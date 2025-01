Trump tiene razón sobre dejar salir a los palestinos de Gaza

28 de enero, 2025

El presidente Donald Trump suele dar lo mejor de sí cuando descarta la sabiduría convencional y lo que los expertos dicen que es la única solución a cualquier problema. Ese fue claramente el caso cuando, durante una sesión de preguntas y respuestas de 20 minutos con periodistas en el Air Force One a la vuelta de su visita al lugar de los incendios forestales de California, dijo que tanto Egipto como Jordania deberían admitir a algunos de los árabes palestinos de Gaza como refugiados.

Para el presidente, se trata de una cuestión de sentido común.

"Me gustaría que Egipto acogiera a gente, y me gustaría que Jordania acogiera a gente", dijo Trump. "Estás hablando probablemente de un millón y medio de personas; simplemente limpiamos todo eso". Trump dijo que había hablado con el rey Abdullah II de Jordania, diciendo: "Le dije. Me encantaría que te hicieras cargo de más cosas, porque ahora mismo estoy viendo toda la Franja de Gaza y es un desastre. Es un auténtico desastre".

Trump continuó diciendo que Oriente Medio "ha tenido muchos, muchos conflictos" a lo largo de los siglos. Dijo que el reasentamiento "podría ser temporal o a largo plazo". Es más, continuó, "tiene que pasar algo. Ahora mismo es literalmente una zona de demolición, casi todo está demolido y la gente está muriendo allí. Así que preferiría colaborar con algunos de los países árabes y construir viviendas en otro lugar, donde puedan vivir en paz para variar".

La única solución sensata

Es una solución intrínsecamente sensata, tanto por la devastación de Gaza como por la probabilidad de que, por mucha ayuda que se vierta en la Franja en los próximos años, Hamás utilice la mayor parte de ella para preparar la próxima ronda de enfrentamientos con Israel construyendo más túneles terroristas, fortificaciones y armamento. De hecho, aunque en contra de la práctica normal de la guerra en la que un combatiente, especialmente uno como Israel que fue invadido el 7 de octubre, no se considera responsable de alimentar y cuidar a una población hostil y enemiga, el Estado judío ha permitido la entrada de convoyes de ayuda en Gaza durante toda la guerra. Sin embargo, la mayor parte fue robada por Hamás y otros elementos criminales. Ese robo, unido a la reventa de suministros vitales destinados a palestinos hambrientos, ha contribuido a alimentar los esfuerzos de Hamás por reconstruir su ejército después de que Israel diezmara su poder de combate.

Las afirmaciones sobre las víctimas palestinas suministradas por Hamás e imitadas por los medios de comunicación corporativos occidentales son exageradas. Lo mismo puede decirse de las noticias falsas sobre los gazatíes que mueren de hambre. Esto último también fue desmentido por las imágenes de los bárbaros desfiles y manifestaciones organizados por Hamás mientras se liberaba a los rehenes.

Sin embargo, incluso si asumimos que muchos de ellos están mal, la idea de Trump de darles refugio y una nueva vida en otro lugar es el enfoque más humanitario a su difícil situación.

Su idea es más o menos lo contrario de lo que la comunidad internacional, el establishment de la política exterior estadounidense, el mundo árabe y musulmán y los propios árabes palestinos han dicho que es aceptable.

Incluso ante la devastación masiva en Gaza causada por la guerra que Hamás inició el 7 de octubre de 2023, un consenso internacional aceptado por la administración Biden da por sentado que los palestinos que viven allí deben permanecer en su lugar. No se ha permitido que nada -ni las condiciones allí ni la perspectiva de que siga gobernando la organización terrorista Hamás, algo que se ha hecho más que menos probable por el acuerdo de alto el fuego-liberación de rehenes impulsado por Trump- lo haga tambalear.

¿Por qué?

Uno de los principios aceptados de la política exterior de Oriente Medio en las últimas ocho décadas ha sido la creencia de que los árabes palestinos que huyeron de sus hogares en 1948 durante el transcurso de la Guerra de Independencia de Israel deben quedarse donde están. Esto contrasta con el trato dado a todas las demás poblaciones de refugiados de aquella época.

Refugiados palestinos

Durante ese periodo, entre 50 y 65 millones de personas se vieron desplazadas por las guerras y las particiones que acompañaron a la era poscolonial en Europa, Asia y África. Entre ellos había 16 millones de germanohablantes que se vieron obligados a abandonar sus hogares en Europa del Este, tanto como castigo por las depredaciones de la Alemania nazi como para dejar paso a los polacos y otros desplazados por el desplazamiento de las fronteras de varias naciones que llevó a cabo el dictador soviético José Stalin como parte de sus ambiciones imperiales. También incluyó a 14 millones de habitantes de lo que hoy es India, Pakistán y Bangladesh, cuando musulmanes e hindúes huyeron para salvar sus vidas y evitar los pogromos dirigidos contra las minorías religiosas que se encontraban en el lado equivocado de unas fronteras trazadas arbitrariamente.

