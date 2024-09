Tucker Carlson y el punto de inflexión del antisemitismo de derechas

5 de septiembre, 2024

En un mundo más perfecto o, al menos, más cuerdo, podríamos permitirnos ignorar a Tucker Carlson. Los vínculos del expresentador de Fox News con el expresidente Donald Trump hacen que su reciente incursión en la locura chiflada con un programa sobre la negación del Holocausto —en su programa que aparece en X, la plataforma de medios sociales antes conocida como Twitter y propiedad del empresario multimillonario Elon Musk— sea algo que debe ser abordado, especialmente por los conservadores.

En un mundo así, tampoco tendríamos que preocuparnos de si X, que es, más que nunca, el principal lugar para el discurso político libre, podría ser atacado por el gobierno. El objetivo de los críticos de X es volver a la situación que existía antes de que Musk lo comprara en 2022, cuando era un lugar donde, a instancias del Gobierno federal, se podía censurar la disidencia de la actual ortodoxia liberal.

Pero ese no es el mundo en el que vivimos. El dilema de qué hacer con Carlson, que ha pasado de ser un experto conservador a un extremista en toda regla, es independiente de las amenazas de cierre o de impedir de algún modo que X sea un lugar donde el discurso, bueno o malo, pueda seguir siendo relativamente libre. Sin embargo, el apoyo de Musk al programa de Carlson que niega el Holocausto se produjo en medio de un torrente de ataques a la capacidad de X para operar. Las impugnaciones de la Unión Europea, su prohibición por parte de Brasil y las amenazas de expertos liberales, así como el resurgimiento de los comentarios realizados en 2019 por la vicepresidenta Kamala Harris, en los que muestra su comodidad con la censura de oponentes políticos en la plataforma, han puesto en duda su futuro.

El imperativo de marginar a los que odian a los judíos

La cuestión inmediata a la que se enfrentan los republicanos es si están dispuestos a tolerar la presencia continuada de alguien que ya no oculta sus opiniones antisemitas en el círculo íntimo de su candidato presidencial en vísperas de unas elecciones cruciales. Si no pueden reunir la voluntad para desterrarlo a los pantanos febriles de la vida política estadounidense, no sólo estarán dando un impulso crucial a los antisemitas de la derecha, que de otro modo serían marginales, sino que esencialmente estarán concediendo las elecciones a los demócratas.

En este contexto, las preguntas que hay que hacerse sobre Carlson no se limitan a la justificada indignación por su aduladora entrevista de dos horas con el falso "historiador" de podcast Daryl Cooper, durante la cual se restó importancia falsamente a las motivaciones nazis y a la culpabilidad del Holocausto y se presentó a Winston Churchill, en lugar de a Adolf Hitler, como el verdadero villano de la II Guerra Mundial.

Ahora corresponde a todas las personas decentes, y especialmente a las de derechas, exigir que Carlson deje de ser tratado como una figura mainstream. Llámalo cultura de la cancelación, si quieres, pero la noción de que alguien que piensa que es aceptable o legítimo cuestionar la verdad sobre el Holocausto no debería tener acceso a un posible presidente, como Carlson parece tener con Trump, es totalmente razonable. Esto sigue siendo cierto incluso si las políticas pro-Israel de Trump son opuestas a las del antiguo presentador de Fox News.

Durante sus siete años en Fox, Carlson se hizo con un enorme número de seguidores. Bien podría decirse que durante el verano de Black Lives Matter de 2020 se convirtió en el representante del conservadurismo contemporáneo con su crítica articulada al pánico moral que barrió la nación tras la muerte de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis y los disturbios "mayormente pacíficos" que siguieron. Aunque su interés por las teorías conspirativas no era un secreto, como su fascinación con las teorías sobre ovnis, su enfoque principal estaba en temas que la mayoría de los conservadores y muchos centristas valoraban, como la inmigración ilegal, la doctrina de la teoría crítica de la raza y las élites liberales corruptas que buscan sofocar la oposición a su continuo control del poder.

El único indicio de un problema con los judíos fue su firme evitación de cualquier debate sobre Israel. Durante su tiempo en Fox, Israel era la única palabra que casi nunca se mencionaba entre las 8 p.m. y las 9 p.m. Aunque su animadversión hacia el Estado judío no era exactamente un secreto, de esta manera evitaba chocar con las sensibilidades del electorado republicano (especialmente cristiano conservador) que hizo de su programa el más popular de las noticias de la televisión por cable.

Tucker sin barandillas

Sin embargo, una vez que fue despedido el año pasado tras revelaciones de demandas contra la cadena sobre su cobertura de los resultados de las elecciones de 2020, en las que se revelaron sus mensajes atacando a sus empleadores (y a Trump), los límites a sus comentarios fueron descartados. Comenzó un programa semanal en X —cuyas cifras de audiencia parecen impresionantes, pero no se acercan remotamente a los espectadores reales de su programa en Fox— en el que pronto quedó claro que ahora se sentía liberado para decirle a sus seguidores lo que realmente pensaba.

