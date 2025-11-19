Netanyahu encabeza una visita a la zona de seguridad controlada por las FDI en el sur de Siria

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 19 de noviembre, 2025

Una delegación israelí encabezada por el primer ministro Benjamin Netanyahu visitó la zona de seguridad controlada por las Fuerzas de Defensa de Israel en el sur de Siria el miércoles, informó la Oficina del Primer Ministro.

La delegación de alto nivel también incluía al ministro de Defensa Israel Katz, al ministro de Asuntos Exteriores Gideon Sa'ar, al jefe del Estado Mayor de las FDI, teniente general Eyal Zamir, y a miembros de la Agencia de Seguridad de Israel. Eyal Zamir y el director de la Agencia de Seguridad de Israel (Shin Bet) David Zini y el embajador de Israel en EE.UU. Yechiel Leiter, dijo un comunicado de la PMO.

"Hoy he visitado la zona tampón en Siria, he recibido una visión general de las operaciones y me he reunido con los combatientes que defienden Israel con valentía cada día. Estamos orgullosos de nuestros combatientes", decía la cuenta X de Netanyahu.

Durante la visita, que según los medios locales condujo a la cancelación del testimonio de Netanyahu en su juicio por corrupción el miércoles, los oficiales fueron informados sobre los acontecimientos regionales, según el comunicado. Netanyahu se reunió con algunos soldados, tanto en servicio regular como reservistas, y respondió a algunas de las preguntas que le plantearon, dijo su oficina.

A principios de esta semana, la emisora pública israelí Kan News citó a funcionarios en Jerusalén diciendo que las conversaciones para un acuerdo de seguridad renovado con Damasco estaban en un punto muerto.

Israel habría rechazado las demandas del presidente sirio Ahmed al-Sharaa de una retirada completa de las FDI de todo el territorio que capturó en Siria tras la caída del régimen del presidente Bashar Assad a finales de 2024.

"Mantenemos negociaciones directas con Israel y hemos recorrido un buen trecho en el camino para llegar a un acuerdo. Pero para llegar a un acuerdo definitivo, Israel debe retirarse a sus fronteras anteriores al 8 de diciembre", declaró al-Sharaa a The Washington Post en una entrevista publicada el 10 de noviembre.

Tras la caída del régimen de Assad en diciembre de 2024, Jerusalén tomó el control de amplias zonas del sur de Siria, ampliando una zona de seguridad y manteniendo una presencia militar en medio de continuos enfrentamientos y ataques aéreos.

El 22 de septiembre, Netanyahu rechazó las informaciones según las cuales Jerusalén estaba dispuesta a renunciar a la zona de seguridad del país en Siria como parte de un nuevo acuerdo de seguridad.

Las conversaciones con Siria se centran en "un acuerdo de seguridad en el que ellos desmilitaricen el suroeste de Siria y nosotros garanticemos la seguridad de nuestros aliados drusos en Yabal al-Druze", declaró el dirigente israelí en una grabación en X.

