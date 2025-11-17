Los senadores republicanos instan a Trump a excluir a la UNRWA de los planes para Gaza

Una mujer pasa por delante de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos UNRWA cerrada AFP

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 17 de noviembre, 2025

El senador Jim Risch (R-Idaho), presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, encabezó el jueves a 25 colegas republicanos del Senado en una carta en la que instaban a la Administración Trump a excluir a UNRWA, la agencia de ayuda de Naciones Unidas para los palestinos, de los planes para reconstruir Gaza.

Los senadores del GOP citaron la "infiltración sistémica" de la UNRWA por parte de Hamás y la necesidad de "evitar repetir los errores que permitieron al grupo terrorista afianzarse en primer lugar" en su carta al Secretario de Estado Marco Rubio.

"Durante su reciente visita a Israel, usted reafirmó los vínculos de la UNRWA con el terrorismo, describiendo a la agencia como 'una subsidiaria de Hamás' y dejando claro que 'no va a jugar ningún papel' en la entrega de ayuda a Gaza", escribieron los senadores. "Reinstaurar la UNRWA sólo recrearía las mismas condiciones que permitieron a Hamás atrincherarse y ejercer el control en Gaza".

"Instamos firmemente a la administración a garantizar que UNRWA no desempeñe ningún papel en ningún esfuerzo para estabilizar, gobernar y reconstruir Gaza", escribieron. "En su lugar, animamos a Estados Unidos a trabajar con socios internacionales examinados, actores regionales de confianza y organizaciones no gubernamentales que estén demostrablemente libres de influencia terrorista y comprometidos con la transparencia, la responsabilidad y la paz."

Otros firmantes de la carta son los senadores Tom Cotton (republicano de Arkansas), Ted Cruz (republicano de Texas), James Lankford (republicano de Oklahoma) y Susan Collins (republicana de Maine).

El texto del plan de paz de 20 puntos de la Casa Blanca de octubre que garantizaba la liberación de todos los rehenes vivos restantes a cambio de un alto el fuego entre Israel y Hamás incluye una línea que dejaba abierta la posibilidad de que la UNRWA reanudara plenamente sus operaciones en Gaza.

En ella se pedía que la ayuda entrara en Gaza "a través de las Naciones Unidas y sus agencias" y que "procediera sin interferencias" ni de Israel ni de Hamás, sin especificar si la UNRWA sería una de esas agencias.

A pesar de los comentarios de Rubio de que la UNRWA no desempeñaría ningún papel en la entrega de ayuda a Gaza, el comisionado general de la agencia, Philippe Lazzarini, dijo a los periodistas el jueves que "sigue siendo muy operativa" en Gaza, donde emplea a 12.000 trabajadores locales.

A principios de semana, el borrador estadounidense de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU eliminó una disposición que consideraba a los grupos culpables de "mal uso" de la ayuda "inelegibles para proporcionar asistencia en curso o futura", lo que fue ampliamente visto como un esfuerzo para excluir a la Agencia de la ONU para los Refugiados por sus vínculos con Hamás.

© JNS