Eso incluyó su abierto desprecio por los judíos estadounidenses que se preocupan por el destino de Israel después del 7 de octubre y el peor asesinato en masa de sus hermanos desde el Holocausto. Se aseguró de poner en la picota a quienes difunden calumnias sobre el Estado judío, incluida Candace Owens, una comentarista conservadora que en el último año se ha ido por las ramas con diatribas antisemitas cada vez más desquiciadas.

Su reciente programa con Cooper, sin embargo, cruzó una línea diferente. Como tal, debería provocar el tipo de reacción que afectaría seriamente a su capacidad para mantener su influencia sobre las personas que importan, como la familia Trump y los principales políticos.

Aunque finge que "sólo está haciendo preguntas" e indagando sobre un tema que nunca ha sido suficientemente investigado, la discusión con Cooper sobre la causa de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto es terreno conocido. Al igual que otros "historiadores", como el caído en desgracia David Irving, Cooper no hace más que reciclar la propaganda nazi de los años 30 y 40 sobre las intenciones pacíficas de Hitler y el belicismo de Churchill. Su afirmación de que los judíos asesinados en las fábricas de la muerte no eran más que prisioneros de guerra o personas acorraladas que acabaron muriendo porque los nazis no estaban preparados para tratar con tantos cautivos se contradice con los registros históricos y los testimonios de innumerables supervivientes y de los propios asesinos.

Las ideas de Cooper son simplemente mentiras cuya intención antisemita es fácilmente discernible. Tienen tanta validez como teoría de la historia digna de debate como quienes afirman que la tierra es plana. El hecho de que Carlson no sólo presentara a una persona así en su programa, sino que se dejara caer para afirmar que un podcaster chiflado es el historiador popular más importante de nuestro tiempo, dice mucho de su propia mentalidad.

El hecho de que un programa de este tipo recibiera (mientras escribo esto) más de 19 millones de visitas es preocupante, a pesar de que una vista X sólo significa un clic en el post y no que tanta gente viera siquiera unos minutos del programa. Los 15.000 reposts y 51.000 likes son una mejor indicación del tamaño de la actual base de fans de Carlson.

El dilema de Vance

Lo que hace peligroso a Carlson no es el hecho de que tanta gente se tome en serio su difusión del discurso del odio; es que sigue firmemente arraigado como amigo de la familia Trump. A menudo se le ve socializando con Donald Trump Jr., así como con el expresidente, en eventos como espectáculos de lucha libre profesional. Ese estatus le valió un turno de palabra por la noche en la reciente Convención Nacional Republicana. Este mes, realizará una gira nacional de eventos en directo en la que se le empareja con una variedad de celebridades más mainstream como la periodista Megyn Kelly, el empresario Vivek Ramaswamy, la ex diputada por Hawaii Tulsi Gabbard y el político Robert F. Kennedy Jr. así como figuras más marginales como la diputada Marjorie Taylor Greene (R-Ga.), el músico Kid Rock, la actriz Roseanne Barr y el teórico de la conspiración Alex Jones.

Pero los nombres que destacan en la lista de los que aparecerán con él son los de Donald Trump Jr. y el senador J.D. Vance (republicano por Ohio).

Una cosa es ser lo que a veces ha parecido el bufón de la corte en Mar-a-Lago. Otra muy distinta es que alguien que promueve la negación del Holocausto haga apariciones conjuntas con el hijo y principal sustituto del candidato republicano a la presidencia y del candidato a la vicepresidencia.

¿Le desafiará alguno de sus compañeros de escenario? Me imagino a Kelly haciéndolo, pero es dudoso que alguno de los otros rebata la afirmación de Carlson de que sus críticos intentan anularle por limitarse a emitir un debate sobre "historia".

Vance, quien aspira a estar a un paso de la presidencia, necesita entender que un evento que se percibirá como político —ese show está programado para realizarse en Hershey, Pensilvania, el 21 de septiembre, en pleno calor de una campaña presidencial en un estado clave— debe tener un estándar más alto.

A diferencia de la controversia sobre la cena del expresidente con Kanye ("Ye") West, que podría, de forma poco convincente, ser desestimada como una trifulca insustancial, la posición de Carlson en el círculo íntimo de Trump es un verdadero problema para el Partido Republicano, así como una desgracia.

