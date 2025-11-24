Netanyahu aplaude la "decisión" de Trump de incluir a los Hermanos Musulmanes en la lista de organizaciones terroristas

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 24 de noviembre, 2025

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, declaró el domingo que aplaude al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por "su decisión de ilegalizar y designar a la organización de los Hermanos Musulmanes como organización terrorista."

"Se trata de una organización que pone en peligro la estabilidad en todo Oriente Próximo y también más allá de Oriente Próximo", Netanyahu dijo. "Por lo tanto, el Estado de Israel ya ha ilegalizado parte de la organización, y estamos trabajando para completar esta acción pronto."

Trump no ha mencionado la decisión de designar a los Hermanos Musulmanes en las redes sociales. Just the News informó de que Trump dijo a la publicación "el domingo por la mañana que designará a los Hermanos Musulmanes como organización terrorista extranjera, asestando un golpe contra un grupo al que se culpa desde hace tiempo de desestabilizar Oriente Medio y radicalizar a los jóvenes musulmanes."

"Se hará en los términos más enérgicos y poderosos," dijo Trumpsegún se informa a la publicación. "Se están redactando los documentos finales".

"Gracias, presidente Trump, por designar a la Hermandad Musulmana como organización terrorista. Esta medida es vital: la Hermandad no es solo un grupo político, sino una red ideológica transnacional que radicaliza a los jóvenes, difunde la doctrina extremista a través de las mezquitas y los medios de comunicación, en particular Al Jazeera, y socava los valores democráticos", dijo la viceministra israelí de Asuntos Exteriores, Sharren Haskel, a JNS el lunes.

"Varios otros Estados nacionales como los EAU y Jordania ya han reconocido la amenaza y han prohibido a los Hermanos Musulmanes", continuó.

"Es hora de que muchas otras naciones sigan su ejemplo, porque si no detenemos esta ideología ahora, sólo se hará más fuerte y más peligrosa en los próximos años", añadió.

Mike Huckabee, embajador de Estados Unidos en Israel, afirmó que Trump había tomado "la decisión correcta respecto a los grupos terroristas."

El representante Randy Fine (republicano de Florida) declaró que la decisión de Trump es "una noticia tremenda".

"Usaremos esto para destruir a afiliados terroristas musulmanes como el Consejo de Relaciones Americano-Islámicas y Estudiantes por la Justicia en Palestina", dijo. "Muy agradecido al presidente".

Cuando la semana pasada designó a la Hermandad y a CAIR como organizaciones terroristas extranjeras y organizaciones criminales transnacionales, el gobernador de Texas, Greg Abbott, declaró que ambas "han dejado claros sus objetivos desde hace tiempo: imponer por la fuerza la sharia y establecer la maestría del islam en el mundo".

"Las acciones emprendidas por la Hermandad Musulmana y CAIR para apoyar el terrorismo en todo el mundo y subvertir nuestras leyes mediante la violencia, la intimidación y el acoso son inaceptables", añadió el gobernador de Texas. "Estos extremistas radicales no son bienvenidos en nuestro estado y ahora tienen prohibido adquirir cualquier interés inmobiliario en Texas".

