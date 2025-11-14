Congresistas expresan una "profunda preocupación" por el suministro chino de material a Irán para fabricar combustible para cohetes

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 14 de noviembre, 2025

Los representantes. Raja Krishnamoorthi (D-Ill.) y Joe Courtney (D-Conn.) expresaron "profunda preocupación" por China al suministrar ingredientes de combustible para cohetes a Irán y lo que dijeron fueron respuestas insuficientes de la Administración Trump.

"El apoyo de Pekín al rearme de Teherán es profundamente preocupante y ofrece un ejemplo más de la voluntad del Partido Comunista Chino de secundar una agresión autoritaria desde Europa hasta Oriente Medio", señalaron los congresistas al escribir a Marco Rubio, secretario de Estado, y a John Ratcliffe, el director de la CIA.

"Este apoyo no sólo aumenta la amenaza de Irán a sus vecinos sino que también ayuda a Rusia y a grupos proiraníes apoderados como los Houthis, cuyos programas de misiles Irán ha apoyado anteriormente", dijeron Krishnamoorthi y Courtney.

Los congresistas dijeron que las empresas chinas han dado a Irán unas 2.000 toneladas de perclorato de sodio desde septiembre. 2025, "suficiente para alimentar aproximadamente 500 misiles balísticos", desafiando las sanciones de Naciones Unidas.

"Los últimos envíos de Pekín de estos precursores químicos críticos indican que las acciones de Estados Unidos hasta la fecha no han logrado disuadirlo de apoyar la adquisición de capacidades militares ofensivas por parte de Teherán", escribieron. "Pekín parece cada vez más envalentonado para ayudar impunemente a los esfuerzos de rearme de Teherán".

© JNS