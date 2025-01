Por la paz en Oriente Medio, Trump debe trasladar la base aérea estadounidense de Al-Udeid de Qatar a Emiratos Árabes Unidos

23 de enero, 2025

Qatar, el principal Estado terrorista del mundo, que parece no haber conocido nunca una entidad terrorista islamista a la que no apoyara -desde Hamás y la Hermandad Musulmana hasta Al Qaeda y el ISIS-, ha conseguido otra victoria más. Se trata de Siria, el último país conquistado en una toma de poder islamista hostil por la organización Hay'at Tahrir al-Sham (HTS), anteriormente afiliada a Al Qaeda y dirigida por Ahmed al-Sharaa, antes conocido por su "nombre de guerra", Abu-Mohammed al-Jolani.

A lo largo de las décadas de carrera terrorista de Sharaa -desde ser un estrecho colaborador de Abu Musab al-Zarqawi, el líder de Al Qaeda en Irak, a fundar la rama de Al Qaeda en Siria, el Jabhat al-Nusra (Frente al Nusra), que dirigió entre 2012 y 2017, hasta formar HTS como un conglomerado de varios grupos yihadistas- Qatar ha sido un factor constante. Los qataríes han apoyado financieramente a Al Qaeda allá donde ha ido -- Afganistán, Irak, Siria -- por lo que la victoria final de Sharaa, es una victoria aún mayor para Qatar, demostrando que su "inversión" dio sus frutos.

El jefe de la Seguridad del Estado de Qatar, Khalfan Al-Kaabi, visitó Damasco el 12 de diciembre de 2024, pocos días después de que el presidente Bashar al-Assad huyera del país el 8 de diciembre, tras la ofensiva final de HTS. En poco tiempo, los qataríes reabrieron su embajada en Siria.

Según Yigal Carmon de MEMRI:

"Qatar es un gran ganador en la revolución siria, habiendo apoyado a la organización terrorista designada por Estados Unidos Hay'at Tahrir Al-Sham (HTS) y a su líder Abu Muhammad Al-Joulani (antes ISIS y Al-Qaeda y ahora Hermandad Musulmana) que tiene una recompensa de 10 millones de dólares por su cabeza. Este es el clásico juego de Qatar: apoyar a los terroristas islamistas y luego presentarse como mediador, enlace e incluso pacificador: el pirómano jugando a bombero. Como en Afganistán, como en Egipto en 2010, y como en cada país musulmán.

"En cada país musulmán donde hay una batalla entre los islamistas y los laicos, Qatar apoya a los islamistas, como en Gaza apoyando a Hamás durante años, construyendo su poderío militar y permitiendo el 7 de octubre".

Sharaa, que afirma haber roto completamente con Al Qaeda, aparentemente lo hizo sólo por desacuerdos estratégicos, no porque abandonara de repente su plan de crear un Estado islámico en Siria. Su grupo actual, Hay'at Tahrir Al-Sham, surgió cuando, en 2017, su Jabhat al-Nusra se fusionó con otros grupos yihadistas sirios. El Departamento de Estado de Estados Unidos añadió en 2018 HTS a la designación ya existente de Jabhat al-Nusra en 2012 como organización terrorista extranjera, y anunció una recompensa de 10 millones de dólares por la detención de Sharaa. Tras la conquista de Siria por HTS, el gobierno de Biden anuló inmediatamente la recompensa.

Lo que está ocurriendo en Siria desde entonces sólo puede calificarse de vergonzoso y embarazoso para los dirigentes occidentales. Bastó que Sharaa se pusiera un traje y se recortara la barba para que acudieran en masa a Damasco a besar su anillo de nuevo "moderado".

Flashback: La misma comunidad internacional creyó también que los talibanes se volverían "moderados" si Estados Unidos negociaba con ellos con la suficiente seducción. El resultado es que hoy, las mujeres y las niñas han sido completamente borradas de la sociedad afgana, no se les permite estudiar, trabajar, salir de casa, buscar atención médica, o incluso ser vistas desde la calle a través de una ventana.

