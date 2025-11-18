Cristianos africanos realizan una concentración de oración por Israel en Uganda

Un creyente reacciona a una misa celebrada por el Papa Francisco el 28 de noviembre de 2015 en Uganda (Archivo) AFP

Miles de cristianos africanos se reunieron en Uganda el domingo por la noche para rezar por Israel, en una muestra de apoyo confesional del continente al Estado judío tras los dos años de guerra contra Hamás en Gaza.

El acto, al que asistieron la asesora principal de la Oficina de la Fe de la Casa Blanca, Paula White-Cain, así como delegaciones de más de 30 naciones africanas, puso de relieve el fortalecimiento de los lazos entre Israel y África, arraigados en una mezcla de intereses y fe compartidos.

"Hay un gran esfuerzo en marcha ahora en África para apoyar a Israel", dijo el lunes a JNS el pastor ugandés Robert Kayanja, fundador y pastor principal de la Catedral Miracle Center, que organizó el evento. "Nuestro mandato es influir en nuestros líderes para que apoyen a Israel en el ámbito internacional, incluidas las Naciones Unidas y la Unión Africana, y fomentar el florecimiento de los lazos y la cooperación."

Señaló que se distribuyeron 5.000 banderas israelíes en el acto al aire libre en la capital ugandesa de Kampala, lo que no satisfizo la demanda de la multitud.

Un nuevo movimiento cristiano con base en Uganda, apodado "The Lion Rising (El León Resurgiendo)", también se está lanzando antes de Navidad para promover los lazos con Israel en todo el continente, dijo el pastor.

El acto volvió a poner de relieve el creciente tira y afloja diplomático entre partidarios y detractores del Estado judío en África. Mientras Sudáfrica se ha erigido en uno de los críticos más feroces de Israel en todo el mundo, otros países africanos han contraatacado y ahora están estrechando aún más sus lazos.

La conferencia de oración ugandesa se celebró apenas dos semanas después de que una delegación de 30 líderes cristianos africanos de 10 países de todo el continente visitara Israel en una misión conjunta de carácter religioso y político, a medida que Jerusalén aumenta su alcance diplomático basado en la fe a decenas de millones de seguidores cristianos en África.

"Necesitamos ejercer contrapresión sobre los gobiernos para que apoyen a Israel en el ámbito internacional, y como líderes espirituales conectados con sus comunidades, ustedes pueden hacer un cambio", dijo el ministro israelí de Asuntos Exteriores, Gideon Sa'ar, a los líderes religiosos africanos.

Con 600 millones de cristianos y 54 votos en la ONU, incluidos 30 países de mayoría cristiana, Israel se ha centrado en el valor estratégico de la diplomacia religiosa en el continente en un momento de oprobio internacional por las secuelas de la guerra de Gaza, y la continua persecución de cristianos en África.

"África ha llegado a una verdad que cambia la vida: que Dios siempre nos ha utilizado para bendecir a Israel", dijo el lunes a JNS el obispo Dennis Nthumbi, director para África de la Israel Allies Foundation, con sede en Washington.

"Esta es la realidad a la que estamos volviendo, para que Dios bendiga el continente una vez más".

