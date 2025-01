Tolerancia cero con las palabras vacías sobre el Holocausto

27 de enero, 2025

En los 20 años transcurridos desde que la Asamblea General de la ONU votó su creación, el Día Internacional de Conmemoración del Holocausto se ha convertido en un elemento primordial en el calendario de la comunidad internacional. Incluso ha sido acogido por el mundo judío organizado, siempre presto a buscar la aceptación de las instituciones establecidas. No importa que el mundo judío reconociera previamente un día del Holocausto -Yom Hashoah- que se celebra en primavera, una semana antes de la conmemoración de la independencia de Israel. Más de 15 meses después del 7 de octubre de 2023, es hora de reevaluar esa decisión.

¿Por qué? ¿No deberíamos fomentar más programas de conmemoración y educación sobre el Holocausto? ¿La creación de un día para que el mundo recuerde la masacre de 6 millones de judíos no otorga a ese acontecimiento el reconocimiento que merece, además de hacer menos probable que se repita el horror de la Shoah?

Resulta que la respuesta es un enfático, rotundo "no".

Palabras vacías...



Los líderes de la misma comunidad internacional que reaccionó con indiferencia -cuando no apoyo- a las atrocidades y el asesinato en masa de judíos durante la invasión terrorista de Israel el 7 de octubre de 2023, se alinearán, obedientes, en las conmemoraciones del 27 de enero. Dirán que el Holocausto fue horrible. Algunos recurrirán al conocido estribillo "nunca más". Haciéndolo, se contarán a sí mismos entre las personas responsables, compasivas y de altas miras que merecen timonear poderosas organizaciones internacionales, como Naciones Unidas, y dictarnos al resto cómo pensar y vivir.

Aquello es sólo un ejemplo más de cómo a gran parte del mundo le agradan los judíos muertos, pero le resultan intolerables los vivos, los dispuestos a luchar por su existencia y sus derechos.

Como prueba de ello, en tantas de estas ceremonias no se oirá ni una palabra sobre quienes hoy desean cumplir el objetivo genocida de Adolf Hitler, los nazis de nuestros días. No me refiero a los odiosos, aunque pocos, aislados y políticamente impotentes, neonazis que moran en los pantanos febriles de la extrema derecha de las sociedades occidentales.

Me refiero a Hamás y a otros grupos islamistas que tienen como objetivo la destrucción del único Estado judío del planeta y el genocidio de sus más de 7 millones de judíos. El 7 de Octubre fue parte de los esfuerzos por llevar este genocidio a término.

Mas en lugar de quedar aislados, los terroristas se ven reforzados por un poderosos movimiento antisionista internacional, que cuenta además con un amplio apoyo. Un movimiento que se encuentra profundamente integrado en las mismas instituciones que, como la ONU, conmemoran el Holocausto en ceremonias que acaban siendo una burla de la memoria de las víctimas y la lucha contra el antisemitismo.

Se trata del mismo movimiento internacional que pasó los últimos 15 meses fomentando el odio contra los judíos e Israel. Que, es más, con la connivencia de una minoría de judíos carentes de sentimientos de pertenencia a su pueblo o fe ancestral, han intentado dar vuelta a la narrativa del Holocausto para presentar, falsamente, la guerra de autodefensa de Israel como un "genocidio" de palestinos en Gaza.

Adoctrinados en las falaces doctrinas izquierdistas de la Teoría Crítica de la Raza y la interseccionalidad, acusan a Israel de "colonialista" y de ser un Estado de "apartheid". Su opinión se deduce lógicamente de la premisa de que todos los judíos e israelíes opresores "blancos", por tanto culpables que deben ser desalojados del poder. Al mismo tiempo, los intelectuales supuestamente ilustrados nos dicen que toda forma de "resistencia" no sólo es justificable sino loable, incluso la bárbara orgía de asesinatos, violaciones, torturas, secuestros y destrucción sin sentido que tuvo lugar en la mañana del 7-O.

El 7 de Octubre lo cambió todo



Antes de que el Sábado Negro desatara la guerra existencial de Israel, podría haber sido posible argumentar coherentemente en favor de utilizar las ceremonias del 27 de enero como método de concientización sobre el antisemitismo global. Pero estas conmemoraciones no están ayudando a educar al mundo sobre los peligros del odio a los judíos. Por el contrario, debemos reconocer que su principal objetivo hoy día es dar cobertura a quienes pretenden marcar distancias entre los perpetradores de la mayor masacre de judíos del siglo pasado y sus sucesores contemporáneos.