Todo el proceso fue financiado por la administración Biden a través de las Naciones Unidas, según el inspector general especial de EEUU para la Reconstrucción de Afganistán, John Sopko:

"Desde agosto de 2021, la ONU ha comprado, transportado, y transferido al menos 2.900 millones de dólares a Afganistán utilizando contribuciones de donantes internacionales. Estados Unidos es el mayor donante internacional, habiendo proporcionado alrededor de 2.600 millones de dólares en financiación para la ONU, otras organizaciones internacionales públicas (OIP) y ONG que operan en Afganistán.... Más de 1.700 millones de dólares de esa financiación procedieron de #StateDept y #USAID para apoyar actividades humanitarias implementadas por OIP y ONG, incluidas la ONU, el Banco Mundial y el Plan Colombo...

Eso se suma a los 7.000 millones de dólares en equipamiento militar que EEUU dejó para que cayeran en manos de los talibanes. Sopko dejó claro en noviembre que no se puede proporcionar ayuda a Afganistán sin que caiga en manos de los talibanes. El contribuyente estadounidense, en resumen, está financiando a los talibanes.

Apresurándose al siguiente escándalo, la administración Biden prácticamente se arrojó a los pies de Sharaa. Se apresuró a reunirse con el líder terrorista y retiró inmediatamente la recompensa de 10 millones de dólares por su detención, sin esperar siquiera a ver qué hacía.

Según la subsecretaria de Estado Barbara Leaf, que se reunió con Sharaa en Damasco:

"Yo caracterizaría la discusión como bastante buena, muy productiva, detallada.... hemos estado escuchando esto durante algún tiempo, algunas declaraciones muy pragmáticas y moderadas sobre diversas cuestiones, desde los derechos de las mujeres hasta la protección de la igualdad de derechos para todas las comunidades, etcétera."

Vaya. La intimidación, el vandalismo, la violencia y la discriminación constantes que llevan a cabo los matones yihadistas de Sharaa contra los cristianos en Siria desde que tomaron el poder, ¿es "igualdad de derechos para todas las comunidades"? Es "muy pragmático" el nombramiento de Anas Hassan Khattab, antiguo comandante de Al Qaeda y terrorista designado por la ONU, para dirigir el Servicio General de Inteligencia de Siria?

"Juzgaremos por los hechos", añadió Leaf, "no sólo por las palabras. Los hechos son lo más importante".

La administración Biden ha tenido más de 20 años de hechos de Sharaa durante su servicio para Al Qaeda de los cuales juzgar. Sharaa y sus secuaces gobernaron efectivamente la provincia de Idlib en el noroeste de Siria desde 2017 hasta diciembre de 2024. Esto es lo que hicieron allí, según el autor y periodista Jonathan Spyer:

"Lo que se estableció fue un estado autoritario y represivo gobernado de acuerdo con la sharia islámica. Las mujeres estaban obligadas a llevar el hiyab, la música y el alcohol estaban prohibidos. No se permitía ninguna oposición a los edictos del HTS. Los no musulmanes y las mujeres no podían estar presentes en los órganos representativos establecidos. Al-Jolani, líder de la organización, era esencialmente el dictador de facto de la provincia. En sus prisiones, el encarcelamiento sin juicio y la práctica de la tortura eran rutinarios.

"Hay muchas razones para creer que el sistema desarrollado por el "Gobierno de Salvación de Siria" de al-Yolani en Idleb se instalará ahora en todo el país, o al menos en las partes del país que él controla (el 30% de Siria sigue en manos de las fuerzas kurdas sirias). Esta semana incluso nombró a su primer ministro de entonces, Mohammed al-Bashir, como primer ministro interino en Damasco."

La administración Biden no fue estúpida, como tampoco lo son otros gobiernos occidentales que se apresuran a congraciarse con el líder yihadista sirio.Toda esa historia es conocida. Lo que ocurre es que convirtieron en política apoyar a los terroristas islamistas por encima de los derechos de las mujeres, los cristianos, los kurdos, los drusos y otros sirios.

