30 de diciembre, 2024

El valor de las figuras históricas sube y baja con los tiempos cambiantes que les suceden. Esto es especialmente cierto en el caso de los presidentes estadounidenses. Los admiradores del expresidente Jimmy Carter esperan que la posteridad lo agasaje con un trato favorable.

El 39º presidente comenzó a recibir cuidados paliativos en su casa de Georgia en febrero de 2023. Pero, sorprendentemente, vivió otros 22 meses con su esposa, Rosalynn, quien falleció en el ínterin. Incluso tuvo la oportunidad de votar para un último posible sucesor (la vicepresidenta Kamala Harris), falleciendo este fin de semana a la edad de 100 años. Eso le convierte en el expresidente más longevo de la historia de Estados Unidos. Y puesto que dejó el cargo hace casi 44 años, la suya fue también la pospresidencia más larga. Más de uno de cada cinco estadounidenses nació después de que él abandonara la Casa Blanca en 1981, y en las décadas transcurridas, los recuerdos de quienes sí vivieron entonces pueden haberse difuminado.

Esta es una de las razones por las que la campaña para recuperar su reputación ha tenido tanto éxito. Ya estaba en pleno apogeo cuando su salud empeoró: proliferaron entonces los análisis y las opiniones que le ensalzaban e intentaban describir su único mandato como infravalorado e injustamente atacado.

Cómo se evalúa a los expresidentes

Abundan los ejemplos de líderes cuya reputación ha sufrido vaivenes mientras se sucedían las generaciones. Algunos que dejan el cargo con bajos índices de popularidad acaban siendo respetados una vez pasadas las circunstancias políticas inmediatas y cuando tanto los historiadores como el público son capaces de juzgar sus logros con más desapasionamiento.

El ejemplo más destacado de este fenómeno es Harry Truman, que era profundamente impopular cuando terminó su presidencia debido a la inconclusa y sangrienta guerra de Corea, a una economía en recesión y al hastío de la nación con los demócratas tras 20 años de gobierno de estos en Washington. Pero en pocas décadas, la reputación de Truman se dispararía. Llegó a ser apreciado por su liderazgo en la posguerra contra el expansionismo soviético y por su estilo llano, que en su momento se consideró algo decepcionante tras el porte patricio y el estilo altisonante de Franklin Roosevelt, a quien había sucedido. La encuesta más reciente de C-SPAN entre historiadores sitúa ahora a Truman como el sexto mejor presidente de la historia, algo que pocos, salvo sus colaboradores más cercanos, habrían creído posible cuando abandonó la Casa Blanca en 1953.

Carter ocupa el puesto 26 de 45 (el presidente Joe Biden acababa de asumir el cargo) en esa encuesta; sin embargo, eso parece más que generoso cuando se recuerda que su aprobación al final de su mandato era de un pésimo 34% -incluso inferior al actual 38,7% de Biden, aunque tiene una cifra de desaprobación aún mayor, con un 56,7% frente al 55% de Carter.

Las similitudes entre Carter y Biden son sorprendentes, y fueron el tema del columnista del Wall Street Journal Kim Strassel en el perspicaz libro 2023, The Biden Malaise: How America Bounces Back From Joe Biden's Dismal Repeat of the Jimmy Carter Years.

Entre los opinólogos, el parecer de Strassel es minoritario. Según la creciente legión de sus defensores, Carter, que fue derrotado para la reelección en una victoria aplastante que llevó al exgobernador de California y actor de cine Ronald Reagan a la presidencia, ha sido "agraviado por la historia". El autor de una aduladora biografía insiste en que su presidencia "no fue lo que usted piensa". Estos relatos descaradamente revisionistas pretenden que su debilidad y las calamidades, tanto nacionales como internacionales, que sufrió Estados Unidos bajo su mandato no fueron en realidad tan malas como todo el mundo pensó en su momento.

Si bien la muerte de Carter necesariamente atenuará las críticas a su vida y su carrera, conviene resistir la tentación de caer en esa tentación de ensalzarlo. Si bien siempre ha habido mucho que admirar en su vida y su carrera, no hay razón para ignorar los hechos sobre su presidencia.