En las ocho décadas transcurridas desde el Holocausto, su universalización se nos ha ido de las manos. Estudiosos, organizaciones autodenominadas de derechos humanos y otros han aprovechado la campaña nazi de exterminio de judíos como metáfora universal para todo aquello que consideran un comportamiento reprobable.

Quienes promueven esa universalización afirman tener buenos motivos. Desean utilizar el Holocausto de ejemplo sobre cómo combatir el odio, evitando que se aísle como acontecimiento único en la historia y, por tanto, inútil como lección para otros conflictos. Al hacerlo, malinterpretan deliberadamente la naturaleza del antisemitismo. No se trata de un fanatismo común y corriente o de un sentir desagradable contra personas que profesan un culto diferente. Es odio unido a un programa político, ambos al servicio de dar el poder a quienes desprecian a los judíos.

Existen otros ejemplos de genocidio real, como los asesinatos masivos en Camboya en la década de 1970, por parte de los comunistas, o la masacre de la tribu tutsi por parte de los hutus de Ruanda, o incluso el que se está perpetrando ahora mismo contra los musulmanes uigures en China. Los tres tienden a ser dejados de lado en los debates contemporáneos sobre crímenes de lesa humanidad.

"Es imposible estar contra el nazismo y a la vez decirse 'moralmente neutro' respecto a Hamás".

El Holocausto, sin embargo, es único. Fue la culminación de 2.000 años de antisemitismo, un virus de odio que desgraciadamente no se extinguió cuando los Aliados entraron en los campos de la muerte y luego derrotaron a los nazis alemanes y sus aliados. Sigue vivo en grupos como Hamás y Hezbolá, y en todos aquellos que se hacen eco de sus metas genocidas en los campus universitarios estadounidenses con cánticos como "del río al mar" y "globalicen la intifada".

Los antisemitas contemporáneos no se limitan a calumniar a los judíos y a difundir mentiras sobre sus acciones e intenciones, como las proferidas sobre Israel. Tratan de deslegitimarlos de formas similar a los nazis, quienes predicaban sobre una poderosa cábala judía dedicada a conspirar contra los no judíos.

Por eso Israel es blanco de tanto deprecio. Y de un movimiento global que trata sus supuestas ofensas no solamente como las más nefastas, sino que también ve en el Estado judío a una entidad singularmente malvada. Que afirma que los judíos "instrumentalizan" el antisemitismo, e incluso el Holocausto, para atraer simpatías y blanquear sus crímenes. Exactamente el tipo de táctica que los ideólogos nazis utilizaron para justificar sus crímenes.

Después del 7 de Octubre, los intentos por distinguir la actual guerra contra los judíos y su Estado de lo que ocurrió durante el Holocausto no sólo son anticuados, sino además insolventes intelectual y moralmente.

Causando más mal que bien

Basta decir que cualquier conmemoración de la Shoah, sin importar su fecha, debe tener en cuenta el hecho de que Israel está librando actualmente una guerra existencial para evitar otro Holocausto. Es un fraude cualquier acto que pretenda conmemorar a los 6 millones de hombres, mujeres y niños asesinados, y la lucha contra los nazis, sin reconocer aquello último.

Al igual que otras formas de educación que universalizan el recuerdo de los intentos de la Alemania nazi por aniquilar a los judíos, el Día Internacional de Conmemoración del Holocausto puede estar causando más mal que bien.

Las Naciones Unidas han sido un pozo negro de antisemitismo durante décadas. Pero hemos llegado hasta tal punto que sus agencias, por caso la UNRWA, no sólo ayudan a propagar la guerra contra Israel, sino que permiten que sus empleados participen en las atrocidades del 7 de Octubre y que sus instalaciones sean utilizadas para encarcelar a rehenes israelíes.

Es imposible estar contra el nazismo y a la vez decirse moralmente neutro respecto a Hamás o la guerra contra Israel y los judíos. Quien lo intente debe ser desenmascarado como un aliado de los genocidas antisemitas, o como uno de sus idiotas útiles. Debería haber tolerancia cero para las conmemoraciones del Holocausto que no reconozcan que estamos transitando una guerra genocida. No deberían tener lugar en las ceremonias quienes acusan falsamente a Israel de genocidio.

Jonathan S. Tobin es director del Jewish News Syndicate.



© JNS