El futuro de Estados Unidos depende de la promesa de Trump de castigar a las universidades woke

El Occidental College ondeó aparentemente la bandera blanca la semana pasada en sus esfuerzos por defenderse de las acusaciones de tolerar el antisemitismo en su campus de Los Ángeles. La escuela acordó un "acuerdo de barrido" con la Liga Antidifamación y el Centro Brandeis para los Derechos Humanos bajo la Ley que reconoció las continuas dificultades, el acoso y la discriminación que enfrentan los estudiantes judíos desde la masacre dirigida por Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023. La apatía de Occidental a todo esto, que era poco diferente de lo que ha estado sucediendo en docenas si no cientos de otras instituciones estadounidenses de educación superior, violó sus obligaciones de prohibir tal discriminación bajo el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964.

Pero para muchos observadores, el contexto del acuerdo no era tanto el interés tardío de una escuela por abordar los agravios sufridos por sus estudiantes judíos. Más bien fue el hecho de que se produjera pocas semanas después de la victoria electoral de Donald Trump. Como decía un titular de un artículo de noticias sobre el acuerdo, "La universidad resuelve las demandas por antisemitismo antes de que Trump pueda cumplir sus amenazas de acreditación".

Trump dejó claro en repetidas ocasiones durante la campaña electoral de 2024 que el establishment educativo sería un objetivo tan importante para su segunda administración como los habitantes del "pantano" de Washington, como la burocracia federal dominada por los liberales que tanto hizo para sabotear y obstruir sus primeros cuatro años en la Casa Blanca.

Sin embargo, dependerá más de si cumple esta promesa que del destino de los administradores escolares o incluso de la seguridad de los estudiantes judíos.

La guerra de Trump contra woke

El presidente electo prometió castigar a los colegios y universidades que toleren no sólo el tipo de antisemitismo que se produjo en Occidental y en tantas otras escuelas. También está decidido a librar a la educación superior estadounidense de la plaga de la ideología "woke". Ese es un término que se refiere a la forma en que los ideólogos de izquierda han conquistado el mundo académico e impuesto ideas tóxicas como la teoría crítica de la raza y la interseccionalidad que dividen a la humanidad en dos grupos en guerra permanente de opresores "blancos" y "personas de color" que son sus víctimas. La larga marcha de la izquierda por las instituciones de EE.UU. -y eso incluye las artes, las empresas y el gobierno- ha supuesto el adoctrinamiento de una generación de estudiantes en el catecismo woke de la diversidad, la equidad y la inclusión (DEI) que destroza la igualdad de oportunidades (lo contrario de "equidad") e incluye sólo a ciertas minorías aprobadas mientras excluye a todos los demás, incluidas minorías como los judíos.

Visto en ese contexto, el antisemitismo es sólo un aspecto del amplio daño que la adopción de esta nueva religión secular por parte de los responsables de la educación ha estado haciendo a Estados Unidos. También está alimentando una oleada de división racial y una guerra contra el canon de la civilización occidental que es la base de una sociedad basada en el Estado de Derecho, que hizo de Estados Unidos una gran nación, así como una particularmente hospitalaria con las minorías religiosas.

Eso significa que lo que está en juego es si Trump cumple o no su promesa de reformar la educación y echar a los antisemitas es tan importante como cualquier otro asunto relacionado con su programa para el segundo mandato. Representa una oportunidad única de revertir la conquista de la izquierda del mundo académico. Si él y/o sus designados vacilan en su determinación, las consecuencias para el país en su conjunto y para los judíos serán incalculables.

Pero a medida que la cobertura del tema en los medios corporativos de legado liberal como The New York Times y The Guardian indica, el establishment educativo y sus aliados de la izquierda política y la prensa están decididos a oponerse a los objetivos de Trump. Ya han comenzado una campaña para ofuscar la cuestión y demonizar los esfuerzos para hacer retroceder la ortodoxia woke como parte de lo que describen rutinaria y falsamente como el putativo golpe autoritario de la próxima administración. La verdad es justo lo contrario, ya que los verdaderos autoritarios son los burócratas y "educadores" que han estado imponiendo su distorsionada visión neomarxista en el país, al tiempo que fomentaban y permitían una nueva ola de antisemitismo.

Irónicamente, el acuerdo legal con Occidental, que fue celebrado tanto por la ADL como por el Instituto Brandeis como una victoria en el esfuerzo por contrarrestar el antisemitismo en los campus, fue un indicio de lo débil que ha sido hasta ahora el esfuerzo para contrarrestar el antisemitismo en los campus.

El acuerdo incluía algunos elementos que son necesarios, como los esfuerzos para formar a los administradores escolares para que sean más conscientes del antisemitismo y para tener en cuenta la definición de trabajo de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA) sobre el antisemitismo al tratar los casos de odio a los judíos.

Pero el documento jurídico que Occidental firmó le deja mucho margen para eludir su responsabilidad por futuras violaciones. Puede defenderse como probablemente todo lo que podría lograrse en una negociación de este tipo en este momento.

Las denuncias de antisemitismo en virtud del Título VI ante el Departamento de Educación de EE.UU. -el principal modo de llevar a cabo la lucha contra esta lacra en los últimos años- implican un largo proceso que, hasta la fecha, nunca ha dado lugar a ningún castigo real ni siquiera para los infractores más atroces de los derechos de los estudiantes judíos. Privar a una universidad de su financiación federal -algo obvio para cualquier institución que haya discriminado abiertamente a afroamericanos o hispanos- es el único remedio que, de aplicarse plenamente, podría suponer un cambio fundamental muy necesario en el funcionamiento de la enseñanza superior estadounidense.

