata de las dos Cámaras sería gravemente perjudicial para el Partido. Ayer incluso la representante Ocasio Cortez le recordó al senador Schumer que si ellos (los senadores) presentan un proyecto de ley, debe ser aprobado también por la Cámara de Representantes. Jeffries, mientras tanto, insistió en que en la Cámara no le temen a un “showdown”, tildando el posible cierre del Gobierno como un show, y resaltando la unión de sus compañeros de Cámara contra el plan presupuestal de los republicanos.

Una pelea que puede determinar el futuro del partido

Algunos reportes han señalado que crecen los apoyos para que en las próximas primarias Alexandra Ocasio Cortes rete al senador Schumer y eventualmente logre el liderazgo en el Senado, lo cual muestra la profundidad de las grietas dentro del Partido. Ahora bien, más allá de la posibilidad real de AOC pueda destronar a Schumer, las discusiones que tienen lugar en estos días podrían determinar el futuro ideológico y en qué punto se van establecer como partido.

Lo que está ocurriendo es una pelea abierta entre un grupo de demócratas que están redoblando su apuesta por un Partido más extremo, más alineado a la izquierda, y otros demócratas con una visión más moderada y que son capaces de ceder en ciertos aspectos, para evitar consecuencias como un cierre del Gobierno.

Aún si no vemos un cambio tan explícito como a AOC tomando el lugar de Schumer, estos días tensos para los demócratas podrían terminar definiendo si el partido se unirá alrededor de un nuevo liderazgo más extremo, marcado por los llamados Ocasio Cortes, o si Schumer logra imponer su visión y el Partido frena la rápida carrera que lleva hacia la izquierda radical.