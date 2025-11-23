Científicos de la Universidad de Bar-Ilan demuestran que una proteína ayuda a impulsar la longevidad

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 23 de noviembre, 2025

Investigadores de la Universidad de Bar-Ilan han descubierto cómo la proteína Sirt6 vinculada a la longevidad, protege al organismo del deterioro y las enfermedades relacionadas con la edad. Los resultados se publican en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

El efecto de Sirt6 -a menudo descrito como un regulador maestro del envejecimiento- es muy similar al de la restricción calórica, un régimen dietético que, según se ha demostrado en animales, prolonga la vida y estimula los mecanismos naturales de reparación y curación del organismo. La restricción calórica -comer menos calorías sin desnutrición- aumenta la producción de sulfuro de hidrógeno (H₂S), una pequeña molécula gaseosa que favorece la cicatrización de heridas, la salud cardiaca y la función cerebral.

El nuevo estudio descubrió que, a medida que envejecemos, los niveles de H₂S disminuyen de forma natural, mermando estos beneficios protectores. También se descubrió que Sirt6 imita los efectos de la restricción calórica, manteniendo los sistemas de reparación del organismo en perfecto funcionamiento mediante el ajuste de la producción de H₂S. Pero, a diferencia de la restricción calórica, que eleva ampliamente los niveles de H₂S, Sirt6 actúa con precisión, impulsando la producción cuando es necesario y evitando los excesos perjudiciales.

"Sirt6 protege contra enfermedades relacionadas con la edad como el cáncer, la diabetes, la fragilidad y la inflamación, y ayuda a mantener el equilibrio natural del organismo a medida que envejecemos. Tiene un pie en el acelerador y otro en el freno: promueve la producción de sulfuro de hidrógeno cuando es beneficioso, pero lo mantiene bajo control para evitar daños", afirma el profesor Haim Cohen, director del Centro Sagol de Longevidad Humana Saludable de la Facultad Goodman de Ciencias de la Vida de la Universidad Bar-Ilan, que dirigió el estudio, realizado por la estudiante de doctorado Noga Touitou.

Este descubrimiento subraya la importancia del equilibrio metabólico en el envejecimiento saludable. Mientras que investigaciones anteriores se centraban sobre todo en aumentar los niveles de H₂S para promover la longevidad, el equipo de Bar-Ilan descubrió que Sirt6 garantiza un equilibrio preciso, produciendo suficiente cantidad de la molécula para proteger las células y los tejidos sin caer en la toxicidad.

"Nuestros hallazgos descubren una de las estrategias naturales del organismo para preservar la salud durante el envejecimiento", afirma Cohen. "Al revelar cómo Sirt6 mantiene un equilibrio preciso en la producción de H2S, aportamos nuevos conocimientos sobre los mecanismos moleculares del envejecimiento saludable e identificamos dianas prometedoras para intervenciones que ralenticen el declive relacionado con la edad".

El estudio se basa en trabajos anteriores de Cohen en los que se demostraba que Sirt6 prolonga la vida de los mamíferos y protege al organismo de múltiples enfermedades relacionadas con la edad. Esta nueva investigación da un paso más, revelando cómo Sirt6 consigue estos beneficios regulando con precisión el sulfuro de hidrógeno, una molécula clave en la biología de la longevidad.

