Un nuevo tratamiento para la leucemia desarrollado por médicos israelíes muestran "una respuesta muy positiva"

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 19 de noviembre, 2025

Los médicos del Centro Médico Rabin en Petach Tikvah han comenzado a tratar a pacientes con leucemia con la primera terapia CAR-T completamente "de cosecha propia" de Israel, marcando lo que el hospital llama un gran avance médico.

El tratamiento ha sido desarrollado y fabricado en el Instituto Samueli de Investigación Integral del Cáncer, que forma parte del Centro Oncológico Davidoff y que recientemente ha completado la producción interna de células CAR-T genéticamente modificadas para pacientes con mieloma múltiple cuya enfermedad ha dejado de responder a las terapias estándar.

Los tres primeros pacientes recibieron la terapia sin complicaciones inusuales y fueron dados de alta según lo previsto, según un comunicado de prensa emitido el miércoles.

La terapia CAR-T se considera una de las herramientas más avanzadas de la oncología moderna. Los médicos extraen las células T de un paciente y las modifican genéticamente para que reconozcan y eliminen las células cancerosas. En Davidoff, los científicos utilizan tecnología de vectores retrovirales desarrollada en el Centro Max Delbrück de Berlín para dotar a las células de receptores dirigidos contra el cáncer antes de devolverlas al organismo.

Israel diagnostica alrededor de 550 nuevos casos de mieloma múltiple cada año. Aunque las opciones de tratamiento se han ampliado en los últimos años, un número significativo de pacientes acaba enfrentándose a la resistencia a los fármacos. Los expertos del hospital afirman que la nueva terapia ofrece una esperanza realista para aquellos con los pronósticos más difíciles.

El Instituto Samueli, creado en 2023 y dirigido por Avner Paz-Tsuk, funciona con arreglo a normas internacionales de fabricación de terapias avanzadas. La iniciativa está integrada en la División de Hemato-Oncología dirigida por la Prof. Pia Raanani.

El programa CAR-T está dirigido por el Prof. Michal Besser, mientras que el estudio clínico lo dirige el Prof. Moshe Yeshurun en colaboración con la Dra. Iuliana Vaxman, especialista en mieloma, y el Prof. Salomon Stemmer, subdirector del Centro Davidoff.

"Los primeros resultados muestran una respuesta muy positiva", declaró Vaxman, que calificó el avance de "noticia significativa" para los pacientes con opciones limitadas.

El Prof. Gal Markel, director del Centro Davidoff, afirmó que este logro demuestra la capacidad de Israel para desarrollar y administrar diversas terapias avanzadas contra el cáncer bajo un mismo techo.

Añadió que los investigadores esperan ampliar la tecnología para tratar tumores sólidos, incluidos cánceres de pulmón e hígado, y en última instancia también enfermedades autoinmunes.

© JNS.