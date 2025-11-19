Los libros de texto palestinos siguen glorificando los ataques contra Israel, violando el acuerdo de la UE

Publicado por Etgar Lefkovits 19 de noviembre, 2025

Los libros de texto palestinos siguen llenos de incitación contra los judíos y están plagados de antisemitismo y de la promoción del martirio, en violación de las pasadas promesas de reforma hechas a la Unión Europea, según un nuevo estudio publicado el miércoles.

La revisión del currículo escolar nacional de la Autoridad Palestina para 2025-2026, realizada por el instituto de investigación IMPACT-se, con sede en Londres, concluye que los libros de texto permanecen sin cambios con respecto a años anteriores, en violación de un acuerdo de la UE firmado el año pasado para la continuación de la financiación.

El estudio de unos 290 libros de texto palestinos y 71 guías del profesor utilizadas para enseñar a 1,3 millones de alumnos concluye que el antisemitismo sigue siendo una "característica central" del plan de estudios, en el que se describe a los judíos como engañosos, manipuladores o enemigos intrínsecamente corruptos del Islam.

Una guía para profesores de 7º grado citada en el informe describe a israelíes golpeando cabezas de niños palestinos delante de sus madres y mutilando a mujeres para fabricar joyas, al tiempo que instruye a los alumnos para que recreen visualmente los hechos con dibujos.

Según el informe, la violencia y el terrorismo se glorifican directamente, y los palestinos que matan a israelíes son alabados como "mártires" y modelos para los jóvenes.

Un libro de texto de 12º grado incluye un poema en el que se insta a los alumnos a regresar a las ciudades israelíes, utilizando versos emotivos que recuerdan los ataques del 7 de octubre de 2023 dirigidos por Hamás contra el sur de Israel.

Incluso los niños de primer grado aprenden la palabra árabe para "mártir" como uno de sus primeros términos ortográficos.

El estudio también descubrió que el Estado de Israel ha sido borrado tanto de los mapas como de los textos, su existencia se describe como "incompatible con la justicia", mientras que los israelíes son deshumanizados de forma rutinaria.

"Incluso los ejercicios de ciencias, matemáticas y gramática utilizados en el plan de estudios están diseñados para normalizar la violencia y promover la deshumanización", afirma el informe.

El año pasado, el P.A., con sede en Ramala, firmó un acuerdo con la U.E. -su mayor financiador internacional- para eliminar de su plan de estudios estos contenidos llenos de odio, mientras que la administración estadounidense también lleva tiempo haciendo peticiones similares.

"Este exhaustivo informe expone una cruda e inquietante realidad: el antisemitismo virulento, la glorificación de la yihad y la incitación a la violencia siguen estando profundamente arraigados en todos los cursos de los libros de texto de la Autoridad Palestina", declaró Marcus Sheff, director general de IMPACT-se.

"La conclusión obvia de este informe es que, a menos que la comunidad internacional intervenga de forma profunda y sostenida, el adoctrinamiento sistemático de los palestinos a través de la educación extremista ha llegado para quedarse", añadió.

© JNS