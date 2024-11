El triste simbolismo de una manifestación pro-Israel que fracasó

15 de noviembre, 2024

El 10 de noviembre, solo un par de miles de personas se reunieron en el Nationals Park de Washington, D.C., para asistir a un evento anunciado como “Stand Together: An Event of Unity, Strength and Resilience” (Unámonos: Evento de Unidad, Fuerza y Resiliencia). De esos, quizá la mitad pertenecían a organizaciones patrocinadoras, en lugar de ser miembros de la comunidad judía que respondieran al llamado. Las fotos del evento muestran que la mayoría de los asistentes parecían estar disfrazados de asientos vacíos.

El estadio casi vacío no solo reflejó la baja participación en una manifestación pro-Israel, comparada con las 290.000 personas que asistieron a un evento similar en el National Mall el 14 de noviembre de 2023. También simbolizó la decepcionante respuesta de la comunidad judía estadounidense y de sus principales organizaciones durante una crisis real.

Se esperaba que los horrores del 7 de octubre movilizaran a la comunidad judía estadounidense como lo hicieron la Guerra de los Seis Días en 1967 y la Guerra de Yom Kippur en 1973. La respuesta inicial al ataque de Hamás en el sur de Israel fue prometedora, con recaudaciones de fondos y eventos públicos como la manifestación en el Mall. Sin embargo, en los meses siguientes, mientras el antisemitismo crecía en las calles de grandes ciudades y en campus universitarios, la comunidad judía mostró estar demasiado dividida políticamente para unirse frente a una amenaza mortal, no solo para Israel sino para su propia seguridad y la de sus hijos.

Un año de crisis

La guerra contra Israel entró en su segundo año, con terroristas de Hamás intentando retomar partes de la Franja de Gaza y lanzando misiles desde el Líbano, controlado por Hezbolá. Los patrocinadores de estos grupos en Irán siguen representando una amenaza letal. Sin embargo, muchos judíos estadounidenses se han enfocado más en debates políticos internos y en cuestionar si Israel merece su apoyo, en lugar de ayudarlo.

Igual de deprimente ha sido la respuesta al aumento del antisemitismo en Estados Unidos. Las manifestaciones pro-Hamás que han tomado control de numerosos campus universitarios han tenido un impacto devastador en muchos estudiantes judíos. A pesar de ello, la reacción de la comunidad judía ha sido moderada e ineficaz para enfrentar el antisemitismo abierto o para forzar cambios en instituciones que no han protegido a los estudiantes judíos.

Es cierto que los organizadores del evento en el Nationals Park no buscaban rivalizar en asistencia con la manifestación del año pasado. En su lugar, aparentemente solo querían realizar algo que sirviera como un acto de motivación para quienes asistían a la Asamblea General anual de la JFNA. Sin embargo, al elegir un lugar que puede albergar hasta 41,000 personas y promocionarlo deliberadamente como un evento importante, se expusieron tanto al fracaso como al ridículo, en un momento en que la comunidad pro-Israel necesitaba evitar eso a toda costa.

Para ser justos, cualquiera que pensara que la comunidad judía estadounidense podría duplicar o siquiera acercarse a las respuestas de crisis de 1967 y 1973 estaba soñando.

Los cambios en la comunidad desde entonces hicieron que eso fuera imposible.

Cambios en la comunidad judía

En las décadas de 1960 y 1970, los recuerdos del Holocausto estaban aún frescos. La vulnerabilidad de Israel y la posibilidad de que sus enemigos árabes cumplieran su promesa de crear otro Shoah mediante la destrucción del Estado judío estaban presentes en la mente de los judíos estadounidenses, quienes no solo respondieron unánimemente a esas guerras, sino que también recaudaron sumas asombrosas de dinero para ayudar a Israel.

Sin embargo, el mundo judío estadounidense de aquella época ya no existe.

En parte, esto es una cuestión generacional, ya que muchos de los judíos que han llegado a la adultez desde entonces perciben a Israel como una potencia regional, en lugar de una nación asediada y vulnerable. Las expresiones más comunes de identidad judía en las primeras décadas después de la Segunda Guerra Mundial giraban en torno al recuerdo del Holocausto y el apoyo a Israel. Sin embargo, esto ha sido en gran medida descartado.

