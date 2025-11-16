Israel rechaza el llamamiento respaldado por EE UU a un "camino" hacia un Estado palestino

Publicado por Akiva Van Koningsveld 16 de noviembre, 2025

Jerusalén no permitirá un Estado palestino en Judea, Samaria y Gaza, dijo el domingo el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, rechazando una declaración respaldada por Estados Unidos que pide un "camino" para crear "Palestina".

"Nuestra oposición a un Estado palestino en cualquier territorio al oeste del río Jordán existe, es firme, y no ha cambiado en lo más mínimo,", declaró Netanyahu, hablando antes de la reunión semanal del Gabinete en Jerusalén.

"Llevo décadas rechazando estos intentos, haciéndolo tanto contra la presión externa como contra la interna. Así que no necesito ánimos, tuits ni sermones de nadie", añadió Netanyahu.

El ministro de Asuntos Exteriores Gideon Sa'ar había declarado anteriormente el domingo que el Estado judío "no aceptaría el establecimiento de un Estado terrorista palestino en el corazón de la Tierra de Israel, a quemarropa de todos sus centros de población y con control topográfico sobre ellos."

El máximo diplomático de Jerusalén señaló quelas tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel estaban trabajando para destruir tres Estados terroristas respaldados por Irán: Hamás en Gaza, Hezbolá en el sur del Líbano y los hutíes en Yemen.

"La política de Israel es clara: no se establecerá un Estado palestino"

A primera hora de la mañana del domingo, el ministro de Defensa Israel Katz tuiteó: "La política de Israel es clara: No se establecerá un Estado palestino".

"Gaza será desmilitarizada hasta el último túnel, y Hamás será desarmada-en la "zona amarilla" por las FDI, y en "la vieja Gaza" por la fuerza internacional, o por las FDI", añadió el ministro de Defensa.

La"zona amarilla" se refiere a la zona dentro de la llamada línea amarilla, algo más del 50% del territorio de Gaza, a la que se retiraron las fuerzas israelíes como parte del alto el fuego mediado por Estados Unidos entre Israel y Hamás.

Katz también dijoque los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel permanecerían en el Monte Hermón y en la zona de seguridad en Siria para proteger la frontera norte del Estado judío tras la caída del régimen de Assad a finales de 2024.

"Un camino hacia la autodeterminación y la condición de Estado de Palestina"

En una declaración conjunta dispuesta por Estados Unidos el viernes,ocho naciones que trabajan para poner fin a la guerra contra Hamás en la Franja de Gaza expresaron su apoyo a la Fuerza Internacional de Estabilización propuesta por Washington.

Según la declaración, firmada por Qatar, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Indonesia, Pakistán, Jordania y Turquía, el proceso "ofrece un camino hacia la autodeterminación palestina y la condición de Estado".

La declaración conjunta parecía ir más allá que el plan de paz de 20 puntos del presidente de Estados Unidos Donald Trump, que Jerusalén ha aprobado, al no dejar la estatalidad palestina a debate.

Mahmud Abbas acogió con satisfacción la declaración

El jefe de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, celebró la declaración el viernes, diciendo que afirmaba "el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación y a establecer su Estado independiente de Palestina."

El sábado por la noche, los socios más veteranos de la coalición de derechas del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu pidieron al premier que dejara claro que Jerusalén no aceptaría establecer un Estado palestino.

"Señor primer ministro... Formule inmediatamente una respuesta apropiada y resuelta que deje claro al mundo entero que nunca se establecerá un Estado palestino", declaró el ministro israelí de Finanzas, Bezalel Smotrich, que encabeza el Partido Sionista Religioso del país.

Smotrich señaló que el 21 de septiembre, después de que varios países encabezados por Francia anunciaran su reconocimiento unilateral de "Palestina", Netanyahu se había "comprometido a responder con firmeza" cuando regresara a Israel desde Estados Unidos.

"Desde entonces, han pasado dos meses en los que habéis elegido el silencio y la vergüenza diplomática", tuiteó. "El deterioro que estamos viendo ahora en este asunto es peligroso, y es su responsabilidad y el resultado de su silencio".

"No existe el pueblo palestino: es una invención sin base histórica, arqueológica o factual"

El ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, líder del partido Otzma Yehudit, afirmó que no formará parte de ningún gobierno israelí que dé su aprobación tácita a la creación de un Estado palestino.

"Pido al primer ministro que deje claro que el Estado de Israel no permitirá el establecimiento de un Estado palestino en ninguna de sus formas", tuiteó.

El mensaje de Ben-Gvir señalaba que "no existe tal cosa como un 'pueblo palestino', es una invención sin base histórica, arqueológica o factual". Una colección de emigrantes de países árabes a la Tierra de Israel no constituye un pueblo, y desde luego no merecen un premio por el terror, los asesinatos y las atrocidades que han sembrado por doquier, especialmente desde Gaza, el lugar donde se les concedió el autogobierno."

La única solución real en Gaza, continuaba el tuit, "es fomentar la emigración voluntaria, y desde luego no un estado de recompensa al terror que sirva de base para que continúe el terrorismo."

La Knesset votó 99-11 para rechazar el reconocimiento unilateral de un estado palestina

A principios del año pasado, los legisladores de la Knesset israelí votaron 99-11 para rechazar el reconocimiento unilateral de la estatalidad palestina. Todos los legisladores de la coalición y la mayoría de los miembros de los partidos de la oposición sionista votaron en contra de "dictados internacionales relativos a un acuerdo permanente con los palestinos."

En julio, una mayoría de 71 de los 120 miembros de la Knesset de la coalición y la oposición aprobó una resolución no vinculante a favor de aplicar la soberanía de Jerusalén a Judea, Samaria y el valle del Jordán.

Además, el parlamento aprobó el mes pasado en lectura preliminar dos proyectos de ley para anexionar formalmente partes de Judea y Samaria. La legislación propuesta ha sido enviada al Comité de Asuntos Exteriores y Defensa de la Knesset para su consideración antes de tres votaciones adicionales.