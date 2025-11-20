El Mossad desvela complots terroristas de Hamás en toda Europa

Publicado por Joshua Marks - JNS (Jewish News Syndicate) 20 de noviembre, 2025

La inteligencia israelí, en estrecha cooperación con las autoridades europeas, ha desarticulado recientemente células terroristas de Hamás que planeaban atentar contra lugares judíos e israelíes en todo el continente, reveló Jerusalem el miércoles.

La Oficina del Primer Ministro israelí, en un comunicado en nombre de el Mossad, dijo que las células desarticuladas estaban posicionadas para atacar "el día de mando."

Las fuerzas de seguridad austriacas descubrieron en septiembre un alijo de armas en Viena que contenía pistolas y explosivos vinculados a Muhammad Naim, hijo del alto miembro del politburó de Hamás Bassem Naim, estrechamente relacionado con el principal negociador de Hamás, Khalil al-Hayya.

Como parte de la investigación, se reveló que los Naim se reunieron en Qatar en septiembre.

"El momento de esta reunión sugiere una posible implicación de los dirigentes de Hamás en la promoción del terrorismo en Europa, dando a los activistas la autoridad y la aprobación para llevar a cabo operaciones terroristas. Los amplios desmentidos de los dirigentes pueden indicar en realidad una pérdida de control sobre los operativos deshonestos", según el comunicado.

La investigación también está examinando la posible implicación de figuras de Hamás en Turquía en el avance de planes de atentados terroristas, algunos de los cuales ya han salido a la luz. "Esto a la luz de que Turquía es históricamente un escenario conveniente para la actividad de Hamás", dijo el Mossad.

Las autoridades alemanas arrestaron al principal operativo de la red Hamás, Barhan al-Jatib, en noviembre, después de que regresara de Turquía, "al parecer tras la finalización de sus actividades operativas en suelo europeo."

La agencia de inteligencia israelí afirmó que Hamas ha intensificado sus esfuerzos para construir infraestructura terrorista en Europa desde los atentados del 7 de octubre, de forma similar a las redes proxy iraníes. El Mossad informa de que actualmente está trabajando para frustrar docenas de atentados planeados en todo el mundo.

Las agencias de seguridad europeas también tienen en el punto de mira las operaciones de captación de fondos y reclutamiento de Hamás a través de instituciones y asociaciones religiosas, especialmente en Alemania y Austria.

© JNS