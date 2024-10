Trump regresará a la Casa Blanca en hombros de los hispanos

3 de octubre, 2024

Ya no es secreto para nadie. Lo hemos venido diciendo por años, pero ahora ha quedado evidenciado en las encuestas más creíbles y formalizado en prestigiosas columnas de opinión. Los hispanos, en grandes cantidades, vienen cambiando su afiliación política, de demócratas a republicanos, al punto de que en las elecciones del próximo mes de noviembre podrían ser la fuerza que decida que el presidente Donald Trump regrese a la Casa Blanca y que, además, cuente con mayorías republicanas tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes.

A menos de 40 días del día crucial, un sondeo de NBC y la cadena de televisión hispana Telemundo reveló que Kamala Harris está recibiendo un apoyo históricamente bajo de solo el 54% de los latinos, mientras que Donald Trump ha escalado hasta el 40%. Esta diferencia es la más estrecha de los últimos cuatro ciclos presidenciales, cuando los hispanos constituían un baluarte importante para el Partido Demócrata, que dicho sea de paso ha ganado el voto de los hispanos en todas las elecciones presidenciales desde 1972, con excepción de las del 2004.

El problema hoy radica en que, desde 1992, los demócratas han superado a los republicanos, entre los votantes hispanos, por una diferencia de por lo menos 35 puntos.

Hoy por hoy, incluso una de las encuestas más favorables para Kamala Harris muestra que está perdiendo terreno entre los hispanos. Se trata de una reciente de Pew Research, que sitúa a Harris por delante de Trump por 57 a 39 entre los hispanos, mientras que Biden llevaba una ventaja de 61 a 36. Eso supone una caída de 7 puntos en el margen Demócrata.

El cambio de preferencia partidaria por parte de los hispanos se justifica de varias maneras, y ya lo había pronosticado el Presidente Ronald Reagan cuando afirmó que “los latinos son republicanos, aunque todavía no lo saben.” Se han venido dando cuenta, y a ello ha contribuido el hecho de que han descubierto que sus principios y valores se identifican más con los de los republicanos, que con los de los demócratas, en lo que atañe a fe, familia, libertades, vida, democracia, educación y oportunidades, entre otras cosas.

Está quedando claro que muchos hispanos se cansaron de que los demócratas los dieran por descontados y les hicieran incontables promesas que nunca les cumplieron.

En un artículo publicado el fin de semana, el diario The New York Post alega que el cambio en mención comenzó, “sorprendentemente para algunos”, durante la administración Trump. Esto no debería ser un sorpresa, porque para la mayoría de los hispanos es el resultado de los significativos logros obtenidos por nuestra comunidad durante el cuatrienio del presidente Trump.

Y el New York Post continúa diciendo que los hispanos, que son predominantemente de clase trabajadora, habían comenzado a movilizarse en el 2020 más hacia Donald Trump y los republicanos. Las encuestas muestran que Trump está teniendo mejores resultados con los hispanos hoy que en 2020. El promedio de las encuestas demográficas de Cook Political Report estima que Kamala Harris supera a Trump por aproximadamente 12 puntos, una caída de 11 puntos con respecto al margen de Biden. También es revelador que la proporción de votos hispanos de Trump no haya disminuido después de la entrada de Harris en la carrera. El 41,9% de latinos de Trump es estadísticamente idéntico al 41,8% que lo apoyaban cuando los demócratas defenestraron a Biden.

Y es que las comunidades hispanas se vienen viendo especialmente afectadas por la afluencia masiva de migrantes indocumentados. La mayoría de las comunidades por las que cruzan los migrantes son predominantemente hispanas, y seguramente una gran cantidad de las capturas y liberaciones, y de los reasentamientos se vienen produciendo en vecindarios latinos, donde la gente y el idioma son más familiares.

Esto significa que los hispanos, más que cualquier otro grupo étnico, están siendo los más afectados por la perturbación de los migrantes. Los delitos que se cometen se producen en sus calles. Los empleos que los inmigrantes intentan conseguir son los mismos por los que muchos hispanos están luchando. La economía inestable ha afectado desproporcionadamente a los latinos que son más susceptibles al dolor de los aumentos de costos y las políticas inflacionarias impulsadas por la administración Harris-Biden.

El desempleo también ha aumentado entre los hispanos, llegando al 5,5% en el más reciente reporte de empleos. El estancamiento o la caída de los salarios reales y la reducción de las perspectivas laborales siempre perjudican al partido en el poder.

Este pobre desempeño de Harris entre los latinos podría ser providencial para los resultados de Trump en Nevada, Arizona, Pensilvania y Georgia, y de la misma forma, aunque en menor escala, en Carolina del Norte, Michigan y Wisconsin.