La idea del pueblo judío solo puede inculcarse en los jóvenes a través de la educación y una visión positiva del judaísmo, lo que no implica únicamente recordar un pasado trágico ni vivir vicariamente a través de los actos de los israelíes, quienes solían ser retratados como héroes más grandes que la vida misma, como en las novelas de Leon Uris, que antes eran influyentes en Estados Unidos pero ahora han sido ignoradas.

Lo más preocupante es el hecho de que más estadounidenses han sido sometidos durante décadas a un sesgo mediático en contra de Israel, así como al adoctrinamiento de ideologías woke que falsamente lo etiquetan como un estado "apartheid" o "blanco" en los entornos educativos.

La demografía es el problema

Las críticas a las políticas y asentamientos israelíes —y, por supuesto, al Primer Ministro, Benjamin Netanyahu— han sido señaladas como la causa de la disminución del interés e incluso del apoyo al Estado judío entre la mayoría de los judíos estadounidenses que no son ni ortodoxos ni políticamente conservadores.

Pero el verdadero problema es demográfico, no político.

La población judía estadounidense ha ido perdiendo cada vez más sus costumbres, debido al alto nivel de matrimonios mixtos y al hecho de que cada vez más judíos no están afiliados a sinagogas, organizaciones ni causas judías. Muchos se definen ahora como “simplemente judíos” o, como dicen los demógrafos, “judíos sin religión”. Los vínculos de quienes encajan en esta categoría con otros judíos, se han desgastado hasta el punto de la desintegración. Ese es el precio de la libertad, ya que en el Estados Unidos contemporáneo los judíos tienen la libertad de abandonar la comunidad y desaparecer entre el resto de la población.

Pero a pesar de ello, la respuesta inicial al 7 de octubre fue alentadora.

El éxito de la manifestación del año pasado fue notable, aunque el tono de la reunión se mantuvo deliberadamente lo más políticamente neutral posible para permitir la participación de grupos y denominaciones religiosas que han sido críticos de Israel.

Las Federaciones Judías de Norteamérica, que junto con la Conferencia de Presidentes de las Principales Organizaciones Judías fueron los principales copatrocinadores de la desastrosa manifestación de este año, también deben recibir crédito por intensificar sus esfuerzos y priorizar a Israel en sus esfuerzos de recaudación de fondos. Los 850 millones de dólares recaudados para el Fondo de Emergencia de Israel de la JFNA fueron impresionantes, dada la disminución general de las donaciones a las federaciones en los últimos años, lo que indica que sus principales donantes fueron capaces de comprender la amenaza a la vida judía y actuar en consecuencia.

Pero el entusiasmo que había por la causa de Israel hace un año se ha visto disminuido por los acontecimientos de los últimos 12 meses, durante los cuales el Estado judío ha sido acusado falsamente de “genocidio” de palestinos durante su contraofensiva contra Hamás en Gaza. El apoyo intermitente del Gobierno de Biden a Israel, que a veces fue ejemplar y en otras ocasiones intentó descarrilar los esfuerzos para derrotar a los terroristas, fue un buen indicador de cuánta influencia tenía su ala izquierda interseccional sobre el Partido Demócrata y su liderazgo presumiblemente más centrista.

Los judíos liberales, que siguen siendo partidarios acérrimos, quedaron atrapados en el mismo fuego cruzado, ya que a menudo no estaban dispuestos a expresar un apoyo claro a la guerra de Israel y al mismo tiempo se sentían horrorizados por el antisemitismo matón de quienes entonaban los cánticos de “del río al mar” y “globalizar la intifada” en los campus universitarios y las calles de las ciudades de Estados Unidos.

