Un hombre de Arizona se enfrenta a hasta 20 años de prisión y una multa de 250.000 dólares por presuntamente incendiar una sinagoga

Everardo Gregorio está acusado de destruir parte de un complejo que también incluía una tienda y un restaurante kosher.

El cartel a la entrada de una prisión estatal de Arizona en Tucson, Arizona (Archivos)AFP

Un gran jurado federal presentó una acusación contra Everardo Gregorio, de 31 años, que presuntamente incendió una sinagoga en Casa Grande, Arizona, el 3 de marzo.

Gregorio fue inculpado el 18 de noviembre por obstrucción al libre ejercicio de creencias religiosas mediante el fuego, un delito de odio. Se enfrenta a una pena de hasta 20 años de prisión y una multa de hasta 250.000 dólares.

Se le acusa de destruir tanto el santuario de Khal Chasidim, una congregación ortodoxa, como una tienda y un restaurante kosher en el mismo edificio.

