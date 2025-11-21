Un hombre de Arizona se enfrenta a hasta 20 años de prisión y una multa de 250.000 dólares por presuntamente incendiar una sinagoga
Everardo Gregorio está acusado de destruir parte de un complejo que también incluía una tienda y un restaurante kosher.
Un gran jurado federal presentó una acusación contra Everardo Gregorio, de 31 años, que presuntamente incendió una sinagoga en Casa Grande, Arizona, el 3 de marzo.
Gregorio fue inculpado el 18 de noviembre por obstrucción al libre ejercicio de creencias religiosas mediante el fuego, un delito de odio. Se enfrenta a una pena de hasta 20 años de prisión y una multa de hasta 250.000 dólares.
Se le acusa de destruir tanto el santuario de Khal Chasidim, una congregación ortodoxa, como una tienda y un restaurante kosher en el mismo edificio.
JNS
JNS (Jewish News Syndicate)