Entre los desplazados de aquella época había unos 700.000 árabes que vivían en el Mandato Británico de Palestina, que había sido dividido por las Naciones Unidas en 1947 para dar paso a un Estado judío y otro árabe. Los judíos acogieron favorablemente el plan, pero los árabes rechazaron cualquier resolución que no fuera el establecimiento de un único Estado árabe. Cuando cinco naciones árabes invadieron el país el 15 de mayo de 1948, después de que Israel declarara su independencia, muchos árabes huyeron, mientras que algunos también fueron expulsados posteriormente por los israelíes en el transcurso de los encarnizados combates que siguieron.

Durante ese mismo periodo, aproximadamente 800.000 judíos se vieron obligados a huir de sus hogares en el mundo musulmán y árabe. Finalmente fueron reasentados en Israel o en Occidente.

Ante este enorme problema de refugiados, las incipientes Naciones Unidas crearon dos agencias para hacer frente a la crisis.

Una se creó para ayudar a esos 700.000 árabes, el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente.

Otro, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, se encargó de todos los demás.

Con el tiempo, el Alto Comisionado de la ONU cumplió su cometido; ya no quedan refugiados de aquella época que no hayan encontrado un hogar y la oportunidad de empezar una nueva vida. La UNRWA, sin embargo, creía que su labor era otra.

El propósito de la UNRWA

Desde su fundación, el UNRWA consideró que su tarea no era reasentar a los árabes palestinos. Más bien, asumió el papel de garantizar que permanecieran en campos de refugiados que, todos estos años después, se parecen más a urbanizaciones destartaladas. Mantenerlos en esas condiciones mantenía abierta la posibilidad teórica de que, a diferencia de las decenas de millones de otros refugiados en la década de 1940, regresaran a sus antiguos hogares y reescribieran esencialmente la historia del conflicto con Israel.

Esa actitud dio lugar a una situación en la que el UNRWA no sólo estaba educando a generaciones de palestinos para que odiaran a Israel y exigieran su destrucción. También se infiltró a fondo en Hamás, con varios de sus empleados participando en las atrocidades del 7 de octubre y utilizando sus instalaciones para encarcelar a rehenes israelíes.

Desde el principio, contaron con la ayuda de los Estados árabes que albergaban los campos de refugiados. Se negaron a ofrecer a los palestinos la ciudadanía en sus países. Eso incluía a Egipto, que ocupó Gaza en 1948; Jordania, que ocupó los territorios de Judea y Samaria (la "Cisjordania" del reino jordano ampliado); y tanto Siria como Líbano, donde también había campos de refugiados.

Y así ha permanecido durante 75 años, con los refugiados originales sustituidos ahora en gran medida por sus nietos y bisnietos, a quienes, en contra de los precedentes legales, también se les concede el estatus de refugiados en lugar de ser meramente sus descendientes. El mayor número se encuentra en Gaza, donde esperan impacientes la destrucción de Israel para poder retroceder a 1948 o incluso a 1917, cuando el Imperio Británico ofreció por primera vez su apoyo a la creación de un Hogar Nacional Judío con la Declaración Balfour.

Si el problema de los refugiados palestinos se limitara a una compensación o a la creación de un Estado palestino independiente junto a Israel, el conflicto habría terminado hace mucho tiempo. Israel y Estados Unidos ofrecieron a los palestinos la independencia y la condición de Estado en el año 2000, y lo repitieron con ventajas dos veces más durante la década siguiente. Incluso Trump ofreció a los palestinos un Estado con su plan para Oriente Próximo 2020 "Paz para la prosperidad" aunque con condiciones menos generosas que las que los presidentes Bill Clinton, George W. Bush o Barack Obama estuvieron dispuestos a darles.

Lo que quieren los palestinos

En todas las ocasiones, sus líderes supuestamente más moderados -Yaser Arafat y después Mahmud Abbas- dijeron "no" a tales ofertas. Esto se debió en parte a que los descendientes de los refugiados originales no estaban dispuestos a conformarse con nada que no fuera el "derecho al retorno" y la destrucción de Israel. Esa negativa forma parte integrante de la Carta de Hamás, que exige tanto la extinción de Israel como el genocidio de su población judía.

Muchos de ellos siguen esperando volver a "casa", a un lugar del que sus antepasados huyeron hace 75 años y que ahora es un país diferente, habitado en gran parte por descendientes de refugiados judíos que a su vez se vieron obligados a abandonar sus hogares en países dominados por árabes y musulmanes.