Igualmente importante es que los elogios generalizados que ha recibido por su vida postpresidencial no deberían hacer que los estadounidenses acepten acríticamente el intento de reimaginarlo como un mártir de fuerzas que estaban fuera de su control. A pesar de sus buenas cualidades personales, no se puede permitir que pase inadvertida la idea de que Carter era la conciencia pública de la nación. Por encima de todo, su vendetta contra Israel y la comunidad proisraelí, junto con sus esfuerzos por legitimar la idea de que Israel es un “Estado de apartheid”, deberían hacer que los observadores imparciales lo juzguen con dureza.

"A pesar de todos sus defectos como líder, Carter fue un retroceso a la antigua noción de que un presidente debe ser un individuo ejemplar".

Las raíces del revisionismo



Parte del revisionismo de Carter tiene sus raíces en el partidismo. Aunque dejó la Casa Blanca hace cuatro décadas y media, muchos demócratas de cierta edad todavía están furiosos por la victoria de Reagan y por la forma en que su presidencia, que condujo a la victoria en la Guerra Fría, entre otros éxitos, se contrasta con la de Carter. El mandato del 37º presidente es recordado principalmente por el aventurerismo desenfrenado de la Unión Soviética, la humillación de la crisis de los rehenes en Irán y un deprimente discurso sobre el “malestar” en el que pareció culpar al pueblo estadounidense por el lamentable estado del país en lugar de asumir él mismo la responsabilidad.

De hecho, algunos en la izquierda nunca han abandonado la teoría de la conspiración sobre la connivencia de los republicanos con Irán para asegurarse de que los rehenes no fueran liberados hasta que Carter dejara el cargo. Esta afirmación ficticia, a la que ha sucedido una corriente interminable de mitos demócratas sobre sus oponentes que el autor David Harsanyi ha llamado "BlueAnon", fue desmentida de forma concluyente hace décadas. Pero los medios liberales partidistas siguen reviviéndolo periódicamente, como The New York Times hizo en 2023 en un artículo poco persuasivo y engañoso que dio nueva vida a esa patraña.

Sin embargo, el resurgimiento de Carter siempre se ha basado más en las críticas entusiastas de su vida postpresidencial que en un intento de afirmar que su caótica administración fue algo más que cuatro años de desastre nacional.

"Las brillantes críticas a la vida post-presidencial de Carter también deben sopesarse con el enorme daño que hizo como uno de los principales críticos injustos de Israel".

La revista izquierdista The Nation lo aclamó como "nuestro ex presidente más grande", y hay muchos que sin duda estarán de acuerdo con esa valoración. Carter era ampliamente admirado por su labor caritativa y su disposición a colaborar voluntariamente en iniciativas como Hábitat para la Humanidad, en la que él y su esposa construyeron viviendas para los pobres, lo que le valió el reconocimiento.

Tras las presidencias de Bill Clinton, Donald Trump y Joe Biden, los estadounidenses se han acostumbrado a la idea de que los presidentes pueden ser individuos profundamente imperfectos. A pesar de todos sus defectos como líder, Carter fue un retroceso a la antigua noción de que un presidente debe ser un individuo ejemplar, aunque esa idea se cumpliera a menudo más de lo que la mayoría de la gente estaba dispuesta a admitir.

Carter, graduado de la Academia Naval de Estados Unidos, se convirtió en oficial de submarinos e ingeniero nuclear. Tras la muerte de su padre, regresó a casa para administrar la granja de maní de la familia en Plains, Georgia, y, en gran parte gracias a su perspicacia científica, logró convertirla en un éxito.

También fue un hombre profundamente religioso, así como un esposo y padre fiel y devoto, cualidades que, en retrospectiva, han adquirido una importancia aún mayor en la segunda mitad de su vida, ya que algunos de sus sucesores carecían de esos atributos. Los fundadores de la República estadounidense creían que la moralidad y la virtud pública eran una necesidad para su supervivencia, y se podría decir que eso sigue siendo cierto. Aunque entre nuestros más grandes líderes ha habido personas que carecían de las cualidades personales íntegras de Carter, el regreso a una era en la que un carácter ejemplar se consideraba una necesidad para un futuro presidente es algo que todos deberíamos desear.