Paralizado por el consenso

En lugar de poder organizar una respuesta contundente ante la toma de tantos campus universitarios por turbas pro-Hamás, la comunidad judía organizada se vio incapaz de hablar con una sola voz sobre el tema. Así como a los estudiantes judíos se les dijo en ocasiones que "se refugiaran en el lugar" en lugar de enfrentarse abiertamente a los que odian a los judíos, lo mismo ocurrió con demasiada frecuencia en el establecimiento judío. Grupos como la Liga Antidifamación, que deberían haber estado en la línea del frente desafiando a quienes odian a Israel, se vieron obstaculizados por su respaldo en el pasado a las mismas ideas tóxicas progresistas que han estado alimentando el aumento del odio hacia los judíos.

Tal vez el verdadero problema para quienes intentan movilizar al judaísmo estadounidense es que siguen siendo obstaculizados por una necesidad institucional de consenso que permite que aquellos menos interesados en una expresión sólida de apoyo a la guerra de Israel contra los terroristas islamistas respaldados por Irán tengan un veto sobre el mensaje que se envía a la administración y al mundo.

Se trata de un terrible error, no solo porque socava a Israel en un momento en que necesita que sus amigos extranjeros y la comunidad judía se pronuncien contra las difamaciones y los libelos sangrientos que la izquierda le lanza, sino porque no comprende el dilema actual que enfrenta el judaísmo estadounidense.

Demasiados grupos judíos importantes siguen estancados en la mentalidad de los partidarios de un proceso de paz en Oriente Medio iniciado en Oslo en 1993, que fue literalmente destruido por el terrorismo palestino durante la Segunda Intifada de 2000 a 2005, y cuya muerte fue confirmada aún más por lo que ocurrió en Gaza después de que Israel retiró a todos los soldados, colonos y asentamientos de allí en el verano de 2005.

Debates obsoletos

Las atrocidades del 7 de octubre fueron la confirmación final para cualquiera que estuviera prestando atención de que los viejos argumentos sobre los asentamientos, las fronteras y la solución de dos Estados, que dividieron a israelíes y judíos estadounidenses durante décadas, están oficialmente obsoletos. El único argumento sobre Israel que importa es si un Estado judío en el planeta es demasiado o si se permitirá que se cumplan los planes de los enemigos de Israel de llevar a cabo un genocidio judío (del cual el 7 de octubre fue solo el preludio).

Sin embargo, en lugar de centrarse en el debate sobre la legitimidad de Israel y su derecho a la legítima defensa, la comunidad judía parece más preocupada por ser etiquetada como cómplice de Netanyahu y las mentiras sobre el “genocidio” en Gaza. En lugar de adoptar una postura audaz a favor de la justicia de la causa sionista, algunos se mantienen al margen y juzgan la batalla a vida o muerte del Estado judío contra los enemigos que quieren masacrar a todos los judíos y derrotar a Occidente.

Igualmente preocupante es el hecho de que muchos en la comunidad están más preocupados por mostrar su oposición a la segunda administración entrante de Trump. Esta postura es aún más errónea dada la clara inclinación pro-israelí de todos los candidatos de Trump para su equipo de política exterior."

Un fracaso de liderazgo

El resultado de todos estos factores es una comunidad judía estadounidense que ha demostrado una incapacidad para defenderse frente a un ataque sin precedentes de antisemitas y enemigos de Israel, que amenazan su propia seguridad más que la de Israel.

Las instituciones que no logran liderar en una crisis han perdido su credibilidad y su razón de ser. Si el mundo judío organizado y su clase dirigente no pueden deshacerse de su incapacidad, basada en el consenso, para actuar con decisión en defensa de Israel y de los judíos estadounidenses, entonces no tendrán que esperar a que sus críticos los derroquen. Se habrán destruido a sí mismos.

Si un estadio de béisbol vacío es una metáfora adecuada para el fracaso de los judíos estadounidenses, entonces la culpa es de quienes han recibido la tarea de dirigir a la comunidad. Se trata de una tragedia, ya que los judíos estadounidenses actualmente no tienen ni el tiempo ni los recursos para construir nuevas instituciones que los representen. El año que viene, el establishment judío tendrá que demostrar que vale la pena salvarlo. Sólo podemos rezar para que lo consigan; sin embargo, dada la evidencia de los últimos 12 meses y de tanto más que ha sucedido en los últimos años, es difícil ser optimista sobre su futuro.

Jonathan S. Tobin es director del Jewish News Syndicate.

© JNS