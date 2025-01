Tanto los amigos como los enemigos deberían reducir sus expectativas respecto de Trump 2.0

20 de enero, 2025

La cuestión de la democracia es que a veces el candidato y el partido que apoyas van a ganar, y a veces van a perder. Y el principio de la sabiduría sobre la democracia es que la victoria de tu elección no significará el comienzo de una era dorada y la derrota no será el fin del mundo.

Eso es algo que muchos estadounidenses (y también israelíes) han olvidado en los últimos años. Tan grande ha sido el odio que sienten tanto el presidente Donald Trump como el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por parte de sus oponentes políticos, que muchos de ellos han recurrido a argumentos existencialistas que son incompatibles con una democracia funcional.

Ambos tienen sus defectos y, por supuesto, sus acciones y posiciones sobre los temas pueden ser debatidas. Sin embargo, ninguno de ellos busca establecer una dictadura. Por el contrario, son sus oponentes quienes han pasado gran parte de los últimos años afirmando que protegen y defienden la democracia, mientras emplean tácticas de guerra jurídica para tratar de eliminar a su principal enemigo de una manera decididamente antidemocrática.

En el caso de Trump, su primer mandato no fue tanto una oposición como una “resistencia” de los demócratas, que nunca se reconciliaron con los resultados de las elecciones de 2016. Eso se manifestó en las manifestaciones masivas de protesta por su toma de posesión en enero de 2017. También se vio obstaculizado por la forma en que sus oponentes políticos, así como gran parte del establishment de seguridad del país y los principales medios de comunicación, permitieron una teoría engañosa/conspirativa sobre su conspiración con los rusos para robar las elecciones de 2016. Ese mal comportamiento fue acompañado por la mala gracia con la que Trump y muchos de sus partidarios se negaron a aceptar los resultados en 2020, algo que culminó en el motín del Capitolio el 6 de enero de 2021.

Pero ahora que Trump ha jurado su segundo mandato no consecutivo, todo eso parece haber quedado atrás. No hay señales de un movimiento de “resistencia” a Trump 2.0, y algunos de los oligarcas de Silicon Valley que ayudaron a promover el engaño de Rusia e hicieron todo lo posible para asegurar la derrota de Trump en 2020, por las buenas o por las malas han hecho las paces con él. Este no es de ninguna manera el comienzo de una segunda “era de buenos sentimientos”; aun así, las alegres habladurías sobre una inminente “guerra civil” entre los Estados Unidos rojos y azules de las que tanto oímos hablar el año pasado han demostrado ser sólo una estratagema cínica para derrotar a Trump y dividir a una nación que desea estar unida. El hecho de que tantos en la política y la prensa que hablaban de una victoria de Trump como el fin de la democracia parezcan haber abandonado silenciosamente esa postura muestra lo cínicas que eran esas predicciones. Si los demócratas se comportan como una oposición leal en lugar de una resistencia, eso será una señal para que los republicanos también modifiquen parte de su pensamiento.

Independientemente de a quién apoyaste en noviembre pasado, la postura apropiada para todos al comienzo de una administración es estar dispuestos a apoyar al nuevo presidente siempre que sea posible y oponerse a él cuando sea necesario.

Ese es un principio que parece haber sido olvidado por mucha gente. El revuelo en torno a lo que significará una segunda presidencia de Trump ha sido tan grande que las expectativas en ambos partidos políticos son, por decirlo suavemente, excesivas. Los oponentes de Trump han estado prediciendo tontamente el comienzo de una era de fascismo, y sus partidarios han estado actuando como si su victoria fuera el comienzo de una era mesiánica. Ambos bandos deben estar dispuestos a reconocer que en los próximos cuatro años, puede haber mucho a lo que apoyar y a lo que oponerse.

Las elecciones tienen consecuencias

Eso no quiere decir que no haya mucho en juego en 2024. Como solía decir el expresidente Barack Obama cuando estaba en el poder, “las elecciones tienen consecuencias”. La lista de órdenes ejecutivas que Trump está firmando en su primer día de regreso a la Casa Blanca lo deja claro.

Trump revertirá las órdenes firmadas por su predecesor que impusieron el catecismo progresista de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en todo el gobierno federal. Aunque Biden nunca pareció capaz de entender las implicaciones de la adopción por parte de su administración de teorías de gobierno de izquierda radical, la imposición de medidas “antirracistas” permitió la discriminación racial. La legitimación de ideas izquierdistas que buscaban reimaginar y derribar la historia estadounidense y los cimientos de la civilización occidental es una amenaza mucho más mortal para la libertad que cualquier cosa que Trump pudiera decir o hacer.