Carlson es un viejo admirador de Vance y, al parecer, fue, junto con Donald Jr, un firme defensor de la decisión de apostar por él para la candidatura a la vicepresidencia. A pesar de los ataques partidistas que le tachan de "raro", Vance es una formidable fuerza intelectual en el Capitolio y un poderoso defensor de la escuela de pensamiento conservador nacional del "bien común" que forma parte integral del actual realineamiento político. Y, como Trump, también es un firme amigo de Israel y opositor al antisemitismo. Pero la idea de que alguien en una candidatura presidencial nacional aparezca con un negacionista del Holocausto semanas antes de las elecciones es inconcebible y descalificadora. Vance debe retirarse del acto. El joven Trump debería hacer lo mismo.

Qué hay detrás de estas acciones

¿Por qué Carlson eligió este momento crucial a sólo dos meses de las elecciones para emitir un programa así? Una teoría proviene de mi colega del JNS Caroline Glick. Ella escribió en X que Carlson está tratando deliberadamente de sabotear a Trump porque una presidencia de Kamala Harris mejoraría su posición como voz de la oposición; por lo tanto, incitar una guerra civil republicana en este momento es de su interés y da un impulso a los antisemitas de la derecha. No sé con certeza si esta es su intención, pero el efecto práctico de lo que ha hecho podría ser exactamente lo que ella describe.

Otro aspecto de esta inquietante historia es que Musk en realidad respaldó el programa de Carlson con Cooper, escribiendo que era "Muy interesante. Merece la pena verlo". Esa tontería refleja la naturaleza voluble del multimillonario, así como su mal juicio. Aun así, pensemos lo que pensemos de él, la idea de que esto debería ser otra razón para cerrar u obstaculizar X es tan peligrosa como la negación del Holocausto. Como vimos con la cooperación de los gigantes tecnológicos con los esfuerzos de la Administración Biden para acallar la disidencia contra las políticas de COVID-19 y la supresión de la historia del portátil de Hunter Biden en vísperas de las elecciones de 2020, la tendencia hacia el autoritarismo entre los liberales (a pesar de su pretensión de defender la democracia) es un peligro claro y presente para el derecho a la libertad de expresión.

Esa es una batalla para otro día. Por ahora, la cuestión relevante es qué van a hacer los republicanos, y más concretamente Trump, con respecto a Carlson. Además, puede contar con que se le pregunte sobre esto en el debate de la semana que viene, aunque probablemente no se interrogue a Harris de la misma manera sobre elementos embarazosos de su historial. A pesar de ello, tal vez el hecho de que Musk borrara ese post haya sido el primer indicio de que el viaje antisemita de Carlson ha llegado a un punto de inflexión.

El precedente de Buckley

El precedente aquí es el esfuerzo realizado por el difunto William F. Buckley para librar al movimiento conservador moderno que ayudó a fundar en la década de 1950 de los locos de derechas y antisemitas. En la década de 1960, canceló de hecho a los miembros de la John Birch Society, un grupo marginal lunático con muchos seguidores. Hizo lo mismo 30 años más tarde al dejar claro que los conservadores que incurren en el antisemitismo, como Joseph Sobran y Pat Buchanan, deben ser refutados y marginados.

Es difícil pensar en alguien menos parecido a Buckley, un intelectual urbano y patricio, que Trump. Pero al expresidente se le presenta ahora la misma oportunidad de dejar claro en términos inequívocos que no tendrá nada que ver con la negación del Holocausto y el antisemitismo. No hacerlo sería similar a la forma en que el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris se han negado a condenar sin reservas a las turbas pro-Hamás y antisemitas que se manifiestan contra Israel desde el 7 de octubre. Pero, nos guste o no, existe un doble estándar en los medios que obliga a los conservadores a adherirse a un estándar más alto.

Todo lo que sabemos de Trump nos dice que siempre se negará a hacer lo que la sabiduría convencional le dice que debe hacer porque será falsamente condenado como extremista y antisemita, diga lo que diga o haga lo que haga. Sin embargo, tiene que hacer una excepción en este caso.

Reprender a Carlson y dejarle claro que ya no es bienvenido en sus actos es algo que le resultará difícil y podría molestar a algunos de sus votantes. Pero no se trata de una polémica inventada por la izquierda para poner la zancadilla a Trump. Las acciones y declaraciones de Carlson son una amenaza directa para su campaña y un aterrador esfuerzo por generalizar el odio a los judíos. Debe ser puesto en su sitio, y condenado por Trump y Vance, si los republicanos quieren derrotar a Harris y tener la oportunidad de cumplir su promesa de librar al gobierno de la enfermedad tóxica de la ideología woke que está potenciando el antisemitismo en la izquierda.

Si no lo hacen, las consecuencias para los republicanos y las esperanzas de hacer retroceder la marea de antisemitismo que ha estado creciendo en la izquierda y ahora aparentemente en la extrema derecha, son demasiado aterradoras para contemplarlas.

©JNS