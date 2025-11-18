El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba por unanimidad el plan de Trump para Gaza

Mike Waltz, durante su intervención en el Consejo de Seguridad de la ONUAFP

Publicado por Israel Duro 18 de noviembre, 2025

El Consejo de Seguridad de la ONU votó el lunes por 13-0 a favor de adoptar una resolución redactada por Estados Unidos sobre el futuro de Gaza, ya que Rusia y China renunciaron a su derecho de veto y se abstuvieron en la votación.

"Nos encontramos en una encrucijada. Hoy, tenemos el poder de apagar las llamas y encender un camino hacia la paz", dijo Mike Waltz, embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas, antes de la votación.

La resolución codifica un mandato para que Washington y sus socios creen e implementen una fuerza internacional de estabilización en Gaza y lo que el presidente estadounidense Donald Trump ha denominado Junta de Paz, que él dirigirá y que servirá como autoridad gubernamental de transición.

La resolución también establece parámetros para que las tropas israelíes se retiren de Gaza, dejando algunas fuerzas en el lugar para protegerse de las resurgentes amenazas terroristas.

Trump: "Una de las mayores aprobaciones en la historia de las Naciones Unidas"

"Esto pasará a la historia como una de las mayores aprobaciones en la historia de las Naciones Unidas, llevará a una mayor paz en todo el mundo y es un momento de verdadera proporción histórica", declaró Trump.

"La desmilitarización de Hamás es una condición básica del acuerdo de paz", declaró Danny Danon, enviado israelí ante Naciones Unidas, tras la votación. "No habrá futuro en Gaza mientras Hamás posea armas".

En su intervención durante la sesión del Consejo, Waltz dijo que "durante dos años, Gaza ha sido un crisol de conflictos, un infierno en la tierra donde la brutalidad y el terror de Hamás se encontraron con la feroz respuesta de Israel."

"Este plan ya ha silenciado las armas y liberado a los rehenes"

"Tenemos un alto el fuego que se mantiene. Este plan ya ha silenciado las armas y liberado a los rehenes en este frágil primer paso", dijo. "Los rehenes restantes deben volver a casa".

La resolución también afirma que "pueden darse finalmente las condiciones para una vía creíble hacia la autodeterminación palestina y la condición de Estado" después de que la Autoridad Palestina se someta a reformas y la reconstrucción de Gaza "avance."

Waltz dijo que más de una docena de jefes de Estado europeos, el líder palestino Mahmud Abás y aliados árabes de Trump apoyaban el plan.

"Si los más afectados pueden aceptar esta resolución, ¿cómo podría alguien estar en contra?"

"Con este tipo de apoyo, les pregunto, si los más afectados en la región -las naciones árabes, las naciones de mayoría musulmana, los palestinos y los israelíes - puede aceptar esta resolución, ¿cómo podría alguien estar en contra?" dijo Waltz al consejo.

"Os pregunto hoy a todos, ¿sois más justos en esta causa que aquellos que deben vivir con ella y que, en última instancia, se beneficiarán de este plan de paz?", dijo.

Moscú había expresado su preocupación por el hecho de que Washington tuviera el poder de dictar el futuro del enclave costero y redactó su propia resolución simplificada, que habría puesto la cuestión en manos de los dirigentes de la ONU.

Israel se ha opuesto enérgicamente a la redacción relativa a un Estado palestino.

Funcionarios israelíes se han opuesto enérgicamente al texto sobre un Estado palestino, que sólo se negoció en el borrador final estadounidense de la resolución.

No está muy claro si será la fuerza internacional de estabilización u otra la encargada de desmilitarizar Hamas en caso de que el grupo terrorista no se desarme voluntariamente.

Waltz habló sobre el voto en la Conferencia de Liderazgo Judío Tikvah 2025 en la ciudad de Nueva York el domingo.

"Amigos, mañana, toque en lo que pueda, tendremos una resolución respaldada por los ocho países de mayoría árabe y musulmana que se sentaron con el presidente Trump durante la Asamblea General de la ONU", dijo. "Los países árabes clave, más Turquía, más Pakistán, más Indonesia de pie con nosotros. Luego conseguimos que la Autoridad Palestina apoyara esto y, por supuesto, estamos trabajando muy estrechamente con el gobierno de Israel."

"La mejor resolución que EEUU e Israel han visto en los 80 años de historia de la ONU"

"Esta será la mejor resolución que creo que Estados Unidos e Israel han visto en los 80 años de historia de las Naciones Unidas", dijo. "Si podemos mantenerla unida otras 24 horas, entonces esto será verdaderamente increíble, y entonces vas a tener a la comunidad internacional entrando y ocupándose y estabilizando Gaza".

Las opciones eran Hamás o el ejército israelí, dijo.

"Si fueran las IDF a perpetuidad, entonces francamente no creo que tengamos una vía para ampliar los Acuerdos de Abraham, que es el objetivo número uno de esta administración", añadió. "Mañana podría ser de verdad, de verdad, un día histórico".