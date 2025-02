Santiago Abascal habla en CPAC: "La época de las tinieblas está llegando a su fin"

20 de febrero, 2025

"Hace un año estaba en esta misma tribuna, compartiendo con vosotros las mismas preocupaciones, y recibiendo los mismos desprecios de quienes nos daban por derrotados. Ahora nos toca sonreír (…) porque ese desprecio se está convirtiendo en rabia, rabia porque el mundo ya es distinto, ya es más parecido a como lo soñábamos hace solo un año".

Así empezó su discurso Santiago Abascal en CPAC, la Conferencia Política de Acción Conservadora que se realiza cada año en Washington D. C., y donde se reúnen los grandes líderes del Partido Republicano. En medio de aplausos, el líder del partido político VOX de España, mostró su optimismo por lo que está ocurriendo en materia política a nivel mundial y aprovechó para agradecerle al vicepresidente JD Vance por las palabras que dio en Múnich.

Abascal aseguró que ya está en retroceso ese plan de miseria y de "wokeismo" que quieren imponer los grandes burócratas. Dijo que lo que hacía falta era gobernantes valientes capaces de escuchar a sus pueblos. "Gracias vicepresidente Vance", dijo abascal, y dirigiéndose a la audiencia aseguró que el republicano había ido a Europa a decir grandes verdades. Dijo que las oligarquías que no fueron votadas por nadie en Europa se dedican a tomar decisiones que no han sido pedidas por los pueblos. Aseguró que Europa pretende que todas esas verdades no se puedan denunciar y por eso les molestó tanto el discurso del vicepresidente.

"Las oligarquías europeas pretenden liquidar la libertad", dijo Abascal. Pero aseguró que Europa es diferente a las ideas equivocadas que los grandes oligarcas quieren imponer. Dijo que Europa no es la sumisión islamista, ni la ideología woke, "nuestra civilización es la libertad expresión , la de la libertad económica", aseguró.

El líder europeo aseguró que quienes señalan a Trump porque pone los intereses de su nación en primer lugar, son los grandes poderes que han olvidado los intereses de su pueblo. “Lloran porque la Administración Biden que les llenaba las carteras ha terminado”, Abascal señaló que al terminar la era Biden terminaron también los millones de dólares que utilizaban los grandes oligarcas para expandir sus "ideas nefastas". Señaló, por ejemplo, que la primera persona que visitó al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, fue George Soros, y enfatizó en que hay que defenderse de los "oligarcas disfrazados de filántropos"

El español insistió en que "son muchas las verdades que Vance dijo en Múnich" y aseguró que quienes en Europa se quejan de Elon Musk y todo lo que está haciendo es porque no quieren que se sepa que han estado "a sueldo de Soros".

Abascal dijo que es necesario reconquistar la libertad económica, la libertad de expresión, la capacidad para producir energía, las fronteras, y la seguridad perdida en las calles. Terminó su discurso con un llamado alentador asegurando que "vamos reconquistar nuestro futuro, la época de las tinieblas está llegando a su fin (...) Sigamos luchando, luchando y luchando".