A diferencia de muchos políticos que llegaron a la Casa Blanca, Carter también era un intelectual y un hombre que se sumergía en los detalles de las políticas públicas. Eso era admirable en algunos aspectos, pero también le causó muchos de sus problemas. En comparación con un presidente como Biden, que tenía una merecida reputación de fanfarrón fabulador antes de ser más conocido por su deterioro cognitivo, o con el presidente electo Trump y sus mezquinas publicaciones en las redes sociales y sus hipérboles, alguien con el estilo cerebral de Carter parece atractivo en comparación.

El fracaso de la Casa Blanca



Aunque todo eso merece ser recordado, Carter fue un rotundo fracaso como comandante en jefe. Las críticas favorables a su gestión posterior a la presidencia también deben sopesarse frente al enorme daño que causó como uno de los principales críticos injustos de Israel.

El revisionismo sobre que Carter era mejor de lo que nadie recuerda debe hundirse en dos hechos. Aunque tuvo mala suerte debido a factores económicos que estaban fuera de su control, el énfasis de su Administración en expandir el gobierno grande fue una parte importante del problema, especialmente si se compara con el éxito posterior que logró Reagan.

Los líderes también deben ser juzgados por su capacidad para inspirar a la gente. En lugar de elevar a la nación -como hizo tan bien Reagan-, la tendencia de Carter a dar sermones y su predilección por lo que ahora se denominaría, con razón, "señalización de virtudes" hicieron todo lo contrario.

Sin embargo, fue en política exterior donde la reputación de Carter se desmoronó más que cualquier otro factor.

Los revisionistas reconocen a Carter el mérito de haber iniciado la reconstrucción de las fuerzas armadas, que se expandieron enormemente durante el Gobierno de Reagan. También se le elogia por su énfasis en la defensa de los derechos humanos en todo el mundo.

"La hostilidad de Carter hacia Israel no era ningún secreto, y desempeñó un papel en el fracaso de su intento de reelección en 1980".

Pero el problema es que llegó a la presidencia diciendo que uno de los principales problemas del país era un "miedo desmesurado al comunismo". Eso envió una señal indudable a la Unión Soviética -en 1977, pocos, si es que alguien, pensaban que empezaría a derrumbarse a finales de la década siguiente- de que ya no necesitaba temer al poderío estadounidense. El resultado fue un aumento del aventurerismo soviético en todo el mundo, que culminó con la invasión de Afganistán.

Aunque el apoyo a los derechos humanos fue y sigue siendo algo positivo, esos esfuerzos también llevaron a Carter a socavar regímenes imperfectos que eran amigos de Estados Unidos, como el gobierno iraní que entonces dirigía el sha Mohammad Reza Pahlavi. Carter ayudó a expulsar al sha del poder y se mostró indiferente a su reemplazo por una tiranía teocrática dirigida por el ayatolá Ruhollah Khomeini. Ese fue un error no forzado que provocó un enorme sufrimiento en Irán y en otros lugares, y por el que Carter merece el oprobio eterno. El hecho de que el régimen islamista asaltara la embajada de Estados Unidos en Teherán en 1979 y tomara como rehenes a 52 de sus empleados –una humillación que afectó a todos los estadounidenses– fue irónico, pero no por ello menos trágico.

Es posible que la historia viera a Carter de otra manera si el intento de rescate que ordenó hubiera tenido éxito. Pero no fue así, y la debacle no hizo sino aumentar la vergüenza que los estadounidenses sentían por la impotencia de su Gobierno.

Carter e Israel



Los apologistas de Carter también reconocen el mérito de haber contribuido a negociar la paz entre Israel y Egipto en la Cumbre de Camp David de 1978. Es cierto, pero también hay que recordar que el proceso de paz en Oriente Próximo lo inició el presidente egipcio Anwar Sadat con su histórica huida a Jerusalén en 1977, que tuvo lugar a pesar de Carter, no gracias a él. Carter había intentado en un principio implicar a los soviéticos en esos esfuerzos de paz, algo que el líder egipcio temía con razón.