Por otra parte, ¿qué se podía esperar de la administración Biden, que una y otra vez recompensó a Qatar por su papel terrorista al apoyar a prácticamente todas las organizaciones islamistas que promueven la doctrina de la Hermandad Musulmana en todo el mundo? En enero de 2022, el entonces presidente Joe Biden incluso designó a Qatar como "principal aliado no perteneciente a la OTAN", y lo elevó a "socio estratégico" de EE.UU. ese mismo año. En enero de 2024, apenas unos meses después de las atrocidades de Hamás patrocinadas por Qatar en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, Biden firmó "discretamente" un acuerdo con Qatar que ampliaba la presencia militar estadounidense en el Estado del Golfo por otros 10 años.

Qatar es también el mayor financiador extranjero de universidades estadounidenses, casi 5.000 millones de dólares, que posiblemente podrían utilizarse para "sugerir" una considerable mina de oro de información cuestionable.

En la primavera de 2024, el entonces secretario de Estado Antony Blinken ofreció a Qatar la supervisión del malogrado muelle flotante construido por EE.UU. en Gaza. Antes de que el muelle se desintegrara rápidamente en mares agitados, el periodista Daniel Greenfield escribió:

"El muelle de Troya no sólo trata de eludir a Israel, sino también a Egipto. La visión de la administración es que el nuevo acuerdo le permitirá transportar directamente materiales a Gaza sin tener que obtener permiso de Israel o Egipto. Y eso es una gran victoria para los terroristas".

En el verano de 2024, la administración Biden llegó a un acuerdo de culpabilidad con el cerebro de los atentados del 11-S, Khaled Sheikh Mohammed (KSM), un terrorista que recibió un refugio seguro y un puesto en el gobierno de Qatar. Lo utilizó como base para sus actividades terroristas en todo el mundo, como el atentado contra el World Trade Center en 1993, el complot para asesinar al papa Juan Pablo II, el asesinato del periodista estadounidense Daniel Pearl en 2002 y otros crímenes. Cuando la CIA localizó a KSM en Doha (Qatar) a mediados de la década de 1990, la familia gobernante qatarí se aseguró de ponerlo rápidamente a salvo. Según el acuerdo de culpabilidad, KSM y otros dos terroristas del 11-S aceptaron declararse culpables a condición de que el gobierno estadounidense no solicitara la pena de muerte.

Estados Unidos no puede seguir recompensando el terrorismo. El presidente Donald J. Trump haría bien en declarar Organización Terrorista Extranjera a los Hermanos Musulmanes, que son la fuente de todo el terrorismo islamista suní y son promovidos eficazmente en todo el mundo por el megáfono televisivo de Qatar, Al Yazira. Trump también haría bien en sacar por completo las fuerzas estadounidenses de la enorme base aérea qatarí de Al-Udeid, sede del Mando Central de EEUU, trasladarlas a los Emiratos Árabes Unidos y cortar de hecho los lazos con Qatar, un país que "finge ser un aliado."

Como explicó Yigal Carmon de MEMRI el 9 de enero

"Biden fracasó miserablemente. Trump no debería reciclar el enfoque de Biden, y debería reconocer que Qatar y Erdogan son enemigos a pesar de su increíble habilidad para presentarse como amigos, y como bomberos cuando en realidad son pirómanos. Trump lograría la liberación de todos los rehenes si tan sólo insinuara que es concebible que la base del CENTCOM pudiera trasladarse fuera de Qatar. De hecho, se lo debe a los saudíes y a los emiratíes, que son sus verdaderos aliados.

"Si Trump se aferra a Qatar y Erdogan en contra de estos aliados, no debería entonces preguntarse por qué sus verdaderos aliados, los saudíes y los emiratíes, están derivando hacia los adversarios de Estados Unidos, China y Rusia."