¿Puede llevarse a la práctica la idea de Trump? En las circunstancias actuales, es muy dudoso.

Tanto Egipto como Jordania están técnicamente en paz con Israel, pero es poco probable que vayan en contra del antiguo consenso árabe sobre la imperiosa necesidad de permitir que los refugiados palestinos inunden Israel. La población de Jordania ya es mayoritariamente palestina, y el rey Abdullah teme constantemente que conspiren para derrocarle, como intentaron hacer con su abuelo Hussein en la década de 1970.

Egipto ha mantenido el bloqueo de Gaza no tanto para detener el flujo de suministros a la Franja; Hamás obtuvo gran parte de su armamento mediante el contrabando desde Irán a través de esa frontera. Pero también tiene un miedo mortal a permitir que miles, si no cientos de miles de palestinos partidarios de Hamás entren en su país, ya que el gobierno cree que unirían fuerzas con sus aliados de los Hermanos Musulmanes que buscan el derrocamiento del presidente egipcio Abdel el-Fattah Sisi.

Los líderes palestinos de Al Fatah, que gobierna de forma autónoma las zonas de Cisjordania donde no viven judíos, y Hamás y otros grupos aún más extremistas tampoco estarán nunca de acuerdo con esta idea ya que contradice su doctrina que ordena el sufrimiento de su pueblo para que la guerra contra Israel pueda continuar.

Pero Trump tiene razón.

La única razón por la que el conflicto israelo-palestino continúa es porque los palestinos no quieren ninguna solución que les obligue a vivir en paz junto a los israelíes, y mucho menos a reconocer la legitimidad de un Estado judío -algo que será necesario si alguna vez se quiere alcanzar una paz verdadera-.

Trump logró mediar en los Acuerdos de Abraham en 2020 con cuatro países árabes y de mayoría musulmana dejando esencialmente fuera a los palestinos, lo que les impidió seguir manteniendo al resto de la región como rehén de su perdurable intransigencia.

Por eso, a pesar de la negativa de otros países árabes a implicarse, Trump debería persistir en su postura.

Ofrece una salida

La única esperanza para quienes están atrapados en Gaza es liberarse del ciclo de violencia al que Hamás y otros grupos palestinos están comprometidos como una cuestión de principios inviolables. Permanecer allí significa no sólo una difícil lucha por la supervivencia en una zona devastada y asolada por la guerra. También significa continuar una existencia en la que sus líderes creen que su único propósito es sufrir y morir para que la guerra contra la existencia de Israel pueda continuar y así ganarse la simpatía de los espectadores ignorantes, fácilmente manipulables o antisemitas de otros lugares.

La clase dirigente de la política exterior cree que la única alternativa es conceder a los palestinos la condición de Estado. En un mundo en el que los palestinos no estuvieran comprometidos con la destrucción de Israel, eso podría tener sentido. Pero no vivimos en un mundo así, y por eso la inmensa mayoría de los israelíes, incluidos muchos que antes eran de izquierdas y personas sensatas de otros lugares, se oponen a ello. En estas circunstancias, eso significaría no sólo recompensar a Hamás y a sus partidarios por iniciar una guerra brutal con atrocidades incalificables el 7 de octubre. También garantizaría que Hamás y sus aliados arrebataran Judea y Samaria a Al Fatah, y así podrían cumplir su promesa de llevar a cabo más atrocidades como las del 7 de octubre desde ese territorio mucho más grande y estratégico.

Puede que no haya forma de salir del punto muerto en el que se encuentran los palestinos, y debería animarse a Trump a volver a su fórmula de los Acuerdos de Abraham y dejarlos fuera de la ecuación. Los palestinos son, como señalaron algunos wags durante su primer mandato, similares a los propietarios de una propiedad que se deprecia rápidamente y que no están dispuestos a ceder de un alto precio de venta que ya no es realista. Eso es algo que los astutos propietarios de bienes inmuebles como Trump pueden oler a la legua. Lo que equivale a decir que no hay forma de que los intransigentes palestinos consigan nunca un Estado, o al menos no hasta que en algún momento en un futuro lejano encuentren una forma de alejarse de una identidad nacional inextricablemente ligada a la guerra para destruir Israel.

Mientras tanto, lo verdaderamente humanitario sería iniciar el proceso de reasentamiento de los civiles de Gaza que desean una vida mejor en otro lugar, una opción que siempre se les ha negado hasta ahora. Eso es lo que ha abrazado el presidente, y hace bien. Quizá sólo un atípico como Trump, que nunca escucha lo que los "expertos" dicen que es posible, consideraría siquiera un plan así. Quienes se consideran simpatizantes del pueblo palestino o deseosos de paz en Oriente Próximo deberían apoyar esa postura.

©JNS