También despreció al primer ministro israelí, Menachem Begin, por su tenaz defensa de los derechos judíos y su falta de voluntad para doblegarse a las presiones de Washington. Culpó a Begin de haberlo engañado de alguna manera sobre la intención de Israel de defender el derecho de los judíos a establecerse en Judea y Samaria, derecho al que el presidente quería poner fin. Pero eso no era cierto, ya que, en todo caso, Carter se engañó a sí mismo sobre lo que realmente significaba la promesa de Begin de una autonomía limitada para los árabes palestinos en los territorios.

La hostilidad de Carter hacia Israel no era ningún secreto, y jugó un papel en el fracaso de su intento de reelección en 1980. Reagan logró un récord moderno del 40% del voto judío no tanto por su atractivo sino por la impopularidad de Carter, algo que los republicanos no han logrado recordar mientras han tratado en vano de replicar esa hazaña.

De hecho, Carter culpó a los judíos de su derrota. Su resentimiento por ello tiñó su etapa posterior a la Presidencia, cuando comenzó una campaña que duró décadas para promover la creación de un Estado palestino y desprestigiar a Israel. No fue la única persona que se equivocó respecto de la necesidad de una solución de dos Estados, pero pocos igualaron la virulencia con la que atacó a Israel, y especialmente a sus partidarios estadounidenses, por negarse a escuchar sus consejos, que siempre eran malos.

Esto culminó con la publicación de su libro de 2006 Palestina, paz, no apartheid, que en gran medida inició el esfuerzo, al menos en Estados Unidos, por generalizar la gran mentira de que la única democracia de Oriente Medio era moralmente equivalente a la Sudáfrica de la época del apartheid.

El cálculo de la historia



A pesar de todos los aplausos que ha recibido por su vida como expresidente, la animadversión de Carter contra el Estado judío y su disposición a utilizar su posición moral e influencia para mancillarlo y ayudar a los terroristas y a los promotores del odio antisemitas a socavar su existencia también forman parte de su legado. De hecho, si tenemos en cuenta el papel que desempeñó en la creación del régimen iraní (hoy el principal Estado patrocinador del terrorismo en el mundo), todos sus crímenes pueden remontarse de alguna manera a Carter. Eso incluye las acciones de agentes y aliados asesinos, como Hamás, Hezbolá y los hutíes, que llevaron a las atrocidades cometidas por agentes de Hamás y palestinos en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023. Su presunción moral y su mal juicio no sólo fueron insufribles, sino que contribuyeron materialmente a que se produjeran resultados totalmente opuestos a los virtuosos en todo el mundo.

Al evaluar su legado, ¿cómo lo comparamos con las muchas cosas buenas que se pueden decir de Jimmy Carter como individuo? No hay un cálculo con el que se puedan medir con exactitud estos argumentos en pugna. Como todos, su vida fue una mezcla de cosas buenas y malas. Es perfectamente posible reconocer sus extraordinarias cualidades personales e incluso sus indudables intenciones positivas, pero también juzgar que su presidencia fue un desastre y que sus esfuerzos postpresidenciales también hicieron tanto daño como bien.

Su muerte debe ser reconocida con toda la solemnidad y el respeto que se merece un expresidente de los Estados Unidos, pero no debemos permitir que ese deseo de pensar bien de una figura histórica influya en el veredicto de la opinión pública contemporánea o de la historia. Tampoco se debe utilizar a él ni a su presidencia como un garrote con el que los medios corporativos liberales puedan atacar a Trump. Jimmy Carter puede haber sido un hombre muy decente en muchos aspectos, pero aun así fue un presidente muy malo y alguien cuyos ataques injustos contra el Estado judío merecen siempre ser utilizados en su contra.

Jonathan S. Tobin es redactor jefe de JNS (Jewish News Syndicate).

© JNS