Y mientras las escuelas mantengan a sus administradores y profesores de woke, así como los planes de estudios que descartan las normas tradicionales y ayudan a alimentar el antisemitismo, es casi seguro que acuerdos como el de Occidental no lograrán crear el tipo de cambio que se necesita.

Drenar el pantano



Por eso es tan necesario el enfoque de Trump de "tierra quemada", incluso cuando está siendo denunciado por las mismas personas que son responsables de crear o perpetuar el desastre actual como demasiado extremo o incluso necesario en absoluto.

La intención declarada de Trump de "drenar el pantano" en todo el gobierno federal está siendo descrita como una prueba de sus supuestos impulsos autoritarios y racismo. Pero este es exactamente el tipo de argumento basado en una desestimación prepotente de preocupaciones y problemas genuinos que ha hecho que tantos estadounidenses pierdan la fe tanto en nuestro sistema educativo como en Washington.

Sus amenazas pueden parecer burdas a quienes están acostumbrados a que los políticos sean prudentes en sus comentarios. Sin embargo, los sucesos de los últimos años -empezando por el pánico moral a la raza tras los disturbios de Black Lives Matter y siguiendo con el aumento del antisemitismo tras el 7 de octubre- han demostrado que un enfoque comedido de "seguir como siempre" no sirve cuando está en juego el colapso de nuestras instituciones más preciadas. Su transformación en proveedores de adoctrinamiento neomarxista y de ideas tóxicas que propician el odio tanto a Occidente como a los judíos es una crisis de enormes proporciones. Está ocurriendo tanto a nivel universitario como de postgrado, así como en las escuelas K-12, donde los sindicatos de profesores izquierdistas también han impuesto el adoctrinamiento de la teoría crítica de la raza.

La única respuesta razonable a este desastre es exactamente el tipo de purga de mente dura que Trump ha previsto. Y lejos de ser un enfoque desinformado o extremo, Trump y su equipo de transición están consultando con expertos como Christopher Rufo, autor de un libro autorizado y esencial sobre la plaga woke-America's Cultural Revolution: Cómo la izquierda radical lo conquistó todo- e incorporando las ideas de "Proyecto Esther", un serio plan para hacer frente al antisemitismo universitario elaborado por The Heritage Foundation.

Todo esto ha producido pánico en la izquierda e incluso entre los liberales de la corriente dominante, que han sido condicionados por la retórica política partidista a creer que Trump es un segundo Hitler. Les preocupa que ya esté yendo demasiado lejos a la hora de exigir responsabilidades a las instituciones que practican la discriminación racial y toleran el antisemitismo con el pretexto de las políticas "antirracistas" de la DEI, creyendo que de alguna manera esto destruirá la libertad académica. Lo que sus críticos no reconocen es que la educación estadounidense ya está sufriendo una transformación catastrófica que ha silenciado la disidencia contra las doctrinas woke que pretenden echar por tierra el canon occidental.

Un mazo necesario

La única forma de arreglarlo es con el mismo tipo de mazazo trumpiano que echó por tierra ideas fracasadas sobre Oriente Próximo en su primer mandato y que le permitió, entre otros importantes cambios políticos, trasladar la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén y forjar los Acuerdos de Abraham. Si eso significa órdenes ejecutivas que reviertan las órdenes DEI del presidente Joe Biden, que crearon comisarios woke en todas las agencias y departamentos federales, eso debería ser bienvenido. Si eso significa cerrar el inútil y contraproducente Departamento de Educación y promulgar reformas de gran alcance que desfinancien las instituciones que se aferran a ideas y acciones discriminatorias, entonces eso debería ser aplaudido por aquellos que aprecian los valores de la igualdad de oportunidades, el mérito y la tolerancia cero para el odio y la discriminación.

Más concretamente, significará que la vigilancia del antisemitismo en los campus pasará de las ineficaces denuncias del Título VI ante los burócratas federales de la educación a una campaña de demandas dirigida no sólo por grupos como el Proyecto Deborah, por muy valiosos que sean, sino por la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de EE.UU., con todos los vastos recursos de que dispone. De esta manera, se puede enviar un mensaje que probablemente motivará a la gran mayoría de las administraciones universitarias a descartar la DEI y la tolerancia del odio a los judíos que la acompaña.

Es imposible saber si la nueva administración tendrá éxito. Pero en lugar de preocuparse de que sea el instrumento equivocado para llevar a cabo este esfuerzo o perder el tiempo censurando su retórica, es probable que sólo un atípico como Trump pueda contemplar un proyecto tan audaz o tener la voluntad de llevarlo hasta su final lógico. De hecho, tan grave es la amenaza que la DEI y otras ideas izquierdistas ponen al futuro del país que cualquier cosa por debajo de lo que él ha discutido sería inadecuada. En lugar de expresar horror ante su determinación de promulgar un cambio real, los estadounidenses justos de todos los credos y de los dos principales partidos políticos deberían animarle a cumplir su palabra y hacer todo lo que prometió para castigar a los colegios y universidades, además de a cualquier otra entidad que promueva el tipo de odio woke que tan difícil ha hecho la vida a los estudiantes judíos y a cualquier otro que disienta de la nueva ortodoxia laica.

Jonathan S. Tobin es redactor jefe de JNS (Jewish News Syndicate).

© JNS