Es igualmente cierto que las creencias interseccionales y la aceptación de las enseñanzas de la teoría crítica de la raza también jugaron un papel en el aumento del antisemitismo que arrasó Estados Unidos a raíz de los ataques terroristas liderados por Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023.

Lo que ocurrió en las últimas elecciones fue en gran medida el resultado de una masa crítica de ciudadanos que rechazaban las preocupantes tendencias en la sociedad y el gobierno impulsadas por la izquierda que Biden había facilitado. Como sucede tan a menudo en la historia de la política estadounidense, cuando un partido va demasiado lejos, paga las consecuencias en las urnas y el otro bando obtiene un turno en el poder. El ascenso, la caída y la impresionante recuperación posterior de Trump son una función de cómo se sentía la gente no solo con respecto a él, sino también a sus oponentes y su creciente desprecio por los votantes de la clase trabajadora y los valores estadounidenses tradicionales. Una presidencia exitosa de Trump podría realinear la política estadounidense en el futuro previsible de una manera que no hemos visto en un siglo, que fue la última vez que una pluralidad de votantes se identificaron como republicanos.

Si, por otra parte, sus esfuerzos también van demasiado lejos o desagradan a la mayoría de la gente, lo dejarán claro en las próximas elecciones y tal vez devuelvan a los demócratas al poder. Y así es como se supone que funciona la república constitucional estadounidense.

Es probable que Trump haga mucho para complacer a quienes votaron por él y decepcionar a quienes no lo hicieron, pero si la historia sirve de guía, todavía habrá momentos en que eso se revertirá.

¿Ya estás decepcionado?

Muchos partidarios de Israel, que elogiaron a Trump con razón como el presidente más pro-Israel que Estados Unidos haya tenido, se acordaron de esto incluso antes de que asumiera el cargo. La presión de Trump sobre el gobierno israelí para que permitiera un acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes que probablemente fortalecerá y permitirá que Hamás regrese al poder en Gaza decepcionó a algunos de los que pasaron los últimos cuatro años esperando su regreso a la Casa Blanca. Aunque es probable que agrade a los votantes pro-Israel más que enojarlos, probablemente esta no será la última vez que lo haga. Por mucho que sea mucho más comprensivo con Israel que un Partido Demócrata ahora dividido entre quienes odian al estado judío y quienes aún lo apoyan, sus prioridades no siempre estarán perfectamente alineadas con las que protegerán la seguridad de Israel.

De la misma manera, los votantes demócratas deberían dejar de lado la demonización de Trump que se ha convertido en parte integral de la retórica de su partido. Tienen que estar dispuestos a aceptar que algunas de sus políticas en temas como el comercio y la inmigración ayudarán a los estadounidenses en dificultades, algo que un partido que solía afirmar ser su protector debería apoyar. En particular, los demócratas judíos deberían estar dispuestos a reconocer que Trump y el Partido Republicano pueden estar mucho más interesados en defenderlos a ellos y a sus hijos contra la creciente ola de antisemitismo global que un Partido Demócrata que busca apaciguar a su ala izquierda interseccional. Si decepciona en esta cuestión, los republicanos judíos tendrán que reevaluar su apoyo.

Por supuesto, la bifurcación radical de la democracia estadounidense (con la ayuda de la forma en que la política ahora desempeña el papel que antes tenía la religión en la vida de muchas personas) no desaparecerá tan rápidamente. El debate sobre las acciones de Trump casi siempre se dividirá en líneas partidarias e ideológicas.

Reacciones instintivas

Lo importante de una nueva presidencia es que debemos estar dispuestos a tratar de juzgar las acciones por sus virtudes y no simplemente apoyarlas o oponernos de manera automática.

Trump 2.0 podría convertirse en todo lo que sus seguidores desean y en una pesadilla para quienes están en el otro bando. Pero la fe en la democracia significa que sus partidarios deben estar dispuestos a reconocer la posibilidad de que a veces se equivoque y que sus detractores deben hacer lo mismo con respecto a que tenga razón. En estos tiempos hiperpartidistas, pocos pueden estar dispuestos a abandonar sus silos políticos y decir lo mismo. Pero, gane o pierda, los estadounidenses tendrán la oportunidad de emitir su veredicto sobre su administración en las urnas dentro de dos años y luego elegir un sucesor dos años después.

Todos deberíamos desearle éxito a Trump, pero también reducir nuestras expectativas, tanto buenas como malas, sobre lo que sucederá durante los próximos cuatro años. Bajar la temperatura de nuestra retórica sobre él y lo que hace contribuirá en gran medida a que Estados Unidos sea un país mejor y más sensato.