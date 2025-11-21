Un hombre de Arizona se enfrenta a hasta 20 años de prisión y una multa de 250.000 dólares por presuntamente incendiar una sinagoga

El cartel a la entrada de una prisión estatal de Arizona en Tucson, Arizona (Archivos)AFP

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 21 de noviembre, 2025

Un gran jurado federal presentó una acusación contra Everardo Gregorio, de 31 años, que presuntamente incendió una sinagoga en Casa Grande, Arizona, el 3 de marzo.

Gregorio fue inculpado el 18 de noviembre por obstrucción al libre ejercicio de creencias religiosas mediante el fuego, un delito de odio. Se enfrenta a una pena de hasta 20 años de prisión y una multa de hasta 250.000 dólares.

Se le acusa de destruir tanto el santuario de Khal Chasidim, una congregación ortodoxa, como una tienda y un restaurante kosher en el mismo edificio.

