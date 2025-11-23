Las IDF atacan a un "terrorista clave de Hezbolá" en Beirut

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 23 de noviembre, 2025

Las Fuerzas de Defensa de Israel llevaron a cabo el domingo por la tarde un ataque aéreo de precisión contra un "terrorista clave de Hezbolá" en la capital libanesa de Beirut, informó el ejército.

El ataque en el bastión de Hezbolá de Dahiyeh, en el sur de la capital libanesa, tuvo como objetivo a Haytham 'Ali Tabataba'i, número 2 de Hezbolá y "jefe de Estado Mayor" de facto del grupo terrorista, según el Canal 12 de noticias de Israel.

Estados Unidos ha fijado una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información de inteligencia que conduzca a la captura de Ali Tabataba'i, tras designarlo como "Terrorista Global Especialmente Designado" en octubre de 2016 por comandar las operaciones de la organización terrorista en Siria y Yemen.

El 26 de noviembre de 2024, Jerusalén y Beirut firmaron un acuerdo de alto el fuego destinado a poner fin a más de un año de combates transfronterizos entre las FDI y Hezbolá. Los terroristas respaldados por Irán comenzaron a atacar al Estado judío en apoyo de Hamás tras la masacre del 7 de octubre de 2023.

Desde la tregua, las FDI han llevado a cabo frecuentes incursiones para impedir que Hezbolá reconstruya su infraestructura en Líbano en violación del alto el fuego.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, hablando en una reunión del Gabinete en Jerusalén horas antes del ataque reportado el domingo, dijo que el Estado judío estaba "continuando golpeando el terrorismo en varios frentes."

"Este fin de semana, las FDI atacaron en Líbano, y seguiremos haciendo todo lo necesario para impedir que Hezbolá restablezca su capacidad de amenaza contra nosotros", dijo el premier a la prensa.

